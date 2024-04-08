Карусель удивительных концовок в НБА – с укусом партнера, дразнилкой от Уэстбрука и кучей бросков на победу

Регулярка НБА подходит к финалу: осталась последняя неделя, и многие команды доигрывают в неоптимальных составах. Что совершенно не мешает им развлекать народ столь же качественно, как и прежде.

Начался день в Лос-Анджелесе, где «Клипперс» вернулись в игру после «-26». Это третий по разнице камбэк в истории клуба .

«В первой половине мы им просто разрешали напрямик проходить под щит, – объяснил Тайрон Лю. – Прямо один на один. Это даже не пик-н-роллы были, просто один на один. Мы не добегали на периметр, и люди выбрасывали трехочковые. Так что я подумал, что в перерыве нужно встряхнуть парней. Послушайте, сказал я им, они набрали 80 очков – по 40 в каждой четверти. Это чересчур. Джей Би Бикерстафф отлично умеет придумывать разнообразные штуки, которые сбивают вас с толку. Но мы не настолько плохи . Так что во второй половине наши парни стали лучше защищаться один в один, плотнее защищаться против пик-н-роллов, выходить на игрока с мячом и не давать им легких бросков».

В первой половине «Кэвз» реализовали 60% с игры. И в третьей четверти создали то самое преимущество – 94:68. Все это без Донована Митчелла, которого беспокоило левое колено.

Последние 19 минут «Клипперс» выиграли у гостей со счетом 52:24. Кавай Ленард не участвовал, а Джеймса Хардена Лю решил не выпускать в конце, насмотревшись на его защиту. В последней четверти по 12 минут отбегали Уэстбрук, Коффи, Пауэлл и Пол Джордж.

Именно последний и стал главным героем. Он создал 34 очка из 52 – набрал 23 сам и еще в 11 поучаствовал при помощи передач . «Кэвз» бросались на Джорджа вдвоем, из этого и родились решающие трехочковые от Коффи и Мэнна.

«Кливленд» позорно развалился. Из 29 попыток они смазали 22, допустили 7 потерь при 3 передачах на всех . Нападение «Кэвз» привычно застряло – мяч перестал двигаться, Гарлэнд не мог создать качественные владения, а партнеры практически не попадали.

В итоге все решилось за последние полминуты.

Сначала Пол Джордж остался один на один за Эваном Мобли. «Большой» вроде бы держался рядом, но потом споткнулся о ногу соперника и улетел с таким грохотом, что даже не увидел, как лидер «Клипперс» кладет похоронный со средней.

В ответном владении Гарлэнд ушел от Уэстбрука и ринулся под щит, но схватил там блок от того же Джорджа.

За оставшиеся 1,7 секунды «Кэвз» придумали трехочковый для Струса из угла. Но это лишь было разогревом для выпрыгнувшего на него Уэстбрука. После игры разыгрывающий «Клипперс» хвастался тем, как играет в защите, и устроил дразнительный танец для Тристана Томпсона и остальных.

«Мы ужасно расстроены, нам была необходима победа, – сказал после игры Окоро. – Ужасно разочаровывающее поражение. Мы все понимаем, как сильно нам нужно побеждать. Очень хотели сделать это сегодня».

После Матча всех звезд у «Кливленда» 10-16, худший показатель для всех команд, у которых больше 50% побед.

В Шарлотт была по-настоящему принципиальная заруба. Бывшие игроки «Тандер» пытались сквитаться с резервистами «Тандер» (Гилджес-Александер и Джейлен Уильямс в матче не участвовали).

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Они все показали себя. Мицич набрал 17 очков и 10 передач, Тре Мэнн – 18 очков (7 из 7 с игры) и 6 передач, Давис Бертанс – 12 очков, 4 из 9 из-за дуги.

«Оклахома» проиграла три последние встречи, и это самая длинная серия в этой регулярки. Кажется, что команда определилась с комфортным для себя третьим местом на Западе.

Еще за 2 минуты до сирены «Хорнетс» вели несколько очков. Как раз тут Чет Холмгрен выбросил такой нелепый «сквозняк», что сам схватился за голову.

Однако Стив Клиффорд так и не нашел здесь откровений для того, чтобы несколько скорректировать план по защите.

«Тут у вас есть центровой, который идет с мячом, а защитник ставит для него заслон, никто так не играет, – пожаловался он. – Такое может делать, наверное, только Никола Йокич. К такому очень сложно приспособиться».

И действительно его игроки зачем-то бегали вдвоем за Холмгреном по дуге, тогда как центровой откидывал партнерам.

Ключевыми в концовке стали два совершенно открытых трехочковых от Айзейи Джо.

На фоне таких простых владений даже за Аароном Уиггинсом можно было наблюдать, не испытывая болезненных ощущений – он то терял мяч, то прыгал на паркет, чтобы забрать его обратно, то прорывался под щит, то мазал. Молодой человек сегодня почувствовал себя лидером этой команды и хотел показать это уехавшим – у него 26 очков за 36 минут на паркете, 6 перехватов, 11 из 20 с игры.

«Филадельфия» по дороге в Сан-Антонио потеряла полсостава: не вышли Джоэл Эмбиид, Кайл Лаури, Тобайас Харрис, Роберт Ковингтон, Де’Энтони Мелтон.

У «76-х» это был еще и второй сдоенный матч.

Поэтому во второй четверти последовал обвал 23:40.

Вембаньяма изобразил себя Стефом Карри.

Келдон Джонсон укусил Джастина Шэмпени, чем ненадолго вывел его из строя.

Получилось так, что ключевую роль в этой игре для «Филадельфии» сыграл Рики Каунсил, человек на двустороннем контракте, который даже не сможет выступать за них в плей-офф. Он провел на поляне всю четвертую четверть и оба овертайма и набрал 11 очков (4 из 5 с игры).

При этом «Филадельфия» все еще борется за то, чтобы избежать зоны плей-ин.

«Нам нужна была эта победа, – твердил Николя Батюм. – Очень нужно было побеждать сегодня. Мы могли спокойно сказать: «Хрен с ним, сегодня не наш день. Они играют нормально. У нас сдвоенные матчи. Но нет, мы не сдались. Тайриз Макси повел нас за собой, он дрался за нас всех».

В игре с двумя овертаймами было много всего интересного: то, как во втором овертайме «Сперс» никак не могли довести мяч до Вембаньямы, или перестрелка под конец основного времени, когда в течение 10 секунд сначала Батюм реализовал трехочковый, затем «Сперс» получили трехочковый от Шэмпени, Ник Нерс создал коридор для Тайриза Макси после выброса из аута, а потом еще Батюм мог попасть еще одну дальнюю попытку, или геройства неизвестного Каунсила, который и сам красиво попадал с сопротивлением под щитом, и придумывал передачи на дугу.

Однако самым важным было противостояние Макси и Вембаньямы. Вернее, то, как Тайриз Макси включился, чтобы набрать свои 52 очка (19 из 41)… В четвертой четверти он приспособился к огромному центровому, вытаскивал его на периметр, а дальше уже легко от него уходил. Пожалуй, после такого сложно будет позиционировать кандидатуру француза в качестве претендента на «Мистера замка». Не может он удержаться против реактивных малышей с броском.

Наконец, решающим для ситуации в турнирной таблице вышел матч между «Далласом» и «Хьюстоном». Благодаря победе «Мэвс» «Голден Стэйт» забронировал себе попадание как минимум в зону плей-ин, для «Рокетс» всякая борьба на этом закончена.

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Самое удивительное, что ничто подобного не предвещало: «Хьюстон» оторвался на 22 очка и чувствовал себя превосходно за спиной Диллона Брукса, который редко промахивался (9 из 14 с игры).

«В раздевалке мы посмотрели друг на друга: «Что мы должны сделать, чтобы вернуться в игру?» – рассказал Кайри Ирвинг. – Когда они оторвались на 22, мы посмотрели друг на друга. Рядом никого не было – ни тренеров, ни руководства. Когда ты добиваешься такой победы, это дорогого стоит. Казалось бы, это просто игра регулярки, но мы же знаем нашу ситуацию.

Если честно, это очень эмоциональный момент, когда игра больше не просто игра. Когда ты выходишь на площадку, тебя там ждут кровь, пот, слезы, тебя ждет жесткая игра. Конечно, мы ощущаем поддержку болельщиков, атмосферу, но когда ты видишь, как сражаются твои партнеры, то это как-то влияет на тебя. Мы осознали, что устали как собаки, когда прозвучала сирена . Даже объятия после таких матчей ощущаются иначе».

«Мэвс» построили всю атаку вокруг Ирвинга. И он заработал аж 17 штрафных.

«Все защитные перестроения очень предсказуемы, – пояснил он. – Ты идешь вправо или влево, и они страхуют либо с лицевой, либо со стороны трехсекундной, пытаются тебя остановить, так что ты передаешь мяч партнерам. Когда против Луки используют двойки, то это дает мне возможность пользоваться численным преимуществом. Когда мяч у меня в руках, я не вижу, чтобы меня держали вдвоем, и понимаю, что нужно действовать агрессивно.

Сегодня партнеры снова и снова доверяли мне мяч, у меня был удобный соперник, поэтому я этим пользовался».

И все же даже 19 очков от Ирвинга в четвертой четверти «Далласу» могло не хватить. «Мэвс» проигрывали 3 очка за 8 секунд до сирены, когда Джабари Смит встал на линию. У него 80% штрафных, но сегодня, в такой момент сезона, он промазал дважды.

В ответ последовало сдваивание на Дончиче, и тот откинул мяч на Данте Экзама, который реализовал дальнюю попытку под 45.

«Даллас» спасся и впервые за сезон сыграл овертайм. В последней пятиминутке Пи Джей Вашингтон реализовал 2 из 2 трехочковых, Ирвинг продолжил добывать очки через удобного Ванвлита со все той же настойчивостью, а Дончичу даже не понадобилось ничего делать. Вопреки заветам Леброна против него опять активно сдваивались, так что он нашел удовольствие лишь в том, чтобы накрыть напоследок Джабари Смита и поругаться с Име Удокой.

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Фото: Gettyimages.ru /Harry How