НБА для начинающих
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Эмбиид набрал 70 и побил рекорд Уилта, Таунс – 62. Вот это в НБА отметили годовщину 81 очка Кобе!

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Бомбардирский день.

В НБА – 30 клубов, а значит и 30 клубных рекордов результативности, которые устанавливались и обновлялись многие десятилетия. Какова вероятность, что в один день падут сразу два?

Высокая, если этот день – 22 января.

18 лет назад, 22 января 2006 года был установлен рекорд НБА по очкам в трехочковую эпоху (с 1979-го): знаменитая игра «Лейкерс» против «Торонто», где Кобе Брайант набрал 81 очко. Второй результат в истории вообще, уступающий только сотне Уилта из доисторического 1962-го.

Годовщина достижения Кобе – лучший день, чтобы набирать много очков и обновлять клубные и повсеместные рекорды. И именно с таким настроем сегодня на свои матчи вышли Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» против «Сан-Антонио» и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» против «Шарлотт».

Хотя матч Эмбиида стартовал и закончился раньше, первое достижение по хронологии покорилось Таунсу. В первой половине он набрал 44 очка! Карта бросков близка к идеальной:

И да, это не ошибка графики – это восемь точных трехочковых бросков за половину матча от центрового.

Официальная статистика по четвертям и половинам ведется только с 1996-го, и в эти 28 сезонов никто не был более результативным в первой половине матча, чем Таунс сегодня. Лучший показатель также был у Кобе, но в другой игре, 42 очка за первые две четверти против «Вашингтона» в 2003-м, «подарочек» окончательно уходящему на пенсию Майклу Джордану. В 2006-м Брайант накидал «Торонто» 55, но во второй половине.

И даже если взять неофициальную – больше (по 53) в первой половине набирали только двое: в последний день регулярки в 1978-м Джордж Гервин и Дэвид Томпсон, когда заочно боролись за титул лучшего бомбардира сезона и набивали личную статистику. Даже Уилт в его 100-очковом матче набрал лишь 41 в первой половине (но абсолютно рекордные 59 – во второй).

Таунс в итоге стал первым игроком в истории, кто попал 10 трехочковых, 10 двухочковых и 10 штрафных в одном матче. И набрал 62 очка – это новый клубный рекорд «Миннесоты», который раньше был у... того же Таунса, 60 очков в марте 2022-го.

Вот только никакой радости от обновления рекорда у Таунса не было – и совсем не потому, что все уже обсуждали еще более внушительное выступление Эмбиида за «Филадельфию» в параллельном матче. Просто несмотря на 62 очка его «Тимбервулвз», лидеры Запада, уступили дома совсем слабым «Хорнетс» со счетом 125:128. Это всего десятая победа «Шарлотт» в сезоне.

«Сложно чувствовать себя хорошо, ощущать себя частью истории, когда такой матч завершается поражением», – признал Таунс, который в концовке упорного матча даже был усажен тренером на скамейку запасных, чтобы «Миннесота» не отвлекалась на атаку и наконец-то сконцентрировалась на защите. Не вышло.

Подтвердил расхлябанность и зацикленность на рекорде КАТа и Энтони Эдвардс, у которого сегодня всего 9 очков, а главный тренер Крис Финч не стеснялся слов на послематчевой пресс-конференции: «Это было абсолютно отвратительное выступление в защите и незрелый баскетбол всю игру. Вот что происходит с таким подходом».

Спасибо баскетбольным богам, что позор «Миннесоты» было чем сегодня перекрыть. Спасибо Эмбииду.

Четвертый случай в истории, когда сразу два человека набрали 60 в один день. Кроме уже упомянутой гонки между Гервином и Томпсоном (63 и 73) и сегодняшнего праздника результативности, было два случая в начале 60-х. В 1961-м Уилт Чемберлен установил на тот момент рекорд НБА по очкам (78) против «Лейкерс», и в той же встрече Элджин Бэйлор набрал в ответ 63 (и выиграл матч). А через год уже в разных матчах ярко выступили Уилт (62) и Джерри Уэст (63).

До сегодняшней игры личный рекорд Эмбиида составлял 59 очков, в прошлом году против «Юты».

Сегодня у него тоже было 59 очков... за первые три четверти.

«Филадельфия» вела +14 за 6 с половиной минут до конца – хорошее, но не решающее преимущество. Эмбиид вышел за новым рекордом. «На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться. Снова оказавшись на паркете, подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это».

И сделал это – в первой же атаке обновил личный рекорд, а как только пробил 70-очковый барьер, отправился отдыхать под бушующие аплодисменты за 1:22 до конца матча. Победе (133:123) уже ничто не угрожало.

70 очков были не просто круглой отметкой, но и обновлением клубного рекорда – который, конечно же, ранее принадлежал Уилту Чемберлену. Большую часть своих бомбардирских подвигов он совершил за «Уорриорз», но когда после перехода в «Сиксерс» сменил стиль игры и где-то в газете вычитал упрек в том, что больше не забивает как прежде, вышел и порвал «Чикаго» в 1967-м: 68 очков.

Теперь Уилт – второй в истории «Сиксерс» по очкам в одной игре.

«Я превзошел клубный рекорд Уилта? У него много достижений. Быть с ним в одном обсуждении – это здорово. Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки.

Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол».

Всего 9 человек набирали 70 в НБА. Первым был Бэйлор в 1960-м, затем Чемберлен в 1961-1963 шесть раз преодолевал эту отметку, включая знаменитую «сотню». Затем было затишье, лишь дважды разбитой набиванием статистики в последний день ради первенства в бомбардирской гонке – Дэвид Томпсон в 1978-м и Дэвид Робинсон в 1994-м. Джордан так и не добрался до «семидесятника». Первые «легитимные 70», а точнее даже «80» были как раз у Кобе Брайанта. В 2017-м шестым стал Девин Букер...

И вот за год с не большим список пополнился тремя новыми именами – по 71 у Донована Митчелла в январе 2023-го против «Чикаго» и у Дэмиана Лилларда в феврале 2023-го против «Хьюстона». И теперь Эмбиид.

«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон», – кокетничает Эмбиид.

Праздник в «Филадельфии»:

Даже противостоявший Эмбииду новичок Виктор Вембаньяма был очарован выступлением MVP:

«Было бы приятнее, если бы мы сегодня победили, но это все равно вдохновляет. Вдохновляет, особенно с точки зрения атаки. Еще пару лет назад баскетбол был в большей степени игрой защитников. Но сейчас мы возвращаемся к тому, что это игра «больших». Это логично. Просто появились ребята, которые могут делать на площадке все, несмотря на высокий рост».

Виктор, к слову, выступил достойно: 33 очка набрал сам, против него Джоэл накидал лишь 16 из 70 своих очков, остальное – против других оппонентов и со штрафной линии. Но сегодня Эмбиида не смог бы остановить никто.

Впечатлились и те, кто играл в других матчах.

«70? У него 70!? Черт.

Слышал, что Таунс тут набрал 40 за половину... Уровень мастерства в лиге просто невероятный [...] В лиге куча бигменов, которые запросто бросают дальние трехочковые, спокойно атакуют с ведения», – Кевину Дюрэнту нравится, в каком направлении развивается баскетбол.

Благодаря 70-очковой игре средняя результативность Эмбиида в сезоне выросла до 36,1 очка за игру, сравнявшись со статистикой Хардена из сезона-18/19 – это самый высокий показатель с 1987 года, когда Джордан набирал 37,1!

Но еще мощнее статистика ЭмВиПида выглядит в пересчете на игровое время. В пересчете на 48 минут Эмбиид набирает в этом году в среднем 50,6 очка. Рекорд? Уилт Чемберлен, 49,8 в 1961/62 в пересчете на 48 минут. В том самом сезоне, когда он набрал 100. Эмбиид реально идет в темпе Чемберлена.

В НБА теперь есть очевидный фаворит на то, чтобы повторить 100 Уилта.

Когда там матч «Филадельфии» против «Детройта»?

Фото: Kalle Parkkinen, Johan Axelsson/Global Look Press

Филадельфия – Сан-Антонио 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)
Дата проведения
23 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча
Филадельфия
Эмбиид (70 + 18 подборов), Макси (18 + 8 передач), Харрис (14 + 6 передач), Убре (8), Батюм (5 + 8 подборов + 6 передач) – старт; Хауз (8), Рид (6 + 8 подборов), Мартин (4), Каунсил (0), Смит (0), Коркмаз (0).
Сан-Антонио
Вембаньяма (33 + 7 подборов), Васселл (22 + 9 передач), Сохан (14 + 8 подборов), Джонс (12 + 6 передач), Шэмпени (12) – старт; Макдермотт (13), К. Джонсон (8), Уэсли (6), Осман (2), Коллинз (1).

27 комментариев
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Мне странен весь хейт в отношении Джоэла. "Незаслуженный MVP"?! В прошлом сезоне он сыграл столько же, сколько Йокич, стал лучшим снайпером чемпионата, его команда одержала на одну больше победу, чем тот же "Денвер". То что его в его поддержку высказалось большое количество медийных персон - ну уж извините, вроде это законом не запрещено )) Тоже самое и по поводу его собственных слов ) А штрафные? Посмотрите статистику, у Яниса общее кол-во попыток больше (в прошлом сезоне он был лидером по этому показателю, хоть и сыграл меньше тогда, и сейчас тоже лидирует), и главное, средний показатель почти равен - 11,7 против 12,5. Почему-то никто звезду "Милоуки" не упрекает за подобное )) Ну а то что Джоэл пробивает их с процентом почти под 90 - это уникальное явление для баскетболиста с его ростом, тут спорить по-моему вообще не о чём ))
+24
-6
+18
Ответ evgen98
Сегодня у Джоэля 39 выброшенных 2-очковых из которых 23 реализовал, 2 трехи - 1 попал, из 23 штрафных 21 точных. Если бы была 100% реализация - получилось бы 107 очков за 36, 5 минут. К чему это всё? Да к тому, что набрать сотку вполне себе можно если задаться такой целью. Целых 12 минут Джоэль не играл сегодня. Против Детройта матч 10 апреля, СанАнтонио - 8 апреля, с Вашингтоном - 11 февраля. Так что шансы замахнуться на вечный рекорд будут.
АХАХАХАХАХАХА
+18
-6
+12
👏👏👏
+10
0
+10
Ответ kost68
если задаться такой целью, то все броски команды может делать один человек. и наберет при этом он очков как целая команда, но зачем?
Примеорно так набил Робинсон
+8
0
+8
тут ещё момент, конец 80-х, команды набирают в районе 100-105 (Чикаго в то время, например), Майкл даёт 69 против давнего неудобного соперника, Кливленда.
сегодня Фила наливает 120 в среднем и Эмбид даёт 70 против слабейшей команды.
небольшой нюанс.
ест-но, разные бросающие звёзды будут время от времени достигать и переписывать рекорды.
очень жду от Карри перфоманса, если не сейчас, то когда.
+11
-4
+7
Ответ Лейтенант Гофмиллер
Слишком много штрафных. Яниса, не знаю, к чему ты приплел. Вот просто - Джоэлу дают штрафные на ровном месте. Ну и до кучи: Эмбиид растворяется в плове.
Для того, чтобы понять почему назначается столько штрафных, надо начать смотреть матчи. Такой паровоз хрен остановишь, а когда это двухметровый техничный паровоз, бьющий трехи и орудующий памп-фейками то неудивительно. У Янниса тоже агресивная манера в атаке и очень большой арсенал спинмувов и евросьепов, эти мувы очень часто приносят фолы, ваш кэп
+7
0
+7
Ответ evgen98
Сегодня у Джоэля 39 выброшенных 2-очковых из которых 23 реализовал, 2 трехи - 1 попал, из 23 штрафных 21 точных. Если бы была 100% реализация - получилось бы 107 очков за 36, 5 минут. К чему это всё? Да к тому, что набрать сотку вполне себе можно если задаться такой целью. Целых 12 минут Джоэль не играл сегодня. Против Детройта матч 10 апреля, СанАнтонио - 8 апреля, с Вашингтоном - 11 февраля. Так что шансы замахнуться на вечный рекорд будут.
вот это тебя разрывает, конечно 😁
+10
-3
+7
Ответ Yaroslove
Мне странен весь хейт в отношении Джоэла. "Незаслуженный MVP"?! В прошлом сезоне он сыграл столько же, сколько Йокич, стал лучшим снайпером чемпионата, его команда одержала на одну больше победу, чем тот же "Денвер". То что его в его поддержку высказалось большое количество медийных персон - ну уж извините, вроде это законом не запрещено )) Тоже самое и по поводу его собственных слов ) А штрафные? Посмотрите статистику, у Яниса общее кол-во попыток больше (в прошлом сезоне он был лидером по этому показателю, хоть и сыграл меньше тогда, и сейчас тоже лидирует), и главное, средний показатель почти равен - 11,7 против 12,5. Почему-то никто звезду "Милоуки" не упрекает за подобное )) Ну а то что Джоэл пробивает их с процентом почти под 90 - это уникальное явление для баскетболиста с его ростом, тут спорить по-моему вообще не о чём ))
Надеюсь утрет нос хейтерам в этом плове, ибо теперь на тренере не физрук
+7
-3
+4
если задаться такой целью, то все броски команды может делать один человек. и наберет при этом он очков как целая команда, но зачем?
+4
0
+4
Ответ Stone Cold
Ну как там Вембаньяма? Хороший защитник? 😄
Нормальный, конкретно против него Эмбиид не сильно много набрал.
+4
-1
+3
Ответ PawPawPaw
Надеюсь утрет нос хейтерам в этом плове, ибо теперь на тренере не физрук
Кстати, было очень приятно видеть как он тепло общался после игры с Брауном, уж не знаю, было бы что то подобное с Доком, но момент действительно вызвал очень положительные эмоции.
+1
0
+1
Ответ Youzhny23
джокич, съел 70 килограмм жирного сала , и 62 бургера. но он все равно лучший и мвп © фанатики полу адекватные
Джокер гайку взял и уничтожил в ПО 😏
+5
-4
+1
Ответ evgen98
Сегодня у Джоэля 39 выброшенных 2-очковых из которых 23 реализовал, 2 трехи - 1 попал, из 23 штрафных 21 точных. Если бы была 100% реализация - получилось бы 107 очков за 36, 5 минут. К чему это всё? Да к тому, что набрать сотку вполне себе можно если задаться такой целью. Целых 12 минут Джоэль не играл сегодня. Против Детройта матч 10 апреля, СанАнтонио - 8 апреля, с Вашингтоном - 11 февраля. Так что шансы замахнуться на вечный рекорд будут.
Не будут. В апреле он уже не будет играть, перед плей офф.
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Ответ quznez
тут ещё момент, конец 80-х, команды набирают в районе 100-105 (Чикаго в то время, например), Майкл даёт 69 против давнего неудобного соперника, Кливленда. сегодня Фила наливает 120 в среднем и Эмбид даёт 70 против слабейшей команды. небольшой нюанс. ест-но, разные бросающие звёзды будут время от времени достигать и переписывать рекорды. очень жду от Карри перфоманса, если не сейчас, то когда.
Никогда. Ему уже 35.
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Ответ quznez
тут ещё момент, конец 80-х, команды набирают в районе 100-105 (Чикаго в то время, например), Майкл даёт 69 против давнего неудобного соперника, Кливленда. сегодня Фила наливает 120 в среднем и Эмбид даёт 70 против слабейшей команды. небольшой нюанс. ест-но, разные бросающие звёзды будут время от времени достигать и переписывать рекорды. очень жду от Карри перфоманса, если не сейчас, то когда.
Карри не такой человек прежде всего. Если он наберет свои 50, матч будет складываться нормально, тренер посадит, и он не выйдет только ради рекорда. Да и у ГСВ, собственно, рекорд эта сама 100ка Уилта)
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а мне больше всего реакция дюранта понравилась (так то он тоже не хило 40 очков в этот день набрал), когда на прессухе ему сказали, что эмбиид 70 набрал)))) жаль еще про таунса не сказали - он бы вообще тогда сник)))
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Ответ kost68
если задаться такой целью, то все броски команды может делать один человек. и наберет при этом он очков как целая команда, но зачем?
про это даже фильм голливудский был, когда один чел в команде набирает все очки, и двум болельщикам это не нравилось и они его похитили - очень классный фильм, это тебе не адам сендлер с бо крузом))
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Ответ Stone Cold
Ну как там Вембаньяма? Хороший защитник? 😄
был бы хорошим, эмбиид набрал бы 69 очков;) если вы понимаете о чем я)))
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Ответ Yaroslove
Мне странен весь хейт в отношении Джоэла. "Незаслуженный MVP"?! В прошлом сезоне он сыграл столько же, сколько Йокич, стал лучшим снайпером чемпионата, его команда одержала на одну больше победу, чем тот же "Денвер". То что его в его поддержку высказалось большое количество медийных персон - ну уж извините, вроде это законом не запрещено )) Тоже самое и по поводу его собственных слов ) А штрафные? Посмотрите статистику, у Яниса общее кол-во попыток больше (в прошлом сезоне он был лидером по этому показателю, хоть и сыграл меньше тогда, и сейчас тоже лидирует), и главное, средний показатель почти равен - 11,7 против 12,5. Почему-то никто звезду "Милоуки" не упрекает за подобное )) Ну а то что Джоэл пробивает их с процентом почти под 90 - это уникальное явление для баскетболиста с его ростом, тут спорить по-моему вообще не о чём ))
ну вообще на яннисе фолят, потому что его сложно остановить по другому, а штрафные он бросает не очень, тогда как эмбид их умышленно собирает и набирает на этом баллы, как харден в свое время
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Ответ Yaroslove
Мне странен весь хейт в отношении Джоэла. "Незаслуженный MVP"?! В прошлом сезоне он сыграл столько же, сколько Йокич, стал лучшим снайпером чемпионата, его команда одержала на одну больше победу, чем тот же "Денвер". То что его в его поддержку высказалось большое количество медийных персон - ну уж извините, вроде это законом не запрещено )) Тоже самое и по поводу его собственных слов ) А штрафные? Посмотрите статистику, у Яниса общее кол-во попыток больше (в прошлом сезоне он был лидером по этому показателю, хоть и сыграл меньше тогда, и сейчас тоже лидирует), и главное, средний показатель почти равен - 11,7 против 12,5. Почему-то никто звезду "Милоуки" не упрекает за подобное )) Ну а то что Джоэл пробивает их с процентом почти под 90 - это уникальное явление для баскетболиста с его ростом, тут спорить по-моему вообще не о чём ))
Эмбид первый за 15 лет мвп, который не лидировал ни в одном показателе продвинутой статистики. У Эмбида был мвп под боком, который перестроил свою игру ,что бы Джоэлю было легче набирать очки. Эмбид провалил ПО(к слову, тупой аргумент, мвп РЕГУЛЯРКИ не за это дают). Конфа у Йокича сильнее. Йокич играл лучше.

Думаю, что это главные причины, почему многие люди не довольну. Ну и , разумеется, есть плеяда ужасных людей, которые по цвету кожи топят. Но их мнение учитывать нет смысла
+1
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Ответ Yaroslove
Мне странен весь хейт в отношении Джоэла. "Незаслуженный MVP"?! В прошлом сезоне он сыграл столько же, сколько Йокич, стал лучшим снайпером чемпионата, его команда одержала на одну больше победу, чем тот же "Денвер". То что его в его поддержку высказалось большое количество медийных персон - ну уж извините, вроде это законом не запрещено )) Тоже самое и по поводу его собственных слов ) А штрафные? Посмотрите статистику, у Яниса общее кол-во попыток больше (в прошлом сезоне он был лидером по этому показателю, хоть и сыграл меньше тогда, и сейчас тоже лидирует), и главное, средний показатель почти равен - 11,7 против 12,5. Почему-то никто звезду "Милоуки" не упрекает за подобное )) Ну а то что Джоэл пробивает их с процентом почти под 90 - это уникальное явление для баскетболиста с его ростом, тут спорить по-моему вообще не о чём ))
Я помню, что по концу прошлой регулярки, никто прям сильно серьезно не хейтил МВП Эмбида. Более-менее шли рядом с Йокичем, один сильнее в защите, другой в розыгрыше и.т.д. Эмбид выиграл в личном противостоянии и взял статуэтку. Всё началось в плей-офф, когда Джоель в очередной раз провалился, а Йокич выиграл титул. Тогда для всех наглядно (задним умом правда) проявилась настоящая разница между ними.
Я уверен, что если в этом сезоне будет так же (Джоель выиграет МВП, а Йокич титул), то многие не будут считать и эту статуэтку Эмбида легитимной.
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