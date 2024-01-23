Эмбиид набрал 70 и побил рекорд Уилта, Таунс – 62. Вот это в НБА отметили годовщину 81 очка Кобе!

Бомбардирский день.

В НБА – 30 клубов, а значит и 30 клубных рекордов результативности, которые устанавливались и обновлялись многие десятилетия. Какова вероятность, что в один день падут сразу два?

Высокая, если этот день – 22 января.

18 лет назад, 22 января 2006 года был установлен рекорд НБА по очкам в трехочковую эпоху (с 1979-го): знаменитая игра «Лейкерс» против «Торонто», где Кобе Брайант набрал 81 очко. Второй результат в истории вообще, уступающий только сотне Уилта из доисторического 1962-го.

Годовщина достижения Кобе – лучший день, чтобы набирать много очков и обновлять клубные и повсеместные рекорды. И именно с таким настроем сегодня на свои матчи вышли Джоэл Эмбиид из «Филадельфии» против «Сан-Антонио» и Карл-Энтони Таунс из «Миннесоты» против «Шарлотт».

Хотя матч Эмбиида стартовал и закончился раньше, первое достижение по хронологии покорилось Таунсу. В первой половине он набрал 44 очка! Карта бросков близка к идеальной:

И да, это не ошибка графики – это восемь точных трехочковых бросков за половину матча от центрового.

Официальная статистика по четвертям и половинам ведется только с 1996-го, и в эти 28 сезонов никто не был более результативным в первой половине матча, чем Таунс сегодня . Лучший показатель также был у Кобе, но в другой игре, 42 очка за первые две четверти против «Вашингтона» в 2003-м, «подарочек» окончательно уходящему на пенсию Майклу Джордану. В 2006-м Брайант накидал «Торонто» 55, но во второй половине.

И даже если взять неофициальную – больше (по 53) в первой половине набирали только двое: в последний день регулярки в 1978-м Джордж Гервин и Дэвид Томпсон, когда заочно боролись за титул лучшего бомбардира сезона и набивали личную статистику. Даже Уилт в его 100-очковом матче набрал лишь 41 в первой половине (но абсолютно рекордные 59 – во второй).

Таунс в итоге стал первым игроком в истории, кто попал 10 трехочковых, 10 двухочковых и 10 штрафных в одном матче. И набрал 62 очка – это новый клубный рекорд «Миннесоты», который раньше был у... того же Таунса, 60 очков в марте 2022-го.

Вот только никакой радости от обновления рекорда у Таунса не было – и совсем не потому, что все уже обсуждали еще более внушительное выступление Эмбиида за «Филадельфию» в параллельном матче. Просто несмотря на 62 очка его «Тимбервулвз», лидеры Запада, уступили дома совсем слабым «Хорнетс» со счетом 125:128. Это всего десятая победа «Шарлотт» в сезоне.

«Сложно чувствовать себя хорошо, ощущать себя частью истории, когда такой матч завершается поражением», – признал Таунс, который в концовке упорного матча даже был усажен тренером на скамейку запасных, чтобы «Миннесота» не отвлекалась на атаку и наконец-то сконцентрировалась на защите. Не вышло.

Подтвердил расхлябанность и зацикленность на рекорде КАТа и Энтони Эдвардс, у которого сегодня всего 9 очков, а главный тренер Крис Финч не стеснялся слов на послематчевой пресс-конференции: «Это было абсолютно отвратительное выступление в защите и незрелый баскетбол всю игру. Вот что происходит с таким подходом».

Спасибо баскетбольным богам, что позор «Миннесоты» было чем сегодня перекрыть. Спасибо Эмбииду.

Четвертый случай в истории, когда сразу два человека набрали 60 в один день. Кроме уже упомянутой гонки между Гервином и Томпсоном (63 и 73) и сегодняшнего праздника результативности, было два случая в начале 60-х. В 1961-м Уилт Чемберлен установил на тот момент рекорд НБА по очкам (78) против «Лейкерс», и в той же встрече Элджин Бэйлор набрал в ответ 63 (и выиграл матч). А через год уже в разных матчах ярко выступили Уилт (62) и Джерри Уэст (63).

До сегодняшней игры личный рекорд Эмбиида составлял 59 очков, в прошлом году против «Юты».

Сегодня у него тоже было 59 очков... за первые три четверти.

«Филадельфия» вела +14 за 6 с половиной минут до конца – хорошее, но не решающее преимущество. Эмбиид вышел за новым рекордом. «На площадке в четвертой четверти шла борьба. Мне казалось, что я должен вернуться. Снова оказавшись на паркете, подумал: «Это твой шанс. Иди и сделай это».

И сделал это – в первой же атаке обновил личный рекорд, а как только пробил 70-очковый барьер, отправился отдыхать под бушующие аплодисменты за 1:22 до конца матча. Победе (133:123) уже ничто не угрожало.

70 очков были не просто круглой отметкой, но и обновлением клубного рекорда – который, конечно же, ранее принадлежал Уилту Чемберлену. Большую часть своих бомбардирских подвигов он совершил за «Уорриорз», но когда после перехода в «Сиксерс» сменил стиль игры и где-то в газете вычитал упрек в том, что больше не забивает как прежде, вышел и порвал «Чикаго» в 1967-м: 68 очков.

Теперь Уилт – второй в истории «Сиксерс» по очкам в одной игре.

«Я превзошел клубный рекорд Уилта? У него много достижений. Быть с ним в одном обсуждении – это здорово. Отличный вечер, отличный матч. У меня пошла игра. Ребята продолжали давать мне мяч, а я попадал, завершал атаки.

Все время повторял одноклубникам одну вещь: «Не надо специально набивать мне стату. Давайте просто играть в баскетбол».

Всего 9 человек набирали 70 в НБА. Первым был Бэйлор в 1960-м, затем Чемберлен в 1961-1963 шесть раз преодолевал эту отметку, включая знаменитую «сотню». Затем было затишье, лишь дважды разбитой набиванием статистики в последний день ради первенства в бомбардирской гонке – Дэвид Томпсон в 1978-м и Дэвид Робинсон в 1994-м. Джордан так и не добрался до «семидесятника». Первые «легитимные 70», а точнее даже «80» были как раз у Кобе Брайанта. В 2017-м шестым стал Девин Букер...

И вот за год с не большим список пополнился тремя новыми именами – по 71 у Донована Митчелла в январе 2023-го против «Чикаго» и у Дэмиана Лилларда в феврале 2023-го против «Хьюстона». И теперь Эмбиид.

«На самом деле я зол на себя, потому что смазал много легких бросков, которые попадаю весь сезон», – кокетничает Эмбиид.

Праздник в «Филадельфии»:

Даже противостоявший Эмбииду новичок Виктор Вембаньяма был очарован выступлением MVP:

«Было бы приятнее, если бы мы сегодня победили, но это все равно вдохновляет. Вдохновляет, особенно с точки зрения атаки. Еще пару лет назад баскетбол был в большей степени игрой защитников. Но сейчас мы возвращаемся к тому, что это игра «больших». Это логично. Просто появились ребята, которые могут делать на площадке все, несмотря на высокий рост».

Виктор, к слову, выступил достойно: 33 очка набрал сам, против него Джоэл накидал лишь 16 из 70 своих очков, остальное – против других оппонентов и со штрафной линии. Но сегодня Эмбиида не смог бы остановить никто.

Впечатлились и те, кто играл в других матчах.

«70? У него 70!? Черт.

Слышал, что Таунс тут набрал 40 за половину... Уровень мастерства в лиге просто невероятный [...] В лиге куча бигменов, которые запросто бросают дальние трехочковые, спокойно атакуют с ведения», – Кевину Дюрэнту нравится, в каком направлении развивается баскетбол.

Благодаря 70-очковой игре средняя результативность Эмбиида в сезоне выросла до 36,1 очка за игру, сравнявшись со статистикой Хардена из сезона-18/19 – это самый высокий показатель с 1987 года , когда Джордан набирал 37,1!

Но еще мощнее статистика ЭмВиПида выглядит в пересчете на игровое время. В пересчете на 48 минут Эмбиид набирает в этом году в среднем 50,6 очка. Рекорд? Уилт Чемберлен, 49,8 в 1961/62 в пересчете на 48 минут. В том самом сезоне, когда он набрал 100. Эмбиид реально идет в темпе Чемберлена.

В НБА теперь есть очевидный фаворит на то, чтобы повторить 100 Уилта.

Когда там матч «Филадельфии» против «Детройта»?

Фото: Kalle Parkkinen, Johan Axelsson/Global Look Press