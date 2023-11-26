Игрок «Кингз» побил рекорд по точным трешкам подряд – и восхитил самого Карри. А ведь он играл в другом матче!

Знакомьтесь, Киган Мюррэй.

Что сегодня произошло в НБА?

Да чего только не происходило!

Джимми Батлер исполнил обещание, которое дал месяц назад после смазанного броска на победу против «Никс»: что следующий такой попадет. Попал! С сиреной! Против своей первой команды, которая никак не могла в него поверить и постоянно зажимала денег – «Чикаго».

Шэй Гилджес-Александер тоже выиграл матч своим броском – хотя и не с финальной сиреной, до конца встречи оставалась еще секунда, но бросок можно считать даже важнее батлеровского, ведь «Оклахома» на тот момент уступала одно очко, играя в гостях.

В этой же встрече одноклубник канадца, новичок Чет Холмгрен остановился всего в шаге от редчайшего трипл-дабла – с блок-шотами! 17 очков, 11 подборов и 9 блоков у центрового «Тандер».

А соперником команды Шэя и Чета сегодня, между прочим, был действующий чемпион НБА «Денвер» с Йокичем, Мюррэем и остальными.

«Милуоки» продлил мучения «Детройта» и накидал 81 очко за первую половину. В четвертой четверти Яннис уже играл с детьми на скамейке запасных – с ними интереснее, чем с униженными «Пистонс», идущими за антирекордом НБА по матчам подряд без побед.

«Филадельфия» Джоэля Эмбиида разгромила несчастных «Хорнетс» 135:82, худшее поражение в истории «Шарлотт». Эмбиид троллил оппонента («Они очень хорошо играли в защите») и развлекался как мог: набрал 42 очка (18 из 23 с игры) всего за полчаса, в очередной раз не появлялся на паркете в финальной четверти, потому что отрыв был гигантский. Прямо сейчас у Эмбиида набранных очков (752) больше, чем сыгранных минут (746). Набирать больше очка за минуту удавалось только одному человеку – Уилту Чемберлену, и то лишь в сезоне-1961/62 (именно тогда Уилт набрал легендарные 100).

На другой стороне этого матча – Майлз Бриджес и его чудовищные -56 в графе «полезность». Всего на один пункт меньше абсолютного антирекорда НБА!

Стефен Карри в матче против «Бруклина» включился на максимум в ключевой отрезок четвертой четверти, когда ГСВ уступали «Нетс» одно очко. Шеф Стеф взял на себя пять атак «Голден Стэйт» подряд и реализовал все пять, набрал в них 12 очков и обеспечил «Уорриорз» комфортное преимущество, что позволило довести сложный матч до победы. У Карри – 37 очков и 3500-й трехочковый в карьере.

Но главный хайлайт Стефа сегодня случился на послематчевой пресс-конференции и даже не был связан с матчем его команды.

Журналист The Athletic Энтони Слэйтер, освещающий «Голден Стэйт», рассказал Стефу о выступлении Кигана Мюррэя из «Сакраменто Кингз», матч которых против «Юты» еще продолжался.

Реакция Карри бесценна:

«Сколько-сколько он попал? Он все еще играет? Включай трансляцию, Энтони!»

Киган Мюррэй сегодня побил рекорд одноклубника Стефа, Клэя Томпсона, по числу трехочковых подряд без промаха. Томпсон делил этот рекорд с Таем Лоусоном и Чендлером Парсонсом – 10 штук.

У Кигана сегодня 11!

Лоусон в 2011-м и Клэй в 2019-м попали первые 10 бросков в матче и смазали 11-й, Парсонс, напротив, мимо отправил первый бросок, но затем метко исполнил следующие 10.

Мюррэй в первой четверти стартовал скромно: попал первый трехочковый, но не попал второй. Затем успешно реализовал третий, который и запустил рекордную серию.

Во второй четверти – 3 из 3.

В третьей – 7 из 7!!!

«Это напоминало мне последний год в колледже. Иногда я на кураже просто отключался ненадолго, все залетало само. Примерно это и произошло в третьей четверти», – объясняет такую феноменальную точность сам Киган.

А Стеф по ходу пресс-конференции так внимательно следил за Мюррэем, потому что беспокоился за другой рекорд Клэя – 14 трехочковых в матче. Хотя «Кингз» вели 28 очков у «Джаз» на старте четвертой четверти, Майк Браун не убирал с паркета основу – и у Кигана был шанс. Увы, остывший после короткого отдыха на скамейке Мюррэй не смог попасть следующие два броска. А поскольку «Юта» сократила отставание вдвое, набивать статистику ради рекорда уже никто не собирался.

Следующие трехочковые «Кингз» исполняли уже другие игроки, а сам Киган набрал последние очки данком.

Потому что, вообще-то, не одними трехочковыми славится молодой форвард. Сегодня у него 47 очков, а еще 8 подборов и эффективная защита против лидера соперника Лаури Маркканена в те минуты, когда опека финна доставалась ему.

Забавно, но когда несколько дней назад появился слух о том, что «Юта» может расстаться с Маркканеном, одним из вариантов назывался «Сакраменто», а Киган должен был стать основной компенсацией за форварда «Джаз». Мюррэй упоминается и в постоянных разговорах о том, кого «Кингз» нужно отдать за Сиакама или Ануноби в «Торонто».

Не похоже, что Кигана планируют куда-то за кого-то отдавать. Второгодка набирает почти 16 очков за игру, идеально дополняет Сабониса в передней линии и прогрессирует во всех аспектах игры. Немного потерял уверенность в трехочковом на старте сезона (с 41% в 2022/23 точность упала до 35%), но сегодня вновь обрел ее. Киган Мюррэй – самый молодой игрок с 12 точными трехочковыми в одном матче, опередив Кобе Брайанта на год.

«Больше всего мне понравилось, что ничего не было форсировано. Ребята не пытались всунуть ему мяч. Он получал пас, когда был открытым», – оценивает успех главный тренер Майк Браун.

Еще из рекордов Кигана – 26 очков за третью четверть стали лучшим результатом в клубной истории «Сакраменто», прежний рекорд держался с 1995-го. Форвард зажегся вовремя: главная звезда команды Де’Аарон Фокс пропускал матч из-за больного плеча.

«Мы были на крючке у Кигана, – признает главный тренер соперника Уилл Харди. – Каждый раз, когда мы ошибались, он реализовывал бросок».

«Сакраменто» с результатом 15-9 идет на пятой строчке Запада и лидирует в своем суперзвездном Тихоокеанском дивизионе («Лейкерс», «Клипперс», «Уорриорз» и «Санз»). Команда идет на 50 побед в сезоне впервые с 2005-го и все больше напоминает оригинальную «Пятерку Смерти» соседей из «Голден Стэйт». Такую немножко поддельную, но все равно резвую и симпатичную.

Фокс не уступает Карри в скорости и юркости, но сравнивать их меткость просто глупо. Сабонис может быть разыгрывающим-центровым не хуже Грина, но находится на другом конце спектра по качеству защиты. Хертер иногда напоминает праймового Томпсона – но именно что «иногда». 31-летний Харрисон Барнс (кстати, «выпускник» школы тех ГСВ) обладает опытом Игудалы, но не его уверенностью.

А роль как раз раннего, оклендского, 23-летнего Харрисона Барнса доверена в «Кингз» именно Кигану Мюррэю. Его выбор под 4-м номером драфта-2022 называли идеальным для «Королей», потому что, с одной стороны, «взрослый» по меркам НБА новичок был готов сразу выходить в стартовом составе на проблемной для «Сакраменто» позиции, с другой – он будет только прогрессировать. Уже в 100-й игре в карьере Киган набрал 47 очков, и по результативности в майке «Сакраменто» он уступает только Казинсу, Уэбберу и Кевину Мартину.

«Он только начинает пробиваться наверх, ведь его просят делать то, что раньше не требовали, на самом высоком уровне, – радуется Браун. – С его рабочей этикой, целеустремленностью, навыками и всем остальным Киган может стать элитным игроком в самых разных областях. Вы все видите это по чуть-чуть сейчас, а здесь еще полно места для роста».

Если для успеха в плей-офф НБА требуются три звезды, то лучший вариант найти третьего для Фокса и Сабониса – это не гнаться за обменами, а немножко подождать, когда созреет и расцветет Киган Мюррэй. По ощущениям, этот финальный рывок к статусу полноценного третьего – уже близко.

Фото: East News/AP Photo/Jose Luis Villegas; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Jacob Kupferman