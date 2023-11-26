НБА для начинающих
Блог

Игрок «Кингз» побил рекорд по точным трешкам подряд – и восхитил самого Карри. А ведь он играл в другом матче!

Сакраменто Сакраменто
Киган Мюррэй Киган Мюррэй
НБА НБА
Баскетбол Баскетбол

Знакомьтесь, Киган Мюррэй.

Что сегодня произошло в НБА?

Да чего только не происходило!

Джимми Батлер исполнил обещание, которое дал месяц назад после смазанного броска на победу против «Никс»: что следующий такой попадет. Попал! С сиреной! Против своей первой команды, которая никак не могла в него поверить и постоянно зажимала денег – «Чикаго».

Шэй Гилджес-Александер тоже выиграл матч своим броском – хотя и не с финальной сиреной, до конца встречи оставалась еще секунда, но бросок можно считать даже важнее батлеровского, ведь «Оклахома» на тот момент уступала одно очко, играя в гостях.

В этой же встрече одноклубник канадца, новичок Чет Холмгрен остановился всего в шаге от редчайшего трипл-дабла – с блок-шотами! 17 очков, 11 подборов и 9 блоков у центрового «Тандер».

А соперником команды Шэя и Чета сегодня, между прочим, был действующий чемпион НБА «Денвер» с Йокичем, Мюррэем и остальными.

«Милуоки» продлил мучения «Детройта» и накидал 81 очко за первую половину. В четвертой четверти Яннис уже играл с детьми на скамейке запасных – с ними интереснее, чем с униженными «Пистонс», идущими за антирекордом НБА по матчам подряд без побед.

«Филадельфия» Джоэля Эмбиида разгромила несчастных «Хорнетс» 135:82, худшее поражение в истории «Шарлотт». Эмбиид троллил оппонента («Они очень хорошо играли в защите») и развлекался как мог: набрал 42 очка (18 из 23 с игры) всего за полчаса, в очередной раз не появлялся на паркете в финальной четверти, потому что отрыв был гигантский. Прямо сейчас у Эмбиида набранных очков (752) больше, чем сыгранных минут (746). Набирать больше очка за минуту удавалось только одному человеку – Уилту Чемберлену, и то лишь в сезоне-1961/62 (именно тогда Уилт набрал легендарные 100).

На другой стороне этого матча – Майлз Бриджес и его чудовищные -56 в графе «полезность». Всего на один пункт меньше абсолютного антирекорда НБА!

Стефен Карри в матче против «Бруклина» включился на максимум в ключевой отрезок четвертой четверти, когда ГСВ уступали «Нетс» одно очко. Шеф Стеф взял на себя пять атак «Голден Стэйт» подряд и реализовал все пять, набрал в них 12 очков и обеспечил «Уорриорз» комфортное преимущество, что позволило довести сложный матч до победы. У Карри – 37 очков и 3500-й трехочковый в карьере.

Но главный хайлайт Стефа сегодня случился на послематчевой пресс-конференции и даже не был связан с матчем его команды.

Журналист The Athletic Энтони Слэйтер, освещающий «Голден Стэйт», рассказал Стефу о выступлении Кигана Мюррэя из «Сакраменто Кингз», матч которых против «Юты» еще продолжался.

Реакция Карри бесценна:

«Сколько-сколько он попал? Он все еще играет? Включай трансляцию, Энтони!»

Киган Мюррэй сегодня побил рекорд одноклубника Стефа, Клэя Томпсона, по числу трехочковых подряд без промаха. Томпсон делил этот рекорд с Таем Лоусоном и Чендлером Парсонсом – 10 штук.

У Кигана сегодня 11!

Лоусон в 2011-м и Клэй в 2019-м попали первые 10 бросков в матче и смазали 11-й, Парсонс, напротив, мимо отправил первый бросок, но затем метко исполнил следующие 10.

Мюррэй в первой четверти стартовал скромно: попал первый трехочковый, но не попал второй. Затем успешно реализовал третий, который и запустил рекордную серию.

Во второй четверти – 3 из 3.

В третьей – 7 из 7!!!

«Это напоминало мне последний год в колледже. Иногда я на кураже просто отключался ненадолго, все залетало само. Примерно это и произошло в третьей четверти», – объясняет такую феноменальную точность сам Киган.

А Стеф по ходу пресс-конференции так внимательно следил за Мюррэем, потому что беспокоился за другой рекорд Клэя – 14 трехочковых в матче. Хотя «Кингз» вели 28 очков у «Джаз» на старте четвертой четверти, Майк Браун не убирал с паркета основу – и у Кигана был шанс. Увы, остывший после короткого отдыха на скамейке Мюррэй не смог попасть следующие два броска. А поскольку «Юта» сократила отставание вдвое, набивать статистику ради рекорда уже никто не собирался.

Следующие трехочковые «Кингз» исполняли уже другие игроки, а сам Киган набрал последние очки данком.

Потому что, вообще-то, не одними трехочковыми славится молодой форвард. Сегодня у него 47 очков, а еще 8 подборов и эффективная защита против лидера соперника Лаури Маркканена в те минуты, когда опека финна доставалась ему.

Забавно, но когда несколько дней назад появился слух о том, что «Юта» может расстаться с Маркканеном, одним из вариантов назывался «Сакраменто», а Киган должен был стать основной компенсацией за форварда «Джаз». Мюррэй упоминается и в постоянных разговорах о том, кого «Кингз» нужно отдать за Сиакама или Ануноби в «Торонто».

Не похоже, что Кигана планируют куда-то за кого-то отдавать. Второгодка набирает почти 16 очков за игру, идеально дополняет Сабониса в передней линии и прогрессирует во всех аспектах игры. Немного потерял уверенность в трехочковом на старте сезона (с 41% в 2022/23 точность упала до 35%), но сегодня вновь обрел ее. Киган Мюррэй – самый молодой игрок с 12 точными трехочковыми в одном матче, опередив Кобе Брайанта на год.

«Больше всего мне понравилось, что ничего не было форсировано. Ребята не пытались всунуть ему мяч. Он получал пас, когда был открытым», – оценивает успех главный тренер Майк Браун.

Еще из рекордов Кигана – 26 очков за третью четверть стали лучшим результатом в клубной истории «Сакраменто», прежний рекорд держался с 1995-го. Форвард зажегся вовремя: главная звезда команды Де’Аарон Фокс пропускал матч из-за больного плеча.

«Мы были на крючке у Кигана, – признает главный тренер соперника Уилл Харди. – Каждый раз, когда мы ошибались, он реализовывал бросок».

«Сакраменто» с результатом 15-9 идет на пятой строчке Запада и лидирует в своем суперзвездном Тихоокеанском дивизионе («Лейкерс», «Клипперс», «Уорриорз» и «Санз»). Команда идет на 50 побед в сезоне впервые с 2005-го и все больше напоминает оригинальную «Пятерку Смерти» соседей из «Голден Стэйт». Такую немножко поддельную, но все равно резвую и симпатичную.

Фокс не уступает Карри в скорости и юркости, но сравнивать их меткость просто глупо. Сабонис может быть разыгрывающим-центровым не хуже Грина, но находится на другом конце спектра по качеству защиты. Хертер иногда напоминает праймового Томпсона – но именно что «иногда». 31-летний Харрисон Барнс (кстати, «выпускник» школы тех ГСВ) обладает опытом Игудалы, но не его уверенностью.

А роль как раз раннего, оклендского, 23-летнего Харрисона Барнса доверена в «Кингз» именно Кигану Мюррэю. Его выбор под 4-м номером драфта-2022 называли идеальным для «Королей», потому что, с одной стороны, «взрослый» по меркам НБА новичок был готов сразу выходить в стартовом составе на проблемной для «Сакраменто» позиции, с другой – он будет только прогрессировать. Уже в 100-й игре в карьере Киган набрал 47 очков, и по результативности в майке «Сакраменто» он уступает только Казинсу, Уэбберу и Кевину Мартину.

«Он только начинает пробиваться наверх, ведь его просят делать то, что раньше не требовали, на самом высоком уровне, – радуется Браун. – С его рабочей этикой, целеустремленностью, навыками и всем остальным Киган может стать элитным игроком в самых разных областях. Вы все видите это по чуть-чуть сейчас, а здесь еще полно места для роста».

Если для успеха в плей-офф НБА требуются три звезды, то лучший вариант найти третьего для Фокса и Сабониса – это не гнаться за обменами, а немножко подождать, когда созреет и расцветет Киган Мюррэй. По ощущениям, этот финальный рывок к статусу полноценного третьего – уже близко.

Фото: East News/AP Photo/Jose Luis Villegas; Gettyimages.ru/Matthew Stockman, Jacob Kupferman

Сакраменто – Юта 125:104 (35:23, 27:27, 44:26, 19:28)
Дата проведения
17 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча
Сакраменто
Мюррэй (47 + 8 подборов), Сабонис (20 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Барнс (16), Хертер (11), Эллис (2 + 7 передач) – старт; Монк (18 + 8 передач), Макги (4), Митчелл (4), Везенков (3), Эдвардс (0), Дуарте (0), Лайлс (0 + 8 подборов), Тоскано-Андерсон (0).
Юта
Секстон (28), Маркканен (18), Данн (11 + 6 потерь), Олиник (9 + 13 передач), Фонтеккьо (7) – старт; Хортон-Такер (12), Хендрикс (12), Агбаджи (5), Кесслер (2), Джузэнг (0), Поттер (0).

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий