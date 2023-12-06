НБА для начинающих
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Леброн – в 1/2 Кубка НБА, но не без скандальчика. Подарили ли судьи тайм-аут «Лейкерс»?

Внутрисезонный турнир НБА Внутрисезонный турнир НБА
Фрэнк Вогель Фрэнк Вогель
Кевин Дюрэнт Кевин Дюрэнт
Дарвин Хэм Дарвин Хэм
Лейкерс Лейкерс
Финикс Финикс
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
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Девин Букер Девин Букер
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Остин Ривз Остин Ривз
Баскетбол Баскетбол

«Финикс» разочарован.

Леброн едет в Вегас!

Нет, «Лейкерс» не переезжают в Неваду. Нет, Леброн не переходит в клуб женской НБА «Лас-Вегас Эйсес». И нет, речь не о предполагаемой доле Джеймса во владении будущим клубом в Лас-Вегасе (а комиссионер НБА Адам Сильвер сегодня в очередной раз высказался в духе: мы знаем об интересе Вегаса и Сиэтла, после оформления нового телеконтракта займемся расширением лиги).

В Лас-Вегасе пройдет «Финал четырех» первого Внутрисезонного турнира, и «Лейкерс» – один из четырех полуфиналистов этого «Кубка НБА». При всей неоднозначности текущего сезона калифорнийцы успешно выступают конкретно в играх, выделенных под новый турнир. ЛАЛ идут здесь вообще без поражений, и сегодня в четвертьфинале был повержен «Финикс» с Кевином Дюрэнтом и Девином Букером.

Леброн показал мастер-класс: 31 очко, 8 подборов…

…и 11 результативных передач. Особенно ярким был отрезок в четвертой четверти, когда первые 19 очков «Лейкерс» в ней набрал или сам Леброн, или одноклубники с его пасов. «Лучший квотербек НБА», – так охарактеризовал его главный тренер Дарвин Хэм.

…и пять перехватов: Леброн становится первым в истории игроком, кто собрал статистическую линейку 30+5+10+5 после 35-летия. А ведь ему совсем даже не 35, ему в конце месяца стукнет 39!

«Время непобедимо. Я пытаюсь нанести ему первое поражение», – нескромно заявил человек с прижизненным личным музеем.

…и один тайм-аут, который обсуждают больше, чем достижения Джеймса или классную игру от его визави Кевина Дюрэнта (31 очко, 71% с игры, 57% трехочковых).

Матч был плотным и напряженным, как того и добивалась НБА с изобретением Внутрисезонного турнира, но концовка получилась исключительно насыщенной. «О боже. Уф. И вот здесь подразумевалось веселье?!», – заявил на послематчевой пресс-конференции истощенный Дарвин Хэм.

«Лейкерс» вроде бы постоянно вели в счете в последние 4 минуты, но никак не могли оторваться на дистанцию более пяти очков. «Финикс» вроде бы постоянно догонял, но не использовал ни одной возможности сравнять счет.

Все это вылилось в кульминацию: при «минус-2» за семь секунд до конца «Финикс» умышленно сфолил на Дэвисе, Энтони попал только один штрафной. Не имея тайм-аутов, «Санс» после подбора побежали сравнивать счет, Дюрэнта накрывали вдвоем, но тот все равно бросил через частокол рук с девяти метров – и это был «сквозняк».

Только нам нужно отмотать игру на пару владений назад. Остин Ривз попадает важнейший трехочковый и выводит «Лейкерс» вперед 105:101.

«Финикс» берет последний тайм-аут, в котором главный тренер Фрэнк Вогель (да-да, тот самый, с которым в 2020-м «Лейкерс» Леброна взяли титул, а через год уволили) расписывает тактику: быстрые два очка (Дюрэнт сокращает до 103:105), а потом, если «Лейкерс» не берут свой тайм-аут сразу – не фолить, а прессинговать.

Прессинг был успешный. Получивший мяч из-за лицевой Остин Ривз споткнулся после давления Букера со спины, врезался в Дюрэнта, выронил мяч – тот укатился к защитнику «Финикса» Грэйсону Аллену. Ему нужно просто придумать, как довести мяч до выскакивающего под кольцо Букера, пока Ривз лежит на паркете, а Леброн кому-то там на что-то жалуется…

Свисток арбитра. Игра останавливается. Мяч остался у «Лейкерс».

Что, как, почему?

А все дело в том самом тайм-ауте, который успел взять Леброн. Это уродливый рудимент традиций НБА, правило, дух которого понятен только американским поклонникам баскетбола.

По международным баскетбольным правилам ФИБА тайм-аут можно брать только в момент остановки игры – фол, аут, нарушение правила 24 секунд и так далее.

В НБА тайм-аут можно брать в любой момент, когда команда владеет мячом. Сразу после попадания соперника, и после перехвата, и после подбора, и даже если просто комбинация идет не так, как хочется тренеру. А еще – как это часто бывает – в тот момент, когда игрока с мячом заперли «в ловушке», откуда не отдать передачу. «Спасительная кнопка».

Сигнализировать о тайм-ауте может не только игрок с мячом. Леброн так и поступил – пока Ривза окружали Букер и Дюрэнт, Джеймс выклянчил остановку игры. Стандартная ситуация за одним исключением: к тому моменту, как арбитр отреагировал, мячом «Лейкерс» уже не владели.

После игры Фрэнк Вогель негодовал: «Шла борьба за мяч. Они уже не контролировали его. Судьи дали «Лейкерс» тайм-аут, когда они уже не контролировали мяч. В таких ситуациях нельзя брать тайм-аут. Так не бывает. Не понимаю, почему это произошло. В этой лиге все просматривается и пересматривается. Не знаю, почему нельзя было пересмотреть и этот эпизод»

Действительно, арбитры НБА могут пересматривать на видеоповторе многие спорные моменты, но присуждение тайм-аута в этот перечень не входит. Впрочем, глава судейской бригады Джош Тивен после игры подтвердил, что все было по правилам:

«Непосредственно во время игры мы посчитали, что «Лейкерс» все еще владели мячом, когда Леброн Джеймс попросил тайм-аут. Благодаря видеоповтору в замедленном воспроизведении уже после игры мы увидели, что Остин Ривз держал мяч левой рукой, когда он был прижат к его левой ноге, что считается контролем».

Девин Букер опубликовал свое сомнение в этой трактовке правил сразу после матча:

И артикулировал претензии на пресс-конференции: «Вы видели, что произошло. Весь мир видел. Я почитал соцсети других игроков НБА – они тоже это видели.

Лига так много сделала для продвижения этого турнира... Мы не просим о том, чтобы нам как-то симпатизировали. Хотелось бы просто иметь возможность бороться за победу».

Защитники судейского решения указывают на тот момент, что Леброн стал просить тайм-аут за 8,7 секунды до конца, когда Ривз действительно по трактовке правил НБА еще считался «контролирующим мяч» (контролировал ли он его на самом деле, другой вопрос).

Другие – в том числе сам Ривз – считают, что на Остине вообще фолил Букер, а арбитры проспали этот контакт.

От теорий заговора теперь никуда не деться. Одна из них такая: после выхода в полуфинал Кубка «Индианы», «Нового Орлеана» и «Милуоки» (а это клубы из городов, не входящих даже в топ-20 медиарынков НБА) лиге нужен был популярный клуб для раскрутки нового «Финала четырех», отсюда – благосклонное отношение арбитров к Леброну и «Лейкерс» в подобных спорных моментах.

Так подарили ли судьи Леброну тайм-аут, а с ним – и победу? С этим категорически не согласен один важный участник эпизода – Кевин Дюрэнт.

Форвард «Санс» считает, что нельзя концентрироваться на одном эпизоде: «Это не вся игра. Это один момент. В 48-минутном матче. Я не люблю жаловаться на свистки. Иногда судья будет ошибаться. Иногда нам нужно преодолеть все это, [играть так, чтобы] не беспокоиться о том, что исход игры будет в руках арбитров».

Дюрэнт очень достойно принял вылет из Внутрисезонного турнира, спрогнозировал победу «Лейкерс» и поделился своим отношением к новому соревнованию:

«Очень высокий уровень напряжения и борьбы. Я не был большим фанатом, когда все это только затевалось, но сейчас у меня нет вопросов, так что с нетерпением жду возможности посмотреть решающую стадию.

Фаворит? Назову «Лейкерс», все-таки они нас обыграли. У них есть габариты, чтобы соперничать с кем угодно. И им лететь меньше всех (улыбается). У них самая многочисленная армия поклонников. Они настроены на победу. В общем, очень интересно посмотреть на все это в Вегасе».

Подобное обращение скептиков в фанатов Внутрисезонного турнира происходит в баскетбольной среде повсеместно. С каждым новым розыгрышем вес и значение «Кубка НБА» будет расти. А с этим – и повышенное внимание к таким спорным эпизодам.

Лейкерс – Финикс 106:103 (33:23, 26:24, 24:35, 23:21)
Дата проведения
6 декабря, 06.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (31 + 8 подборов + 11 передач + 5 перехватов), Дэвис (27 + 15 подборов), Расселл (8), Принс (5), Реддиш (4) – старт; Ривз (20), Хатимура (7), Кристи (3), Вандербилт (1), Хэйс (0).
Финикс
Дюрэнт (31 + 7 подборов + 5 потерь), Букер (21 + 11 подборов + 6 передач + 7 потерь), Аллен (21), Гордон (7), Нуркич (3 + 8 подборов) – старт; Гудвин (7), Юбэнкс (6), Литтл (5), Бэйтс-Диоп (2), Окоги (0).

Должны ли были арбитры остановить игру?
30 голосов
Да, Леброн успел взять тайм-аут
43%
Леброн Джеймс
Нет, «Лейкерс» уже не контролировали мяч
30%
Девин Букер
Да, но потому что на Ривзе сфолили
27%
Остин Ривз
2 комментария
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А что мешало Финиксу к этому моменту вести +10?
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Забавно как каррибои и хейтеры верещят про то, замалчивая чистейший фол за секунду до этого. Если бы судьи не зассали дать Букеру 6 фол, там два штрафных Ривза и все по домам
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