Плей-офф «Кубка НБА» стартовал. И как же мощно!

Тут фаворитов не бывает.

Организуя матчи навылет в первой четверти регулярного сезона, НБА рассчитывала увидеть дух плей-офф уже ранней зимой, в период, когда традиционно борьба в лиге была вялой и неинтересной.

А увидела что-то другое, особенное.

У нового Внутрисезонного турнира НБА есть и поклонники, и критики, но сегодня первых стало намного больше. Турнир обретает идентичность, не связанную исключительно с цветными площадками или необходимостью набивать разницу в счете в концовках.

В чем-то это действительно похоже на плей-офф – только вместо долгих партий до четырех побед мы получаем блиц. Вместо резкого падения темпа и уклона в защиту – бодрый баскетбол, команды не отказываются от яркого нападания, когда ставки все-таки не так высоки. Вместо борьбы элит НБА (прошлогодние финалисты «Денвер» и «Майами», например, вовсе не вышли в плей-офф) – самые неожиданные претенденты на трофей.

Под эту новую историю НБА придумала и паркеты, и формат, и денежный стимул, и награды: кубок, медали, необычные черные мячи для членов сборной турнира – и, конечно же, награда MVP.

И пока что в гонке MVP Внутрисезонного турнира первым идет Халибертон – лидер «Индианы Пэйсерс».

Самая атакующая команда на планете идеально вписалась в формат турнира и на групповом этапе не проиграла ни матча. Но опять необычный формат и уникальная динамика Кубка НБА: в первом матче плей-офф в истории турнира фаворитом считался не тот, кто считался бы им в обычной серии плей-офф НБА. «Бостон» играл в гостях, пролез в плей-офф лишь благодаря лучшей разнице мячей, но ведь это «Селтикс» с их огромным опытом игр на выбывание – против Халибертона, ни разу в жизни не игравшего в плей-офф НБА.

Сегодняшний матч стал вообще первым в жизни Тайриза, транслировавшимся на национальном телеканале TNT – ни в плей-офф, ни даже в прайм-тайм его «Индиана» не залетала раньше. А зря! Посмотрите, как выглядит Халибертон на большой сцене.

26 очков, 10 подборов, 13 передач. Больше 50% с игры, больше 45% с трехочковой дистанции. 0 (ноль!) потерь. Первый в карьере трипл-дабл – и в какой момент!

Добавьте к этому значимость игры. Добавьте к этому текущий уровень соперника – «Бостон» перед этой встречей делил первое место в лиге с «Миннесотой» (все матчи Турнира идут и в зачет регулярки) и за весь сезон пока что проиграл лишь дважды в основное время. Добавьте к этому форму главной звезды «Селтикс» – Джейсон Тейтум был признан игроком месяца в Восточной конференции.

«Индиану» не смутил авторитет оппонента, Халибертон не бросил играть после неудачной первой половины, и хозяева выиграли 122:112, а «Селтикс» выбывают из Турнира.

Лидеры «Бостона» не провалились в большом матче, как это часто бывало в плей-офф: у Тейтума 32 очка, 12 подборов, 6 передач, еще 30 очков добавил Джейлен Браун. Но не играл из-за травмы Порзингис («Бостон» рассчитывал, что латвиец восстановится к «Финалу четырех» в Лас-Вегасе, а в итоге ни в какой Вегас не едет), ветераны Эл Хорфорд и Дрю Холидэй сыграли плохо: 11 очков и 7 ассистов на двоих, Деррик Уайт часто терял мяч, а в защите даже на пару с Холидэем не мог помешать шедевру Халибертона.

А какой же баскетбольный шедевр без геройств в концовке? При равном счете 105:105 за полторы минуты до конца Тайриз попал невероятный трехочковый с фолом – и этим запустил рывок 9:0, оформивший победу «Индианы».

И даже шаткое выступление на линии штрафных в последние 30 секунд (а кто сказал, что в Кубке НБА нет нервов?) не остановило «Пэйсерс».

Одним из самых счастливых был Аарон Несмит, отыгравший первые два года карьеры именно в «Бостоне», который выбрал его под 14-м номером драфта и так и не придумал, как использовать. В тени Тейтума и Брауна форварду доверяли только ждать передачи под трехочковый и в итоге отдали в «Пэйсерс» в обмене Брогдона. Здесь, благодаря диспетчеру Халибертону, Аарон стал одним из важнейших запасных «Индианы».

На последней секунде матча защитник «Индианы» Бадди Хилд «нарушил кодекс» – забросил сдавшемуся «Бостону» трехочковый без сопротивления, когда все на площадке уже прощались, словно намекая: помните, как «Бостон» выдавливал очки из «Чикаго», чтобы пройти дальше? А «Индиана»-то отобралась в плей-офф турнира справедливо. И справедливо поедет в Лас-Вегас.

«Хорошее чувство от победы, особенно, раз ее от нас не ждали в этом матче» , – светил заразительной улыбкой после игры Халибертон.

Интересно, что второй матч плей-офф Внутрисезонного турнира НБА тоже в какой-то степени связан с Халибертоном. В нем «Новый Орлеан» играл в гостях у «Сакраменто» – того самого клуб, где Халибертон начинал карьеру.

Тайриза спустя полтора года после драфта обменяли на Домантаса Сабониса в сделке, которая считается успешной для всех сторон: «Пэйсерс» получили будущую суперзвезду, Тайриз – максимальный контракт, а «Сакраменто» – такого нужного ему центрового (и Сабонис тоже получил мешок денег). Халибертону было тесно в одной системе с Де’Аароном Фоксом, Домантас же прекрасно вписался в команду и в прошлом году помог «Кингз» вернуться в плей-офф после 16-летнего перерыва.

В этом сезоне от «Сакраменто» уже не ждут, а требуют выхода в плей-офф – но Внутрисезонный турнир, как уже говорилось, работает по своим правилам. «Кингз» попали в четвертьфинал лишь благодаря коллапсу «Уорриорз» в решающей встрече в группе, а соперник достался самый неудобный: вообще-то с 8 ноября «Короли» проиграли только три раза, но два поражения из трех – именно от «Нового Орлеана».

Вот и третье – 127:117 в пользу «Пеликанс»

Не до конца понятно, почему середняк НБА «Новый Орлеан» (12-10) так успешен конкретно против «Сакраменто». Разве что Йонас Валанчюнас знает все секреты своего земляка Сабониса – это, впрочем, не помешало Сабонису заочно ответить на трипл-дабл Халибертона своим, практически идентичным, только цифры подборов и передач наоборот: 26+13+10.

Но сегодня даже кольца в Калифорнии были против домашней команды – просто посмотрите, с каким приключениями мяч опустился в корзину после броска Брэндона Ингрэма при 95:91 в пользу «Пелс» в концовке третьей четверти (2:24 на видео):

Ингрэм же и стал лучшим игроком встречи: 30 очков, довольно ровно распределенные по всей дистанции матча, 8 подборов, 6 передач. И главное – стабильность, даже намека на которую пока нет в игре его разрекламированного одноклубника. Зайон Уильямсон в очередной раз двигался тяжело и пассивно, сыграл лишь 28 минут, набрал 10 очков с 4 потерями, ни разу не встал на линию штрафных.

Зато в состав «Нового Орлеана» возвращается Трей Мерфи – в прошлом сезоне стартовая пятерка с молодым форвардом отыграла втрое больше минут, чем с Зайоном. В текущей комплектации НОП очень нужны снайперы, каким и является Мерфи. Трей проводил только вторую игру в сезоне после операции на колене, но именно у него лучшая полезность против «Сакраменто»: +24!

Новому кубку еще только предстоит заработать статус в баскетбольном мире. Но как же здорово, что молодым командам, которые пока что не претендуют на «большой» чемпионский титул, есть за что бороться – что-то осязаемое, с кубками, медалями и трофеями.

Завтра в других четвертьфиналах сыграют «Милуоки» против «Нью-Йорка» и «Лейкерс» против «Финикса». Посмотрим, смогут ли они поддержать уровень эмоций, который сегодня установила первая четверка участников дебютного плей-офф Внутрисезонного турнира НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Dylan Buell