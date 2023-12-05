НБА для начинающих
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Плей-офф «Кубка НБА» стартовал. И как же мощно!

Тайриз Халибертон Тайриз Халибертон
Внутрисезонный турнир НБА Внутрисезонный турнир НБА
Сакраменто Сакраменто
Брэндон Ингрэм Брэндон Ингрэм
Индиана Индиана
Новый Орлеан Новый Орлеан
НБА НБА
Бостон Бостон
Баскетбол Баскетбол

Тут фаворитов не бывает. 

Организуя матчи навылет в первой четверти регулярного сезона, НБА рассчитывала увидеть дух плей-офф уже ранней зимой, в период, когда традиционно борьба в лиге была вялой и неинтересной.

А увидела что-то другое, особенное.

У нового Внутрисезонного турнира НБА есть и поклонники, и критики, но сегодня первых стало намного больше. Турнир обретает идентичность, не связанную исключительно с цветными площадками или необходимостью набивать разницу в счете в концовках.

В чем-то это действительно похоже на плей-офф – только вместо долгих партий до четырех побед мы получаем блиц. Вместо резкого падения темпа и уклона в защиту – бодрый баскетбол, команды не отказываются от яркого нападания, когда ставки все-таки не так высоки. Вместо борьбы элит НБА (прошлогодние финалисты «Денвер» и «Майами», например, вовсе не вышли в плей-офф) – самые неожиданные претенденты на трофей.

Под эту новую историю НБА придумала и паркеты, и формат, и денежный стимул, и награды: кубок, медали, необычные черные мячи для членов сборной турнира – и, конечно же, награда MVP.

И пока что в гонке MVP Внутрисезонного турнира первым идет Халибертон – лидер «Индианы Пэйсерс».

Самая атакующая команда на планете идеально вписалась в формат турнира и на групповом этапе не проиграла ни матча. Но опять необычный формат и уникальная динамика Кубка НБА: в первом матче плей-офф в истории турнира фаворитом считался не тот, кто считался бы им в обычной серии плей-офф НБА. «Бостон» играл в гостях, пролез в плей-офф лишь благодаря лучшей разнице мячей, но ведь это «Селтикс» с их огромным опытом игр на выбывание – против Халибертона, ни разу в жизни не игравшего в плей-офф НБА.

Сегодняшний матч стал вообще первым в жизни Тайриза, транслировавшимся на национальном телеканале TNT – ни в плей-офф, ни даже в прайм-тайм его «Индиана» не залетала раньше. А зря! Посмотрите, как выглядит Халибертон на большой сцене.

26 очков, 10 подборов, 13 передач. Больше 50% с игры, больше 45% с трехочковой дистанции. 0 (ноль!) потерь. Первый в карьере трипл-дабл – и в какой момент!

Добавьте к этому значимость игры. Добавьте к этому текущий уровень соперника – «Бостон» перед этой встречей делил первое место в лиге с «Миннесотой» (все матчи Турнира идут и в зачет регулярки) и за весь сезон пока что проиграл лишь дважды в основное время. Добавьте к этому форму главной звезды «Селтикс» – Джейсон Тейтум был признан игроком месяца в Восточной конференции.

«Индиану» не смутил авторитет оппонента, Халибертон не бросил играть после неудачной первой половины, и хозяева выиграли 122:112, а «Селтикс» выбывают из Турнира.

Лидеры «Бостона» не провалились в большом матче, как это часто бывало в плей-офф: у Тейтума 32 очка, 12 подборов, 6 передач, еще 30 очков добавил Джейлен Браун. Но не играл из-за травмы Порзингис («Бостон» рассчитывал, что латвиец восстановится к «Финалу четырех» в Лас-Вегасе, а в итоге ни в какой Вегас не едет), ветераны Эл Хорфорд и Дрю Холидэй сыграли плохо: 11 очков и 7 ассистов на двоих, Деррик Уайт часто терял мяч, а в защите даже на пару с Холидэем не мог помешать шедевру Халибертона.

А какой же баскетбольный шедевр без геройств в концовке? При равном счете 105:105 за полторы минуты до конца Тайриз попал невероятный трехочковый с фолом – и этим запустил рывок 9:0, оформивший победу «Индианы».

И даже шаткое выступление на линии штрафных в последние 30 секунд (а кто сказал, что в Кубке НБА нет нервов?) не остановило «Пэйсерс».

Одним из самых счастливых был Аарон Несмит, отыгравший первые два года карьеры именно в «Бостоне», который выбрал его под 14-м номером драфта и так и не придумал, как использовать. В тени Тейтума и Брауна форварду доверяли только ждать передачи под трехочковый и в итоге отдали в «Пэйсерс» в обмене Брогдона. Здесь, благодаря диспетчеру Халибертону, Аарон стал одним из важнейших запасных «Индианы».

На последней секунде матча защитник «Индианы» Бадди Хилд «нарушил кодекс» – забросил сдавшемуся «Бостону» трехочковый без сопротивления, когда все на площадке уже прощались, словно намекая: помните, как «Бостон» выдавливал очки из «Чикаго», чтобы пройти дальше? А «Индиана»-то отобралась в плей-офф турнира справедливо. И справедливо поедет в Лас-Вегас.

«Хорошее чувство от победы, особенно, раз ее от нас не ждали в этом матче», – светил заразительной улыбкой после игры Халибертон.

Индиана – Бостон 122:112 (22:24, 26:31, 37:23, 37:34)
Дата проведения
5 декабря, 03.30, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча
Индиана
Халибертон (26 + 10 подборов + 13 передач), Хилд (21), Тернер (17 + 10 подборов), Б. Браун (13 + 8 подборов), Топпин (12) – старт; Матурин (16), Несмит (14), Макконнелл (2), Нембард (1).
Бостон
Тейтум (32 + 12 подборов + 6 передач), Браун (30 + 9 подборов), Уайт (18 + 8 передач + 5 потерь), Холидэй (9), Хорфорд (2 + 7 подборов) – старт; Хаузер (15), Корнет (6 + 4 блок-шота), Бэнтон (0), Притчард (0).

Интересно, что второй матч плей-офф Внутрисезонного турнира НБА тоже в какой-то степени связан с Халибертоном. В нем «Новый Орлеан» играл в гостях у «Сакраменто» – того самого клуб, где Халибертон начинал карьеру.

Тайриза спустя полтора года после драфта обменяли на Домантаса Сабониса в сделке, которая считается успешной для всех сторон: «Пэйсерс» получили будущую суперзвезду, Тайриз – максимальный контракт, а «Сакраменто» – такого нужного ему центрового (и Сабонис тоже получил мешок денег). Халибертону было тесно в одной системе с Де’Аароном Фоксом, Домантас же прекрасно вписался в команду и в прошлом году помог «Кингз» вернуться в плей-офф после 16-летнего перерыва.

В этом сезоне от «Сакраменто» уже не ждут, а требуют выхода в плей-офф – но Внутрисезонный турнир, как уже говорилось, работает по своим правилам. «Кингз» попали в четвертьфинал лишь благодаря коллапсу «Уорриорз» в решающей встрече в группе, а соперник достался самый неудобный: вообще-то с 8 ноября «Короли» проиграли только три раза, но два поражения из трех – именно от «Нового Орлеана».

Вот и третье – 127:117 в пользу «Пеликанс»

Не до конца понятно, почему середняк НБА «Новый Орлеан» (12-10) так успешен конкретно против «Сакраменто». Разве что Йонас Валанчюнас знает все секреты своего земляка Сабониса – это, впрочем, не помешало Сабонису заочно ответить на трипл-дабл Халибертона своим, практически идентичным, только цифры подборов и передач наоборот: 26+13+10.

Но сегодня даже кольца в Калифорнии были против домашней команды – просто посмотрите, с каким приключениями мяч опустился в корзину после броска Брэндона Ингрэма при 95:91 в пользу «Пелс» в концовке третьей четверти (2:24 на видео):

Ингрэм же и стал лучшим игроком встречи: 30 очков, довольно ровно распределенные по всей дистанции матча, 8 подборов, 6 передач. И главное – стабильность, даже намека на которую пока нет в игре его разрекламированного одноклубника. Зайон Уильямсон в очередной раз двигался тяжело и пассивно, сыграл лишь 28 минут, набрал 10 очков с 4 потерями, ни разу не встал на линию штрафных.

Зато в состав «Нового Орлеана» возвращается Трей Мерфи – в прошлом сезоне стартовая пятерка с молодым форвардом отыграла втрое больше минут, чем с Зайоном. В текущей комплектации НОП очень нужны снайперы, каким и является Мерфи. Трей проводил только вторую игру в сезоне после операции на колене, но именно у него лучшая полезность против «Сакраменто»: +24!

Сакраменто – Новый Орлеан 117:127 (36:35, 25:34, 30:31, 26:27)
Дата проведения
5 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча
Сакраменто
Фокс (30 + 6 потерь), Сабонис (26 + 13 подборов + 10 передач), Мюррэй (14), Хертер (12), Барнс (4) – старт; Монк (21), Эллис (5), Лайлс (5 + 6 передач), Везенков (0), Макги (0).
Новый Орлеан
Ингрэм (30 + 8 подборов + 6 передач), Джонс (23), Валанчюнас (18 + 11 подборов), Макколлум (17 + 7 передач), Уильямсон (10 + 6 передач) – старт; Мерфи (16), Альварадо (9), Маршалл (4), Дэниэлс (0), Зеллер (0).

Новому кубку еще только предстоит заработать статус в баскетбольном мире. Но как же здорово, что молодым командам, которые пока что не претендуют на «большой» чемпионский титул, есть за что бороться – что-то осязаемое, с кубками, медалями и трофеями.

Завтра в других четвертьфиналах сыграют «Милуоки» против «Нью-Йорка» и «Лейкерс» против «Финикса». Посмотрим, смогут ли они поддержать уровень эмоций, который сегодня установила первая четверка участников дебютного плей-офф Внутрисезонного турнира НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Dylan Buell

1 комментарий
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За Халибертона можно только порадоваться. Это, конечно, не попадание в пост-сезон, но по внутрисезонке идет бодро, не то что сакраменто, который его сплавил
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