Леброн – первый с 39 000 очков! «Лейкерс» отметили рекорд выходом в плей-офф «Кубка НБА или как там его»

Король.

Форварду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброну Джеймсу в конце этого года исполнится 39 – но он продолжает устанавливать достижения, которые не покорялись еще никому в истории НБА.

На ближайшие три года график этих достижений примерно ясен. Через два года Леброн будет проводить свой 23-й сезон – это будет новый рекорд НБА (22 у Винса Картера) и постарается заодно побить рекорд по числу матчей, если избежит серьезных травм (1611 у Роберта Пэриша; Леброн сейчас отстает на 176).

Цель на следующий сезон – сыграть в одной команде с сыном, а если трансферный рынок НБА не позволит организовать это семейное предприятие, то хотя бы побить все рекорды для 40-летних.

Ну а в сезоне-23/24 Леброн нацелился на 40 тысяч очков за карьеру в НБА. Он станет первым в истории лиги, кто доберется до этой отметки. Побив в прошлом сезоне «вечный» рекорд Карима Абдул-Джаббара по очкам, Леброн продолжает наращивать отрыв от других легенд НБА.

Но перед тем, как стать первым с 40 000, Леброну нужно было стать первым с 39 000. И этого он добился сегодня в матче против «Юты»: перед игрой у Джеймса было 38 995, и он легко добрал недостающие пять очков уже в первой четверти.

«Меня поздравили партнеры по команде и тренеры, но у меня не было возможности задуматься и попытаться осознать, что все это означает. В этой лиге выступало множество великих баскетболистов, множество великих снайперов. И когда у тебя получается сделать вот такое, первым среди всех, то это так здорово. Сумасшедший момент», – оценил достижение Леброн.

Наверняка больше всего 38-летнему форварду понравилось, что для рекорда не пришлось сильно напрягаться. «Лейкерс» разгромили «Юту» 131:99, ни разу не отставали в счете, вели +18 в первой четверти, +23 – во второй, +30 – в третьей, а в четвертой Леброн даже не выходил на площадку. «Лейкерс» планировали регулировать нагрузку на Джеймса в этом сезоне, чтобы сберечь его к плей-офф, но пока не получается – всего один игровой день удалось сделать выходным, в 10 матчах Король отыграл более получаса, в том числе трижды – 39 и более минут на паркете.

Но сегодня – всего 24 минуты, за которые Леброн набрал скромные по своим меркам 17 очков,7 подборов и 9 передач.

У Энтони Дэвиса – 26+16 за 29 минут, Д’Анджело Расселл добавил еще 20 очков и 8 передач.

Повезло с соперником в юбилейный день: экспериментирующая «Юта» без основного центрового не могла оказать никакого сопротивления. А ведь матч был особенный не только из-за рекорда Леброна – эта игра шла в зачет «Внутрисезонного турнира НБА». Победа «Лейкерс» обеспечивала им не только место в плей-офф этого турнира, но и преимущество домашнего паркета, а поражение «Юты» выбивало «Джаз» из борьбы за Кубок НБА.

«Лейкерс» выиграли – и Энтони Дэвис обрадовался: «Теперь нам не надо будет никуда ехать, мы сможем поспать в своих постелях, а это всегда хорошо.

Сделали еще один шаг к завоеванию... как там его, Кубка? Это называется турнирный Кубок? Кубок НБА? Что-то вроде того, да? В общем, сделали еще один шаг».

Если вы, как и Энтони Дэвис, не до конца понимаете Внутрисезонный турнир, вот инструкция.

«Лейкерс» прошли групповой этап без поражений, выиграв все 4 матча с общей разницей +74.

«Лейкерс» действительно так хороши?

Вообще-то ЛАЛ выступают на старте сезона посредственно: 9 побед, 6 поражений. Главный тренер Дарвин Хэм регулярно срывается то на судей, то на собственных игроков, сенсация прошлого сезона Остин Ривз переведен на скамейку, Дэвис и Леброн чередуют доминирующие игры с неудачными.

Просто именно на ярких площадках Внутрисезонного турнира у калифорнийцев случаются самые удачные выступления. Дело ли в повышенной мотивации или в чем-то другом – неясно, но ЛАЛ сейчас выглядят как фавориты нового соревнования НБА.

Хотя «Лейкерс», безусловно, повезло с жеребьевкой. В соперники попались «Финикс Санз», где никак не могут собрать здоровым свое «Большое Трио» (победу в Финиксе ЛАЛ вырвали только в концовке), и три из четырех слабейших команд Запада, которые были разгромлены: «Мемфис» без половины состава из-за травм и дисквалификаций, перестраивающийся после обмена Лилларда «Портленд» и испытывающая проблемы роста «Юта». И даже с «Портлендом» пришлось помучиться, Леброн и Дэвис отправились отдыхать только за минуту до конца той встречи.

Но победа над «Ютой» – уже шестая в последних семи матчах, и более уверенные «Лейкерс» нацеливаются на финал Внутрисезонного турнира.

Финал, кстати, не учитывается в статистике регулярного сезона, в отличие от остальных игр Турнира. Так что если Леброн в нем и сыграет, очки не пойдут в его общий зачет – это будет отдельный матч, который не приблизит его к следующей цели в 40k.

Кто-нибудь еще сможет набрать 39 или 40 тысяч очков в НБА?

В ближайшие годы – точно нет. Ближайший преследователь Леброна, Кевин Дюрэнт, сегодня тоже покорил очередной рубеж результативности – стал 11-м в истории НБА, но у него всего 27 331 очко. Харден и Уэстбрук не добрались еще и до 25 тысяч, у Карри только 22, из нового поколения лидирует Яннис с 16 673, но к его возрасту у Леброна было уже более 21 тысячи очков, так что и грек сильно отстает от заданного темпа. Как и Дончич, Тейтум и остальные бомбардиры современности.

Даже 30 тысяч очков в НБА – редчайшее достижение. Лишь Леброн, Карим, Карл Мэлоун, Кобе, Джордан, Новицки и Чемберлен добирались до этой отметки (также Джулиус Ирвинг с учетом игр в АБА).

У Леброна слишком долгая, слишком стабильная и слишком мощная карьера, чтобы его рекорды результативности можно было повторить без каких-то массивных сдвигов в правилах НБА, баскетбольной тактике или спортивной медицине.

А 50 000 Леброн успеет набрать?

А вот это как раз не покорится самому Леброну, как бы он ни старался. 11 тысяч очков – это очень много. Как пример, Джейсон Тейтум пока даже не набрал столько. Набирая по 30 очков в среднем и пропуская не более 10 матчей за сезон, Леброну придется выступать минимум до 2028-го (43 года), чтобы достичь «полтинника».

Но он набирает намного меньше (сейчас – чуть более 25 за игру) и пропускает больше. После перехода в «Лейкерс» Джеймс ни разу не набрал более 1700 очков за сезон, так что под вопросом даже отметка в 45 тысяч.

Впрочем, есть гораздо более реальные 50 тысяч очков – если считать вместе очки, набранные в регулярных сезонах и в плей-офф. В НБА традиционно разделяют статистику регулярок и ПО, но по сумме очков Леброн уже давно обогнал Карима: у него 47 тысяч против 44 тысяч у великого центрового.

3 тысячи очков за ближайшие два года Леброн должен набрать, но для этого хорошо бы обеспечить как можно больше «бонусных» игр – матчей в плей-офф. А гарантировать даже путевку туда «Лейкерс» никто сейчас не может: в этом сезоне намечается напряженная борьба на Западе, и успех во «Внутрисезонном Кубке НБА или как он там называется» не будет там иметь никакого значения.

Отметить рекорды Леброна и выход ЛАЛ в следующую стадию можно, но праздновать игрокам, тренерам, менеджерам и болельщикам «Лейкерс» пока рано.

Фото: East News/AP Photo/Ryan Sun; Gettyimages/Steph Chambers / Staff, Chris Coduto / Freier Fotograf, Steph Chambers / Staff, Kevork Djansezian / Freier Fotograf