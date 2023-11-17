Зачем Лу Дорт потер руку одноклубника? Хотел зарядиться магическим броском, который не дает осечки

Айзейя Джо удивил «Голден Стэйт»!

У арены «Голден Стэйт Уорриорз» все-таки есть особенная аура, завлекающая баскетбольных снайперов. Стеф Карри и Клэй Томпсон за прошедшее десятилетие сначала в Окленде, а затем в Сан-Франциско приучили нас к уникальным трехочковым шоу. То «Сплэш Бразерс» наберут 1000 очков за четверть дальними бросками, то попадут 147% своих попыток из-за дуги, то научат одноклубника, ни разу в жизни не попавшего трехочковый, бросать с центра площадки с закрытыми глазами.

Если в предыдущем абзаце и есть преувеличение, то совсем небольшое.

«Уорриорз» действительно изменили баскетбол трехочковой революцией, и не всегда это играет им на руку. Шедевры меткости теперь показывают не только Стеф, Клэй и их одноклубники, но и соперники – и все чаще в «Храме Трехочковых», то есть на стадионе «Голден Стэйт».

Сегодня это удалось Айзейе Джо (все верно, «Джо» – это фамилия) из «Оклахома-Сити Тандер»: защитник попал 7 трехочковых без промаха прямо на глазах у Карри и Томпсона!

Карри, впрочем, наблюдал за этим шоу со скамейки «в гражданском». «Оклахома», в том числе благодаря меткости Джо, разгромила в гостях испытывающий проблемы с составом «Голден Стэйт» – 128:109.

Но обо всем по порядку.

Почему не было Стефа?

У Карри небольшая травма правого колена, из-за которой он пропустил второй матч подряд. Результаты МРТ-обследования не показали структурных повреждений, так что лидер ГСВ пропустит около недели. Клуб осторожно относится к нагрузке на 35-летнюю звезду, хотя без Стефа набирать очки в команде некому, даже при наличии такого дирижера атаки, как Крис Пол.

Почему не было (видно на паркете) Клэя?

Номинально Клэй – второй по результативности в ГСВ после Карри, но даже у Томпсона в сезоне лишь 13,8 очка за игру. И это огромная проблема: 33-летний защитник всегда медленно вкатывается в сезон, но сейчас уже пройдены все рамки приличия.

У Клэя в кольцо залетает только треть бросков с дистанции – при карьерном показателе в 41,5%; ни разу в полном сезоне он не опускался ниже 40%; в прошлом сезоне был лидером НБА по числу точных трехочковых, попав 301, а сейчас он только 30-й. И при этом Томпсон не помогает команде ни в каком другом элементе игры.

Сегодня у Клэя – 1 из 6 из-за дуги, 0 из 4 с двухочковой дистанции, всего два штрафных, два подбора, один перехват при двух потерях. Можно сказать, он принес команде даже меньше пользы, чем в прошлой игре, против «Миннесоты», когда его удалили уже на второй минуте.

Почему не было даже Дрэймонда Грина?

А Грина тоже удалили в той игре, еще и влепили дисквалификацию на пять матчей – заслуженную даже по мнению главного тренера Стива Керра, который обычно слепо защищает своих игроков.

Неизвестно, смог бы Грин сдержать сегодня Айзейю Джо – орудие «Тандер», которое стреляло без осечки. Одноклубник Джо форвард Лугенц Дорт даже попытался одолжить чуть-чуть этой магии, когда возвращался в игру после замены, и потер «горячую руку»:

Дорту это не помогло (1 из 3), зато остальные игроки «Тандер» держали уровень: почти 60% в матче, 3 из 3 у Джоша Гидди, 2 из 2 у Кейсона Уоллеса, 2 из 3 у Джейлена Уильямса и как будто бы не такие впечатляющие – но все равно намного лучше среднего по лиге – 3 из 7 (43%) у главного бомбардира команды Шэй Гилджес-Александера. Сегодня он был лишь на одно очко успешнее резервиста Джо – 24 у канадца, 23 у Айзейи.

К семи трехочковым Джо добавил пару очков со штрафной линии, двухочковые сегодня не бросал – и вообще старается их избегать. В этом сезоне 82% его бросков – с дальней дистанции (топ-5 в НБА по доле трехочковых попыток), с более близкой он попал только 5 из 15, зато трешки бросает на старте сезоне с точностью 47%.

Итак, откуда взялся этот Неуловимый Джо?

В прошлом сезоне «Оклахома» не смогла выйти в плей-офф, но превзошла все ожидания: букмекеры прогнозировали 23 победы, а она одержала 40 и даже обыграла в плей-ин «Новый Орлеан».

В этом году эксперты скорректировали оценки, поставили ориентир на 44 победы, но все равно ставили «Оклу» вне зоны плей-офф. «Тандер» пока выглядят намного круче и этого прогноза – 8 уверенных побед в 12 матчах, больше сейчас во всей лиге только у трех клубов!

Основная причина успеха – работа стартовой пятерки, все еще одной из самых молодых в НБА. Шэй Гилджес-Александер все так же неудержим в атаке. Благодаря то ли разыгрывающему, то ли тяжелому форварду Джошу Гидди «Тандер» никогда не уступают сопернику в габаритах – и не теряют в скорости. Новичок Чет Холмгрен уже за первую дюжину игр в карьере показал, как сильно может влиять на защиту, пускай в атаке иногда теряется против соперников, уступающих 35 см в росте:

Второгодка Джейлен Уильямс за лето раскачался так, что в нем трудно узнать прошлогоднего гибкого атакующего защитника – теперь это полноценный мощный форвард. Но при этом часто новые мускулы означают потерю броска – Джейлен же ничего не растерял. Лу Дорт сегодня не смог зарядиться меткостью от Айзейи Джо, но вообще-то в этом сезоне бросает великолепно – 46% из-за дуги.

Обычно такую молодую (как и в прошлом году, предпоследнее место в НБА по среднему возрасту) и безбашенную (естественно, ОКС – в топе по темпу игры) команду выравнивают опытные ветераны со скамейки запасных, если цель – действительно побеждать, а не обитать на дне турнирной таблицы.

Но ключевые запасные «Оклахомы» – это 10-й номер драфта-2023 Кейсон Уоллес, который только на днях отметил 20-летие, и Айзейя Джо, который в принципе мало кому знаком за пределами фанбазы «Тандер».

Если кто-то и замечал Джо раньше, то только благодаря его антропометрии: по официальным данным НБА, Айзейя – один из самых легких игроков НБА, 75 кг. Только крохотные Маркиз Науэлл и Джейкоб Гиллиард (двусторонние контракты в «Торонто» и «Мемфисе» соответственно) да Трэй Янг официально легче Джо, при этом Янг – всего на фунт, и Трэй на 5 см ниже.

Данные кажутся устаревшими: визуально Джо, как и его одноклубник Джейлен Уильямс, набрал мышечную массу за время игры в «Оклахоме». Разительные отличие от новичка Айзейи Джо в «Филадельфии».

Да-да, начинал Джо свою карьеру в «Сиксерс», которые выбрали его 49-м на драфте-2020. Но Док «Молодежь у меня не играет» Риверс, работавший тогда главным тренером, не разглядел ничего в худощавом защитнике. Через два года прозябания на скамье запасных Айзейя был отчислен по итогам тренировочного лагеря, хотя у «Филадельфии» было свободное место в заявке.

Защитника тут же перехватила «Оклахома» – в клуб до этого перебрался один из экс-менеджеров «Филадельфии», у которого были хорошие отношения именно с Айзейей. Но задержался в НБА Джо совсем не по протекции: его снайперские таланты очень пригодились как дополнение к не самому бросковому бэккорту Шэй-Гидди, и Джо уже в прошлом сезоне стал одним из ключевых запасных «Тандер».

Летом менеджмент «Оклахомы» даже не рассматривал сценарий расставания с Джо. В заявке на сезон был перебор баскетболистов, а у Айзейи был негарантированный минимальный контракт, который легче всего списать. Но клуб предпочел отчислить игроков с гарантированными контрактами на общую сумму в 12 млн долларов. А Джо остался.

В этом сезоне 24-летний Айзейя – внезапно один из самых опытных и возрастных игроков в основной ротации «Оклахомы», уступая только канадской парочке Шэй-Лугенц. Настоящие ветераны пока играют мало из-за летних травм: Давис Бертанс (31 год) долечивает колено, поврежденное на чемпионате мира, Кенрик Уильямс (29 лет) провел только два матча из-за спазмов в спине, а наконец-то добравшийся до НБА Василие Мицич (30 лет) привез с собой из Европы ассортимент разных болячек и играет через раз.

В итоге Джо играет по 20-25 минут за матч – и иногда очень полезно, подстраиваясь под умения техничного дриблера Гилджес-Александера и открываясь под пас на трехочковый. Как сегодня: «Все стало залетать. Кольцо было таким большим для меня», – радуется гостеприимным корзинам калифорнийского «Чейз-Центра» Айзейя Джо.

И ведь некоторые из его бросков были максимально важными – как, например, в концовке третьей четверти, когда «Уорриорз» почти отыгрались с «минус-19», Джо хладнокровно реализовал бросок при счете 84:83. А в четвертой – играл без замен и попал все три броска, обеспечив финальный мощный рывок «Тандер» к победе.

В «Тандер» очень вовремя собрали команду, которая одновременно и перспективная, и уже побеждающая. Через месяц в Оклахома-Сити состоится голосование о введении дополнительного местного налога в 1%: он необходим, чтобы построить новую баскетбольную арену и удержать клуб в городе минимум до 2050-го. Если жители не одобрят этот проект, будущее баскетбола в Оклахоме туманно. По крайней мере, мэр города и боссы ОКС уже пугают болельщиков переездом клуба в другой штат – как когда-то сами «Тандер» и появились, после того как население Сиэтла проголосовало против финансирования новой арены «Суперсоникс» из бюджетных средств.

Трехочковые Джо, результативность Гилджес-Александера, яркий старт карьеры Холмгрена, новые мышцы Уильямса и общий потенциал молодежи «Тандер» может убедить жителей Оклахома-Сити, что на такую интересную команду стоит и потратиться.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu, Thearon W. Henderson