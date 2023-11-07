Харден дебютировал за «Клипперс». Пока плохо – проблемные «Никс» перемололи квартет звезд

Сыгранностью пока не пахнет.

Спустя неделю после обмена в «Клипперс» Джеймс Харден наконец-то дебютировал за новую команду в гостевой игре против «Никс».

Появления Хардена на паркете в этом сезоне ждали с нетерпением: Джеймс приучил к тому, что резво врывается в новый клуб после обмена. В первой игре за «Хьюстон» в 2012-м он набрал 37 очков и сделал 12 передач. В «Бруклине» три года назад сделал трипл-дабл – 32+12+14 – хотя еще за несколько недель до этого с трудом влезал в майку «Рокетс» и еле передвигался по паркету. «Филадельфия» в 2022-м получила активного Хардена, 27 очков, 12 передач, 1 уверенный разгром соперника и 100 рассекающих бороду улыбок в первом матче.

Увы, дебют за ЛАК не продолжил эту тенденцию. Харден набрал всего 17 очков за полчаса на площадке, показал худшую полезность -18, а его команда уступила 97:111 далеко не самому опасному сопернику, и большинство вопросов к «Клипперс» остались без четкого ответа.

Будут ли в старте все четыре звезды?

Да. До обмена с Каваем, Джорджем, Уэстбруком и центровым Зубацем играл форвард Роберт Ковингтон; после этого, пока Харден набирал кондиции, место в старте занял защитник Боунз Хайленд. Уже в тот момент стало понятно, что неожиданностей в стартовой пятерке главный тренер команды Тайрон Лю не планирует – Хайленд временно занимал именно ту нишу, которую отвели для Хардена.

Как только Джеймс был готов к дебюту, «Клипперс» выставили на паркет всю свою «тяжелую артиллерию».

Кто разыгрывающий?

Уэстбрук. Тайрон Лю еще до дебюта Хардена заявил, что когда эти двое будут на паркете, мяч будет в руках у Уэстбрука.

Это логично: во-первых, Расселл дольше в команде и лучше знает одноклубников (а Джорджа – еще по «Оклахоме»). Во-вторых, он без мяча в атаке бесполезен. В-третьих, сам Харден постепенно учится быть целью для передач – уже в прошлом сезоне в «Филадельфии» он стал вдвое чаще бросать трехочковые с получения (правда, все равно менее двух попыток за игру).

Стать «кэтч-энд-шутером» хотя бы эпизодически Хардена убедил Док Риверс – а Тайрон Лю и играл, и был ассистентом у Дока, так что продолжит дело наставника. Однако Харден с трудом принял эту роль, в итоге был недоволен тем, как его используют в «Филадельфии», и наверняка будет сопротивляться переформатированию и здесь.

Кто первый будет уходить на скамейку?

Харден. Опять же, он новый элемент в клубе, и ему хочется играть любимые медленные пикенроллы и бросать трешки с отшагиванием – для этого ему выдают вторую пятерку, твори с ней что хочешь.

В первой четверти защитник даже ни разу не бросил по кольцу, а первые очки в матче Харден набрал, играя с вечным оруженосцем Пи Джеем Такером и другими запасными – Хайлендом, Норманом Пауэллом и Мэйсоном Пламли.

Как назло, Пламли – центровой с заслонами, который должен раскрывать потенциал этой «пятерки Хардена» – получил сегодня травму колена, которая выглядит очень серьезной, и не смог самостоятельно покинуть паркет. Найти ему замену – еще одна задачка для тренерского штаба, у ЛАК небогатый выбор «больших».

В какой форме Харден?

В плохой. Он и сам это признает:

«Чувствовал себя немного странно. У меня не было ни одной предсезонной игры, ни возможности принять участие в полноценном тренировочном лагере, ничего из этого. В общем, сезон стартовал для меня внезапно, но я старался следовать своим баскетбольным инстинктам, тому, что делал последние несколько лет».

Сочувствия Харден не вызывает – все эти проблемы он создал себе сам.

«Клипперс» стараются играть быстро (9-й темп в лиге, прошлогодняя «Филадельфия» была 27-й), а баскетбол Хардена совсем иной: «Я устал. Все двигается так быстро, но я все-таки приспособился. Понадобится несколько игр, чтобы привыкнуть к темпу».

Чья игра пострадает больше всего?

Кавая Ленарда. Сегодня он самый результативный игрок «Клипперс», но это всего лишь 18 очков. Возможность провести свои атаки ему выпала только тогда, когда Харден сел на скамейку в середине первой четверти. Вряд ли Ленард вернется к роли каттера-слэшера-защитника, как в юности в «Сан-Антонио», да и нет тут Тима Данкана. Когда нападением управляют Уэстбрук и Харден, а Кавай – только альтернативный вариант, получается такой слабый выхлоп.

Кто сегодня потерялся?

Пол Джордж. 10 очков, 1 из 7 в первой половине и только 4 броска – во второй. Это было жалко.

Джордж с его универсальностью должен быть «клеем» для суперзвездного набора ЛАК, но этот клей сам расклеился. Уэстбрук-Харден-Кавай-Джордж сыграли 19 минут вместе, уступив в эти минуты 37:47. Тайрон Лю за 4 с половиной минуты до конца усадил стартеров на скамейку – команда уступала 16 очков, отставание большое, но звезды НБА умеют такое отыгрывать. Сегодня просто не было никакого намека на камбэк.

«Только потому что вы получили игрока вроде Джеймса Хардена, не значит, что вы автоматически будете побеждать. Нужно работать и быть готовым к жертвам», – еще до игры говорил оракул-Лю. После матча он спрогнозировал, что команде нужно 10 матчей, чтобы сыграться.

Сыграются?

Проблема в том, что Харден приходит в команду, где все работало до него. «Клипперс» были в топ-5 НБА и по атаке, и по защите – нестандартно даже для короткого отрезка в 5 матчей на старте сезона.

Появление Джеймса разрушило наработанные взаимодействия. Атака, которая должна пугать разнообразием, работала эпизодами: как в первых атаках, где Харден сделал из Зубаца чуть ли не Эмбиида самонаводящимися пасами под кольцо. Но чаще – потери, паузы и неуверенность в бросках. «Клипперс» пока не поняли, что именно им дает Борода, кроме еще одного плеймейкера.

Защита? Кавай и Джордж – одни из лучших оборонительных игроков поколения, Уэстбрук не теряет атлетизма и в 35, а Харден, при всей его пассивности на периметре, все еще один из немногих «маленьких», кто способен под кольцом не быть продавленным центровым соперника.

Только сегодня эту защиту не заметили «Никс» – худшая атака лиги! Джулиус Рэндл, которого называют главным провалом начала сезона во всей НБА, набрал 27 очков. Ар Джей Барретт пропустил два последних матча из-за больного колена, но сегодня добавил еще 26. В матче, где лидер «Никс» Джейлен Брансон попал только 2 из 12, атака «Нью-Йорка» не заметила сопротивления от топ-5 защиты НБА.

И главные игровые проблемы «Клипперс» (неигровая – это, конечно, здоровье) Харден никак не решает:

ЛАК потеряли мяч 22 раза – после их потерь «Никс» добавили 35 очков.

ЛАК 18 раз уступили подбор на своем щите – это еще 16 очков «второго шанса» для соперника.

Ключевой рывок 10-0 в матче на стыке третьей и четвертой четвертей «Никс» сделали, когда на площадке были Харден и запасные – то есть с функцией «дать отдых Каваю и Джорджу и не потерять в классе» новая звезда команды тоже в первом матче не справилась.

А как там «бывшая» Хардена?

Джоэл Эмбиид набрал 48 очков всего за 31 минуту, включая исторические 29 очков в третьей четверти при 10/10 с игры и 9/9 с линии. В эпоху, когда у нас есть такая статистика (с 1996-го) только два человека набирали больше за одну четверть без промаха: Кобе (30) и Клэй (37). В четвертой центровой уже не выходил на паркет, игра была сделана.

Николя Батюм, полученный в обмене Хардена, набрал 11 очков при лучшей в матче полезности +30.

«Филадельфия» (5-1) делит с «Бостоном» первое место на Востоке после сегодняшней разгромной победы 146:128 над «Вашингтоном».

Фото: /John Munson/Associated Press