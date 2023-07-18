Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере

Виктор Вембаньяма обновил личный рекорд результативности, и получилось это красиво. Позавчера мы рассказывали, как классно новичок выглядел при первой встрече с Кевином Дюрэнтом – спустя два дня они противостояли друг другу снова.

Да, опять Виктор играл против мощных «Финикс Санз» (сегодня – еще и с вернувшимся в состав после травмы Девином Букером).

И снова матч в Финиксе – пусть вас не смущает, что в обеих играх «Сан-Антонио» играл в белом, теперь разделения на светлую домашнюю и темную гостевую формы в НБА нет, все играют в чем попало.

И снова победа молодых «Сперс»! Но совсем по другому сценарию – и с совсем другим вкладом Вембаньямы в победу, чем во вторник.

Если в прошлый раз Вемби был важным, но все же не единственным элементом потрясающего камбэка от «Сан-Антонио», то в этот раз француз стал центральным действующим лицом встречи. 38 очков, 10 подборов, еще и 2 блока – только два тинейджера в истории НБА до Виктора делали 35+10 с двумя блоками: Леброн Джеймс и... Кевин Дюрэнт!

38 очков – после объединения НБА и АБА в 1976-м ни один новичок не набирал столько в одном из 5 своих первых матчей в карьере, по данным ESPN Stats & Info. Даже Джордан! Его лучший результат в первых 5 матчах и побил Вемби, у Майкла было 37 (в третьем матче в карьере).

«Финикс» после поражения в предыдущей встречи и возвращения Букера в строй изменил подход к игре против Вембаньямы – громадный центровой Юсуф Нуркич играл меньше, чаще на паркете оказывался запасной бигмен Дрю Юбэнкс, менее габаритный, но более мобильный.

План не сработал – гости оторвались в счете сразу же, после 16 минут встречи вели почти с двукратным преимуществом в счете 55:28! «Финикс» долго не мог подтянуться в счете, Дюрэнт выглядел уставшим, как будто продолжалась позавчерашняя игра, а Букер – немного отвыкшим от баскетбола. Редкий успех «Финикса» в концовке первой половины Вембаньяма разбил двумя подряд трехочковыми в последние 30 секунд. На большой перерыв «Сперс» уходили при +20...

...и с травмой Девина Васселла, самого результативного игрока в сезоне (после сегодняшего всплеска Вемби стал первым по очкам в САС, но до игры он шел только третьим, после Васселла и Келдона Джонсона). Защитник растянул мышцы паха и пропустит какое-то время, так что на Виктора выпала дополнительная нагрузка.

«Финикс» начал догонять ослабевших гостей и постепенно отыграл все отставание – за 4:15 до конца хозяевам удалось сравнять счет, 116:116. На трибунах ждали мести за неожиданное поражение в предыдущем матче.

Что было дальше?

А дальше был рывок САС 12:0, на котором Виктор Вембаньяма набрал 10 очков. Это в два раза больше очков, чем у всех игроков соперника вместе взятых до конца матча. Победа уже почти уплыла, но Вембаньяма выхватил ее своими телескопическими ручищами – 132:121.

Такие подвиги Вемби в четвертой четверти – уже обыденность, хотя новичок провел только 5 матчей в карьере. У него почти 79% попадания с игры в четвертых четвертях (15 из 19) – лучший показатель в НБА среди игроков при минимуме в 10 бросков. Это фантастические цифры.

Но еще больше впечатляет срез всех его 38 очков в матче:

• 9 очков с трехочковой дистанции, 4 очка – со средней;

• 5 очков со штрафной линии (только один промах), причем 222-сантиметровому новичку доверяют бросать технические штрафные, которые может исполнить любой игрок!

• и 20 (!) очков из-под кольца.

Нет, замена центрового «Финикса» не сработала. «Кажется, они планировали играть маленькой пятеркой, мы все так делаем – не уверен, что для него есть какая-то разница, когда они [быстрые соперники] его опекают, он довольно высокий. Если у него не получается подобраться близко к корзине, он все равно найдет способ сделать что-то другое», – главный тренер «Сан-Антонио» Грегг Попович объясняет, насколько тщетны поиски противоядия от Вембаньямы.

«Сперс» пользовались свободой, которую им давал соперник под кольцом, и половина бросков гостей шла из «краски».

Девин Букер провел отличный матч, почти сделал трипл-дабл (31 очко, 9 подборов, 13 передач), вел за собой в камбэке, но не нашел, как победить Вемби:

«Невероятный талант.

Пока что просто пытаемся понять, что он из себя представляет, потому что раньше не имели с ним дела. Нам довелось играть против него в самом начале сезона. Надеюсь, при новой встрече нам удастся как-то подстроиться и усложнить ему жизнь. Но у него есть большое преимущество – с ростом 222 сантиметра он может бросать через любого соперника. Надо искать способы, как усложнять ему жизнь».

За первые пять матчей у Виктора набралась уже полноценная подборка хайлайтов от официальной сайта НБА:

Сам Виктор после своего первого шедевра в НБА проявил максимальную скромность:

«Кто-то должен был это сделать. Завтра на моем месте может оказаться кто-то из товарищей по команде.

В каждом матче мы пытаемся найти опцию, которая будет работать и причинять сопернику максимальный урон. Сегодня мы играли вот так, завтра это может быть кто-то другой. Так все устроено в хороших командах.

В НБА собраны лучшие игроки, но пока что все складывается хорошо».

В лиге действительно много хороших игроков, в том числе молодых. За несколько часов до игры «Финикса» и «Сан-Антонио» предшественник Вембаньямы, первый номер предыдущего драфта и Новичок года-2023 форвард «Орландо» Паоло Банкеро принес «Мэджик» победу в последней атаке силовым проходом а ля Леброн:

Пока НБА пополняют такие люди, как Вембаньяма или Банкеро, за будущее баскетбола можно быть спокойным.