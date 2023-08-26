Не совсем «Дрим-Тим».

Сегодня сборная США проведет первый матч на чемпионате мира по баскетболу, куда американцы приехали в статусе как главного фаворита, так и одной из самых молодых сборных этого турнира.

Это также самая неопытная сборная США в истории крупных международных турниров – и, пожалуй, наименее звездная. На 12 человек у этих игроков в сумме 4 Матча звезд НБА, 1 чемпионский перстень, 1 награда Лучшему защищающемуся, 1 награда Самому прогрессирующему, 0 MVP и 0 сборных сезона. Трое даже в плей-офф никогда не играли!

Поэтому мы посчитали нужным познакомить даже самую неподготовленную публику с игроками, которые попытаются вернуть сборной США упущенный 4 года назад титул чемпионов мира.

Закрепим знания? Тест на узнаваемость будущих звезд баскетбола: