НБА для начинающих
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А вы узнаете в лицо игроков сборной США? Тест на старте чемпионата мира по баскетболу-2023

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Баскетбол Баскетбол

Не совсем «Дрим-Тим».

Сегодня сборная США проведет первый матч на чемпионате мира по баскетболу, куда американцы приехали в статусе как главного фаворита, так и одной из самых молодых сборных этого турнира.

Это также самая неопытная сборная США в истории крупных международных турниров – и, пожалуй, наименее звездная. На 12 человек у этих игроков в сумме 4 Матча звезд НБА, 1 чемпионский перстень, 1 награда Лучшему защищающемуся, 1 награда Самому прогрессирующему, 0 MVP и 0 сборных сезона. Трое даже в плей-офф никогда не играли!

Поэтому мы посчитали нужным познакомить даже самую неподготовленную публику с игроками, которые попытаются вернуть сборной США упущенный 4 года назад титул чемпионов мира.

Сборная США без суперзвезд НБА – кто все эти люди на ЧМ-2023?

Закрепим знания? Тест на узнаваемость будущих звезд баскетбола:

2 комментария

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Daff Rogers
Че то с Бобби Портисом не понял. Сначала написал, что ошибка, но по итогам все равно 13 из 13
+3
0
+3
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Роман Сприкут
Ответ Daff Rogers
Че то с Бобби Портисом не понял. Сначала написал, что ошибка, но по итогам все равно 13 из 13
То же самое. Это какой-то баг отображения выбранного ответа, когда правильных - несколько.
+2
0
+2
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