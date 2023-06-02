Простите за каламбур.

Главным событием первого матча финала НБА в Денвере стало… то, что это первый матч финала НБА в Денвере. Вообще. В истории. С 47-й попытки «Наггетс» обыграли всех соперников по Западной конференции и пробились в финальную серию.

В ней у «Самородков» – преимущество домашнего паркета перед «Майами Хит», которое выражается не только в том, что «Денвер» начинает финал с двух игр в Колорадо и, при необходимости, решающая седьмая игра тоже пройдет там, но и в особенностях расположения «Pepsi-Арены».

«Наггетс» давно ухватились за диковинку Денвера как самого высоко расположенного над уровнем моря города НБА (и американского спорта вообще) – она обыгрывалась и в представлении этого финала. Вот чемпионский кубок прибывает на арену с рассекающим денверское небо парашютистом:

А вот талисман «Наггетс» горный лев Рокки спускается на тросе с крыши стадиона на паркет:

Высотные трюки не впечатляли соперников – главный тренер «Майами» Эрик Споэльстра заявил: «Если они хотят, можем сыграть хоть на Эвересте». И все-таки к тому, на какой высоте играет «Денвер», «Хит» в первом матче так и не приспособились.

Вряд ли дело в гипоксии и акклиматизации – «Хит» мгновенно вылетели из Бостона в Денвер, как только их серия с «Селтикс» закончилась. Но закончилась-то она всего три дня назад, в то время как «Наггетс», всухую уничтожившие в параллельной серии «Лейкерс», отдыхали уже больше недели.

Это было заметно. Хозяева были свежи и надежны, гости пока не восстановились от физически и – главное – психологически изматывающего финала Востока.

Худшие переживания «Хит» сбылись – Джимми Батлер не мог прорваться под кольцо, снайперы «Майами» выбиты из ритма (у героя серии против «Бостона» Калеба Мартина – 3 очка, у Макса Струса и Данкана Робинсона – 0 из 10 и 1 из 6, хотя каждый провел по 20 минут), атаку пришлось строить через Бэма Адебайо. Но через него строится и защита, а она была разрушена соперником уже в первой четверти.

Все дело в том, на какой высоте играет «Денвер» – нет, стоп, речь не о подъеме над уровнем моря, а о стиле нападения команды. Плеймейкер Йокич – идеальный разрушитель «зоны» «Хит», центровой, который спокойно будет принимать мяч на дистанции среднего броска, не замечать стены из соперников «в краске», а дирижировать атаками одноклубников, выводя их на открытый бросок или удобный «мисматч».

«Наггетс» могут начинать движение в атаке высоко – и как только игроки переместятся так, что у одного из них возникнет преимущество над соперником в росте или скорости, Никола найдет его передачей, какой бы длиннорукий Адебайо перед ним не стоял, пытаясь загородить обзор. Ничего тут не загородить – с высоты своих 211 сантиметров Джокер видит площадку лучше, чем любой другой разыгрывающий.

«Хит» стали легкой головоломкой для Йокича, который в первой четверти лишь дважды завершал атаки сам, зато сделал 6 результативных передач на одноклубников. «Мне не нужно бросать, я знаю, что мне не нужно набирать очки. Думаю, сегодня у меня все получилось. Все, кто выходил, принесли пользу», – сказал центровой после матча.

Уже перед большим перерывом у серба было 10 очков и 10 передач – в XXI веке он лишь второй игрок НБА, кто в матче финала собирает такую статистику за одну половину. Другой случай – Леброн, который показал такое в своей 42-й игре финала в карьере.

У Йокича, напомним, это первая.

«Денвер» вел 59:42 после двух четвертей, хотя и сам бросал криво (трехочковые сегодня – менее 30%), позволил сопернику собрать 11 отскоков в нападении, вынудил сделать лишь 8 потерь – не очень-то и привлекательная статистика для команды, которая контролирует матч.

Но и защита была на высоте – в том же прямом и переносном смысле, не связанном с горным воздухом. Атаки «Хит» останавливались «Денвером» как можно раньше, отодвигались на периметр или хотя бы на среднюю дистанцию. И за всю игру флоридцы – напомним, с великим коллекционером фолов Джимми Батлером в составе и с центровым Бэмом Адебайо в качестве сегодняшнего наконечника атак – исполнили два штрафных броска.

Два! Это антирекорд плей-офф за всю историю НБА – и даже в регулярных сезонах такое было лишь пять раз за 77 лет существования лиги.

Пока «Майами» терялся и задыхался, «Денвер» продолжал доминировать. Никола Йокич ожидаемо собрал трипл-дабл – 27 очков, 10 подборов, 14 передач – только он и Джейсон Кидд (2002) делали трипл в своем дебютном матче в финалах.

Не так далеко от этого был и Джамал Мюррэй – 26+6+10. Два одноклубника с 25+ очками и 10+ передачами в финале НБА – такое раньше показывали только Мэджик Джонсон и Джеймс Уорти в 1989-м.

Расслабились денверцы только в четвертой четверти (за что получили нагоняй от тренера, когда +24 превратились в +13 всего за пару минут), но «Майами» этого не хватило, чтобы вернуть игровую интригу. Поэтому единственной интригой оставалась мемная – сыграют ли друг против друга Никола Йокич (лучший игрок НБА) и Никола Йович (19-летний резервист «Майами»).

Сыграли. Споэльстра выпустил молодого форварда на последние 30 секунд «мусорного времени», в то время как хозяева доигрывали уже победный матч основой. И Йокич успел даже заблокировать атаку земляка и практически полного тезки (да, момент на 8:50 в видео официально обозначен в протоколе как блок-шот):

Каждую предыдущую серию плей-офф «Майами» открывал победой в гостях – но, наверное, глупо было ожидать, что в финале «Хит» вновь будут бросать много сил на первый матч. Против «Денвера» это неразумно – зато будет крайне увлекательно узнать, какие коррективы тренерский штаб «Майами» внесет ко второй игре. И сможет ли «Денвер», как и в финале Запада, заранее просчитать эти ответные ходы соперника.

1-0, финал только разгоняется.