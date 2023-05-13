8 комментариев

А у Леброна новый рекорд.

Еще не скоро болельщики НБА увидят серию между такими соперниками. Нет, речь не о том, что «Лейкерс» и «Уорриорз» – самые популярные, дорогие, старые, успешные и титулованные команды Запада – по какой-то причине практически не пересекались в плей-офф за 60 лет в одной конференции (и даже одном штате).

Просто сейчас за выход в финал Запада боролись номинально 6-я и 7-я команды конференции. С такими низкими посевами и из первого-то раунда обычно не выходят. А эти две команды – хотя и представляют двух из трех последних чемпионов НБА – еще и стартовали в сезоне ужасно: 3-7 (это ГСВ) и 2-10 (это ЛАЛ).

«Уорриорз», даром что действующие чемпионы, довольно быстро подтянулись в середину таблицы и практически не выпадали из зоны плей-офф. А «Лейкерс» преобразились только после дедлайна на обмены в феврале, на момент которого занимали третье с конца место на Западе, и в итоге пробивались в плей-офф через плей-ин.

И не только пробились, но и стали второй в истории НБА командой из плей-ин, которая выиграла серию плей-офф. И тоже второй – дошедшей до финала конференции. Первенство здесь – за «Майами Хит» этого же сезона, которые добились этих достижений чуть раньше (сегодня, например, раньше всего на несколько часов).

У «Лейкерс» была возможность опередить «Хит» и стать первой успешной командой плей-ин, раньше закончив свои серии против «Мемфиса» и «Голден Стэйт», но они продлились до шести матчей и завершились по схожему сценарию:

• ЛАЛ ведут 3-1;

• едут в гости на пятый матч, где получают вроде бы чувствительное поражение от загнанного в угол соперника (-17 от «Гризлиз», -15 от ГСВ);

• а потом в шестой домашней игре складывается ощущение, что «Лейкерс» просто не напрягались в гостях, а ждали возвращения в ЛА, чтобы на «Криптоком-Арене» провести мастер-класс по уверенному выходу в следующий раунд.

В этот раз тренерский штаб ЛАЛ решил не надеяться только на уровень и опыт суперзвезд – впервые в этом плей-офф «Лейкерс» отказались от стартовой пятерки Дэвис-Вандербилт-Леброн-Ривз-Расселл. Оборонительного форварда Вандербилта сменил атакующий разыгрывающий Деннис Шредер.

С одной стороны, наглый Шредер должен был противостоять выходкам Дрэймонда Грина. В итоге в стычках с Грином немец вообще удалился, хотя второй из пары технических судьи нарисовали ему в очень странной ситуации: когда Грин пихал мяч Шредеру в лицо. Впрочем, грызть/лизать игровой реквизит тоже нельзя.

С другой стороны, это стало ответом на легкую пятерку ГСВ, которые перевели Гэри Пэйтона II в старт вместо одного из бигменов. С третьей, в «Лейкерс» понимали, что сейчас «Голден Стэйт» вытащить в седьмую игру способен только Стефен Карри.

Карри в удачный день не заметит любую защиту соперника, даже с Вандербилтом. Зато с одноклубниками Стефа сейчас справится любая защита. И намерения Хэма (не Льюиса Хэмилтона, посетившего матч, а Дарвина Хэма, главного тренера ЛАЛ) считывались ясно: выпустить скоростного Шредера вместо не бросающего Вандербилта, чтобы на атакующий задор Карри на старте игры нашлось как можно больше ответных ударов.

Сработало: старт 27:10 в пользу ЛАЛ на старте, причем нагруженный в защите Стеф забросил только технический штрафной. Затем, правда, после первых же замен «Уорриорз» начали отыгрывать отставание, а у Карри к концу первой четверти набралось 12 очков. Правда, у Энтони Дэвиса к первому переву уже было 13 очков и 10 подборов (!) – и +5 «Лейкерс» были только разминкой.

Во второй четверти Карри и Дэвис взяли передышку (у обоих 0), но у ГСВ не нашлось никого, кто бы смог подменить Стефа. У ЛАЛ же, пока Дэвис и Леброн концентрировались на обороне, в атаке был бенефис Остина Ривза. 3 из 3, 2 передачи и вот такой восклицательный знак перед уходом на большой перерыв:

Карри вернулся во второй половине, набрал 20 очков, отчаянно пытаясь спасти сезон. Но там уже и Леброн напомнил, кто он такой (15+6+6 без замен), и защита «Лейкерс» напомнила, что Карри она уважает, но не боится, а вот остальных игроков ГСВ в атаке и не боится, и не уважает. В этой серии – и не за что.

В прошлогоднем финале трио Томпсон-Пул-Уиггинс набирало 48,5 очков в среднем против лучшей защиты НБА. В прошедшей регулярке (пускай это и не очень правильная выборка матчей – в полном составе ГСВ играли не так много) этот показатель вырос до 59,4. В серии против «Сакраменто» – 50,7.

В серии против «Лейкерс» – совсем жалкие 39,5. Сегодня три главных «помощника» Карри в атаке наковыряли позорное 21 очко в сумме. Это меньше, чем один Остин Ривз у соперника (23).

Клэй Томпсон, когда-то бог шестых игр серий, после обещания «играть в ЛА в память о Кобе и Джиджи» стал приносить пользы меньше, чем когда он два года провел на больничном. 3 из 19 с игры в решающем матче. У Эндрю Уиггинса, вышедшего на паркет с трещиной в ребре, всего 6 очков и ни одной трешки, а ведь именно броски канадца должны компенсировать ограниченность «больших» ГСВ в атаке. Джордан Пул, летом продленный с ярлыком «будущее команды», к концу плей-офф проиграл конкуренцию Донте Дивинченцо, который в команде всего год и играет по современным меркам «за еду».

Но главное, чего не хватало ГСВ – это единства. Про это же говорит и Карри: «Начиная с тренировочного лагеря и по сей день, это реальность, в которой мы живем. Мы стараемся сохранять позитивный настрой в коллективе, мы с оптимизмом смотрели на вещи, на те цели, которых хотели достичь в этом сезоне. Но вместе с тем есть и понимание того, что всего этого недостаточно».

Напротив, Леброн отмечает силу нынешних «Лейкерс» в коллективной игре: «Мы провели один из самых эффективных матчей, один из лучших матчей всей серии. Все благодаря защите. Мы защищались на высоком уровне, а когда у нас это получается, мы можем быть очень хороши. Сегодня мы были сконцентрированы на игре на протяжении всех 48 минут».

Джеймс лукавит: ЛАЛ концентрировались не 48 минут, а только 44. Ведь во второй половине «Уорриорз» даже не намекнули на возвращение, и за четыре минуты до конца при счете 116:94 обе команды опустошили скамейки.

В отличие от серии против «Мемфиса», Леброн не пошел демонстративно в раздевалку до финального свистка, а остался, чтобы поблагодарить Карри и Грина за серию. Уважение в этой лиге нужно заслужить.

С победой над «Уорриорз» Леброн установил новый рекорд НБА – теперь у него 41 выигранная серия в плей-офф карьере (до этого сезона лидером был Дерек Фишер с 40 сериями).

Что дальше для ГСВ?

Непростое межсезонье. Которое, возможно, придется проводить с новым генменеджером – архитектор чемпионских команд Боб Майерс до сих пор не договорился о продлении контракта с «Уорриорз» и может уйти в другой клуб.

Свободным агентом может стать Дрэймонд Грин. Андре Игудала завершает карьеру. Будет трудно сохранить Дивинченцо. У Клэя Томпсона еще год контракта, но уже этим летом можно вести переговоры о его продлении, и они не обещают быть легкими. У Джордана Пула вступает в силу его чудовищное (как это выглядит сейчас) 120-миллионное соглашение, и вопрос «будут ли ГСВ его менять?» постепенно трансформируется в «смогут ли вообще ГСВ его обменять?».

Пика первого раунда у «Уорриорз» на предстоящем драфте нет, а состав с учетом налога на роскошь может обойтись в 400 миллионнов долларов.

Стив Керр пытается сохранить надежду: «У нас в этом году не чемпионская команда. Если бы была, мы бы прошли дальше.

Если оценивать весь сезон, то можно вспомнить многочисленные взлеты и падения, случалось все, что только может случиться, всевозможные напасти. При этом наш коллектив сохранял единство и боролся до самого конца, мы сделали все возможное.

Дрэймонд, Клэй, Стеф, парни нашего костяка, они еще на многое способны. Я по-прежнему считаю, что у этой команды имеется потенциал для борьбы за чемпионство. Это еще не конец»

Что дальше для ЛАЛ?

Финал Западной конференции против «Денвера» Николы Йокича. Дюрэнт и Букер не смогли переиграть фантастического серба. Получится ли это у Леброна и Дэвиса?

Финал Запада стартует в ночь со вторника на среду в 3:30 по московскому времени, и дальше – игры через каждые 48 часов.

Как и все предыдущие серии, «Лейкерс» начнут эту в гостях. Всего второй раз в истории НБА команда с седьмым посевом проходит в финал конференции. «Посев команд перед плей-офф – это всего лишь цифры. Когда за вас играют люди вроде Леброна и Дэвиса, которые становились чемпионами, у вашей команды всегда будет шанс», – верит в свою команду Остин Ривз.

Фото: Gettyimages.ru/Harry How