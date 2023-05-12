Поэтому и претендует на 300 млн.

Уже после первого матча «Бостона» и «Филадельфии» складывалось ощущение, что здесь их будет семь. Не потому, что это равные соперники, где нельзя выделить фаворита. И не потому, что лиге выгодно затягивать эту серию. И уж точно не потому, что тренеры вносят постоянные коррективы, реагируют на изменения тактики соперника, предлагают сюрпризы. Это не ГСВ-«Сакраменто».

Ситуация совсем другая: «Бостон» и «Филадельфия» – очень талантливые, опытные, сыгранные команды. Но ни в одной из них нет уверенности, что она может одержать несколько побед подряд, что за шедевральной игрой не наступит очередь провальной.

Перед «Филадельфией» стоит вопрос здоровья Эмбиида, настроения Хардена, вовлеченности Харриса и Макси, кармы Дока Риверса и благосклонности бригады арбитров, оценивающих фолы на Джоэле и Джеймсе. Перед «Бостоном» – вопрос «полетел трехочковый или не полетел», за которым не видно, возможно, более ключевого: а готов ли к баскетболу плей-офф 34-летний главный тренер Джо Маззулла?

До сегодняшнего матча абсолютно каждая победа «Селтикс» добывалась за счет дальних бросков, и если они не попадали в кольцо – а им это свойственно – ничто не могло спасти «зеленых», в то время как тренерский штаб упорно копил таймауты. Как, например, в пятой игре в Бостоне. Все в «Селтикс» заявляли о важности матча и в итоге забыли об этом с первым же промахом, были унижены и освистаны, уже во второй раз за серию отдали преимущество домашнего паркета.

Где же те «Селтикс», что в прошлом году дошли до финала НБА? Ведь никого из того состава клуб не потерял.

Маззулла перед главным матчем в короткой карьере все-таки распаковал багаж, оставленный ему Име Удокой, и пошел на давно напрашивающийся ход: заменил в стартовой пятерке защитника Деррика Уайта на центрового Роба Уильямса, вернувшись к доминировавшей год назад пятерке с двумя «большими».

Сделано это было, кстати, совсем не под MVP НБА Эмбиида. Против него все так же персонально защищался Хорфорд, хотя при сдаивании на центровом к Элу присоединялся уже кто-то более габаритный, чем в предыдущих матчах. Маззулла делает акцент на том, что главное в защите «Селтикс» – ограничить Хардена. И хотя тот ужасно бросает из-под кольца в этом году, все равно ищет проходы в «краску». Идея с зонной защитой и страхующим Робом Уильямсом убирает целое измерение из нападения Хардена.

«Я был в восторге, – одобряет Маркус Смарт и продолжает рубить правду-матку. – Джо Маззулла продолжает учиться, как и все мы. Его много критикуют, и справедливо. Ему нужно вносить коррективы, а сегодня он именно это сделал, большего и просить нельзя».

Смарт благодаря эффекту этой защитной пятерки был признан в 2022-м Лучшим оборонительным игроком НБА – и сегодня вновь блистал в идеальной для себя системе (22 очка, 7 подборов, 7 передач, бесчисленное число вырванных из рук и из-под ног мячей).

Сухой итог в цифрах: «Филадельфия» начала матч с 10 промахов из первых 11 попыток. Закончила – с 11 промахами из последних 12 попыток (единственное попадание – мусорное от резервиста в последней атаке, когда основу уже сняли). Пятерки с Хорфордом-Уильямсом позволяли набирать сопернику лишь 0,74 очка за владение и вдвоем помешали 23 атакам «Филадельфии». Все игроки «Сиксерс» за весь матч помешали лишь 20 броскам «Селтикс», в том числе потому, что бостонцы отказываются лезть под кольцо, где дежурит гигантский Эмбиид.

При такой защите, оторвавшись на 14 очков уже к середине второй четверти, «Бостон» должен был легко доехать до победы и уже готовиться к седьмому матче в «Гардене»?

Ха. Вы плохо знаете Джейсона Тейтума.

Это факт, что Тейтум очень долго разогревается – и за 48 минут не всегда успевает поймать нужный ритм. В прошлой игре он промазал 6 своих первых бросков. В предпоследней – 8 промахов подряд со стартового свистка!

После таких двух провалов подряд у любого баскетболиста пропадет желание брать на себя инициативу на старте.

Ха. Вы плохо знаете Джейсона Тейтума.

Главный последователь принципов Кобе Брайанта в современном баскетболе бросал, бросает и будет бросать. Даже если мимо – первую половину он сегодня закончил с 0/10!

Такую «баранку» в плей-офф с 1997-го (когда стали вести учет всех событий каждого матча) при 10 и более бросках за половину мы видели лишь дважды до Тейтума. Один из таких мазил сегодня вышел против «Бостона» – это Джеймс Харден. Второй… хм. Майкл Джордан.

Что ж, компания у Тейтума неплохая, нельзя этого не признать.

Тейтум продолжал мазать – за пять минут до конца матча у него было 1/15, а «Филадельфия» уже в третьей четверти вышла вперед. С таким лидером «Бостон» не спасет железобетон в защите. Не спасет и Маркус Смарт. Не спасет даже Лучший запасной НБА Малкольм Брогдон, которого летом выменивали из «Индианы» как раз для таких ситуаций – когда лидеры творят какую-то дичь, взять нападение в свои руки (4/4 трехочковых в первой четверти).

Получается, с таким лидером «Бостон» не может ничего спасти?

Ха. Вы плохо знаете Джейсона Тейтума.

За 4:14 до финального свистка Тейтум наконец-то попал первый трехочковый в матче – он вернул «Бостону» лидерство 84:83.

В следующей атаке – второй, фирменный, с отшагиванием. На последние минуты матча вышел какой-то другой Джейсон. И вот с таким лидером защита «Бостона» готова была разрывать любого MVP, хоть действующего, хоть бородатого.

До конца матча форвард добавил еще два трехочковых – всего за четверть у него 16 очков. И это больше, чем у всей команды «Сиксерс» (13). Шесть минут «Филадельфия» вообще не могла набрать ничего, кроме трех штрафных Макси. Док Риверс, Эмбиид и Харден так и не разгадали загадку бостонской защиты.

В то время как Джейсон Тейтум успел разгадать загадку собственного нападения.

«Скажу со всей скромностью – я один из лучших баскетболистов мира», – заявил Джейсон Тейтум в послематчевом флэш-интервью.

Позднее, когда эмоции схлынули, Тейтум не перестал скромничать: «Я действительно верю в это. Я знаю это. Легко убедить себя в этом, когда набираешь 40. Характер в том, чтобы верить, даже когда забросил всего один раз, когда все складывается не в твою пользу – но ты все тот же человек, у тебя все те же установки. Я просто продолжал говорить себе, что верю в себя – пока это не сработало».

За такие сеансы самотерапии Джейсон Тейтум должен еще и доплачивать самому себе как психологу. Скоро он это сможет сделать – через год форвард сможет подписать рекордное продление контракта в истории НБА: более 300 млн долларов на 5 лет до 2030-го.

И «Бостон» даст ему этот контракт.

Но до этого еще многое произойдет – в первую очередь, седьмая игра между «Бостоном» и «Филадельфией» в это воскресенье. Это будет уже восьмая «гейм-севен» в 74-летней истории соперничества этих двух команд – рекорд НБА.

Фото: Gettyimages.ru/Tim Nwachukwu