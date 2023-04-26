46 комментариев

НБА для начинающих
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«Голден Стэйт» на грани вылета – дважды уступили «Лейкерс». Теперь уже Карри нужно отыгрываться с 1-3 против Леброна

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Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Баскетбол Баскетбол

Битва за Калифорнию складывается в пользу ЛАЛ.

После унижения в предыдущем матче в Лос-Анджелесе (127:97 в пользу «Лейкерс») действующие чемпионы НБА «Уорриорс», уже уступающие в серии 1-2, обещали реабилитироваться в следующем матче. «Голден Стэйт» часто выбирает тактику оглушения соперника с самого старта, но это не работает против Леброна, Дэвиса и компании.

Поэтому на второй матч в гостях Стив Керр выбрал консервативную (для себя) стратегию. Когда основная стартовая пятерка не работает и неожиданные варианты тоже раскусили, «Голден Стэйт» Керра всегда возвращаются к варианту перевести лучшего в защите запасного в старт. Так с четверкой основных игроков ГСВ сегодня вышел Гэри Пэйтон-младший.

Такой вариант, конечно, предполагает ограничения в атаке – но эти ограничения были и с центровым Луни (сегодня – 11 минут), и с проваливающим плей-офф Джорданом Пулом (10 минут) и с Джамайклом Грином, сюрпризов которого хватило только на один матч серии (2 минуты). Пэйтону к тому же сегодня нашли легкие броски – с 15 очками он стал третьим по результативности в команде. По тому же принципу играли и другие «Воины», которым Керр доверяет из-за их защиты – Мозес Муди (7 очков, 2 перехвата) и Донте Дивинченцо (10 очков за 15 минут, 2/4 трехочковых).

Использование Пэйтона, Муди, Дивинченцо вместо Луни или Пула было необходимо для защитных ротаций «Уорриорс». Эти игроки дают основе дополнительного человека на паркете, способного размениваться в защите или прессинговать плеймейкера – значит, меньше работы в обороне у Стефа Карри – значит, Томпсону и Уиггинсу нужно реже страховать Стефа – значит, лучший оборонительный игрок команды Дрэймонд Грин может сконцентрироваться на опеке Дэвиса или Леброна по ситуации.

В этой осторожной игре прошла вся первая половина матча, ни одна из команд не оторвалась в счете больше, чем на 5 очков. Забегая вперед, «Лейкерс» во второй половине даже до такого отрыва не добрались.

Забегая еще вперед, они выиграли матч.

Как? Как им удалось выдержать неизбежную «лавину ГСВ в третьей четверти» – рывок 16:2 в середине отрезка? И как получилось вырвать концовку?

«Уорриорс» одновременно и самоуничтожились (вторую игру подряд), и были раскушены «Озерниками». «Лейкерс» так часто разменивались и так сильно изматывали Карри в защите, даже когда тот на сверхусилиях умудрялся сдерживать огромных Дэвиса и Леброна, что тот потерял и ритм в атаке. Несмотря на итоговый трипл-дабл – 31 очко, 10 подборов, 14 передач – у Стефа неудачная вторая половина, лишь 1 из 9 трехочковых.

Этот единственное попадание было частью четырехочковой атаки – Стеф попал с фолом. Но этот штрафной также был единственным для Карри во второй половине. К тому моменту «Лейкерс» вернулись в игру, свободно рассекая «в краске» благодаря подавляющему преимуществу в габаритах, и даже вели в счете +2.

«Четырехочковый» Стефа за 8,5 минут до конца мог стать поворотным в другом матче – Леброн и Дэвис, как и Карри, не впечатляли в атаке (у Леброна много промахов, у Дэвиса – мало попыток). Но тут уже у «Лейкерс» отыскался козырь в рукаве.

Лонни Уокер был главным летним подписанием команды из ЛА – он был должен заменить ушедшего за лучшим контрактом в «Сакраменто» Малика Монка. Защитник-забивала много играл на старте сезона, но из-за травмы, прогресса Остина Ривза и зимних обменов потерял место в ротации ЛАЛ, весной часто оставался в тренировочном костюме на скамейке.

В серии с «Мемфисом» он в сумме провел 16 минут. Первую игру против ГСВ пропустил. В следующих двух были взаимные разгромы, и сложно понять, что именно так понравилось в выступлении Лонни в этих играх тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму. Но сегодня Уокер получил самое большое игровое время за три месяца.

15 минут за первые три четверти и… 0 очков. Даже 0 бросков!

Полное имя Уокера – Лонни Уокер IV (четвертый) – его назвали в честь отца, деда и прадеда. Сегодня Лонни IV именно в четвертой четверти и вспыхнул: 15 очков из 27 командных!

«Лучшее чувство, которое только можно представить. Мечтал о таком с детства. Я верю в себя. Знаю, на что способен. Я долго жертвовал и продолжал работать в зале, сегодня все это принесло плоды», – сказал Уокер.

ГСВ нечем было ответить.

Карри «наелся» в защите. Гэри Пэйтон наелся чего-то несвежего в столовой – прямо по ходу игры его стошнило.

Клэй Томпсон бросал так плохо и так невовремя, что за голову хватался Стив Керр.

Дрэймонд Грин хватался за голову не только от бросков Клэя, но и от жесткого падения на паркет. После удара головой о площадку «Джекилл и Хайд» Грина проявлялся во всей красе, иногда у него получалось вот такое:

А иногда вот такое:

И это, как оказалось, еще не худшая потеря в исполнении Дрэймонда сегодня.

«Уорриорс» пытались спасти матч комбинацией, названной в честь тренера «Лейкерс»

В конце матча джамперы Уокера чередовались со штрафными бульдозера Леброна (вообще «Лейкерс» сегодня попали идеальные 20 из 20). Как только Джеймс выбрал самого себя в качестве бомбардира, у ГСВ появился шанс: после промаха Леброна и при «минус-1» за полминуты до конца Карри мог решать все сам.

С двух попыток у него это не удалось. Даже при фантастической защите от Энтони Дэвиса (центровой защищается против разыгрывающего, одного из лучших дриблеров и снайперов в истории! Ну как у Дэвиса до сих пор нет ни одной награды Лучшему оборонительному НБА?!) Стеф смог выпустить мяч в сторону кольца, но точность подвела.

«Энтони Дэвис – лучший в НБА по игре в защите. В лиге об этом знают. Очень немногие способны защищаться под кольцом, а при необходимости меняться на разыгрывающих, отрабатывать против парней вроде Стефа, потрясающего игрока, который был очень хорош сегодня.

Даже если у Стефа сегодня трипл-дабл. Мы доверяем Эй Ди защиту любого, и он показал почему», – хвалит одноклубника Леброна.

Герой дня Лонни Уокер двумя точными штрафными довел преимущество ЛАЛ до 104:101 за 15 секунд до конца. Стив Керр взял таймаут, чтобы нарисовать спасительную комбинацию.

И вот что он предложил (на видео с 3:20):

Это «хэммер» – когда на слабой стороне площадки (где нет мяча, в данном случае – на дальней от телекамеры) игрок с помощью заслона выбегает в угол и ждет передачи вдоль лицевой. Клэй в роли этого снайпера, перед этим он дважды разменялся. Дрэймонд – в роли пасующего, после первого размена с Клэем он остался против более мелкого игрока и может продавливать его при проходе под кольцо, чтобы потом свободнее скинуть в угол.

Стеф в роли «подставного», который делает вид, что принимает от Дрэймонда мяч в руки. Уиггинс – в роли того, кто ставит решающий заслон под выход Клэя в угол. Муди перебегает из угла в угол, чтобы увести своего защитника на сильную сторону, подальше от места решающего броска.

Хорошая, эффективная комбинация для команды, где есть великие снайперы и широкоплечий плеймейкер в лице Грина.

Не учел Стив Керр одного.

«Хэммер» назван так не в честь какого-то молотка. Он назван так в честь Дарвина Хэма. Текущего главного тренера «Лейкерс». В начале 00-х в «Милуоки» Джордж Карл рисовал эту комбинацию под Хэма (на месте Дрэймонда Грина), отдающего в угол на Рэя Аллена.

На слабой стороне в защите позиции дисциплинированно заняли Леброн и Дэвис. Их не смутили никакие размены, они ждали, что пас пойдет в угол и даже не думали о Стефе Карри. Рокировка Уиггинс-Клэй уткнулась в поджидавший их тупик, Леброн (читая затылком все движения ГСВ) показал Дэвису, где ему нужно оставаться, пас в угол не проходил, Клэй дернулся в другую сторону, Дрэймонд панически откинул мяч в руки Дэвиса.

Впрочем, Дэвис не понял, что делать с таким подарком, не успел взять таймаут или сделать пас, был накрыт двумя игроками ГСВ и даже провалил спорный против Уиггинса после этого. Но «Уорриорс» не смогли воспользоваться ответным подарком от ЛАЛ – после того как сами подарили тренеру соперника посвящение в виде его личной комбинации.

С 0-3 в НБА не отыгрываются, с 1-3 – крайне редко. Но и Леброн, и «Голден Стэйт» прекрасно помнят, как это делается – в 2016-м «Кливленд» Джеймса отыграл такое отставание в финале НБА, впервые в истории.

Смогут ли «Уорриорс» взять реванш у Леброна? Ни свои, ни чужие комбинации у действующих чемпионов пока не работают в этой серии. Но обе стороны напонимают, что серия еще не окончена.

«Какие чувства после матча? Такие, какие есть: мы уступаем в серии со счетом 1-3. Теперь надо побеждать дома и перехватывать инициативу. Что еще можно сделать...», – делится настроем Стив Керр. «Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии. В следующий раунд проходит команда, которая одержит четыре победы, а не три», – предупреждает Дэвис. «Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее. Мы это понимаем. Мы знаем об этом», – понимает Леброн.

5-й матч пройдет послезавтра в Сан-Франциско.

Лейкерс – Голден Стэйт 104:101 (22:21, 27:31, 28:32, 27:17)
Дата проведения
9 мая, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча
Лейкерс
Джеймс (27 + 9 подборов + 6 передач), Дэвис (23 + 15 подборов), Ривз (21), Расселл (4), Вандербилт (2) – старт; Уокер (15), Шредер (10), Хатимура (2), Гэбриэл (0).
Голден Стэйт
Карри (31 + 10 подборов + 14 передач), Уиггинс (17), Пэйтон II (15), Томпсон (9), Др. Грин (8 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь) – старт; Дивинченцо (10), Муди (7), Луни (4), Дж. Грин (0), Пул (0).

Фото: East NewsMarcio Jose Sanchez/Associated Press

46 комментариев

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Atlichna
У Уокера отлично летело в мусорное время в этой серии. Обычно на это никто не обращает внимание, Хэм обратил и забрал важнейший матч серии.
+29
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Rodbert
Надо отдельную награду придумать, типа волшебное превращение всей организации по ходу сезона, ибо никак иначе не назовешь то что присходит с ЛА.
+26
0
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Dienamiks
Нужно доб(-и/-ы)ть чемпион(-ов/-ство) 🙂
+16
-2
+14
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Аяз Афлятунов
Ответ пашу
Матч навеял ностальгию по первому (и частично второму) финалу ГСВ-Леброн))) Та же сложная игра гсв с кучей ассистов и потерь, Карри с Томпсоном так же дрожащими руками ничего не могут попасть. Только если восемь (?) лет назад сплэш-бразерс за шиворот вытянул Игудала, то сегодня такого в концовке не нашлось. На самом деле, игра воинов была хороша, даже с учётом катастрофического процента из-за дуги вполне могли забрать игру. 3-1 кажется приговором - не выглядит Голден Стейт командой, способной забрать 3 подряд
Я думаю все команды летящие 1-3 не выглядят так как будто могут забрать 3 подряд ) 😂
+12
-1
+11
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A.G
Ответ Rodbert
Надо отдельную награду придумать, типа волшебное превращение всей организации по ходу сезона, ибо никак иначе не назовешь то что присходит с ЛА.
награда Мюнхгаузена)
+10
-2
+8
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пашу
Матч навеял ностальгию по первому (и частично второму) финалу ГСВ-Леброн))) Та же сложная игра гсв с кучей ассистов и потерь, Карри с Томпсоном так же дрожащими руками ничего не могут попасть. Только если восемь (?) лет назад сплэш-бразерс за шиворот вытянул Игудала, то сегодня такого в концовке не нашлось.

На самом деле, игра воинов была хороша, даже с учётом катастрофического процента из-за дуги вполне могли забрать игру. 3-1 кажется приговором - не выглядит Голден Стейт командой, способной забрать 3 подряд
+8
-3
+5
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clavaodessa@mail.ru
Ответ Stepan Shevchenko
и с 0-3 случались камбэки. Это спорт. Забей сегодня трешку в клатче и статья бы вышла другого характера. Очень равные соперники в целом.
В нба с 3:0 ни разу в истории не отыгрывались. Таких случаев было в районе 140.
С 1:3 счет около 290:14
Пусть статисты поправят.
+5
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Stepan Shevchenko
Ответ пашу
Матч навеял ностальгию по первому (и частично второму) финалу ГСВ-Леброн))) Та же сложная игра гсв с кучей ассистов и потерь, Карри с Томпсоном так же дрожащими руками ничего не могут попасть. Только если восемь (?) лет назад сплэш-бразерс за шиворот вытянул Игудала, то сегодня такого в концовке не нашлось. На самом деле, игра воинов была хороша, даже с учётом катастрофического процента из-за дуги вполне могли забрать игру. 3-1 кажется приговором - не выглядит Голден Стейт командой, способной забрать 3 подряд
ГС нужно забрать один выезд и не слить дома, этого хватит. Звучит уже не так невозможно как 3 подряд
+5
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TurboMen
Лонни и в последней атаке что-то непонятно сделал с Карри, что тот на решающей атаке аж где-то в середине площадки дежурил.
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volshebstvo
Я всю четвертую четверть недоумевал, ЗАЧЕМ Карри так легко разменивался на Брона в защите. Буквально после каждого заслона. Я бы понял, если бы на Карри разменивались, ибо угроза при этом из за дуги высокая. Но Леброн в этом ПО из-за дуги угрожает разве что своей команде. Процент из за дуги можно посмотреть.

В итоге Карри действительно был вымотан в защите против Брона, хотя и эффекта это дало не плохо. Вспоминается момент когда он дважды за владение умудрился контест дать и дед промазал оба раза. Как итог, трехочковый баскетбол изменил Карри.

Почему Керр этого не увидел и не внес коррективы в защиту, зачем взял таймаут когда этого не нужно было делать? С другой стороны не сказать, что ЛаЛ прямо таки уверенно победы берут. Хотя защита у них решает.

В прошлом сезоне не верил в победу воинов. В этом не верю, что у них будет еще один серьезный поход за чемпионством. И в этот раз удивить меня у них скорее всего не получится.
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Dmitry Trepov
Ответ Nightyork97
А что случилось? Дэвис же инвалид-хрусталь по заветам секты. Минимум финал конфы, они еще не начинали, регулярка не показатель. Просто факт. До травмы Фокса мешок не выиграл ни одной гостевой игры. 0-2 было до перелома. Так и здесь пока ЛАЛ без травм все стабильно 0-2 на выезде. Там уже Стиви Керр ноет на судейство, видимо, что уже совсем все плохо. Пора выпускать 50 летнего Игуадулу накрывать Дэвиса как в регулярке, Родман(Луни), Грины и Куминги не справляются.
гсв должен был уже давно вылететь, если бы тупой Барнс забил открытую треху.
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K Balykbaev
Матч проиграл Стив Керр. Во-первых, за 3,5-4 минуты до конца 3-й четверти зачем-то взял тайм-аут когда ГСВ вел в счете и ничего сверхъестественного на площадке не происходило. Сразу после таймаута на площадку зачем-то вернулся Стэф Карри (лучше бы отдохнул еще), но Лейкерс практически сразу 7-2 убежали. Зачем брал тайм-аут и вернул Шефа так и осталось загадкой. Во-вторых, в конце матча за 15 сек когда ГСВ проигрывали 3 очка взял тайм-аут и не смог команде расписать нормальную трехочковую комбинацию. В итоге Грин занимается ерундой пытаясь войти в краску и теряет мяч. Хорошо фартануло и дали спорный. Сразу же фартануло и второй раз, когда Уиггинс боролся с Энтони Дэвисом и мяч чудом отлетел Стэфу… в-третьих, именно в этот момент ни Карри, ни Керр не умели плана брать тайм-аут. Как итог Стэф лежа на спине выкинул мяч за линию.
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kaissa
С одной стороны ГС вполне способны отыграться.
С другой Брон и К вряд ли дадут это сделать...
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smartass
Жесть вообще. Считается, что с годами приходит опыт. Опытные игроки, ведя в счете в концовке, спокойно и ответственно играют до верного и обеспечивают результат. Но у пулялок с годами только яйца седеют. При всех их проблемах игра была в руках. Нужно было только спокойно и ответственно сыграть. А эти два акробата (Карри и Томпсон) пуляют через руки свои пижонские броски в начале атаки. Керр их в середине игры умолял не "лончить" сразу, но им пофиг. Видимо, у них у всех уже мозгов не осталось. Не место таким оленям в финале конференции. А кто-то еще пытался утверждать, что ГСВ порвал бы Чикаго Джордана))
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Vagant
Ответ Atlichna
У Уокера отлично летело в мусорное время в этой серии. Обычно на это никто не обращает внимание, Хэм обратил и забрал важнейший матч серии.
Он и до мусорного времени 7 очков положил. В прошлом матче ему дали 24,5 минуты. И посадили минут за 6 до конца.
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Додик Аксель
Ответ Nightyork97
Какие 2 домашние игры, понимание вообще присутствует, что они 2 домашнюю игру будут играть только в 7 матче?
Праздничная норма дозы сегодня мной превышена, могу ошибаться. Пусть это будет прогнозом.
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egro92
Ответ Rodbert
Надо отдельную награду придумать, типа волшебное превращение всей организации по ходу сезона, ибо никак иначе не назовешь то что присходит с ЛА.
Золушка года:)
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zippa
В комбинации Хаммер отдавать пас должен кто-то, кто угрожает проходом, чтобы прикрывающий игрока в углу вышел на подстраховку. Грин в нападении настолько ужасен, что его в проходе спокойно без фолов закрыл Шрудер и даже подстраховка была не нужна. AD спокойно занял позицию и забрал мяч, который свалился ему в руки. В итоге должен был идти Виггинс, увидев, что пас не проходит, он мог атаковать кольцо и получить броски.
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Marat_taraz
2 раза подряд стать чемпионами Гсв вряд ли , то что в прошлом году взяли , большая удача , нынешний плей оф один из самых интересных, в плане пар , почти везде борьба, ну и ментальное состояние Томпсона , Грина , вызывает сомнение , так же полное отсутствие понимания что делает на паркете Пул, Гсв куда то спешат , почти в каждой серии вели в счёте-12 но разваливаются, с такой игрой чемпионами не стать , тем интереснее будет заруба Лэйкерс против пары победителя Финикс/ Денвер , думаю что Гсв все таки уже не сдюжат и не вытащать с 1-3, нельзя свою единственную опцию в атаке Кэррри загружать игрой в защите , именно свежести ему уже не хватило в концовке, он был измотан.
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volshebstvo
Ответ K Balykbaev
Матч проиграл Стив Керр. Во-первых, за 3,5-4 минуты до конца 3-й четверти зачем-то взял тайм-аут когда ГСВ вел в счете и ничего сверхъестественного на площадке не происходило. Сразу после таймаута на площадку зачем-то вернулся Стэф Карри (лучше бы отдохнул еще), но Лейкерс практически сразу 7-2 убежали. Зачем брал тайм-аут и вернул Шефа так и осталось загадкой. Во-вторых, в конце матча за 15 сек когда ГСВ проигрывали 3 очка взял тайм-аут и не смог команде расписать нормальную трехочковую комбинацию. В итоге Грин занимается ерундой пытаясь войти в краску и теряет мяч. Хорошо фартануло и дали спорный. Сразу же фартануло и второй раз, когда Уиггинс боролся с Энтони Дэвисом и мяч чудом отлетел Стэфу… в-третьих, именно в этот момент ни Карри, ни Керр не умели плана брать тайм-аут. Как итог Стэф лежа на спине выкинул мяч за линию.
Комбинацию ЛаЛ прочитали, отсюда порушили еще в зачатке. В остальном всё верно подмечено.
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Mr@k
у ГСВ лавки по сути нет вообще, раньше и Ливингстон и Игудала и другие были оттуда в важных мачтах, теперь Пула даже выпускать страшно
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Fyuted
Ответ Stepan Shevchenko
ГС нужно забрать один выезд и не слить дома, этого хватит. Звучит уже не так невозможно как 3 подряд
Да нет, звучит всё также безнадёжно
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Swhat
Ответ Xell
Думаю Лейкерс уже в финале конфы. Леброн очень опытный боец.
Сейчас Дэвис ключевой игрок ЛАл
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Marat_taraz
На удивление как же Луни выглядит бесполезно против Леброна и Дэвиса
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Xell
Ответ Прогресс Восточной конференции
Сегодня в перерыве проскочил титр, в котором было сказано, что ГСВ этого разлива забирают 75% игр после поражения в предыдущей игре. То есть их шансы уравняться, согласно общей модели, 50/50 примерно. Другое дело, что эта моделька не учитывает, что соперники ГСВ не кексики из Мемфиса или Потрленда
Дед уже не отдаст
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