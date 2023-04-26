46 комментариев

Битва за Калифорнию складывается в пользу ЛАЛ.

После унижения в предыдущем матче в Лос-Анджелесе (127:97 в пользу «Лейкерс») действующие чемпионы НБА «Уорриорс», уже уступающие в серии 1-2, обещали реабилитироваться в следующем матче. «Голден Стэйт» часто выбирает тактику оглушения соперника с самого старта, но это не работает против Леброна, Дэвиса и компании.

Поэтому на второй матч в гостях Стив Керр выбрал консервативную (для себя) стратегию. Когда основная стартовая пятерка не работает и неожиданные варианты тоже раскусили, «Голден Стэйт» Керра всегда возвращаются к варианту перевести лучшего в защите запасного в старт. Так с четверкой основных игроков ГСВ сегодня вышел Гэри Пэйтон-младший.

Такой вариант, конечно, предполагает ограничения в атаке – но эти ограничения были и с центровым Луни (сегодня – 11 минут), и с проваливающим плей-офф Джорданом Пулом (10 минут) и с Джамайклом Грином, сюрпризов которого хватило только на один матч серии (2 минуты). Пэйтону к тому же сегодня нашли легкие броски – с 15 очками он стал третьим по результативности в команде. По тому же принципу играли и другие «Воины», которым Керр доверяет из-за их защиты – Мозес Муди (7 очков, 2 перехвата) и Донте Дивинченцо (10 очков за 15 минут, 2/4 трехочковых).

Использование Пэйтона, Муди, Дивинченцо вместо Луни или Пула было необходимо для защитных ротаций «Уорриорс». Эти игроки дают основе дополнительного человека на паркете, способного размениваться в защите или прессинговать плеймейкера – значит, меньше работы в обороне у Стефа Карри – значит, Томпсону и Уиггинсу нужно реже страховать Стефа – значит, лучший оборонительный игрок команды Дрэймонд Грин может сконцентрироваться на опеке Дэвиса или Леброна по ситуации.

В этой осторожной игре прошла вся первая половина матча, ни одна из команд не оторвалась в счете больше, чем на 5 очков. Забегая вперед, «Лейкерс» во второй половине даже до такого отрыва не добрались.

Забегая еще вперед, они выиграли матч.

Как? Как им удалось выдержать неизбежную «лавину ГСВ в третьей четверти» – рывок 16:2 в середине отрезка? И как получилось вырвать концовку?

«Уорриорс» одновременно и самоуничтожились (вторую игру подряд), и были раскушены «Озерниками». «Лейкерс» так часто разменивались и так сильно изматывали Карри в защите, даже когда тот на сверхусилиях умудрялся сдерживать огромных Дэвиса и Леброна, что тот потерял и ритм в атаке. Несмотря на итоговый трипл-дабл – 31 очко, 10 подборов, 14 передач – у Стефа неудачная вторая половина, лишь 1 из 9 трехочковых.

Этот единственное попадание было частью четырехочковой атаки – Стеф попал с фолом. Но этот штрафной также был единственным для Карри во второй половине. К тому моменту «Лейкерс» вернулись в игру, свободно рассекая «в краске» благодаря подавляющему преимуществу в габаритах, и даже вели в счете +2.

«Четырехочковый» Стефа за 8,5 минут до конца мог стать поворотным в другом матче – Леброн и Дэвис, как и Карри, не впечатляли в атаке (у Леброна много промахов, у Дэвиса – мало попыток). Но тут уже у «Лейкерс» отыскался козырь в рукаве.

Лонни Уокер был главным летним подписанием команды из ЛА – он был должен заменить ушедшего за лучшим контрактом в «Сакраменто» Малика Монка. Защитник-забивала много играл на старте сезона, но из-за травмы, прогресса Остина Ривза и зимних обменов потерял место в ротации ЛАЛ, весной часто оставался в тренировочном костюме на скамейке.

В серии с «Мемфисом» он в сумме провел 16 минут. Первую игру против ГСВ пропустил. В следующих двух были взаимные разгромы, и сложно понять, что именно так понравилось в выступлении Лонни в этих играх тренеру «Лейкерс» Дарвину Хэму. Но сегодня Уокер получил самое большое игровое время за три месяца.

15 минут за первые три четверти и… 0 очков. Даже 0 бросков!

Полное имя Уокера – Лонни Уокер IV (четвертый) – его назвали в честь отца, деда и прадеда. Сегодня Лонни IV именно в четвертой четверти и вспыхнул: 15 очков из 27 командных!

«Лучшее чувство, которое только можно представить. Мечтал о таком с детства. Я верю в себя. Знаю, на что способен. Я долго жертвовал и продолжал работать в зале, сегодня все это принесло плоды», – сказал Уокер.

ГСВ нечем было ответить.

Карри «наелся» в защите. Гэри Пэйтон наелся чего-то несвежего в столовой – прямо по ходу игры его стошнило.

Клэй Томпсон бросал так плохо и так невовремя, что за голову хватался Стив Керр.

Дрэймонд Грин хватался за голову не только от бросков Клэя, но и от жесткого падения на паркет. После удара головой о площадку «Джекилл и Хайд» Грина проявлялся во всей красе, иногда у него получалось вот такое:

А иногда вот такое:

И это, как оказалось, еще не худшая потеря в исполнении Дрэймонда сегодня.

«Уорриорс» пытались спасти матч комбинацией, названной в честь тренера «Лейкерс»

В конце матча джамперы Уокера чередовались со штрафными бульдозера Леброна (вообще «Лейкерс» сегодня попали идеальные 20 из 20). Как только Джеймс выбрал самого себя в качестве бомбардира, у ГСВ появился шанс: после промаха Леброна и при «минус-1» за полминуты до конца Карри мог решать все сам.

С двух попыток у него это не удалось. Даже при фантастической защите от Энтони Дэвиса (центровой защищается против разыгрывающего, одного из лучших дриблеров и снайперов в истории! Ну как у Дэвиса до сих пор нет ни одной награды Лучшему оборонительному НБА?!) Стеф смог выпустить мяч в сторону кольца, но точность подвела.

«Энтони Дэвис – лучший в НБА по игре в защите. В лиге об этом знают. Очень немногие способны защищаться под кольцом, а при необходимости меняться на разыгрывающих, отрабатывать против парней вроде Стефа, потрясающего игрока, который был очень хорош сегодня.

Даже если у Стефа сегодня трипл-дабл. Мы доверяем Эй Ди защиту любого, и он показал почему», – хвалит одноклубника Леброна.

Герой дня Лонни Уокер двумя точными штрафными довел преимущество ЛАЛ до 104:101 за 15 секунд до конца. Стив Керр взял таймаут, чтобы нарисовать спасительную комбинацию.

И вот что он предложил (на видео с 3:20):

Это «хэммер» – когда на слабой стороне площадки (где нет мяча, в данном случае – на дальней от телекамеры) игрок с помощью заслона выбегает в угол и ждет передачи вдоль лицевой. Клэй в роли этого снайпера, перед этим он дважды разменялся. Дрэймонд – в роли пасующего, после первого размена с Клэем он остался против более мелкого игрока и может продавливать его при проходе под кольцо, чтобы потом свободнее скинуть в угол.

Стеф в роли «подставного», который делает вид, что принимает от Дрэймонда мяч в руки. Уиггинс – в роли того, кто ставит решающий заслон под выход Клэя в угол. Муди перебегает из угла в угол, чтобы увести своего защитника на сильную сторону, подальше от места решающего броска.

Хорошая, эффективная комбинация для команды, где есть великие снайперы и широкоплечий плеймейкер в лице Грина.

Не учел Стив Керр одного.

«Хэммер» назван так не в честь какого-то молотка. Он назван так в честь Дарвина Хэма. Текущего главного тренера «Лейкерс». В начале 00-х в «Милуоки» Джордж Карл рисовал эту комбинацию под Хэма (на месте Дрэймонда Грина), отдающего в угол на Рэя Аллена.

На слабой стороне в защите позиции дисциплинированно заняли Леброн и Дэвис. Их не смутили никакие размены, они ждали, что пас пойдет в угол и даже не думали о Стефе Карри. Рокировка Уиггинс-Клэй уткнулась в поджидавший их тупик, Леброн (читая затылком все движения ГСВ) показал Дэвису, где ему нужно оставаться, пас в угол не проходил, Клэй дернулся в другую сторону, Дрэймонд панически откинул мяч в руки Дэвиса.

Впрочем, Дэвис не понял, что делать с таким подарком, не успел взять таймаут или сделать пас, был накрыт двумя игроками ГСВ и даже провалил спорный против Уиггинса после этого. Но «Уорриорс» не смогли воспользоваться ответным подарком от ЛАЛ – после того как сами подарили тренеру соперника посвящение в виде его личной комбинации.

С 0-3 в НБА не отыгрываются, с 1-3 – крайне редко. Но и Леброн, и «Голден Стэйт» прекрасно помнят, как это делается – в 2016-м «Кливленд» Джеймса отыграл такое отставание в финале НБА, впервые в истории.

Смогут ли «Уорриорс» взять реванш у Леброна? Ни свои, ни чужие комбинации у действующих чемпионов пока не работают в этой серии. Но обе стороны напонимают, что серия еще не окончена.

«Какие чувства после матча? Такие, какие есть: мы уступаем в серии со счетом 1-3. Теперь надо побеждать дома и перехватывать инициативу. Что еще можно сделать...», – делится настроем Стив Керр. «Уорриорз» уже побеждали при 1-3 в серии. В следующий раунд проходит команда, которая одержит четыре победы, а не три», – предупреждает Дэвис. «Это был сложный матч, но дальше будет еще сложнее. Мы это понимаем. Мы знаем об этом», – понимает Леброн.

5-й матч пройдет послезавтра в Сан-Франциско.

Фото: East NewsMarcio Jose Sanchez/Associated Press