24 комментария

В баскетболе сейчас нет более надежной ставки на победу, чем в такой ситуации: если команда проигрывает первый матч серии плей-офф НБА на домашней площадке, то она обязательно возьмет реванш в следующей игре , и в новый город серия переедет при 1-1.

Такое случилось уже 16 раз подряд, в том числе в двух самых свежих матчах НБА – причем они завершились разгромами: вчера «Бостон» уничтожил «Филадельфию» (121:87), а сегодня «Голден Стэйт» проехался по «Лейкерс» (127:100).

Причины таких «обязательных реваншей» очевидны: мотивация после поражения выше, паркет все еще свой. И раз команда начинает серию с двух домашних матчей, это означает, что она была выше соперника в таблице – то есть все-таки считается более сильной.

Но чтобы продлить тренд, да еще и уверенно победить обидчика, «Голден Стэйт» нужно было перестроиться. Нужно было не только признать ошибки первого матча, но и решить внутренние проблемы: стартовому центровому Кевону Луни, лидеру этого розыгрыша плей-офф по подборам, перед второй игрой нездоровилось. Врачи ГСВ не рекомендовали задействовать баскетболиста более 20 минут (в итоге Кевон отыграл 12, но успел собрать 8 отскоков), Стив Керр вообще решил заменить Кевона Луни в стартовой пятерке.

Но кем? У чемпионов было много вариантов. Например, в конце регулярки одного из пары бигменов Луни-Грин менял в старте молодой форвард Джонатан Куминга. В плей-офф против «Сакраменто» после дисквалификации Грина и его временного перевода на скамейку в старте играл Джордан Пул. 37 раз в этом году в старте выходил Донте Дивинченцо. В прошлогоднем чемпионском плей-офф с четверкой звезд ГСВ вместо Луни выходили те же Пул и Куминга, а еще Гэри Пэйтон II.

Но самым успешным Луни-заменителем в прошлом сезоне был форвард Отто Портер, именно замена Луни на Отто помогла в финале против «Бостона». Однако Портер, игравший в прошлом году на минимальном контракте, ушел «на повышение» в «Торонто» прошлым летом.

Стиву Керру понравилась тактика из финала-2023, и в важный момент этого плей-офф он ее дублирует: вместо центрового выходит опытный форвард. Вытаскивать чемпионов из ямы будет «Другой Д.Грин ГСВ» – Джамайкл Грин.

Как и Портер за год до этого, Грин получил в межсезонье минимальный контракт от «Голден Стэйт» – это не совпадение, просто у сверхдорогих «Уорриорз» в зоне «налога на роскошь» нет других способов пополнить состав. До сегодняшней встречи форвард лишь однажды вышел в старте за 61 матч в ГСВ. В среднем за игру он проводил 14 минут в регулярке, за весь этот плей-офф в сумме накопил 23 минуты и не входит в топ-10 ротации «Голден Стэйт».

Но именно его навыки сегодня были нужны против «Лейкерс».

Заменить Луни на кого-то из защитников было опасно: ЛАЛ – крупная команда даже без настоящего центрового, самый маленький игрок в старте – 193-сантиметровый Д’Анджело Расселл. Джамайкл Грин, в отличие от однофамильца, не славится оборонительными навыками, но после Луни он второй по габаритам в команде (206 см, более 100 кг). «Без Луни в пятерке нам нужен был настоящий пес на паркете, и Джамайкл взял на себя эту роль» , – это похвала от Дрэймонда.

Главное в Джамайкле – его бросок, он умеет как зарабатывать и исполнять штрафные, так и открываться под трехочковые, при желании может самостоятельно организовать себе атаку в близости от кольца. Поставив второго Грина в старт, «Уорриорз» открыто сделали ставку на растягивание защиты ЛАЛ. «Пользуемся нашими преимуществами. Пришлось чем-то пожертвовать. Пока мы решительны и правильно раскрываем нападение, мы будем находить хорошие броски, а там уже остается их только забросить», – раскрывает простую философию такой игры Стеф Карри.

Одно ведет к другому, и вот уже «Уорриорз» не только заливают соперника трехочковыми, но и добывают больше очков из-под кольца и в быстрых отрывах, чем в первой игре.

Джамайкл получил первый бросок уже во второй атаке, набрал первые очки в третьей, затем уступил в середине четверти место Кевону Луни. Вернулся на паркет только после большого перерыва и вновь стал эдаким «тараном» нападения ГСВ – за 7 минут набрал 10 очков и помог нарастить отрыв в счете, который уже приближался к критическим для ЛАЛ значениям.

Всего у Джамайкла 15 очков за 12 минут в матче при 3/6 трехочковых и 3/3 двухочковых. «Я ждал этого момента, просто хотел показать, что могу помочь. Мне всегда говорят быть готовым, придет и мое время», – сказал после матча 32-летний форвард, повторивший личный рекорд результативности в плей-офф. Отметил соперника и Леброн: «Эти 12 минут были как 24, 30. Он отлично зашел им в старт».

Лучшим же сегодня у ГСВ был Клэй Томпсон, извлекший максимальную пользу от раскрытого нападения – 30 очков, 8 из 11 трехочковых. Карри и Дрэймонд на двоих сделали 21 передачу, из которых многие шли как раз на «горячую руку» Клэя. 14 очков Томпсон набрал в поворотной второй четверти, выигранной «Голден Стэйт» со счетом 41:23.

Сокращение минут Луни привело к тому, что часто в атаке все 5 игроков ГСВ находились вдалеке от кольца, и это смутило защиту «Лейкерс», как прямо и отметил форвард Руи Хатимура: «Нам было тяжело обороняться против четверых бросающих. Еще они были агрессивнее в защите, выигрывали ничейные мячи, подборы и все остальное».

В таком баскетболе Энтони Дэвис чувствует себя уже не так уютно. Правда, вряд ли только этим можно объяснить слабую игру Энтони: 11 очков, 7 подборов, 3 блока. После монструозного первого матча Дэвис выглядел пассивным и потерянным.

Возможно, сказалась защита от Дрэймонда – в первом матче Дэвиса опекал в основном Луни, против подвижного и назойливого Грина центровому «Лейкерс» было сложнее, даже несмотря на преимущество в росте.

Возможно, Дэвиса сбила первая четверть, в которой он получил меньше работы в защите, но и совсем мало возможностей в нападении – лишь четыре броска, один точно. Повлиял ли на это Леброн? Джеймс старался завершить каждую атаку в начале матча, набрал 21 очко в первой половине… и устал. Во второй половине – 2 очка, сел на скамейку после трех четвертей с полезностью «-27». Только один раз в плей-офф после 36 минут у него был хуже плюс-минус: в серии против «Пистонс» из 2006 (!!!) года.

Леброн не выдержал ритм, Дэвис его не поймал – и матч был проигран «Лос-Анджелесом» уже за полчаса.

«Они перестроились. Чемпионские команды способны на это, так что мы знали, что стоит ждать чего-то подобного. Сегодня «Уорриорз» контролировали игру на своей домашней площадке», – на послематчевой пресс-конференции Леброн признал неизбежность поражения.

Леброн тоже чемпион, и его команда – тоже чемпионская, хотя и с другим тренером, другим составом, даже из другого времени. Но Дэвис все еще здесь. Джеймс еще способен на феноменальные матчи. Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Чем там ответят «Лейкерс»?

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Godofredo A. Vásquez