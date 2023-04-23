24 комментария

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«Голден Стэйт» разгромил «Лейкерс» – сравнять счет в серии помог «пес» Грин (но не Дрэймонд)

НБА плей-офф НБА плей-офф
Лейкерс Лейкерс
НБА НБА
Голден Стэйт Голден Стэйт
Леброн Джеймс Леброн Джеймс
Стефен Карри Стефен Карри
Энтони Дэвис Энтони Дэвис
Клэй Томпсон Клэй Томпсон
Джамайкл Грин Джамайкл Грин
Баскетбол Баскетбол

В баскетболе сейчас нет более надежной ставки на победу, чем в такой ситуации: если команда проигрывает первый матч серии плей-офф НБА на домашней площадке, то она обязательно возьмет реванш в следующей игре, и в новый город серия переедет при 1-1.

Такое случилось уже 16 раз подряд, в том числе в двух самых свежих матчах НБА – причем они завершились разгромами: вчера «Бостон» уничтожил «Филадельфию» (121:87), а сегодня «Голден Стэйт» проехался по «Лейкерс» (127:100).

Причины таких «обязательных реваншей» очевидны: мотивация после поражения выше, паркет все еще свой. И раз команда начинает серию с двух домашних матчей, это означает, что она была выше соперника в таблице – то есть все-таки считается более сильной.

Но чтобы продлить тренд, да еще и уверенно победить обидчика, «Голден Стэйт» нужно было перестроиться. Нужно было не только признать ошибки первого матча, но и решить внутренние проблемы: стартовому центровому Кевону Луни, лидеру этого розыгрыша плей-офф по подборам, перед второй игрой нездоровилось. Врачи ГСВ не рекомендовали задействовать баскетболиста более 20 минут (в итоге Кевон отыграл 12, но успел собрать 8 отскоков), Стив Керр вообще решил заменить Кевона Луни в стартовой пятерке.

Но кем? У чемпионов было много вариантов. Например, в конце регулярки одного из пары бигменов Луни-Грин менял в старте молодой форвард Джонатан Куминга. В плей-офф против «Сакраменто» после дисквалификации Грина и его временного перевода на скамейку в старте играл Джордан Пул. 37 раз в этом году в старте выходил Донте Дивинченцо. В прошлогоднем чемпионском плей-офф с четверкой звезд ГСВ вместо Луни выходили те же Пул и Куминга, а еще Гэри Пэйтон II.

Но самым успешным Луни-заменителем в прошлом сезоне был форвард Отто Портер, именно замена Луни на Отто помогла в финале против «Бостона». Однако Портер, игравший в прошлом году на минимальном контракте, ушел «на повышение» в «Торонто» прошлым летом.

Стиву Керру понравилась тактика из финала-2023, и в важный момент этого плей-офф он ее дублирует: вместо центрового выходит опытный форвард. Вытаскивать чемпионов из ямы будет «Другой Д.Грин ГСВ» – Джамайкл Грин.

Как и Портер за год до этого, Грин получил в межсезонье минимальный контракт от «Голден Стэйт» – это не совпадение, просто у сверхдорогих «Уорриорз» в зоне «налога на роскошь» нет других способов пополнить состав. До сегодняшней встречи форвард лишь однажды вышел в старте за 61 матч в ГСВ. В среднем за игру он проводил 14 минут в регулярке, за весь этот плей-офф в сумме накопил 23 минуты и не входит в топ-10 ротации «Голден Стэйт».

Но именно его навыки сегодня были нужны против «Лейкерс».

Заменить Луни на кого-то из защитников было опасно: ЛАЛ – крупная команда даже без настоящего центрового, самый маленький игрок в старте – 193-сантиметровый Д’Анджело Расселл. Джамайкл Грин, в отличие от однофамильца, не славится оборонительными навыками, но после Луни он второй по габаритам в команде (206 см, более 100 кг). «Без Луни в пятерке нам нужен был настоящий пес на паркете, и Джамайкл взял на себя эту роль», – это похвала от Дрэймонда.

Главное в Джамайкле – его бросок, он умеет как зарабатывать и исполнять штрафные, так и открываться под трехочковые, при желании может самостоятельно организовать себе атаку в близости от кольца. Поставив второго Грина в старт, «Уорриорз» открыто сделали ставку на растягивание защиты ЛАЛ. «Пользуемся нашими преимуществами. Пришлось чем-то пожертвовать. Пока мы решительны и правильно раскрываем нападение, мы будем находить хорошие броски, а там уже остается их только забросить», – раскрывает простую философию такой игры Стеф Карри.

Одно ведет к другому, и вот уже «Уорриорз» не только заливают соперника трехочковыми, но и добывают больше очков из-под кольца и в быстрых отрывах, чем в первой игре.

Джамайкл получил первый бросок уже во второй атаке, набрал первые очки в третьей, затем уступил в середине четверти место Кевону Луни. Вернулся на паркет только после большого перерыва и вновь стал эдаким «тараном» нападения ГСВ – за 7 минут набрал 10 очков и помог нарастить отрыв в счете, который уже приближался к критическим для ЛАЛ значениям.

Всего у Джамайкла 15 очков за 12 минут в матче при 3/6 трехочковых и 3/3 двухочковых. «Я ждал этого момента, просто хотел показать, что могу помочь. Мне всегда говорят быть готовым, придет и мое время», – сказал после матча 32-летний форвард, повторивший личный рекорд результативности в плей-офф. Отметил соперника и Леброн: «Эти 12 минут были как 24, 30. Он отлично зашел им в старт».

Лучшим же сегодня у ГСВ был Клэй Томпсон, извлекший максимальную пользу от раскрытого нападения – 30 очков, 8 из 11 трехочковых. Карри и Дрэймонд на двоих сделали 21 передачу, из которых многие шли как раз на «горячую руку» Клэя. 14 очков Томпсон набрал в поворотной второй четверти, выигранной «Голден Стэйт» со счетом 41:23.

Сокращение минут Луни привело к тому, что часто в атаке все 5 игроков ГСВ находились вдалеке от кольца, и это смутило защиту «Лейкерс», как прямо и отметил форвард Руи Хатимура: «Нам было тяжело обороняться против четверых бросающих. Еще они были агрессивнее в защите, выигрывали ничейные мячи, подборы и все остальное».

В таком баскетболе Энтони Дэвис чувствует себя уже не так уютно. Правда, вряд ли только этим можно объяснить слабую игру Энтони: 11 очков, 7 подборов, 3 блока. После монструозного первого матча Дэвис выглядел пассивным и потерянным.

Возможно, сказалась защита от Дрэймонда – в первом матче Дэвиса опекал в основном Луни, против подвижного и назойливого Грина центровому «Лейкерс» было сложнее, даже несмотря на преимущество в росте.

Возможно, Дэвиса сбила первая четверть, в которой он получил меньше работы в защите, но и совсем мало возможностей в нападении – лишь четыре броска, один точно. Повлиял ли на это Леброн? Джеймс старался завершить каждую атаку в начале матча, набрал 21 очко в первой половине… и устал. Во второй половине – 2 очка, сел на скамейку после трех четвертей с полезностью «-27». Только один раз в плей-офф после 36 минут у него был хуже плюс-минус: в серии против «Пистонс» из 2006 (!!!) года.

Леброн не выдержал ритм, Дэвис его не поймал – и матч был проигран «Лос-Анджелесом» уже за полчаса.

«Они перестроились. Чемпионские команды способны на это, так что мы знали, что стоит ждать чего-то подобного. Сегодня «Уорриорз» контролировали игру на своей домашней площадке», – на послематчевой пресс-конференции Леброн признал неизбежность поражения.

Леброн тоже чемпион, и его команда – тоже чемпионская, хотя и с другим тренером, другим составом, даже из другого времени. Но Дэвис все еще здесь. Джеймс еще способен на феноменальные матчи. Следующие две игры пройдут в Лос-Анджелесе.

Чем там ответят «Лейкерс»?

Голден Стэйт – Лейкерс 127:100 (26:33, 41:23, 43:24, 17:20)
Дата проведения
5 мая, 04.00, «Chase Center»
Онлайн матча
Голден Стэйт
Томпсон (30), Карри (20 + 12 передач), Дж. Грин (15), Др. Грин (11 + 11 подборов + 9 передач), Уиггинс (11) – старт; Муди (10 + 7 подборов), Дивинченцо (8), Пэйтон II (7), Пул (6), Луни (6 + 8 подборов), Куминга (3), Лэмб (0).
Лейкерс
Джеймс (23 + 7 подборов), Дэвис (11 + 7 подборов), Расселл (10 + 8 передач), Ривз (7), Вандербилт (6) – старт; Хатимура (21), Уокер (9), Томпсон (5), Шредер (4), Кристи (2), Бизли (2), Браун (0), Гэбриэл (0), Харрисон (0).

Фото: eastnews.ru/AP Photo/Godofredo A. Vásquez

24 комментария

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greatst
Удивительно все же, как система ГСВ периодически дает шанс и раскрывает казалось бы совсем второстепенных игроков, которые внезапно показывают свою лучшую игру. На долгой дистанции это прям очень важный фактор
+42
-2
+40
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maximus3737
Матчи в Лос-Анджелесе будут ключевыми. Думаю при любом другом счете после этих матчей кроме 3-1 в пользу Лейкерс, дальше пройдет ГС.
+34
-3
+31
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Darshan
Ответ pachem xenon
Удивительно все же, как система ГСВ периодически дает шанс и раскрывает казалось бы совсем второстепенных игроков ------------------------ ждем перевоплощения от пула! )
И от снукера))))
+19
0
+19
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pachem xenon
Ответ greatst
Удивительно все же, как система ГСВ периодически дает шанс и раскрывает казалось бы совсем второстепенных игроков, которые внезапно показывают свою лучшую игру. На долгой дистанции это прям очень важный фактор
Удивительно все же, как система ГСВ периодически дает шанс и раскрывает казалось бы совсем второстепенных игроков
------------------------
ждем перевоплощения от пула! )
+12
0
+12
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pulyalke
джа(морант)майкл(джордан) грин(прости господи, дреймонд)
+14
-3
+11
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LilAnswer
Джамайкл Грин качественный ролевик. Он и в Мемфисе и в Клипперс всегда достойно свои минуты отрабатывал.
+8
0
+8
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Gauche
Вторая игра в этом плей-офф, в которой Керр даёт больше времени ролевикам - и вторая победа с отрывом. Это не случайность. Работа ролевика в ГСВ проста и понятна: в защите не тупи, в атаке ищи свободные зоны - там тебя найдут. И сам двигай мяч. Именно за счёт быстрого движения мяча Дабс выносили, убивали соперника в пору могущества. Мало им было лучших снайперов современности - там были игроки, способные разрезать любую оборону хитроумным пасом: Карри, Грин, Ливингстон, Игуодала.
Сейчас таких игроков два с половиной: Карри, Грин и, когда включит голову, Пул (сегодня не включил). И Керр от прежнего движения оставил только отдельные элементы. Когда ролевики приносят пользу - это хорошо, но пул избранных не должен страдать статистически. Сегодня пострадал. Не добрали очков Карри, Уиггинс и Пул. Но вряд ли Стеф этим разочарован. Ему, к слову, не привыкать брать на себя ролевые функции - в финале 15-го он после 1:2 объемом черновой работы просто закопал носившегося за ним Деллаведову.
По такой игре, как сегодня, ролевикам главное - не мазать открытые. Донте вновь подкачал, зато Джамайкл выстрелил. Не стоит удивляться, если в следующей игре выстрелит, к примеру, Болдуин. Но также не стоит удивляться, если Керр снова выберет душное бодалово, в котором Воины ломятся в законопаченную зону, а Стеф атакует через четыре руки.
+10
-2
+8
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Anton Smirnov
Забыли про Муди
Он почти не играл в регулярке
А сегодня 25 мин
А Пул всего 15. И все равно налажал с бросками и 5 штрафами. 3 точно тупые.
+7
-1
+6
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Gauche
Ответ greatst
Удивительно все же, как система ГСВ периодически дает шанс и раскрывает казалось бы совсем второстепенных игроков, которые внезапно показывают свою лучшую игру. На долгой дистанции это прям очень важный фактор
Ну, Джамайкл не такой уж и "совсем второстепенный" - это Голден Стейт платит ему минималку, а основная зарплата у него от Оклахомы. Просто прошлый сезон в Денвере у него не задался, и они поспешили его спровадить в Тандер - вместе с пиком, естественно. Для тамошнего пионеротряда он слишком большой мальчик, потому его и списали.
А так, после неудачного начала сезона он в январе уже был на цифрах Портера, и процент трехочковых был приличный, только вот Керр снова посадил его на дальний край. Игрок качественный, но нестабильный - то же можно сказать про Лэмба. Просто надо держать их в тонусе, выпускать, смотреть - если не пошло, как сегодня у Пула, сажать и пробовать другого.
+5
0
+5
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Прозектор-50
Ответ Anton Smirnov
Забыли про Муди Он почти не играл в регулярке А сегодня 25 мин А Пул всего 15. И все равно налажал с бросками и 5 штрафами. 3 точно тупые.
Муди играл мусорное время в четвертой, а Пул не играл. Ну и плюс фол-трабл.
Отсюда и разница.
+3
0
+3
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Gauche
Ответ pulyalke
джа(морант)майкл(джордан) грин(прости господи, дреймонд)
Mychal - это папаша Клэя ) тоже годный вариант
+1
0
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BuTaJIbKa
Поймал себя на том, что "мусорные" минуты доигрывали 5 ноунеймов из ЛАЛ, и 5 игроков вполне себе ротации от ГСВ (только Лэмб был из совсем редких гостей в основе). Такая ротация ГСВ однозначно на пользу на длинной дистанции.
Посмотрим, как команды перестроятся в ЛА, серия обещает затянуться, а мы и рады
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Sergey
ГСВ привычно сольют гостевые матчи,а с 1:3 не отыграются из-за дизморальки..
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Павел Аникеев
ГСВ вынесут Леброна и компанию. Карри на пути к величию.
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Krull
Очередная попытка простейшую игру под названием "баскетбол" объяснить сложными словами. Всё намного проще. Трёшки ГСВ летят с феноменальным процентом. Например, в прошедшем матчем процент трех составил фантастические 50%. Это over-аномально. Даже для ГСВ. 2-3 четверти, 14 из 22. Это 64%. Безумие. Если они и дальше будут так поливать, то у Лейкерс нет шансов. А у Лейкерс наоборот, трёшки на очень низком проценте.
Баскетбол невероятно простая игра. Побеждает тот, кто лучше бросает мячом в кольцо. Всё.
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Kikir
Автор развернул комментарий Эдварда 17))
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hodor 12
При всем уважении к Луни.... Двойной Green Label пожалуйста....
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Прозектор-50
Ответ Gauche
Ну, Джамайкл не такой уж и "совсем второстепенный" - это Голден Стейт платит ему минималку, а основная зарплата у него от Оклахомы. Просто прошлый сезон в Денвере у него не задался, и они поспешили его спровадить в Тандер - вместе с пиком, естественно. Для тамошнего пионеротряда он слишком большой мальчик, потому его и списали. А так, после неудачного начала сезона он в январе уже был на цифрах Портера, и процент трехочковых был приличный, только вот Керр снова посадил его на дальний край. Игрок качественный, но нестабильный - то же можно сказать про Лэмба. Просто надо держать их в тонусе, выпускать, смотреть - если не пошло, как сегодня у Пула, сажать и пробовать другого.
Просто отдали предпочтение Куминге и давали ему больше времени.
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couture39
Ответ Сергей Орлов
У Дрэймонда почти трипл-дабл за полчаса, а герой, конечно же, Джамайкл, отбегавший целых 13 минут. Автор, ты не в себе?
Дрэймонд сыграл на своём (высоком) уровне.

А Джамайкл появился из ниоткуда, после всего 6 минут за первые 7 матчей плей-офф, он заменил главного героя серии с Сакраменто - Луни. И заменил так, что вся команда заиграла лучше и в защите, и в нападении.

Стив Керр все-таки гений.
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