14 комментариев

Красота.

Первый раунд существует, чтобы отсечь тех, кто совсем не готов к плей-офф НБА. Негибкие «Милуоки Бакс» или развалившиеся от травм «Клипперс» – до свидания, приходите через год.

И поскольку в этом раунде команды-фавориты сезона играют против команд, попавших в плей-офф в последний момент, большинство серий заканчиваются быстро.

В 2023-м всухую завершилась только одна («Филадельфия» разгромила «Бруклин»), но еще четыре были «джентльменским свипом» 4-1. А «Лейкерс» и «Бостон», которые вели 3-1, растянули мучения неопытных соперников на шесть матчей как будто собственноручно: первые – устав летать через полстраны из Лос-Анджелеса в Мемфис, решили не напрягаться в гостях, вторые – в очередной раз ничему не научившись, недооценили соперника. Но оба клуба спокойно прошли дальше в шестой игре.

И только одна серия стала битвой равных соперников. И как же здорово, что полное ярких концовок и тактических прибамбасов «Дерби Северной Калифорнии» дарит нам седьмой матч!

Хотя многие прогнозировали, что шестая игра все-таки станет последней. Уж слишком многое складывалось в пользу действующих чемпионов – даже не считая конкретно того, что это действующие чемпионы.

Во-первых, «Кингз» уже упустили инициативу в серии. После двух побед в Сакраменто юные «Короли» проиграли трижды подряд, в том числе смазали бросок на победу с сиреной в четвертом матче и проворонили шанс зацепиться за пятый матч на последней минуте.

Во-вторых, «Голден Стэйт» играл дома, а в регулярном сезоне на своей площадке ГСВ были одной из лучших команд НБА: 33 победы и 9 поражений (третье место в лиге).

В-третьих, в составе «Уорриорс» есть Клэй Томпсон – гений шестых матчей плей-офф. Именно «Game 6 Клэй» спасал команду против «Тандер» в 2016-м и «Рокетс» в 2018-м, проводил лучший матч после двухгодичной паузы против «Мемфиса» в прошлом году.

В-четвертых, лидер «Кингз» Де’Аарон Фокс играет с трещиной пальца на бросковой руке.

В-пятых, «Короли» последний раз выигрывали в гостях у «Воинов» в 2020-м.

В-шестых, Стефен Карри снова творил магию на разминке, а это всегда хороший знак для ГСВ:

В начале матча закрадывались лишь минимальные сомнения в итоговом успехе «Голден Стэйт». «Кингз» рванули 8:0 и удивили хозяев настырностью в защите, но к концу четверти ГСВ выровняли ситуацию в том числе благодаря серии попаданий Клэя, вышли вперед в счете в тягучей игре (25:23).

Перед большим перерывом включился Фокс, настрелявший 6 очков в концовке второй четверти и обеспечивший гостям некоторый отрыв – но сколько раз мы уже видели (и в истории, и по ходу этой серии), как «Голден Стэйт» в перерыве вносит коррективы и возвращает инициативу.

Только в этом году у них в соперниках – команда бывшего ассистента «Уорриорз» Майка Брауна. Главный тренер «Кингз» знает все эти чемпионские корректировки – и знает, чем на них ответить. Не всегда эти ответы работают. Но они, по крайней мере, есть.

«Сакраменто» не мог рассчитывать на идеальный матч Фокса с больной рукой, при этом всего 23 минуты сыграла и вторая звезда команды Домантас Сабонис. В первую очередь, из-за проблем с фолами (пять штук из позволенных шести уже к середине третьей четверти). Во-вторую, из-за прилетевшего ему в бровь локтя Кевона Луни (осталась ли у литовца часть тела, которую еще не «погладили» игроки «Уорриорз»?).

Но была и третья причина: Майк Браун сделал ставку на пространство вместо габаритов. После того как «Хаким Оладжувон Билл Расселл» Луни затоптал переднюю линию «Кингз» в предыдущих трех матчах (20, 14 и 22 подбора), нужен был другой подход. Шестой матч «Короли» провели полностью с одним «большим» на площадке, игравший ранее по 10 минут центровой Алексей Лень вышел сегодня только на последнее владение, а Сабониса в одиночку подменял Трей Лайлз.

Более бросковый, чем литовец, Лайлз помогал не столько трехочковыми (сегодня 10 очков, из них 6 – из-за дуги), сколько их угрозой. И ради большего акцента на эту стратегию Майк Браун пошел на еще один нетривиальный шаг: убрал в запас самого опытного игрока команды, чемпиона НБА Харрисона Барнса, тоже прекрасно знающего команду Керра.

Вместо этого на паркет вышли самые быстрые «Короли»: форвард-новичок Киган Мюррэй, тоже обитающий в основном на трехочковой (во второй половине смазал все 6 попыток, но опять же – тут главное угроза, а не исполнение) и вереница постоянно перемещающихся и взаимозаменяемых защитников: Фокс, Малик Монк, Кевин Хертер, даже внезапно обнаруженный резервист-снайпер Теренс Дэвис (и снова: у него 0 бросков за 8 минут во второй половине, но главное не это).

Браун прошелся по слабостям чемпионов, которые не поддаются мгновенной корректировке. Быстрые защитники «Королей» давили в оборонительные слабости бэккорта Карри-Пул и в то, что Клэю Томпсону приходится номинально играть на «тройке»; без Барнса этих защитников стало на одну штуку больше, и все сложнее прятать Стефа и Пула в обороне за спинами Уиггинса и Грина. Высокие Лайлз и Мюррэй ставят заслоны и ждут скидок на дуге – это облегчает реактивным Фоксу и Монку задачу по проходу под кольцо.

В итоге за вторую половину у Фокса – 16 очков и 7 передач, у его однокурсника из университета Кентукки Малика Монка – 17 очков.

«Уорриорз» не успели придумать, как защищаться против дуэта – Гэри Пэйтон II выглядел потерянным в ограниченные минуты, другого мгновенного икс-фактора тоже не нашлось. Оставалась надежда отвечать на проснувшуюся атаку «Кингз» своей – но кроме стандартных двоечек от Грина и Карри чемпионы ничего не предложили во второй половине. Никакого намека на «Game 6 Клэя», а какой смысл в присутствии Джордана Пула на площадке (и в старте вместо Грина), знает только Стив Керр, если вообще знает.

Малик Монк в одиночку переиграл всю скамейку чемпионов сегодня – 28 очков против 21, а другие запасные «Сакраменто»» добавили еще 24 очка. Внезапно мы узнаем, что состав ГСВ не так уж и глубок, а молодые «Кингз» еще способны удивлять.

«Весь сезон мы находили в себе силы и отвечали на вызовы. Не теряли веры. Знали, что седьмой матч должен пройти у нас дома. А там мы сильны, мы знаем, как выигрывать на этой площадке. Наша атака по ходу большей части серии не работает так, как должна. Но мы знали, что если сможем вернуть свою игру, стать собой, то способны выиграть эту серию», – считает Кевин Хертер.

Послезавтра – решающая игра в Сакраменто, победитель выйдет во второй раунд в серию против «Лейкерс». При любом исходе это будет принципиальный соперник для каждой из команд и наверняка еще одна бодрая и упорная серия.

Если сегодня при показе игры на гигантском экране на арене «Кингз» собралась вот такая толпа (еще больше – рядом со стадионом), можете представить, какая ожидается атмосфера на седьмом матче – в первом плей-офф за 16 лет, против действующего чемпиона и соседа по региону, после яркой победы в шестой игре:

Даже жаль, что следующий матч этой серии станет последним.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw; East News/AP Photo/Godofredo A. Vásquez