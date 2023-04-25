«Лейкерс» уже ведут 3-1.

Во многих языках мира поговорка «не играй с огнем» звучит как «не дразни голодного зверя». В роли зверя чаще всего – медведь, а в качестве дразнилки выступает тыкание в зверя палкой.

Вряд ли у коренных народов, живших в нижнем течении Миссисипи, есть похожая фраза про медведя, ведь эти звери тут редкие гости и не водились даже во времена, когда Америку еще не населяли люди.

Тем страннее название баскетбольной команды из штата Теннесси – «Мемфис Гризлис». Но оно досталось по наследству от канадских «Ванкувер Гризлис», которые переехали из региона с медведями-гризли на жаркий юг США в 2001-м.

Нынешняя команда из Мемфиса не ассоциирует себя с медведями вовсе – скорее, с теми, кто их провоцирует. Форвард «Гризлис» Диллон Брукс, в равной степени раздражающий и раздражающийся, так прямо и заявлял в начале серии против «Лейкерс» Леброна: «Он мне что-то говорил про мой фол. Ему стоило говорить раньше. Я могу ткнуть медведя. Никого не уважаю, пока тот не наберет против меня 40».

Правда, тыкать у Брукса получается только в пах «медведя». А Леброн хоть так и не набрал ни разу даже 30 очков против «Мемфиса» в этой серии, но уже ведет 3-1.

А сегодня он сделал «40» иным способом – 20+20. Двадцать очков, двадцать подборов, двойной «дабл-дабл» (обычный – это минимум 10+10). Естественно, 38-летний Джеймс стал самым возрастным игроком, показавшим такие цифры в матче плей-офф – рекорд держался полвека со времен Уилта Чемберлена в 1973-м.

За почти что 1700 матчей в НБА у Леброна еще не было 20 подборов в одной игре (как и 20 передач, или блоков, или перехватов) – еще одна строчка в списке целей на карьеру вычеркнута. «У меня было много прикольных вещей в карьере, но не было 20+20. Теперь есть, и это, наверное, довольно круто», – считает форвард.

Впрочем, для этого достижения Леброну пришлось изрядно потрудиться. «Мемфис» вышел на вторую игру в Лос-Анджелесе с пониманием, что еще одно поражение снизит их шансы выйти в следующий раунд почти до нуля. Со счета 1-3 в серии отыгрываются только в 5% случаев, и совсем редко это делают настолько неопытные команды (27-летний Диллон Брукс – главный ветеран команды, у всего состава «Гризлис» в сумме, включая запасных и тренера, меньше побед в плей-офф, чем у одного Джеймса).

Во-первых, «Лейкерс» нужно было как-то остановить Джа Морэнта, набравшего в предыдущей игре 45 очков из 101 командного.

«Остановить» здесь – в буквальном смысле.

Несмотря на сильный ушиб руки, из-за которого Джа не доиграл первый и пропустил второй матч серии, Морэнт в привычном безрассудном стиле летает по площадке. Один из полетов в концовке матча начинался так:

Завершился вот этим:

Леброн вовремя подставился под фол в нападении – Морэнт потерял не только баланс в воздухе, но и владение.

Пользователи соцсетей упражняются в остроумии, подбирая видео и картинки с подписью «это Джа Морэнт несколько раз за игру». Сегодня таких было особенно много, вот лишь малая часть:

Счет к моменту падения Джа (не единственного!) на паркет был равный – 99:99. В этом – огромная заслуга защитника «Лейкерс» Д’Анджело Расселла, который проводил неудачный матч, но незадолго до этого момента трижды за минуту попал из-за дуги и единолично организовал рывок 9:2. Правда, затем получил шестой фол и закончил матч досрочно.

«Огромное спасибо Д’Анджело Расселлу. Мы едва держались в атаке, а он поймал кураж, вытащил нас на своей спине, позволил сократить разницу, выйти вперед, победить», – хвалил игрока главный тренер Дарвин Хэм.

Но концовку основного времени определяли уже звезды. Сначала Морэнт в очередном бесстрашном проникновении под кольцо стянул защиту соперника на себя и позволил одноклубнику Бэйну (36 очков – лучший в матче) легким броском вывести команду вперед на два очка всего за 8 секунд до конца.

Только преимущество в один бросок ничего не означает, когда против тебя играет медведь-Леброн.

У Джеймса в карьере было 9 попаданий в последние десять секунд матча плей-офф, сравнивавшие или выводившие вперед его команду. Ни у кого другого в истории НБА нет больше 6 таких удачных бросков.

Вот и 10-й:

Карауливший кольцо Лучший защищающийся игрок сезона (по официальной версии журналистов; игроки же в анонимном опросе дружно проигнорировали его) Джарен Джексон-младший лишь наблюдал, как через его руки в кольцо опускается мяч от монстра силовых проходов.

104:104, у «Мемфиса» остается шанс на ответ на последней секунде, юркий Морэнт пользуется заслонами-разменами и открывается под передачу – но, в отличие от Леброна, попадает под блок-шот. Это Дэвис намекает Джексону-младшему, кто в НБА все-таки является лучшим «защитником кольца» в решающие моменты матчей. Мяч отскакивает к Леброну и тот запускает его с середины площадки…

…прямо в кольцо «Мемфиса»!

Не успел. Сирена прозвучала раньше – овертайм.

Там хозяева дожали дерзких, уставших гостей (все игроки стартовой пятерки «Мемфиса» отыграли более 40 минут). У Леброна еще одно важное попадание – под опекой ненавистного Брукса, который ранее утверждал, что держать Джеймса просто, если давать ему проходить влево. Вот, пожалуйста, проход влево при +3, поставивший точку в матче:

«Гризлис» слишком рано подумали, что выиграют сегодняшний матч – можно играть с «Лейкерс» на равных 47,9 минут, но у них есть Леброн и Дэвис, а у вас нет.

«Гризлис» слишком рано подумали, что возьмут эту серию – победа во второй игре так и остается единственной, причем у Морэнта до сих пор «баранка». И никто не вспомнит, что в первом и четвертом матчах победа ЛАЛ была оформлена лишь благодаря горячим сериям бросков Ривза/Расселла в последней четверти.

«Гризлис» слишком рано подумали, что являются претендентами на титул – заявление Морэнта «Чувствую себя спокойно на Западе» будут еще долго вспоминать, если второй сеянный «Мемфис» вылетит в первом раунде. Пускай и от такой команды, как «Лейкерс».

Послезавтра серия вернется в Теннесси, где нет медведей. Отыщут ли «Гризлис» в себе дух хищника, или плей-офф «Мишек» уже близок к завершению?

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez