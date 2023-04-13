Но завтра – в школу.

Плей-ин НБА продолжает радовать нас фантастическими матчами. После вчерашнего «Мартовского безумия» в апреле» и неожиданной победы «Атланты» над «Майами» в гостях (все 17 экспертов ESPN ставили на «Хит») сегодня болельщиков ждал очередной этап розыгрыша плей-ин.

Сюжеты похожи на вчерашние, но эмоциональная завязка – другая. Вчера играли команды с 7-го и 8-го мест конференций, победитель получал место в плей-офф, но проигравший еще не терял все шансы – как в Кубке России по футболу, он просто опускается в другую часть сетки. В этой части как раз сегодня играли команды с 9-го и 10-го мест – и тут уже проигрывающая команда должна биться до крови, потому что в случае поражения сезон закончится.

А победитель ничего себе не гарантирует – сразу после победы нужно срочно ехать в аэропорт, ведь завтра играть в другом городе, в гостях у еще более сильной команды. И только вторая победа за два дня подарит последнюю путевку в плей-офф – и... серию в первом раунде против лидера конференции, который, скорее всего, и не заметит такого соперника.

Стоит такое нечеловеческих усилий? Вот в «Далласе» решили, что нет, и слились из борьбы за плей-ин ради более высокого выбора на драфте.

Вторая самая молодая команда в истории НБА по среднему возрасту (меньше 23 лет!) «Оклахома-Сити» с таким подходом не согласна – и сегодня вырвала победу в гостях у более опытных «Пеликанс», а ведь в составе «Нового Орлеана» есть завсегдатай матчей плей-ин (участвовал в абсолютно каждом розыгрыше, лидер по общему числу очков в истории плей-ин) Йонас Валанчюнас.

Дальше у «Оклахомы» – «Миннесота», где должны вернуть в состав отстраненного за драку Руди Гобера, а потому будет еще сложнее. Но в текущем плей-ин приезжие почему-то играют лучше хозяев – пока 3-1 в пользу гостевых команд, причем единственная победа на своем паркете была добыта лишь в овертайме («Лейкерс»).

А ведь говорят, «свои кольца помогают». Ну да, ну да. Скажите это «Торонто».

Сегодня «Рэпторс» принимали «Чикаго» и старого знакомого Демара Дерозана. Когда-то Демар был выбран на драфте «Торонто», дорос до статуса капитана команды, он еще долго будет лидером в истории «Рэпторс» по очкам и играм. Но именно его обменяли на Кавая Ленарда перед чемпионским сезоном-2018/19. С тех пор Дерозан не выиграл ни одной серии плей-офф за «Сперс» и «Буллз».

Любовь к городу осталась, но обида к организации – наверняка тоже. Выбить прежний клуб из плей-ин на глазах у знакомых канадских болельщиков – дополнительная мотивация.

Впрочем, больше всего сегодня «Рэпторс» натерпелись от другого человека по фамилии «Дерозан».

В какой-то момент «Торонто» вел 19 очков, а в домашние кольца залетало даже такое:

Оказалось, что трехочковые с центра площадки с сопротивлением двух соперников бросать проще, чем штрафные.

В первой четверти у «Рэпторс» было 6 промахов из 14. Окей, соберутся в перерыве, нет смысла нервничать, ведь ведут 58:47, так?

Еще 12 промахов из 22! Итого 18/36, точность 50% - если бы это был плей-офф, это был бы десятый худший результат в истории лиги (минимум 30 попыток за матч). «Торонто» может радоваться, что статистика плей-ин вообще никуда не идет – ни в зачет регулярного сезона, ни в зачет плей-офф.

Весь парад промахов «Рэпторс»:

Услышали что-нибудь, кроме звона кольца, от которого во все стороны летит отскакивающий мяч?

Это Диар Дерозан, 9-летняя дочь Демара, становится одним из самых эффективных «хэсслеров» (фанатов-раздражителей) в истории баскетбола.

Во время каждого броска соперника Диар пронзительно кричала. Неужели совпадение, что «Рэпторс» исторически плохо исполняли штрафные сегодня?

И ведь эти очки очень пригодились бы – 19-очковый отрыв был растерян, «Буллз» сравняли счет на 100:100, вышли вперед, в то время как канадцы в концовке продолжали мазать – и были прибиты, что символично, точными штрафными Зака Лавина (39 очков) и Николы Вучевича (14 очков, 13 подборов).

У Демара Дерозана – 23 очка. У Диар Дерозан – минимум 18 очков, которые соперник недобрал с линии.

Дерозан разрешил дочери прогулять школу и прилетел с ней в Канаду, на стадион, куда ее водили еще в годовалом возрасте. Настоящая хозяйка «Скотиабанк-арены» в Торонто!

«Она прославилась. Я еще не осознал, что произошло. Но это действительно была она. Я услышал какой-то крик во время игры, кто-то смазал с линии, я оглянулся и подумал: «Черт возьми, это моя дочь кричит?»

Она попросила взять ее на матч в Торонто. Она ходила здесь на матчи, когда я играл за «Рэпторс». Я рад, что сделал это. Теперь я должен ей денег»,

Следующая игра «Чикаго» – решающая за выход в плей-офф – пройдет завтра в Майами. Арена «Хит» всегда заполняется очень медленно, ее полузаполненные трибуны в первой четверти – вечная шутка в мире НБА, идеальная акустика для сбивающих с ритма фанатских выкриков.

Будет ли Диар Дерозан на игре против «Хит»?

«Ну уж нет. Нужно возвращаться в школу», – считает строгий отец.

Может быть, еще передумает.

Фото: Gettyimages.ru/Andrew Lahodynskyj