Грант Уильямс насмешил.

«Бостон» лихорадит – совсем недавно «Селтикс» были на вершине турнирной таблицы, а сейчас у них три поражения подряд и четыре в последних пяти матчах. И каждое – оглушительнее предыдущего.

В пятницу «Селтикс» на домашней площадке слили 28-очковое преимущество над «Бруклином» (команда Франкенштейна, собранная из запчастей «Далласа» и «Финикса») – это худший результат сезона.

Через два дня повторили трюк с «Никс», при этом за нью-йоркцев даже не играл лидер Джейлен Брансон, игрок месяца в НБА. «Бостон» громил соперника в первой четверти (+15), затем все растерял и отстал, чудом спасся в концовке и вырвался вперед в овертайме, только чтобы снова сложиться пополам на паркет родного «Гардена».

Сегодня – новое фиаско. «Селтикс» вели в счете с «Кэвз» уже весь матч: +13 перед большим перерывом, +15 в третьей четверти, +11 за пять минут до конца...

И уже привычно все это испарилось. За эти 5 минут «Бостон» попал с игры всего два раза. Со штрафной линии – еще два очка.

И именно на штрафных разыгралась главная комедия дня.

Не важно, кто сейчас выступает за «Бостон» – проваливаться в решающие моменты будут все. Сегодня от «зеленых» даже не ждали победы, потому что в Кливленд на второй матч за два дня не приехали три игрока стартового состава, включая Тейтума. Но ярким оказался сам способ проиграть, не каждый раз такое видишь.

После неуверенного трехочкового от Деррика Уайта «Бостон» вновь повел в счете – плюс 2 за 13 секунд до конца. «Кливленд» с трудом организовал атаку для Донована Митчелла, того после неуспешного прохода под кольцо настиг запоздалый свисток арбитра – сфолил Грант Уильямс.

Молодой Уильямс завелся и пошел в трэшток-атаку на Донована. Безуспешно: тот попал оба и сравнял счет. У «Бостона» оставалось еще 6 секунд – до кольца добежать успели, но затолкать туда победный мяч – нет.

Финальный свисток, овертайм? Подождите, вы еще не все видели. Арбитры находят фол уже НА Гранте Уильямсе, боровшемся за подбор, и отправляют того выигрывать матч на линию штрафных.

Грант не затыкается, продолжает обращаться к Митчеллу и заявляет: «Да я попаду оба штрафных» (для победы было бы достаточно одного – ну и отбиться за 0.8 секунды от ответной спасительной атаки).

Мажет.

Мажет еще раз.

(«Кливленд» рискнул взять тайм-аут между штрафными Гранта, чтобы «заморозить» бросающего, но Уильямс, похоже, отморозился самостоятельно и не разморозился за 45 секунд тайм-аута)

Счет 109:109 сохраняется. Овертайм – это практически гарантированное поражение «Бостона»: в этом сезоне против восточных клубов они проиграли семь из восьми матчей с овертаймами. Дважды «Нью-Йорку», по разу «Майами», «Милуоки». И уже трижды (!) «Кливленду».

Как и ожидалось, овертайм вышел жутким, очки за «Селтикс» набирал только Джейлен Браун (5), да и он чаще мазал. Гранта Уильямса после его позора в концовке основного времени усадили в овертайме на скамейку, выпустив лишь за минуту до конца – тренер предпочел болтуну ветерана Майка Мускалу, который в «Бостоне» всего месяц.

Замена Гранта не спасла, «Кливленд» забрал овертайм и победу 118:114.

После очередного стыдного поражения бостонцы спешно покинули раздевалку. Следующая игра – послезавтра, до плей-офф – чуть больше месяца.

Сегодня «Селтикс» хотели бы избежать там встречи с «Кливлендом», «Нью-Йорком», «Бруклином», тремя последними соперниками, которые не просто обыгрывают бостонцев, но и с дополнительным унижением.

Вот только прямо сейчас именно «Кливленд», «Нью-Йорк» и «Бруклин» занимают в Восточной конференции 4-5-6 места. Если «Кельты» продолжит сливать матчи в том же темпе, с кем-то из них они встретятся уже в первом раунде.

Главный фаворит сезона больше не фаворит даже на выход во второй раунд.

Фото: Gettyimages.ru/Jason Miller