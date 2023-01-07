Наконец-то крутой конкурс данков НБА! Спасибо парню, который еще неделю назад был без контракта

Мэк Маккланг – герой дня.

Признайтесь, вы же тоже не ждали ничего от сегодняшнего данк-контеста на Уикенде всех звезд? Вся недавняя история этого конкурса, состав участников без единого знакомого имени, заезженность формата и тупик идей – ну какое тут может быть шоу?

Да и другие сегодняшние конкурсы были катастрофой.

На конкурс мастерства вышли команды, которым этого мастерства явно не хватало. Троица новичков за весь финальный раунд смогла поразить кольцо один (!) раз. А в команде семейства Адетокумбо не оказалось главного Адетокумбо – Яннис в последний момент отказался от участия, сославшись на травму запястья. Выписать четвертого брата Костаса из Европы уже не успевали, поэтому Танасиса (последний человек в ротации «Бакс») и Алекса (вообще не играет в НБА, он запасной в фарм-клубе «Милуоки») тащил Дрю Холидэй Адетокумбо.

Не вытащил, хотя в раунде передач (который с движущимися мишенями выглядел технологично, но сумбурно и непонятно, даже не будем пытаться объяснять, как там считались очки) Дрю набрал больше половины очков своей команды.

С такими соперниками трио «хозяев» из «Юты» Кларксон-Кесслер-Секстон легко забрали приз.

На конкурсе трехочковых в первом раунде зажег Тайриз Халибертон, повторивший рекорд Карри по баллам (31) благодаря выбору правильных мячей – попал почти все бонусные, за которые дается больше очков. Но в финале странная техника броска подвела Тайриза, и он набрал жалкие 17 баллов.

Победил Лиллард, и все рады, что Дэмиан закрыл этот гештальт в своей карьере (дважды проигрывал, еще несколько раз отказывался от участия), но его 26 – это худший результат чемпиона при новой системе подсчета очков.

Появление Джулиуса Рэндла на конкурсе было неожиданным – парень совсем не котируется в лиге как снайпер. Зато ожидаемым было выступление – Рэндл бросал так плохо, что его сидевший на трибуне сын заплакал. Но самое жуткое, что с 13 очками Джулиус оказался не последним – Кевин Хертер набрал всего 8! Из 40!

В общем, перед слэмданк-контестом было ощущение, что и он разочарует. А ведь перед конкурсом объявили, что с этого года награда победителю будет носить имя легенды – Джулиуса Ирвинга, одного из величайших данкеров в истории. Полное название, выгравированное на награде, даже включает его культовый никнейм: «Приз Джулиуса «Доктора Джея» Ирвинга победителю конкурса слэмданков». И вот кто-то получит этот трофей за какие-то нелепые попрыгушки?..

Конкурс попытались испортить телевизионщики еще до старта. Вот так объявили Трея Мерфи из «Нового Орлеана».

Если что, это не Трей Мерфи из «Нового Орлеана». Это Кей Джей Мартин из «Хьюстона». Да, уровень конкурсантов теперь такой, что их не узнают в лицо. Один из участников на прошлой неделе еще даже не был игроком НБА – Мэк Маккланг играл в Лиге развития и только недавно получил двусторонний контракт от «Филадельфии» (пока не провел ни игры).

А фаворит конкурса, Шэйдон Шарп, отказался от участия за несколько дней до конкурса. 19-летний новичок! Который ставит хайлайт-данки в каждом матче на этой неделе! Отказался! Как же так? Сказал, нужно сконцентрироваться на настоящем баскетболе и попытках вывести «Портленд» в плей-офф, не до акробатики.

Неужели нас вновь ожидает унылый конкурс с кучей запоротых, однообразных данков, за которые судьи все равно дают 50 баллов, а чемпиона никто не помнит уже на следующий день?..

Но шоу удалось.

Причем развлекательную программу запустили сразу. Трей Мерфи, которого не смогли опознать операторы конкурса, вколотил, скажем так, адекватно – но зато подготовился просто прекрасно!

Такой обманки действительно еще не было на конкурсах – MVP Матча восходящих звезд и любимец болельщиков Хосе Альварадо исполнил свой фирменный баскетбольный трюк: выбежал из укрытия и украл мяч. Только в этот раз не побежал к противоположному кольцу, а навесил от щита одноклубнику.

От конкурсов последних 3-4 лет веяло таким отвратительным вайбом, что тогда Трей наверняка бы промазал данк или не смог бы выловить передачу, испортив весь эффект от представления. Но не в этом году.

Операторы еще раз попытались навредить конкурсу – из-за неудачного расположения камер первый данк Мэка Маккланга через башенку из двух человек сначала выглядел средне. Но на повторе оказалось, что Мэк успел еще и коснуться мячом щита! И это сразу сделало данк элитным.

На конкурсах у зрителей должно быть напряжение от ожидания того, кто же выиграет – но на конкурсе данков в НБА есть напряжение от возможности провала. Добавил нервозности Джерико Симс из «Никс» (он заменил Шарпа), осуществивший главный кошмар лиги: он повредил руку при исполнении данка. Но обошлось без серьезной травмы – иначе, кажется, конкурс можно было бы закрывать навсегда, ведь больше никто бы не приехал на него.

Симс и Мартин выступили без провальных данков, но и не отметились ничем восхитительным (Мартину к тому же не хватило выразительности, он прибыл на конкурс как на серьезную работу, а тут важен артистизм), а в финал попасть у них все равно не было шансов – Мерфи и Маккланг сразу забронировали обе путевки, они были слишком хороши.

Особенно Мэк.

Белый парнишка ростом 188 и с лицом Гордона Рамзи прославился данками еще в школе благодаря нарезкам на ютубе. Один из сегодняшних бросков он как раз посвятил тем временам, надев форму старшей школы Гейт-Сити.

И это был чемпионский данк.

Все четыре броска сверху (три получили по 50 баллов, еще один – 49,8) Мэк исполнил без запинки, с первой попытки, идеально. Без декораций, без реквизита, без непонятных селебрити-помощников, просто высоко прыгал и задавал мощную амплитуду – как когда-то выигрывали легендарные Доминик Уилкинс и Винс Картер. Такое теперь редкость для конкурса!

Еще недавно Макклангу прочили скорый переход из баскетболистов в профессиональные данкеры, ведь ему уже 24, он не закрепился в НБА в прошлом сезоне, играет непонятно где: даже в Джи-лиге это его третья команда.

За пару недель Мэк:

• получил приглашение на конкурс данков НБА, не являясь игроком НБА;

• получил контракт от «Филадельфии»;

• стал победителем конкурса. И первым в истории обладателем трофея имени великого Доктора Джея, получив приз из рук легендарного форварда.

Того самого форварда, чей №6 увековечен… «Филадельфией». А №9, который Мэку достался в «Сиксерс» – это же почти №6.

Возможно, история Мэка Маккланга в НБА еще далека от завершения.

Спасибо за конкурс данков.