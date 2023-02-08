Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара

Но «Лейкерс» не выиграли.

Когда так сильно вас волновал матч третьей и четвертой команд Запада... с конца?

У «Лейкерс» в этом году получается немногое, как и у «Оклахомы». Но сезон-2022/23 – не сезон настоящего для этих клубов. Для «Тандер» (вторая самая молодая команда НБА) – это сезон будущего. Их лидер Шэй Гилджес-Александер дебютирует на Матче звезд, в составе сразу 4 новичка и 5 второгодок.

Для «Лейкерс» – это сезон прошлого. Или, если выражаться более элегантно, «сезон наследия». Сезон, в котором Леброн Джеймс становится лучшим игроком в истории НБА по набранным очкам. И произойти это могло как раз в матче против «Оклахомы».

И даже должно было. Посмотрите, в каком образе Леброн приехал на игру:

Олл-блэк, олл-бизнес. Когда Леброн одевается во все черное, это означает исторический для него момент – традиция с финала-2016, где «Кливленд» отыгрался с 1-3 как раз тогда, когда по настоянию Леброна «Кэвз» переоделись в черную форму.

Хороший способ связать в исторический все три команды, за которые в карьере выступал (и выигрывал титулы) Леброн – сейчас он играет за ЛАЛ, черный наряд – в честь титула в «Кливленде», а соперник в матче с которым он побьет рекорд НБА, «Оклахома», была первой «жертвой» Леброна в финале НБА – в 2012-м с «Майами». В честь этого Джеймс еще и вернулся к легендарному атрибуту – повязке на голове.

Кстати, перед игрой были споры, сколько именно очков оставалось Леброну до рекорда. Тут как посмотреть:

35 – до повторения рекорда

36 – до обновления рекорда.

И 35-е, и 36-е Джеймс набрал одновременно, закрыв сразу все споры. За 10 секунд до конца третьей четверти изящным броском с отклонением:

В этот момент расстроились только две категории людей: кто делал ставку у букмекеров на то, что рекордные очки наберет данком, и кто купил билеты на следующий матч против «Бакс» по безумным ценам (до 50 тысяч долларов).

Зря эти люди предполагали, что Леброн отложит рекорд на мясорубку против Янниса. Ему нужно было набрать больше своей средней нормы – но ведь против «Тандер», одной из самых открытых команд НБА, которые только что пропустили 141 очко от ГСВ!

Леброн легко справился с задачей на вечер – уже за три четверти.

Игру остановили, Леброна отправился поздравлять нерядовой болельщик – а обладатель прежнего рекорда, державшегося 34 года:

Легендарно.

И легендарный кадр – который снял не менее легендарный фотограф НБА Эндрю Бернстайн, в 1984-м снимавший и тот момент, когда Карим обходил Уилта.

Но на этом закончились только три четверти матча. Для исторического рекорда четвертая ничего не значила – Леброн в ней набрал еще пару очков и закончил с 38. Но она значила для этого сезона: «Лейкерс» не смогли выиграть этот матч, один из самых знаменитых в истории НБА теперь, уступив 130:133.

ЛАЛ теперь отстают на одну победу от «Тандер», на две – от плей-ин, на 4 – от гарантированного места в плей-офф.

Но выходы в плей-офф, финалы, чемпионства случаются все же чаще, чем такие рекорды.

38 390. Счетчик продолжает бежать.

Фото: eastnews.ru/Ashley Landis/Associated Press/East News