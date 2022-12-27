НБА для начинающих
Блог

🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

НБА НБА
Кобе Брайант Кобе Брайант
Кливленд Кливленд
Уилт Чемберлен Уилт Чемберлен
Девин Букер Девин Букер
Донован Митчелл Донован Митчелл
Чикаго Чикаго
Баскетбол Баскетбол

Не покорялось ни Джордану, ни Леброну.

Такое бывает: ты совершаешь подвиги в своей игре, а говорят о ком-то другом. В НБА ежедневно проходят по 5-10 матчей, а иногда – и все 15, и нужно очень постараться, чтобы стать героем дня. Потому что в каждой игре может произойти что-то не просто яркое, не просто необычное – историческое.

Сегодня «Уорриорз» чудом продолжили очередную победную серию на домашней площадке (пятая победа подряд, всего – 17-2) – с сиреной победный бросок положил внезапный герой Кевон Луни. Леброн Джеймс ускорился в гонке за Каримом и второй матч кряду набирает 40 очков – такое в его возрасте покорялось только Джордану. «Бруклин» одерживает уже 12-ю победу подряд, а Кайри ставит сверху. У Клэя Томпсона, которого злые языки считают «Капитаном сдувшегося надувного кораблика», 54 очка! И это самые незаметные 54 очка в истории НБА.

Ведь все эти достижения – на последних страницах газет, а на обложкестоят две цифры: 71.

Именно столько очков защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал в матче против «Чикаго» (145:134). Самое результативное выступление в НБА с той самой игры Кобе Брайанта.

71 очко – это трудно сосчитать, нужно смотреть:

Конечно, многое совпало для такого перфоманса.

Во-первых, сам Митчелл находится в феноменальной форме. После обмена из «Юты» в защитнике как будто что-то зажглось, он играет одновременно и с дополнительной мотивацией, и более расслаблено и с улыбкой.

Во-вторых, «Кливленд» ждал такую игру от лидера. 2022-й «Кэвз» закрыли тремя поражениями в четырех матчах при одной дохленькой победе (тоже против «Чикаго», 103:102), сам Донован лишь раз набрал более 15 очков в этих играх. Прорыв назревал.

В-третьих, Митчеллу сейчас приходится тянуть скоринг за двоих, а то и троих. Травмированы Дариус Гарлэнд и Эван Мобли – второй и третий в «Кэвз» по результативности в сезоне. Кроме Донована, получается, и некому бросать. И даже в такой ситуации никто не скажет, что Митчелл «тянул одеяло», 34 броска не самый большой показатель не то что десятилетия, не то что сезона, а даже сегодняшнего игрового дня (39 у Клэя). Но Донован реализовал 64,7% бросков, 7 из них были трехочковыми, а со штрафной линии добавил еще 20 очков.

И в-четвертых, до овертайма у Митчелла были «скромные» 58 очков – даже не лучший результат текущего сезона, потому что у Эмбиида было 59 без овертайма. Но ведь этот овертайм Донован и подарил! Когда «Буллз» при +3 сфолили на нем за 4 секунды до конца, у Митчелла был только один шанс на победу: забросить первый штрафной, намеренно смазать второй, надеяться на удачный отскок, добавить еще два очка после подбора.

Все прошло именно по такому сценарию, так еще именно Митчелл был первым на подборе!

А в дополнительные 5 минут защитник накидал еще 13 очков! «Буллз» к такому явно были не готовы – сами забросили лишь жалкие 4. Разгромы случаются и в овертайме.

Но сейчас никого не волнует результативность «Чикаго», мы празднуем результативность Митчелла! Это всего 12-й случай в истории, когда игрок НБА набирает 70+, и лишь четвертый за последние сорок лет!

Вот в какой компании теперь Донован:

Элджин Бэйлор, 71

15 ноября 1960

«Лейкерс» – «Никс» (победа 123:108)

28 из 48 с игры, 15 из 18 со штрафной

В этом матче был обновлен рекорд результативности НБА, который до Бэйлора держался 10 лет и был унаследован вместе со всей книгой рекордов другой лиги – Баскетбольной Ассоциации Америки. Результат Джо Фалкса из 1949-го (63) был побит Бэйлором в 1959-м (64), а через год форвард «Лейкерс» стал первым членом «Клуба семидесятников». Но недолго скучал там в одиночестве.

Уилт Чемберлен готовит достижение всех времен, 78 и 73

8 декабря 1961 / 13 января 1962

«Уорриорз» – «Лейкерс» / «Пэкерз»  (поражение 147:151 / победа 135:117)

31 из 62 с игры, 16 из 31 со штрафной / 29 из 48 с игры, 15 из 25 со штрафной

В сезоне-61/62 перед Уилтом стояла одна цель – побить все возможные рекорды результативности, сохраняющиеся в лиге, и установить на их месте такие, которые побить уже не получится. На пути к легендарной сотне было два разогрева.

В первом Уилту как раз противостоял Бэйлор, тоже державший марку – в матче с тремя овертаймами Элджин набрал 63, но не мог никак конкурировать с 78 очками центрового! Впрочем, матч взяли «Лейкерс» – это, в принципе, типично для того сезона Уилта, его «Уорриорз» выигрывали не так много, несмотря на очки Чемберлена, и даже MVP в том сезоне присудили не Уилту.

После Нового года Уилт еще раз размялся на аутсайдере «Чикаго Пэкерз», уничтожив новичка Уолта Беллами. Это было личное – Уолта (второй самый результативный новичок в истории НБА после Уилта) часто сравнивали с самим Чемберленом.

Уилт Чемберлен, 100

2 марта 1962

«Уорриорз» – «Никс» (победа 169:147)

36 из 63 с игры, 28 из 32 со штрафной

Об этой игре есть не просто целые статьи на Sports.ru, но написаны отдельные книги.

И это все, что у нас есть – ведь игру не транслировали по ТВ, в архивах есть только запись радиотрансляции, и даже она 25 лет считалась утерянной.

Уилт Чемберлен на следующий год – 72, 73 и 70

3 ноября 1962 / 16 ноября 1962 / 10 марта 1963

«Уорриорз» – «Лейкерс» / «Никс» / «Нэшеналз»  (победа 115:127 / победа 127:111 / поражение 148:163)

29 из 48 с игры, 14 из 18 со штрафной / 29 из 43 с игры, 15 из 19 со штрафной / 27 из 38 с игры, 16 из 22 со штрафной

«Уорриорз» уже играли в Калифорнии, а не в Филадельфии, но Уилт продолжил штамповать такие игры – чаще, правда, в гостевых матчах. Возможно, поэтому в Сан-Франциско его так и не полюбили. 72 очка в Лос-Анджелесе и 73 очка в Нью-Йорке – в двух самых любимых городах Уилта, до сих пор рекорды результативности НБА в гостях.

«Воины» в сезоне-62/63 даже не вышли в плей-офф, последний подвиг Уилта в марте окончился разгромом, игру Чемберлена критиковали все вокруг – и ранимый центровой перестал работать на результативность. Больше он 70 не набирал, потому что не хотел. Остальные тоже, но по другой причине.

Между 1963-м и 81 очком Кобе было лишь два выступления 70+, и к этим рекордам принято ставить «звездочку».

Дэвид Томпсон, 73, и Дэвид Робинсон, 71

9 апреля 1978 / 24 апреля 1994

«Наггетс» – «Пистонс» (поражение 137:139) /  «Сперс» – «Клипперс» (победа 112:97)

28 из 38 с игры, 17 из 20 со штрафной / 26 из 41 с игры (1 из 2 трехочковых), 16 из 22 со штрафной

Оба этих матча проходили в последний день регулярного сезона. Оба рекордсмена набивали статистику, чтобы стать самым результативным игроком сезона – с конца 1960-х лидеров считают не по общему числу очков, а по средней за игру.

У Томпсона это даже не получилось: его соперник Джордж Гервин из «Сан-Антонио» начинал свой матч позднее, набрал 63 очка за три четверти, обогнал Дэвида и сел отдыхать. Робинсон тоже выиграл свою гонку, потому что соперник (Шак) уже закончил сезон. «Сперс» громили соперника, но фолили на «Клипперс» в четвертой четверти, как будто уступали пару очков – все ради быстрого возвращения владения и дополнительных бросков для Адмирала.

Кобе Брайант, 81

22 января 2006

«Лейкерс» – «Рэпторз» (победа 122:104)

28 из 46 с игры (7 из 13 трехочковых), 18 из 20 со штрафной

Как будто недавно было, а как будто баскетбол из иной эпохи – в 2022/23 команды НБА в среднем набирают по 113,7 очка за матч. В 2005/06? Всего 97 очков за матч!

Кобе в одиночку сделал то, что 206 раз команды НБА в том сезоне не могли сделать за весь матч всем составом – набрать более 80 очков.

Девин Букер, 70

24 марта 2017

«Санс» – «Селтикс» (поражение 120:130)

21 из 40 с игры (4 из 11 трехочковых), 24 из 26 со штрафной

Следующих «70» пришлось ждать почти так же долго, как игру Кобе после игры Робинсона – более 11 лет. «Финикс» в том сезоне проигрывал всем подряд, второгодка Букер ни разу не набирал 40 и даже до 20 не добирался в половине матчей – вряд ли кто-то ожидал, что он станет первым после Кобе с 70+.

Еще меньше кто-то ожидал, что через несколько сезонов «Финикс» выйдет в финал НБА, затем станет лучшей командой регулярки, а Букер к 26 годам станет рассматриваться как кандидат на MVP. 70-очковая игра оказалась хорошим сигналом.

Донован Митчелл, 71

2 января 2023

«Кавальерс» – «Буллз» (победа 145:134)

22 из 34 с игры (7 из 15 трехочковых), 20 из 25 со штрафной

Вот так: ни Леброн, ни Кайри Ирвинг, с которым Митчелл играл в Call of Duty перед сегодняшней игрой («я почувствовал, что он будет заряжен»), ни кто-то другой из легенд «Кливленда» больше не лидирует в списке клубных бомбардиров. Хотя почему никто – после такого матча Донован уже стал легендой «Кэвз»! Пускай и пока провел за клуб лишь полсезона.  

А впереди, похоже, еще долгое и плодотворное сотрудничество, и если примеры Робинсона, Брайанта и Букера о чем-то говорят – то и как минимум финал НБА через несколько лет.

Митчелл не только собрал самую эффективную «семидесятку», потратив меньше бросков, чем любой из предшественников, но и не ограничивался очками – он первый игрок в истории, кто к 70+ очкам добавил и 10+ результативных передач (11).

А еще продолжается уникальная традиция. В XXI веке 70 и более очков набирали трое. Каждый из них – 13-й номер своего драфта. Кобе (1996). Букер (2015). Митчелл (2016).

Не всегда 13 – несчастливое число.

Новый рекорд Леброна – по числу игр с 20+ очками. А где лидируют Джордан, Карим и Чемберлен?

«Кливленд» – реальная топ-команда НБА. Как работают суперзащита Аллена-Мобли и атака Митчелла-Гарлэнда?

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Lisa Blumenfeld; REUTERS/Ken Blaze-USA TODAY Sports; en.wikipedia.org

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий