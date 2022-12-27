🥳 Грандиозная игра Донована Митчелла – 71 очко! Только трое за всю историю НБА набирали больше

Не покорялось ни Джордану, ни Леброну.

Такое бывает: ты совершаешь подвиги в своей игре, а говорят о ком-то другом. В НБА ежедневно проходят по 5-10 матчей, а иногда – и все 15, и нужно очень постараться, чтобы стать героем дня. Потому что в каждой игре может произойти что-то не просто яркое, не просто необычное – историческое.

Сегодня «Уорриорз» чудом продолжили очередную победную серию на домашней площадке (пятая победа подряд, всего – 17-2) – с сиреной победный бросок положил внезапный герой Кевон Луни. Леброн Джеймс ускорился в гонке за Каримом и второй матч кряду набирает 40 очков – такое в его возрасте покорялось только Джордану. «Бруклин» одерживает уже 12-ю победу подряд, а Кайри ставит сверху. У Клэя Томпсона, которого злые языки считают «Капитаном сдувшегося надувного кораблика», 54 очка! И это самые незаметные 54 очка в истории НБА.

Ведь все эти достижения – на последних страницах газет, а на обложкестоят две цифры: 71.

Именно столько очков защитник «Кливленда» Донован Митчелл набрал в матче против «Чикаго» (145:134). Самое результативное выступление в НБА с той самой игры Кобе Брайанта.

71 очко – это трудно сосчитать, нужно смотреть:

Конечно, многое совпало для такого перфоманса.

Во-первых, сам Митчелл находится в феноменальной форме. После обмена из «Юты» в защитнике как будто что-то зажглось, он играет одновременно и с дополнительной мотивацией, и более расслаблено и с улыбкой.

Во-вторых, «Кливленд» ждал такую игру от лидера. 2022-й «Кэвз» закрыли тремя поражениями в четырех матчах при одной дохленькой победе (тоже против «Чикаго», 103:102), сам Донован лишь раз набрал более 15 очков в этих играх. Прорыв назревал.

В-третьих, Митчеллу сейчас приходится тянуть скоринг за двоих, а то и троих. Травмированы Дариус Гарлэнд и Эван Мобли – второй и третий в «Кэвз» по результативности в сезоне. Кроме Донована, получается, и некому бросать. И даже в такой ситуации никто не скажет, что Митчелл «тянул одеяло», 34 броска не самый большой показатель не то что десятилетия, не то что сезона, а даже сегодняшнего игрового дня (39 у Клэя). Но Донован реализовал 64,7% бросков, 7 из них были трехочковыми, а со штрафной линии добавил еще 20 очков.

И в-четвертых, до овертайма у Митчелла были «скромные» 58 очков – даже не лучший результат текущего сезона, потому что у Эмбиида было 59 без овертайма. Но ведь этот овертайм Донован и подарил! Когда «Буллз» при +3 сфолили на нем за 4 секунды до конца, у Митчелла был только один шанс на победу: забросить первый штрафной, намеренно смазать второй, надеяться на удачный отскок, добавить еще два очка после подбора.

Все прошло именно по такому сценарию, так еще именно Митчелл был первым на подборе!

А в дополнительные 5 минут защитник накидал еще 13 очков! «Буллз» к такому явно были не готовы – сами забросили лишь жалкие 4. Разгромы случаются и в овертайме.

Но сейчас никого не волнует результативность «Чикаго», мы празднуем результативность Митчелла! Это всего 12-й случай в истории, когда игрок НБА набирает 70+, и лишь четвертый за последние сорок лет!

Вот в какой компании теперь Донован:

Элджин Бэйлор, 71

15 ноября 1960

«Лейкерс» – «Никс» (победа 123:108)

28 из 48 с игры, 15 из 18 со штрафной

В этом матче был обновлен рекорд результативности НБА, который до Бэйлора держался 10 лет и был унаследован вместе со всей книгой рекордов другой лиги – Баскетбольной Ассоциации Америки. Результат Джо Фалкса из 1949-го (63) был побит Бэйлором в 1959-м (64), а через год форвард «Лейкерс» стал первым членом «Клуба семидесятников». Но недолго скучал там в одиночестве.

Уилт Чемберлен готовит достижение всех времен, 78 и 73

8 декабря 1961 / 13 января 1962

«Уорриорз» – «Лейкерс» / «Пэкерз» (поражение 147:151 / победа 135:117)

31 из 62 с игры, 16 из 31 со штрафной / 29 из 48 с игры, 15 из 25 со штрафной

В сезоне-61/62 перед Уилтом стояла одна цель – побить все возможные рекорды результативности, сохраняющиеся в лиге, и установить на их месте такие, которые побить уже не получится. На пути к легендарной сотне было два разогрева.

В первом Уилту как раз противостоял Бэйлор, тоже державший марку – в матче с тремя овертаймами Элджин набрал 63, но не мог никак конкурировать с 78 очками центрового! Впрочем, матч взяли «Лейкерс» – это, в принципе, типично для того сезона Уилта, его «Уорриорз» выигрывали не так много, несмотря на очки Чемберлена, и даже MVP в том сезоне присудили не Уилту.

После Нового года Уилт еще раз размялся на аутсайдере «Чикаго Пэкерз», уничтожив новичка Уолта Беллами. Это было личное – Уолта (второй самый результативный новичок в истории НБА после Уилта) часто сравнивали с самим Чемберленом.

Уилт Чемберлен, 100

2 марта 1962

«Уорриорз» – «Никс» (победа 169:147)

36 из 63 с игры, 28 из 32 со штрафной

Об этой игре есть не просто целые статьи на Sports.ru, но написаны отдельные книги.

И это все, что у нас есть – ведь игру не транслировали по ТВ, в архивах есть только запись радиотрансляции, и даже она 25 лет считалась утерянной.

Уилт Чемберлен на следующий год – 72, 73 и 70

3 ноября 1962 / 16 ноября 1962 / 10 марта 1963

«Уорриорз» – «Лейкерс» / «Никс» / «Нэшеналз» (победа 115:127 / победа 127:111 / поражение 148:163)

29 из 48 с игры, 14 из 18 со штрафной / 29 из 43 с игры, 15 из 19 со штрафной / 27 из 38 с игры, 16 из 22 со штрафной

«Уорриорз» уже играли в Калифорнии, а не в Филадельфии, но Уилт продолжил штамповать такие игры – чаще, правда, в гостевых матчах. Возможно, поэтому в Сан-Франциско его так и не полюбили. 72 очка в Лос-Анджелесе и 73 очка в Нью-Йорке – в двух самых любимых городах Уилта, до сих пор рекорды результативности НБА в гостях.

«Воины» в сезоне-62/63 даже не вышли в плей-офф, последний подвиг Уилта в марте окончился разгромом, игру Чемберлена критиковали все вокруг – и ранимый центровой перестал работать на результативность. Больше он 70 не набирал, потому что не хотел. Остальные тоже, но по другой причине.

Между 1963-м и 81 очком Кобе было лишь два выступления 70+, и к этим рекордам принято ставить «звездочку».

Дэвид Томпсон, 73, и Дэвид Робинсон, 71

9 апреля 1978 / 24 апреля 1994

«Наггетс» – «Пистонс» (поражение 137:139) / «Сперс» – «Клипперс» (победа 112:97)

28 из 38 с игры, 17 из 20 со штрафной / 26 из 41 с игры (1 из 2 трехочковых), 16 из 22 со штрафной

Оба этих матча проходили в последний день регулярного сезона. Оба рекордсмена набивали статистику, чтобы стать самым результативным игроком сезона – с конца 1960-х лидеров считают не по общему числу очков, а по средней за игру.

У Томпсона это даже не получилось: его соперник Джордж Гервин из «Сан-Антонио» начинал свой матч позднее, набрал 63 очка за три четверти, обогнал Дэвида и сел отдыхать. Робинсон тоже выиграл свою гонку, потому что соперник (Шак) уже закончил сезон. «Сперс» громили соперника, но фолили на «Клипперс» в четвертой четверти, как будто уступали пару очков – все ради быстрого возвращения владения и дополнительных бросков для Адмирала.

Кобе Брайант, 81

22 января 2006

«Лейкерс» – «Рэпторз» (победа 122:104)

28 из 46 с игры (7 из 13 трехочковых), 18 из 20 со штрафной

Как будто недавно было, а как будто баскетбол из иной эпохи – в 2022/23 команды НБА в среднем набирают по 113,7 очка за матч. В 2005/06? Всего 97 очков за матч!

Кобе в одиночку сделал то, что 206 раз команды НБА в том сезоне не могли сделать за весь матч всем составом – набрать более 80 очков.

Девин Букер, 70

24 марта 2017

«Санс» – «Селтикс» (поражение 120:130)

21 из 40 с игры (4 из 11 трехочковых), 24 из 26 со штрафной

Следующих «70» пришлось ждать почти так же долго, как игру Кобе после игры Робинсона – более 11 лет. «Финикс» в том сезоне проигрывал всем подряд, второгодка Букер ни разу не набирал 40 и даже до 20 не добирался в половине матчей – вряд ли кто-то ожидал, что он станет первым после Кобе с 70+.

Еще меньше кто-то ожидал, что через несколько сезонов «Финикс» выйдет в финал НБА, затем станет лучшей командой регулярки, а Букер к 26 годам станет рассматриваться как кандидат на MVP. 70-очковая игра оказалась хорошим сигналом.

Донован Митчелл, 71

2 января 2023

«Кавальерс» – «Буллз» (победа 145:134)

22 из 34 с игры (7 из 15 трехочковых), 20 из 25 со штрафной

Вот так: ни Леброн, ни Кайри Ирвинг, с которым Митчелл играл в Call of Duty перед сегодняшней игрой («я почувствовал, что он будет заряжен»), ни кто-то другой из легенд «Кливленда» больше не лидирует в списке клубных бомбардиров. Хотя почему никто – после такого матча Донован уже стал легендой «Кэвз»! Пускай и пока провел за клуб лишь полсезона.

А впереди, похоже, еще долгое и плодотворное сотрудничество, и если примеры Робинсона, Брайанта и Букера о чем-то говорят – то и как минимум финал НБА через несколько лет.

Митчелл не только собрал самую эффективную «семидесятку», потратив меньше бросков, чем любой из предшественников, но и не ограничивался очками – он первый игрок в истории, кто к 70+ очкам добавил и 10+ результативных передач (11).

А еще продолжается уникальная традиция. В XXI веке 70 и более очков набирали трое. Каждый из них – 13-й номер своего драфта. Кобе (1996). Букер (2015). Митчелл (2016).

Не всегда 13 – несчастливое число.

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Lisa Blumenfeld; REUTERS/Ken Blaze-USA TODAY Sports; en.wikipedia.org