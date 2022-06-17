🥳 «Голден Стэйт» возвращает чемпионство – 4 титула за 8 лет, Стеф Карри наконец-то MVP финала НБА!

Перед стартом сезона-2021/22 букмекеры и эксперты ставили «Голден Стэйт» в лучшем случае только на 4-е место в чемпионских прогнозах – после «Лейкерс», «Нетс», «Бакс» и иногда «Санз».

Перед стартом плей-офф они остались примерно там же – только не попавших в ПО «Лейкерс» сменил «Бостон».

К финалу ГСВ уже подошли фаворитами у «живых» экспертов, но «машинные» отдавали огромное преимущество их сопернику – более 80% симуляций финала от продвинутых статистических моделей ESPN и FiveThirtyEight заканчивались поражением «Уорриорз».

Да что знает эта продвинутая статистика? Сейчас есть только одна статистика – у «Голден Стэйт Уорриорз» Стефа Карри теперь четыре чемпионских титула НБА!

До начала шестого матча «Бостон» храбрился – игроки заявляли, что по ходу этого плей-офф уже бывали в похожих ситуациях в сериях против «Милуоки» и «Майами», и всегда знали, как ответить.

Ответили и в этот раз – только забыли, что это делать надо не первые 5 минут, а всю игру. На рывок хозяев 12:2 «Голден Стэйт» ответил не сразу, но отыгрывал отставание по чуть-чуть, а в конце четверти ускорился и уже выиграл ее 27:22.

В этот момент Стеф Карри уже знал, что веселье для его команды только начинается.

А вот в этот момент уже выбирал, на какой палец надевать чемпионский перстень:

Запасные «Селтикс» провели просто жуткий матч – не просто собрали в сумме 5 очков, но и проваливались в защите. В отличие от их визави – Джордан Пул и Гэри Пэйтон стали тем топливом, на котором держался продолжающийся рывок ГСВ даже после ухода лидеров на скамейку.

И «Бостон» поплыл. На первой минуте второй четверти Име Удока прервал игру таймаутом.

На второй минуте второй четверти ему пришлось сделать то же самое.

21:0 – самый длинный безответный рывок в финалах НБА за полвека, и «Селтикс» вообще не знали, чем отвечать на такое. Что-то позитивное в игре хозяев появилось только после большого перерыва – как тот, кому уже нечего терять, «Бостон» бросил все силы ради сохранения интриги в финале, и за это молодую команду можно только похвалить. «Селтикс» в уже проигранном матче не опустили руки и все время пытались добраться до «Уорриорз».

Но только не получится им пока что добраться до «Уорриорз». Не сегодня.

На все усилия соперника у ГСВ был ответ. Хорфорд вспомнил первый матч и попал несколько трехочковых? Игроки «Голден Стэйт» попадают в ответ ПЯТЬ ПОДРЯД.

Сократили до 9 очков? Выходит Дрэймонд Грин, включается такая защита, что «Бостон» в лучшем случае получает сложный бросок – а часто не получает вообще никакого.

Ну и главное – нет у «Бостона» такого игрока, как Стеф Карри.

Стефен сегодня не просто стал самым результативным с 34 очками, попав 6 из 11 трехочковых (это после 0/9 в прошлом матче!). Он вел игру в первой половине и всего раздал семь передач, он выводил из игры Маркуса Смарта его же приемчиками, боролся под кольцом даже при размене на центровых, вырывал мячи у Тейтума в проходах и пост-апах.

После финального свистка Стеф выплеснул все эмоции, которые у него оставались:

Лучший игрока «Бостона», Джейсон Тейтум, провалил этот финал. Долго упрекать 24-летнего игрока не нужно – выиграть титул с первой попытки удается совсем немногим.

Первый финал в карьере проиграли Леброн и Дюрэнт, Шак и Оладжувон, Дирк и Кидд, Айзейя Томас и Клайд Дрекслер, Джулиус Ирвинг и Мозес Мэлоун, Джерри Уэст и Уилт Чемберлен, список можно продолжать. Сейчас забывается, но в 2000 году кумир Тейтума Кобе тоже неудачно играл в финале. В 1981-м Лэрри Берд не был готов разрывать даже более слабого соперника и уступил звание MVP финала одноклубнику. Примеров много.

У Тейтума все будет хорошо. Просто «Селтикс» сейчас и так прыгнули выше головы – и они пока не на уровне «Голден Стэйт».

Финалист-новичок за всю историю НБА лишь трижды обыгрывал команду с чемпионским опытом в финале – в 1991-м, но у «Чикаго» был Джордан, а у «Лейкерс» было слишком много травм; в 2019-м примерно такая же история приключилась с «Торонто», Каваем, травмами ГСВ. И в 2004-м – чудо-успех «Пистонс», которые обыграли забитых под завязку легендами «Лейкерс», вообще как будто невозможно повторить.

Как и успех «Уорриорз», которые упали в самую грязь НБА, но гордо поднялись и вернули трон.

Вот они – чемпионы НБА-2022!

Стефен Карри ответил на все вызовы: в 2020-м – что он сдулся после травмы; в 2021-м – что он не может самостоятельно даже в плей-офф команду вывести; в 2022-м – что его наследию чего-то не хватает. Всего хватает! Вот и Самый ценный игрок финала НБА – в 34 года! В подобном возрасте первый трофей MVP финала поднимали над головой лишь двое – Уилт Чемберлен и Джон Хавличек – и оба лишь потому, что награду придумали только в самом конце 1960-х, а так бы брали и раньше.

Дрэймонд Грин преобразился после провального старта финала. В двух решающих играх он устроил такой хаос в защите и нападении, к которому никто в «Селтикс» не был готов. Центровой, разыгрывающий, защитник, тренер, чирлидер в одном лице. Сегодня даже попал несколько трехочковых!

Клэй Томпсон вообще не играл два с половиной года из-за травм, которые многим обрывают карьеру! Бородатый снайпер в повязке заслужил этот перстень больше, чем кто-либо другой.

Андре Игудала после обидного «увольнения» в 2019-м вернулся в коллектив и стал вместе с Карри-Грином-Томпсоном четырехкратным чемпионом НБА – вся эта четверка будет когда-нибудь и в Зале славы баскетбола.

Эндрю Уиггинс поверил в то, что он топ-игрок НБА, и для этого ему не нужно быть первой или даже второй опцией в команде.

Стив Керр поверил в то, что из Уиггинса можно собрать топ-игрока НБА, что Гэри Пэйтон II – не видеокоординатор, а баскетболист, что Кевон Луни может быть стартовым центровым, что Джордан Пул всему научится у Стефа и Клэя.

Боб Майерс увидел, что «Голден Стэйт» после ухода Дюрэнта не нуждается в перестройке, достаточно пересборки.

Джо Лейкоб был готов платить за этот праздник. Это чемпионства для него будет самым дорогим, но не только потому что этот состав ГСВ стоил рекордные для истории НБА 370 млн долларов. Это чемпионство оформлено именно в Бостоне, где Лейкоб и входил в 2006-м в НБА как миноритарный владелец «Селтикс», любимой команды детства.