У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

Финал близок к развязке.

Если кто-то решил погрузиться в матч НБА только сегодня, он вряд ли выбрал правильный матч для этого. Пятый матч серии плей-офф при равном счете – почти всегда нервный, напряженный, полный ошибок, но сегодня дополнительное давление снизило яркость игры до минимума. Нельзя сказать, что баскетбол был некачественный – в защите обе команды отрабатывали хорошо – но это точно наслаждение только для узкой группы баскетбольных гурманов.

А остальным встреча наверняка показалась такой:

«Селтикс» устраивает фестиваль глупости в первой половине и не летит минус-тридцать только из-за того, что «Голден Стэйт» иногда гостеприимно тягается с «Селтикс» в холостых бросках; затем «Бостон» на коротком отрезке внезапно попадает все трехочковые и стирает большое преимущество хозяев; но в четвертой четверти просыпается старый-добрый «Бостон» с миллиардом промахов и потерь, и «Уорриорз» добивают расклеившегося соперника.

Разрекламированные звезды Карри, Тейтум, Браун проводят очень слабые матчи, и даже Дрэймонд Грин ни с кем так и не подрался. ГСВ забирают победу с очередным двузначным преимуществом: 104:94, и ведут в серии 3-2, как и ожидалось перед матчем.

От баскетбола в такой игре остались только тактические надстройки, но все это позднее объяснит в своем deep-dive тексте Кирилл Свиридов: как Стив Керр обхитрил Име Удоку, как Дрэймонд Грин все-таки нащупал свое место в финале, как «Уорриорз» вынуждают Тейтума и Брауна бросать и вести мяч через шесть рук защитников, какое значение эта игра имеет для всей серии.

Каждый матч – это не только самостоятельная история, это часть большого рассказа о всей серии, о всем плей-офф, о всем сезоне и даже, быть может, о нескольких. Каждый момент – часть большой серии моментов, каждая строчка в статистике – часть какого-то рекорда.

И сегодня 5-я игра финала изобиловала именно такими моментами – не яркими хайлайтами данков и блоков, но исторически значимыми цифрами.

• Стеф Карри провел первый в карьере матч плей-офф без трехочковых

Это была 133 игра Стефа в плей-офф. В предыдущих 132 он попадал как минимум один трехочковый – как максимум 9. В среднем – четыре штуки.

И вот впервые в карьере он не попал ни одного – все 9 мимо. Такое с ним случалось в регулярном сезоне, но тоже нечасто. С 2018-го года у него была серия из 233 матчей в регулярках и плей-офф с трехочковыми. Самая длинная серия в истории прервалась.

Стеф не единственный игрок «Уорриорз» с проблемным дальним броском сегодня – общий результат команды – 22,5%, и кроме Клэя Томпсона, ни один игрок старта не попал из-за дуги. Клэй, впрочем, был меток (5 из 11), и обошел Леброна по числу трехочковых в финалах НБА. Впереди Клэя теперь, естественно, только Стеф.

Прикрыл провал Карри еще и Джордан Пул, который, похоже, перехватывает у старшего товарища статус главного в клубе по сверхдальним броскам на исходе четверти. Вторую игру подряд он делает вот такое:

• «Селтикс» начали матч с 12 промахов из-за дуги – антирекорд финалов НБА

Проблемы ГСВ с дальними бросками были бы заметнее, если бы на их фоне соперник не был еще ужаснее. 12 промахов на старте – худший результат в истории (если брать любые отрезки матча, бывало и хуже, даже сегодня ГСВ промазали 14 подряд) и доказательство, что «Бостон» слишком сильно полагается на дальние броски.

• «Селтикс» продолжили матч 8 попаданиями из-за дуги – рекорд финалов НБА

Слишком сильно полагается, да.

Иногда это помогает – отыграться в третьей четверти и даже выйти вперед «Бостон» смог тем же оружием, из которого стрелял сам себе в ногу до этого.

Благодаря все-таки найденному дальнему броску бостонцы отобрали у ГСВ звание рекордсменов: в плей-офф-2016 «Уорриорз» установили рекорд по числу трехочковых – 306. Теперь он у «Селтикс» – 317.

• Эндрю Уиггинс после рекордной по подборам игры провел вторую лучшую в карьере

Вторую игру подряд «Голден Стэйт» вытягивает Уиггинс. Сегодня его помощь была самой ощутимой – он набрал 26 очков, включая 16 в первой половине (личный рекорд для плей-офф), вколотил последний гвоздь в крышку гроба «Бостона»:

А еще стал лучшим в составе обеих команд по подборам второй раз подряд. В прошлой игре он легко побил свой лучший результат в карьере (11), собрав 16 отскоков, сегодня – снова был намного активнее на промахах соперника: 13 подборов.

• «Бостон» проиграл 13 из последних 16 матчей плей-офф, которые обслуживает Тони Бразерс

Назначение самого нелюбимого в Бостоне арбитра на такой важный матч вызвало массу негодования в среде фанатов «Селтикс». Первый матч финала, который обслуживал Тони, «Бостон» уже проиграл, а вообще в плей-офф с 2015 года (когда команда обновилась) «Селтикс» выиграли лишь 3 матча с этим арбитром. И ни одного – если это была 5/6/7-я игра серии.

Для Тони это первые встречи с «Селтикс» в финале НБА – его повысили до ослуживающего матчи финалов только в 2012-м, а «Бостон» впервые играет тут с 2010-го. Можно было ожидать, что Тони что-нибудь да выкинет.

И выкинул – за короткий отрезок не заметил, как Клэй Томпсон при трехочковом отодвинул локтем Смарта (тот слишком резво полетел на паркет, но такие фолы в нападении сейчас стабильно свистят), затем накричал на возмутившегося этим моментом Име Удоку, не стал убирать с паркета тренера, у которого уже был один технический за споры с арбитрами, зато в следущем владении дал Смарту спорный фол в нападении сразу после не менее спорного технаря.

Все это – за 16 секунд игрового времени.

Впрочем, «Бостон» развалился еще до этого момента, и влияние Бразерса на исход этой игры сильно преувеличено. Тони просто не хотел остаться без персональных хайлайтов в этом финале, это его последняя игра в сезоне.

• Джейсон Тейтум – антирекордсмен по потерям в плей-офф

95 потерь в отдельном розыгрыше плей-офф – это новый антирекорд НБА, прежний принадлежал Леброну-2018. Второе место в этом году занимает одноклубник Тейтума Джейлен Браун, но у него «всего» 69.

«Бостон» сегодня совершил 18 потерь – во всех матчах, где у клуба было 16+ потерь, «Селтикс» проиграли. Если делали 15 и меньше – взяли 14 побед из 16.

• А еще у Тейтума 5 из 21 с игры в четвертых четвертях финала.

Тут без комментариев.

• Дрэймонд Грин в третий раз удален за перебор фолов – первый случай в XXI веке

Последний раз за одну финальную серию НБА игрок трижды покидал площадку из-за 6 персональных замечаний в 2000-м – Дэйл Дэвис из «Индианы» выходил на паркет с одной целью: фолить на Шакиле О’Ниле.

У Грина гораздо больше функций на паркете – но не все работают стабильно. Сегодня он провел свой лучший матч в серии, но набрал лишь стандартные 8+8+6 – в день, когда у Стефа Карри не шел бросок, в атаке от Грина хотелось большего (спасибо Уиггинсу, что это не стало фактором).

• 20-я победа в финалах для трио Карри-Томпсон-Грин – опередили Данкана-Паркера-Джинобили

Это лучший результат за последние 30 лет, и второй лучший с 1970-го года – 22 победы есть у троицы Мэджик Джонсон – Карим Абдул-Джаббар – Майкл Купер (до результатов троек из «Селтикс» 1960-х, взявших 11 перстней за 13 лет, еще далеко).

• И пятая игра финала завершается с разницей в 10 и более очков

Мы снова увидели резервистов в «мусорной» концовке игры.

Ни один финал НБА не состоял целиком из игр, которые заканчивались с двузначной разницей в счете. У этого финала такой шанс есть.

Хотелось бы увидеть настоящую концовку, где решалось бы все в последних атаках, но успеем ли?

• Прервалась серия «Бостона» по победам после поражений

На старте финала «Бостон» прервал серию «Голден Стэйт», без которой не мог претендовать на победу в финале – выиграл матч в Сан-Франциско. До того у ГСВ был результат 9-0 в домашних матчах, и с преимуществом домашнего паркета они могли просто взять все матчи дома и стать чемпионами. Так просто вышло.

После этого уже «Воинам» нужно было обрушить тренд «Кельтов» – выиграть у них два матча подряд. 7 раз после поражения «Селтикс» отвечали победой в следующем матче – и если бы победы-поражения продолжили чередоваться, чемпионами стали бы именно бостонцы. Но «Голден Стэйт» оборвал серию соперника, и теперь для титула достаточно одной победы.

А «Бостону» придется ответить на два поражения двумя победами подряд, если они хотят чемпионство в этом году.

• Команда, которая взяла пятый матч после 2-2, выигрывает титул в 73% случаев

30 раз в финале НБА был равный счет после 4 матчей, и победитель пятого становился чемпионом в 22 случаях. А вообще клубы, лидирующие 3-2 перед шестым матчем, выигрывали титул в 39 случаях из 48 (81%).

Правда, часть этих побед – при старом формате 2-3-2, когда перелетов между городами было вдвое меньше, чем при нынешних 2-2-1-1-1, и последние два матча серии проходили на одной и той же площадке.

Следующий матч – в Бостоне, но даже в случае поражения у ГСВ будет еще одна попытка – дома.

Фото: REUTERS/Kyle Terada-USA TODAY Sports