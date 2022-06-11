«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

2-2.

Вы когда-нибудь видели, чтобы на скамейке клуба было сразу 3 главных тренера НБА?

Именно так сейчас выглядят «Уорриорс». Для Стива Керра это уже шестой финал за восемь сезонов в команде, а в его штабе – также новый главный тренер «Сакраменто» и новый главный тренер «Шарлотт».

Месяц назад Майк Браун был назначен главным тренером «Кингз», а сегодня перед 4-й игрой финала НБА его «одноклубник» Кенни Эткинсон договорился с «Хорнетс». ГСВ не просто так становится трамплином, откуда ассистенты переходят на должность главного – в клубе целенаправленно подбирают помощников Керру из числа востребованных тренеров с серьезным опытом, которым просто не находится (пока что) места среди 30 избранных.

Браун до появления на скамейке «Уорриорс» работал в «Кливленде» (дважды) и «Лейкерс»; у Эткинсона, который присоединился к ГСВ год назад, за плечами четыре года работы в «Бруклине». Это полноценные главные тренеры НБА, которые со следующего сезона возвращаются на привычный для себя уровень работы – благодаря возрождению «Голден Стэйт».

А пока они еще не прибыли в расположение новых команд, ассистенты помогают Керру отвечать на вызовы, которые его команде бросают молодые и дерзкие «Селтикс».

В четвертой игре финала ГСВ не имели права проигрывать – со счета 1-3 выигрывали только один финал НБА, и в Сан-Франциско предпочитают об этой истории не вспоминать – но проблем нужно было решать множество, чтобы не допустить повторения прошлого матча.

Основные задачи были связаны с «большими». Плохая форма Дрэймонда Грина и ограниченность центрового Кевона Луни приводила к дырам как в защите – бостонцы получали слишком много открытых трехочковых, потому что ротации ГСВ не успевали – так и в атаке, где у Стефа Карри было слишком мало пространства для волшебства.

«Уорриорс» решились на перемены в стартовой пятерке – вместо Луни вышел форвард Отто Портер.

Помогло ли это Грину? Судите сами: два очка в матче, защита в лучшем случае нестабильная, в важнейшие минуты Дрэймонд сидел на скамейке и лишь в самом конце игры начал приносить пользу, когда нужно было удерживать преимущество.

Помогло ли это решить проблемы с бросками снайперов «Селтикс»? Нет, сегодня они попали почти 40% (у самих ГСВ – 35%), и это при тонне глупейших «спасительных» попыток в конце матча.

Помогло ли это решить проблемы с бросками снайперов «Уорриорс»? Тоже нет – сам Портер попал 0 из 2 и вскоре сел на скамейку, а гости вернулись к классическим сочетаниям с Луни на «пятерке» (он же играл вместо Грина в «пятерке смерти» в момент ключевого рывка), потому что без центрового они проигрывали щит полностью – у Роберта Уильямса уже в середине матча было 10 подборов.

Решение проблем, как оказалось, таилось в другом месте. Эндрю Уиггинс в первой четверти оказал неоценимую помощь Карри и Томпсону, потому что больше никто не мог попасть в кольцо. У канадца же было 8 очков в четверти, и если бы не пара его точных трешек, вновь бодро начавшие матч дома «Селтикс» могли убежать слишком далеко.

Конечно, главной силой ГСВ оставался чародей по имени Стефен Карри – в дебюте он набрал 12 очков, ни разу не присев отдыхать в первой четверти.

Как оказалось, Карри и Уиггинс были готовы держать такой темп весь матч.

И если в случае со Стефом мы уже привыкли к шоу-программам, то Уиггинс впервые в этом финале подтвердил статус участника Матча всех звезд. Он не блистал в атаке остальную часть встречи, зато «маленькие» составы ГСВ (а это лучшие составы ГСВ) работали именно благодаря форварду, который собрал целых 16 подборов (кстати, у Карри – 10).

Во второй четверти роль полезного помощника примерил на себя Джордан Пул (8 очков, хотя и несколько поспешных трехочковых), и, несмотря на заметно более эффективную игру, «Бостон» уходил на большой перерыв с невыразительным преимуществом 54:49.

Выиграли ли «Уорриорс» третью четверть?

Это не вопрос, потому что все знают ответ: конечно, 30:24.

Поэтому более важным был следующий вопрос: выиграют ли они четвертую, удержат ли преимущество в 1 очко?

В какой-то момент игра могла качнуться в любую сторону. Именно в этот момент Стеф и Клэй показали, что они Стеф и Клэй – а больше никто не Стеф и Клэй.

У Стефа уже было 33 очка, но он добавил еще десять. 43 очка – его вторая сорокаочковая игра в финалах после 47 в 2019-м, и это вообще лучший результат в карьере Карри в победных матчах плей-офф.

Клэй Томпсон в этой четверти попал два из трех дальних бросков, включая тот, что вывел ГСВ вперед 95:94 за четыре минуты до конца. «Бостон» пытался срывать рывки соперника ответными трехочковыми – но словно растратил все патроны до этого. За последние 7,5 минут у хозяев всего 6 очков – полная противоположность позавчерашней игры.

У «Бостона» только один главный тренер. И перед возвращением в Калифорнию Име Удоке предстоит разобраться, почему у его команды сегодня остался только один сценарий ответа на удары ГСВ – дальние броски, которые не шли, и почему в любимой защитной и жесткой игре «Селтикс» не смогли себя проявить.

Возможно, лидеры «Селтикс» банально устали, из-за этого пытались догнать незамысловатыми трехочковыми, из-за этого в концовке постоянно спотыкались, роняли мяч, терялись в защите, бросали слишком сильно или слишком слабо. У Тейтума накопилось уже 898 минут, у Брауна – 832, у 36-летнего Хорфорда – 743, и это три лидера плей-офф по игровому времени. Сравните с нагрузкой «Уорриорс»: Клэй 710, Карри 686, Уиггинс 680.

Следующий матч пройдет в понедельник на площадке ГСВ, «Бостону» нужно восстановиться физически и психологически – а для «Голден Стэйт» финальная серия вновь возвращается в удобное русло.

Знакомство Брауна с «Сакраменто» и Эткинсона с «Шарлотт» пока откладывается. А наше знакомство с магией Стефа не заканчивается.