«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет! Мясорубка с «Хит» длилась до финальной сирены (благодаря Батлеру и всеобщему помешательству)

Опьяняющий седьмой матч – 96:100.

Седьмая игра между «Хит» и «Бостоном» воплотила самое важное в этой серии: «Селтикс» на всем протяжении казались однозначно сильнее, но не могли оформить это теоретическое преимущество вплоть до финальной сирены.

У «Майами» не осталось практически ничего:

• они по-прежнему не попадали из-за дуги (6 из 20);

• попробовали Хирро, но осознали, что тот вообще не готов;

• вернули Такера, но тот стал худшим среди всех участвующих в этой игре («-16»);

• проиграли щит (55-59);

• гоняли 48 минут Джимми Батлера и 46 – Бэма Адебайо и играли всемером.

Вот только, несмотря ни на что, они вцепились зубами в «Селтикс» и не отпускали их, даже когда преимущество достигало 17 очков.

Это стало возможным благодаря 4 компонентам.

1. Четкому контролю мяча (только 8 потерь).

2. Бескомпромиссной защите, в которой «Селтикс» периодически вязли: «Хит» хорошо контролировали «краску» и неоднократно ловили креативщиков соперника на фолы в нападении, а из-за дуги «Бостон» также атаковал неважно (34%).

3. Бэму Адебайо. Его оставляли разбираться один на один с Хорфордом в «краске», а он делал это вполне уверенно (12 из 21 с игры).

4. И Джимми Батлеру, для которого вообще нет никаких сдерживающих факторов. Сумасбродный лидер «Хит» не позволил себя ограничить болевым ощущениям, так что точно без какого-либо пиетета отнесся и к игрокам «Бостона». В первой четверти он больше осматривался и пытался понять, на что он может рассчитывать со стороны партнеров, но, не найдя отклика, взвалил все на себя и потащил «Майами» на плечах вопреки какой-либо логике. «Бостон» бросал на него самых разных людей, но Батлера они не впечатляли – он все равно находил способ пойти в любимую правую сторону, выйти на точку для двухочковой атаки, попасть или спровоцировать нарушение. Он выдал 18 очков во второй четверти и 35 очков в матче (13 из 24 с игры, 8 из 11 штрафных).

По сути, роковым для «Хит» оказалось решение Споэльстры поставить в старт Такера – он никак не успевал на своей половине, а на чужой исключительно мазал и уже на первых минутах попал под сокрушающее воздействие Эла Хорфорда, стоя на дуге. Но форвард хотя бы дал тренеру 17 бесценных минут, а альтернативы тут не просматривалось.

Все, что показали «Хит» – это сплошной героизм по спасению из безвыходной ситуации. Их не смутило 15-очковое отставание в первой четверти. Они нашли силы перестроиться после 17-очкового отставания во второй четверти. В третьей проснулась совесть Кайла Лаури, когда были исчерпаны другие источники. В концовке включились уже все понемногу. Трижды «Хит» приближались, сокращая разницу до пяти, до трех, до двух очков, но вот на решающий панч их не хватило.

Решающим панчем должна была стать трехочковая попытка Джимми Батлера за 16 секунд до сирены. «Селтикс» уверенно вели «+9» за 2 минуты до конца, но умудрились совершенно потерять голову – Маркус Смарт трижды промазал открытые трехочковые с периметра, Джейлен Браун зачем-то форсировал атаку и нарвался на очередной фол в нападении, а тем временем Струс, Лаури и Оладипо легко (и незаметно) сократили отставание в быстрых атаках. Так что судьба матча оказалась ровно там, где мечтал «Майами» – при «-2» Джимми Батлер ломанулся в быстрое нападение и остался один на один с Элом Хорфордом. После игры, конечно, этот момент покажется частью охватившего «Бостон» безумия (Батлер и так не снайпер, а в этом матче попал до этого 1 из 3), но таково, видимо, было внутреннее понимание лидером «Майами» происходящего – у «Хит» тупо не оставалось сил, чтобы держаться еще пять минут. Этот трехочковый Батлера был их наилучшим шансом, как бы грустно это ни звучало.

«Бостон» возвращается в финал спустя 12 лет (в 2010-м Пирс, Гарнетт, Аллен и Рондо уступили «Лейкерс» в седьмом матче).

Не то чтобы и им не свойственен был героизм. Но в их случае основная драма затронула переднюю линию: Роберт Уильямс подволакивал ногу и пытался задержаться на паркете хотя бы 15 минут (он не мог попасть даже из-под кольца), Грант Уильямс подсел на фолы, а вот Эл Хорфорд демонстрировал чудеса стойкости, выносливости, жесткости, остроумия – раздавал блоки (особенно не повезло Струссу), отвечал за опеку Адебайо и подстраховку, отбегал 44 минуты, сражался на каждом метре площадки и был практически безупречен. Когда Хорфорд оставался на паркете, «Бостон» функционировал надежно, без него – начинался пожар.

Хорфорд выстоял. Остальное было делом техники.

По ходу серии «Селтикс» привыкли к защите «Хит» и перестали ее бояться (да у Споэльстры и не осталось людей для того, чтобы поддерживать эту структуру в боевом состоянии). И все в итоге свелось к реализации «Бостоном» своего игрового преимущества. Джейлен Браун играючи пробирался сквозь редуты «Хит» и получал либо бросок из-под кольца, либо делал скиду на партнера (24 очка + 6 передач). Маркус Смарт был агрессивен на протяжении всей игры, несмотря на проблемы со здоровьем (у него только 36% с игры, но 24 очка, 6 выходов на линию и 5 передач). Джейсон Тейтум привычно взвалил на себя тогда, когда это было важнее всего (два его сложных броска на экваторе последней четверти и создали комфортную разницу, у него 26 очков, 6 передач, 4 из 7 из-за дуги). Однако все это вновь работало нестабильно: Браун здорово начал, но потом сбился с ритма под воздействием защитников «Хит», вышедший с повязкой #24 Тейтум обильно намазал из-под кольца и каждый раз срывался на споры с арбитрами – что помогало «Майами» разыгрывать меньшинство на другой половине и отъедать гандикап, а Смарт едва не привел команду к катастрофе дальними промахами в концовке. Такие вот перепады характерны для «Бостона» на всем протяжении этого плей-офф.

И все-таки они это сделали. Име Удока не только перестроил команду по ходу сезона и привил ей уникальную защитную идентичность, но и превратил молодых звезд в людей, которые хотят показывать все лучшее в седьмых матчах.

Фото: Gettyimages.ru/Michael Reaves