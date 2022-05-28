Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока

Рыбалка подождет.

Эта серия просто не имела права заканчиваться досрочно. Сочнейшее рубилово двух великолепных защитных команд НБА обязано продолжаться все 336 минут.

А лучше даже больше, с овертаймами, но пока серия была бедна на упорные концовки – матчи уверенно забирала то одна, то другая команда.

До сегодняшней шестой игры.

Итоговый счет (победа «Хит» 111:103) как будто не сильно выбивается из общей картинки – в третьей игре серии разница в счете была даже меньше, всего 6 очков. Но только сегодня был настоящий «клатч» – с переходом преимущества от одной команды к другой, с тактическими фолами, с судейскими видеопросмотрами.

И в таком напряжении матч держал болельщиков все четыре четверти. «Майами» немножко отрывался – «Бостон» находил способы сократить отставание – «Майами» знал, как остудить эти рывки хозяев.

Как?

А с помощью Джимми Батлера, конечно же.

Лучшие матчи Джимми в карьере приходятся на важные игры, и сегодня – в матче, который мог закончить сезон «Майами» – Батлер набрал 47 очков, 9 подборов и 8 передач; сделал 4 перехвата и всего 1 потерю; попал все 11 штрафных бросков.

47 очков в матче на выбывание! Это восьмой результат в истории, и только Уилт Чемберлен (трижды), Хаким Оладжувон, Кевин Дюрэнт и случайно затесавшиеся в эту компанию Слипи Флойд и Джамал Мюррэй набирали больше под угрозой вылета из плей-офф.

Вот Джимми Батлер в этом списке – совсем не случайный. После фантастической игры в обреченном финале-2020 Батлер, как и весь «Майами», провалил следующий сезон – казалось, начинается старение Джимми Бакетса. Но Батлер обожает, когда в нем начинают сомневаться.

За предыдущие три матча серии, два из которых «Хит» проиграли, один из лидеров текущего плей-офф по результативности набирал в среднем жалкие 9 очков при трех промахах на каждые четыре попытки. Но у Джимми все последние сезоны есть уникальная диета из матчей в тени одноклубников, отдыха (после обмена из «Чикаго» он пропускает 15-25 матчей каждый сезон) и супершоу.

Отдыхать сейчас некогда, плохие матчи уже были, так что очередь – за супершоу.

Джимми на пресс-конференции назвал свое выступление «достойным», на что Кайл Лаури ответил ему: «Да это было просто факинг невероятно! НБА, пожалуйста, не штрафуйте меня [за мат]».

«Штрафуйте, штрафуйте», – подмигнул улыбающийся Джимми. Но если он чем-то и доволен, так это игрой как раз Кайла Лаури – в этом плей-офф разыгрывающий приносил намного больше вреда, чем пользы, играя с травмой подколенного сухожилия. Зато сегодня – 18 очков, 10 передач и бесконечное количество чарджей, зацепов и флопов (это единственное противостояние, в котором к Лаури трудно предъявлять претензии за симуляции и провокации – напротив играет не менее раздражающий Маркус Смарт).

Есть такая древняя примета в НБА – кто первый набирает 100 очков, тот выигрывает матч. И надо же такому случиться – 99:99 за две с небольшим минуты до конца.

В этот момент Лаури получил шестой фол, пытаясь помешать броску Джейлена Брауна. Для Кайла матч закончился.

Джимми Батлер не мог просто так оставить жертву друга. Только не после двух позорных промахов Брауна со штрафной линии. После подбора Джимми набрал 2 очка с фолом, 102:99 – и это окончательно подбило уверенность «Селтикс». Во второй половине матча пара Тейтум-Браун испарилась: всего три попадания с игры на двоих, при этом 6 потерь, «Бостон» держался лишь благодаря точности штрафных, защите (против всех, кроме Джимми) и поймавшему кураж запасному защитнику Деррику Уайту.

Когда первое подвело в решающий момент, второе не работало против лидера «Хит», а магия третьего иссякла, «Хит» довели матч до победы.

10 лет назад совершенно другой «Бостон» тоже вел 3-2 в финале Востока против совершенно другого «Майами» (окей, у «Хит» тот же тренер, но все остальное поменялось) и проиграл шестой матч дома. В той встрече ярлык «чокера», сливающегося под напряжением, снял с себя Леброн Джеймс – на счету форварда «Хит» было 45 очков.

У Джимми сегодня больше.

В 2012-м «Хит» выиграли у «Селтикс» и седьмую игру, а затем победили в финале «Оклахому» (первое чемпионство Леброна). Джимми Батлер делает все, чтобы ремейк-2022 завершился для «Майами» таким же хэппи-эндом.

Но сегодня для тяжелой победы над «Селтикс» им понадобилась чудо-игра от Батлера, возрождение Лаури, нетипично высокая точность трехочковых, провал Тейтума-Брауна в четвертой четверти и беспомощность всех бигменов «Селтикс» в нападении.

Смогут ли флоридцы собрать все это снова в следующем матче? Найдут ли «Селтикс» в себе силы в очередной раз подняться в этом плей-офф после оплеухи и ответить на вызов?