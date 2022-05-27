«Голден Стэйт» снова в финале НБА!

Дончич едет в отпуск.

А может быть, «Уорриорс» просто хотели оформить выход в финал на домашнем паркете перед своими болельщиками в Сан-Франциско?

Иначе трудно объяснить поражение в предыдущем, четвертом матче против «Далласа» – ведь в остальных четырех матчах финала Запада «Голден Стэйт» не испытывал серьезных трудностей. Случались мощные отрезки у «Мэверикс», но ГСВ всегда находили на них ответ.

Это признак большой команды. Чемпионской. Даже великой. Династии.

Когда в 2019 году после поражения в финале клуб покинул Дюрэнт, на год (оказалось, что на два) выбыл Клэй Томпсон, а потом сломался и Стефен Карри, «Уорриорс» выступили сильно хуже прогнозов в сезоне-19/20 и заняли одно из последних мест в таблице. Тогда это списали на аномальную серию травм.

Но через год ГСВ вновь не попали в плей-офф – несмотря на возвращение Карри на топ-уровень, клуб болтался в середине турнирной таблицы и в итоге уступил «Мемфису» в плей-ин.

И вот в тот момент чемпионские амбиции «Уорриорс» перестали воспринимать всерьез. Они, конечно, должны были вернуться в плей-офф, стать сильнее (возвращение Томпсона, взросление молодых талантов, адаптация Эндрю Уиггинса) – но не настолько, чтобы вернуться в элиту Запада. Там же уже «Финикс», «Денвер», «Юта», две команды из ЛА с суперзвездными дуэтами, ну куда?

Май-2022, «Голден Стэйт Уорриорс» выходят в финал НБА. Когда они играли там впервые в 2015-м, трио Карри-Томпсон-Грин было одной из самых молодых троек звезд, выводивших свою команду в финал НБА. Они опережали все чемпионские графики, которые только известны баскетбольному миру.

Сейчас Карри – 34, Томпсону и Грину – по 32. Андре Игудале, который вернулся в этом году в команду как раз ради таких ощущений и точно сделает все, чтобы восстановиться к финалу (это его 7-й в карьере!) – 38. Они вновь плюют на прогнозы и графики, только уже с обратной стороны.

И что отличает «Голден Стэйт» от других великих команд – они остаются угрозой, даже когда лидер проводит плохой матч.

Да, ГСВ для победы не всегда требуется даже Карри – Стеф сегодня всего 5 раз попал в кольцо, но спокойно делегировал свои функции другим – например, у Клэя Томпсона только в первой половине матча было 19, а «Уорриорс» вели бы 30 очков, если бы не фантастические трехочковые Динуидди.

Стеф Карри все равно был признан лучшим игроком финала Запада, получил первый в истории лиги Трофей Мэджика Джонсона (верно, можно шутить, что у Карри наконец-то есть награда MVP какого-то финала).

Но о ГСВ мы еще поговорим в ближайшие две-три недели, нужно и «Далласу» отдать должное. Несмотря на явно преимущество соперника в опыте, совокупном таланте, глубине состава, «Мэверикс» бились, сколько могли.

Лука Дончич провел слабую первую половину сегодняшнего матча, но во второй вспомнил, что является одним из исторических лидеров по статистике в «elimination games» – играх, в которых команда может вылететь из плей-офф.

Благодаря словенцу встреча, которая шла к разгрому, еще дарила надежды на интересную концовку – перед последней четвертью «Мэвс» смогли огранизовать рывок 15:0 за три минуты и сократить разницу до 8 очков.

Но на этом подвиги «Далласа» закончились.

Луку и «Даллас» ведь тоже никто не ожидал увидеть столь высоко в этом году – «Мэверикс» не были фаворитами ни в одном из раундов, а сам словенец начинал плей-офф с травмой.

Но даже этот матч показал: насколько безграничен талант Луки, настолько ограничен потолок возможностей его одноклубников. Мы уже видели, как выспыхнувшие на сезон клубы с одной звездой пробивались в топ-4 НБА, но на этом прогресс останавливался («Портленд» Лилларда, «Денвер» Йокича, «Торонто» до Кавая).

Для выхода на новый качественный уровень «Далласу» нужно найти вторую звезду для Дончича.

Как показывает пример «Голден Стэйт», это очень суперпрекрасно, когда такая звезда перебегает из другой команды в самом расцевете сил. Но чемпионские перстни, как тоже хорошо знают в ГСВ по собственному опыту, вполне реально добыть и с «доморощенными» звездами. Нужно только правильно их развивать – Грин, Томпсон, да и сам Карри возникли как будто неоткуда на звездном небе НБА в середине 2010-х. И эти преданные звезды могут целое десятилетие держать соперников в постоянном напряжении.

Скопировать успех «Уорриорс» невозможно.

Но и не пытаться его скопировать – тоже.