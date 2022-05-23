НБА для начинающих
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Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от финала НБА

Стефен Карри Стефен Карри
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Этот данк невозможно перестать пересматривать.

Форвард «Мэверикс» Реджи Буллок перед третьей игрой против «Голден Стейт» получил Награду Справедливости имени Карима Абдул-Джаббара – очередной приз НБА, вручаемый за общественную деятельность.

Через несколько часов Реджи Буллок закончит третий матч серии с 0 очков при 10 промахах с игры, из которых семь – с дальней дистанции.

Это очень хорошо отражает весь «Даллас» в финале Запада. «Мэвз», конечно, молодцы, и заслуживают какую-нибудь награду «за участие», но никаких шансов выиграть что-то существенное, победить ГСВ, пройти в большой финал – у них пока нет.

Лука Дончич опять набрал 40 очков, у «Мэверикс» вновь был удачный отрезок, когда Лука сначала заткнул сирену на первый перерыв точным сверхдальним, а в середине второй четверти хозяева оторвались на девять очков.

И трибуны в Далласе хотели верить, что они такое уже видели – прошлую серию с «Финиксом» «Мэверикс» спасли после двух поражений в первых двух матчах в гостях.

Но нет. Такого они не видели. «Голден Стейт» Стефа Карри впервые приехал в Даллас на матч плей-офф – и показал все свои фишки, от броска Карри с поворотом к скамейке до знаменитого «режима третьей четверти».

На самом деле этот режим включился еще до большого перерыва, когда ГСВ устроили рывок 8:0 и даже вышли вперед еще в первой половине. Во второй «Уорриорз» продолжили отрываться, а «Даллас» – как всегда, промахиваться из-за дуги. Если вычесть аномальную вторую четверть предыдущего матча, в остальных четвертях этой серии «Мэвз» попали лишь 36 из 126 попыток. А даже чудо-броски Дончича с сиреной не могут приносить четыре очка.

В общем, трибуны в Далласе такого не видели, а мы – сколько угодно раз. Это 26-я подряд серия «Уорриорз», в которой они выигрывали хотя бы один гостевой матч.

109:100 в пользу ГСВ, 3-0 в серии, официально она еще продолжается, но никто в НБА еще не отыгрывался с 0-3.

Поскольку разбор такой игры уже превращается в дежа-вю, все начинают обсуждать хайлайты.

Благо сегодняшний топ-момент заслуживает этого.

Данк года? Лучший данк в истории плей-офф? Как минимум, очень яркий претендент на такой статус:

Эндрю Уиггинс – один из самых атлетичных игроков современности, но в «Голден Стейт» его физика в основном используется в оборонительных целях. Сегодня прыгучий канадец установил личный рекорд результативности в плей-офф – 27 очков (это было не так сложно, ведь форвард до этого сезона играл в плей-офф лишь однажды), добавил к этому 11 подборов, временами справлялся с Дончичем, временами – не очень. На Луке Уиггинс сфолил сегодня четыре раза.

Судьи, впрочем, нашли пять фолов у канадца на словенце.

Пятый – как раз этот данк.

Изначально его не засчитали: Уиггинс сделал отталкивающее движение локтем в полете – и судьи увидели в этом фол в нападении.

Так арбитры отменяли уже многие красивые данки – даже в этом сезоне подобное случалось:

Энтони Эдвардс сделал самый непристойный данк года. Но его не засчитали

И это один из худших фолов, которые только свистят в НБА.

Во-первых, попытайесь прыгнуть с такой амплитудой данка (если у вас такие же прыгучие ноги, как у Уиггинса, конечно), не выставляя руку вперед. Это просто невозможно с точки зрения биомеханики.

Во-вторых, просто несправедливо не легализовать такие постеры.

В-третьих, в таких моментах не покидает ощущение, что арбитры считают это личным вызовом от данкующего на конкурс танцев. Просто посмотрите еще раз на повторе данка, с каким рвением Марк Дэвис сигнализирует о фоле в нападении. Амплитуда движений не меньше, чем у данка.

Ситуацию спас Стив Керр. Тренер «Голден Стейт» еще не использовал свое однократное право на челлендж – пересмотр судейского решения. Арбитры отправились к монитору и все-таки засчитали 2 очка, сняв фол с Уиггинса. После пересмотра момента с разных ракурсов контакт в воздухе был признан игровым (даже на фото выше видно, что рука Уиггинса недостаточно высоко, а локоть повернут не прямо к сопернику, чтобы акцентировать на этом внимание и признавать фолом в нападении).

Данк был настолько хорош, что даже у пострадавшего развился стокгольмский синдром: «Он там слегка ударил меня, но это было впечатляюще, не буду врать. Пересмотрел повтор... ух. Потрясающе. Предпочел бы сам исполнить такой», – признался Лука Дончич после игры.

«В тот момент я почувствовал энергию. Это было самое главное, когда я увидел перед собой кольцо. Я видел только кольцо. Они хотели отнять у меня этот момент, но... Спасибо Керру, что использовал тренерский челлендж», – это уже слова главного героя.

Мощные данки Уиггинса, слепые трехочковые Карри, несхлопывающиеся челюсти Грина, повязка капитана Томпсона – до всего этого в финале НБА (первого для Уиггинса, но уже шестого для остальных) остается всего одна победа ГСВ.

Даллас – Голден Стэйт 100:109 (22:25, 25:23, 21:30, 32:31)
Дата проведения
23 мая, 04.00, «American Airlines Center»
Онлайн матча
Даллас
Дончич (40 + 11 подборов), Брансон (20), Финни-Смит (9), Пауэлл (3), Буллок (0) – старт; Динуидди (26), Бертанс (2), Клебер (0), Ниликина (0).
Голден Стэйт
Карри (31 + 11 передач), Уиггинс (27 + 11 подборов), Томпсон (19 + 7 подборов), Грин (10), Луни (9 + 12 подборов) – старт; Пул (10), Портер (2), Муди (1), Тоскано-Андерсон (0).

Фото: REUTERS/Jerome Miron-USA TODAY Sports

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