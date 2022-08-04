Что означает «пункт о весе» в контракте Зайона Уильямсона?

Оригинал – The Athletic

Кажется, мы достигли той точки межсезонья, когда единственные темы для разговоров – это застопорившиеся саги-обмены и...пункты в контрактах. Сегодня мы рассмотрим второй вопрос, который недавно появился в Новом Орлеане.

Но сначала о прецеденте. 26 июля стало известно, что в контракте квотербека клуба НФЛ «Аризоны» Кайлера Мюррея был прописан пункт, что тот обязан минимум 4 часа в неделю уделять самостоятельному изучению материалов, предоставленных командой. Был – потому что через несколько дней его исключили из контракта, по причине «безумного обсуждения, которое этот пункт вызвал».

Не прошло и пары дней, как в сеть просочился еще один спорный «пункт» – на этот раз в новом пятилетнем контракте Зайона Уильямсона на $193 миллиона.

По сообщениям инсайдеров, в контракте Зайона прописан пункт, по которому он обязан проходить взвешивания на протяжении всего контракта, которые будут измерять сумму его веса и процент жира в организме, и что эта сумма не должна превышать 295 (фунты + процент жира). При превышении данного числа сумма контракта Уильямсона, который вступает в силу с сезона 2023/24, может быть уменьшена.

Очень быстро данная тема стала самой обсуждаемой как в твиттере, так и на различных баскетбольных шоу, и для этого есть свои причины. Во-первых, Зайон и его вес – это сразу интересно. Учитывая события последнего года, многие фанаты больше обсуждают именно его вес, нежели действия на площадке.

Вторая часть – это та, на которой стоит остановиться более подробно. Ведь не каждый раз мы узнаем о пункте в контракте звезды, который не связан с выступлением на площадке, а контролирует поведение за её пределами.

И «Аризона», и «Пеликанс» не отказываются от инвестиций в Мюррея и Уильямсона как в главных звезд своих франшиз. Но тем не менее обе команды серьезно обеспокоены некоторыми моментами жизни этих игроков, и эти беспокойства они захотели указать на бумаге. Правда, эти пункты, которые должны защитить клубы, уже вызвали не самые приятные обсуждения.

Всем понятны мотивы «Нового Орлеана». Они всего лишь хотят обезопасить себя в случае, если у Зайона продолжатся проблемы с травмами. Ведь Зайон сыграл всего в 85 играх за три года своей карьеры, включая полностью пропущенный 2021/22 из-за перелома правой стопы.

Нет вопросов, что Уильямсон очень хорош, когда он играет. Он выглядел как один из лучших атакующих игроков в лиге, когда выходил на площадку. Клуб надеется, что эти дополнительные пункты, которые связаны со здоровьем и весом, дадут ему мотивацию приехать в тренировочный лагерь в лучшей форме. Посмотрим посмотрим.

Также давайте ответим на несколько вопросов, которые могли возникнуть после появления новостей о «пункте о весе»:

Зачем «Новом Орлеану» вообще понадобился этот пункт?

Вне зависимости от здоровья Зайона, его вес был темой для горячих обсуждений с момента его попадания в лигу.

Уильямсон указан как 198-ти сантиметровый 129-ти килограммовый тяжелый форвард на начало прошлого сезона, но, по сообщениям анонимных источников, его вес превышал 135 килограмм сразу несколько раз за эти три года. Учитывая стиль игры Зайона – взрывной и атлетичный, – такой вес не является идеальным для игрока, который уже перенес серьезные травмы на правом колене и ступне.

Мы довольно редко видим такие «пункты» в контрактах игроков НБА, но все же видим – были примеры Глена Дэвиса в «Бостоне» и Деррика Карактера в «Лэйкерс». А в «Майами» есть легендарные еженедельные измерения процента жира в организме игроков, а также штрафы за такие вещи, как «упираться руками на колени во время игр».

Вряд ли «Пеликанс» пойдут до самого конца в попытке убедиться, что Уильямсон приедет в лагерь в форме, но это как минимум показатель того, что команда делает со своей стороны все, чтобы Зайон этой осенью был в своей лучшей форме.

Так как самому Уильямсону это не всегда удавалось за те три года, что он находится в Новом Орлеане. Например, после его дебюта в Летней лиге в 2019 году, его бывший главный тренер в Дьюке Майк Кшижевски заявил, что Уильямсон «не был в ментальной или физической форме, чтобы играть на серьезном уровне». Также, были случаи, когда бывшие игроки или представители национальных СМИ публично насмехались над формой Зайона, когда в сети появлялись фото и видео набравшего лишний вес Уильямсона.

Да, были моменты, когда оставаться в форме Зайону мешали травмы, которые не давали ему выполнять силовые упражнения для ног. Но тем не менее это не является отмазкой для профессионального спортсмена. Стало понятно, что Зайон не может справиться сам без каких-либо серьезных мер от команды.

Стоит все же не забывать о проценте жира в организме, который также будут измерять у Уильямсона. Его телосложение, учитывая его атлетические способности, все же отличается от большинства профессиональных атлетов. Были слухи из времен первого сезона Зайона о том, что «Пеликанс» пришлось перестраивать его рутину в тренажерном зале, так как он слишком быстро набирал мышечную массу, что не очень хорошо сказывалось на его игре. И именно из-за того, что Уильямсон очень мощный, будет не слишком удивительно, если при весе в 125+ килограмм у него будет маленький процент жира.

Также, его вес постоянно варьируется в зависимости от того, как много работы на площадке ему дозволено проводить, и в каком состоянии находится его тело. Поэтому процент содержания жира должен стать тем показателем, который определит насколько правильно Зайон относится к своему телу за пределами площадки.

Бывший тренер «Пеликанс» Стэн Ван Ганди во время одной из трансляций в прошлом сезоне сказал, что при нём в сезоне 2020/21 процент жира у Зайона составлял меньше 10%. И так как в том сезоне Уильямсон набирал исторические цифры и попал на Матч всех звезд, в «Новом Орлеане» убеждены, что их звезда способна вернуть в форму, если этого захочет.

Множество только пришедших в лигу игроков страдают от безалаберного отношения к своей диете, сну и физической подготовке. Но у Зайона скоро начнется четвертый сезон, пора уже браться за ум и тело, чтобы стать лучший версией себя.

Какова вероятность, что Зайон недоволен тем, что этот пункт стал публичным?

Учитывая, что Уильямсон знал с какими условиями, касающимися его физического состояния и здоровья, «Пеликанс» входили в переговоры, итоговый контракт и его «пункт» не должны сильно удивлять.

Зайон понимает, насколько большой темой для обсуждения является его вес. Но несмотря на то, что каждый раз в интервью он пытается высказать более-менее правильные вещи о своем весе, окружение Уильямсона утверждает, что все эти постоянные насмешки довольно сильно раздражают его.

Но задевают его даже не шутки про то, что он жирный – с этим он справлялся всю карьеру, получая от фанатов соперников. Зайон не согласен с теми, кто считает что резкий набор веса в прошлом является доказательством нежелания Уильямсона работать над собой, делать то, что необходимо, чтобы стать великим игроком.

Зайон всегда утверждал, что он очень любит баскетбол, и что он настроен полностью реализовать свой огромный потенциал на площадке. Но, к сожалению для него самого, он уже достиг той точки, когда слов недостаточно для публики – нужны факты, и желательно в играх, а не на тренировках. Люди будут судить о его будущем по тем действиям, которые он предпринимает сейчас.

И пока что эти летом он делает правильные шаги.

Он работает со своим персональным тренером, Джаспером Биббсом, над возвращением своего тела в нужную форму. Он также нанял себе повара, чтобы быть уверенным в своем питании. И некоторые видео с тренировок подтверждают, что Зайон возвращается в свою взрывную форму.

Уильямсону может надоедать болтовня о его теле, но он также слышит и слухи о его возможном будущем. И этим летом он делает все, чтобы заткнуть эти слухи – да и «Пеликанс» со своей стороны прикладывают все усилия, чтобы Зайон не стал проблемой.

Хорошая новость в том, что он проходит все необходимые шаги, чтобы его тело было в полном порядке на момент начала сезона. Если все пойдет по плану, взвешивания и «пункт о весе» станет лишь формальностью.

Перевод The Athletic от 29 июля 2022 года.

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Фото: Gettyimages.ru/Sean Gardner, Steph Chambers