«Как мы помним, регулярка ничего не значит». ЦСКА отыгрался с «-21», но сам отдал мяч и победу

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После валидольной игры с УНИКСом петербургский «Зенит» отправился в Москву, чтобы провести еще один такой же матч – только на этот раз победить.

Правда, начало матча не обещало гостям никаких неприятностей. В первой четверти они убежали вперед на 15 очков, во второй – уже на 21. После игры Эмил Райкович скажет, что его подопечные в эти минуты просто не существовали на паркете, и в своей гиперболе будет не очень далек от правды: «Зенит» образцово-показательно играл в защите и атаковал с непривычно высоким процентом, в то время как ЦСКА точно так же образцово-показательно демонстрировал, как умеет разваливаться даже без особых усилий со стороны оппонентов.

Даже редко довольный действиями своих игроков Хавьер Паскуаль на пресс-конференции сказал, что «Зенит» провел «идеальные» 17 минут – редкое определение от испанского тренера.

А потом гости вдруг передумали побеждать. Так иногда бывает в матчах между равными соперниками, один из которых по ходу игры неожиданно заработал большое преимущество и просто не понял, что с ним делать. Главный специалист по подобным возвращениям вообще-то «Локомотив-Кубань», но в этот раз столица камбеков на один вечер переехала в Москву.

ЦСКА вернулся не очень быстро, но очень уверенно. До второй половины второй четверти команда почти не двигалась в обороне и именно поэтому не успевала даже сфолить, вольно или невольно оставляя себе фолы на остаток игрового отрезка; «Зенит» же играл в обороне агрессивно и быстро исчерпал лимит командных замечаний, начав осторожничать. Этим воспользовались Жан-Шарль с Тримблом, которые сначала сняли ЦСКА с «-20», а затем и с «-10». Курич под конец попал и вернул разницу к двузначной цифре, но маховик был уже запущен.

Паскуаль позже скажет, что уже тогда все понял и готовился к концовке-триллеру. Ощущения тренера не обманули, потому что в раздевалке соперников уже готовился план штурма того, что оставалось от преимущества гостей.

И все бы прошло по плану, но – к несчастью для ЦСКА – у «Зенита» широкий выбор в передней линии, и отсутствие Бояна Дублевича не стало критичным. Если с Артемом Клименко армейцы без проблем справлялись, а Сергей Торопов оказался прикован к скамейке собственным тренерским штабом, то вот с Винсом Хантером было куда сложнее – американец перехватывал, подчищал на щитах и решал моменты самостоятельно. Со всем остальным — с всплесками Карасева и скоростью Фрейзера – ЦСКА научился справляться, но за счет Хантера гости держались в лидерах, пусть уже и не так уверенно.

Держаться перестали только за полторы минуты до конца, когда красно-синие окончательно зажали своих соперников на обеих половинах. Команда Эмила Райковича впервые со стартовых минут вышла вперед, оторвалась на 3 очка и уже предвкушала волевую победу, но два человека оказались против.

Первый – Трент Фрейзер. Запоровший пару атак до этого защитник заработал два штрафных и оба реализовал, а после тайм-аута он же совершил перехват, подкараулив на ведении Мело Тримбла, который до этого выглядел героем концовки…

Ну и второй, конечно, это Винс Хантер. После перехвата Фрейзер довел мяч до единственного игрока, который в этой игре был безупречен, и тот не подкачал. Сложный лэй-ап и очень мало времени на ответ для ЦСКА. Амат Мбай смазал поспешный (хотя и не безнадежный) трехочковый, поставив точку в матче – 91:92.

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ЦСКА продемонстрировал характер и вернулся с «-21», но решил, что этого уже достаточно. Армейцы показали, что без Каспера Уэйра вполне себе могут играть с кем угодно, но если дело доходит до клатча, то без своего лидера могут наделать глупостей на ровном месте.

Впрочем, как сказал после игры Семен Антонов, расстраиваться сейчас нечего, ведь, «как мы помним по прошлому сезону, регулярка ничего не значит».

Значит, конечно, иначе бы команды так не упирались. Но самое интересное действительно впереди, и есть шанс, что это была только репетиция главных матчей.

Фото: vtb-league.com