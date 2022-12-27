Снайперские достижения Крымовой, поход УГМК за треблом и приостановка карьеры Мусиной

Этот пост написан пользователем Sports.ru, начать писать может каждый болельщик (сделать это можно здесь).

От редакции: вы читаете пользовательский блог «В мечтах о слэмданке», где рассказывают о женском баскетболе. Подписывайтесь!

Главные события января в чемпионате России – Премьер-лига.

МБА опережает чемпиона, Крымова проводит яркий месяц

Новый год начался для МБА хуже не придумаешь: фиаско в Екатеринбурге (42:84), противоречивый (хоть и победный) матч с «Пересвет-ЮФУ» (74:57), драматичное поражение в концовке от «Самары» (65:74).

Возвращение команды Александра Дирацуяна к жизни началось в середине января. За вторую половину месяца москвички одержали четыре победы и, кажется, вышли из кризиса. МБА обыграла «Енисей» (65:52), «Надежду» (70:59), курское «Динамо» (76:58) и «Нефтяник» (84:62), подлатала бреши в обороне и вернулась на второе место в таблице.

Одним из главных героев этого месяца стала 21-летняя Мария Крымова. Защитник МБА набирала в январе по 10.6 очка и совершала по 2.6 подбора, 2.4 передачи и 1.9 перехвата в среднем за встречу.

Крымова помогла МБА вновь почувствовать вкус побед, а заодно и выдала несколько ярких перфомансов:

– 14 очков против «Пересвет-ЮФУ» (4/5 – из-за дуги) за 19 минут;

– огненная первая половина против курского «Динамо» (13 очков; 3/4 – из-за дуги), во многом предопределившая уверенную победу МБА;

– 10 очков и 7 передач против «Нефтяника» за неполные 20 минут.

Даже в неудачном для МБА матче против «Самары» Крымова стала самым результативным игроком встречи (19 очков; 13 – в первой половине при 100%-й реализации бросков!), завершив ее с положительным показателем «+/-» («+10»).

Мария Крымова в январе реализовала 50% бросков с игры и 48% – с дальней дистанции!

– Мы хотели взять реванш у УГМК за поражение в финале Кубка России, но, к сожалению, у нас не получилось это сделать. Играли не в свой баскетбол, не могли ничего забить, принимали плохие решения. В целом игра не сложилась. После такого поражения хотели как можно быстрее реабилитироваться. У нас это получилось не сразу. Было еще обидное поражение от «Самары», но к концу месяца, думаю, мы нашли свою игру. И с каждой игрой будем прибавлять.

Думаю, что предстоящий матч с «Самарой» будет не похож на предыдущий. Мы должны быть агрессивными в защите, нужно отдать все силы и забрать победу!

В январе получала удовольствие от игр. Хочу проводить как можно больше времени на площадке, чувствую, что могу прибавлять. После победы над курским «Динамо» командный успех принес больше счастья, чем личная статистика, потому что матчи против команд из топ-3 всегда принципиальны, – сказала Мария Крымова.

УГМК идет за треблом

«Лисицы» продлили свою победную серию в этом сезоне до 27-ми матчей, попутно одержав убедительные виктории над победителем и бронзовым призером чемпионата России-2021/22.

Без действующего MVP турнира Евы Лизек курское «Динамо» продержалось до большого перерыва, после которого все-таки пало под напором УГМК: екатеринбурженки выиграли третью четверть с 19-очковым преимуществом (!) и развеяли все сомнения по поводу исхода противостояния.

Форменный разгром команда Дмитрия Донскова устроила МБА в начале 2023 года. Москвички провалили первую половину, в которой реализовали только 4 броска с игры, и набрали лишь 10 очков к экватору встречи, а пропустили – 46!

УГМК, уверенно разобравшийся в январе с МБА (84:42) и курским «Динамо» (73:57), столкнулся с проблемами в выездной встрече со «Спартой энд К» (75:64). Лишь в середине последней десятиминутки гостям удалось убежать в отрыв.

Именно против видновчанок очередной великолепный матч провела центровая «лисиц» Мария Вадеева. Вадеева набрала 28 очков (12/17 – с игры, 3/4 – из-за дуги), сделала 10 подборов, передачу, 2 перехвата и 2 блокшота, а затратила на это 29 минут!

«Динамо» буксует

Действующий чемпион России начал январь за здравие, одержав пять крупных побед подряд, а кончил за упокой, потерпев болезненные поражения от прямых конкурентов – МБА (58:76) и УГМК (57:73). И если неудачу во встрече с «лисицами» еще можно списать на отсутствие Лизек, то в матче с москвичками курянкам не помог и словенский бомбардир.

Команда Тибо Пети трижды в сезоне проиграла МБА (дважды – в чемпионате России, единожды – в Кубке России) и «пропустила» представительниц столицы на второе место.

Впрочем, есть у курских болельщиков и поводы для оптимизма: «Динамо» завершило первый раунд «регулярки» с лучшим показателем турнира по результативным передачам (23.2 «ассиста» в среднем за игру) и первым показателем по реализации «трешек» (36.6%). В домашней встрече со «Спартой энд К» (97:62) хозяйки забили аж 16 из 26-ти бросков из-за дуги (62%!) и обновили рекорд сезона в PARI Чемпионате России – Премьер-лига.

«Самара» вышла в плей-офф

Волжанки одержали пять побед в семи январских матчах и за тур до завершения первого раунда регулярного чемпионата обеспечили себе выход в плей-офф.

Важнейшую победу в борьбе за попадание в верхнюю шестерку команда Игоря Грачева одержала над столичной МБА (74:65), а главной героиней этой встречи стала многоопытная Марина Баш: экс-центровая сборной России набрала 10 очков в заключительной четверти, оформила дабл-дабл (17 очков и 14 подборов), к которому добавила 3 передачи, перехват и блокшот, проведя на площадке более 34-х минут!

«Самара» стала второй (после УГМК) командой, которой удалось обыграть МБА в сезоне-2022/23.

Мусина приостановила карьеру, а «Спарта энд К» отправила «Нику» на седьмое место

Главной постпраздничной новостью стало решение звезды «Ники» Раисы Мусиной приостановить карьеру до конца сезона-2022/23. Форвард «рысей» в своих соцсетях объяснила это решение желанием восстановиться после травмы.

Без Мусиной сыктывкарская команда, которая и со здоровой Раисой регулярно испытывала трудности, сенсационно проиграла в гостях новосибирскому «Динамо» (62:76) и поставила себя в сложную ситуацию.

Выгодоприобретателем в этой ситуации стала «Спарта энд К», обыгравшая в заключительном туре первого раунда «Самару» (73:54) и занявшая место «Ники» в верхней шестерке.

Материал Антона Виноградова

Фотографии: МБА, «Спарты энд К», курского «Динамо», «Самары» и «Ники»