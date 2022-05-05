L’One на баскетбольном корте, полный зал и пять дней безумия. В Челябинске сыграли Финал чемпионата России 3x3

От редакции: вы читаете пользовательский блог, из которого следует, что в баскетбол играют вообще везде. Ставьте плюс хотя бы за Челябинск.

«А это — Челябинск!» — закадровый привет от Романа Скворцова идеально ложился под картинку аэросъемки. Сериал «Наша Раша» и фрезеровщик Иван Дулин, упавший метеорит и «межпланетные дела», хоккейный «Трактор» и Кузнецов с Панариным — главные ассоциации с городом металлургов на Южном Урале. Теперь в списке впечатлений есть и баскетбол 3x3.

В конце апреля — начале мая нельзя было просто приехать в Челябинск — и ничего не заметить. Финал Чемпионата России по баскетболу 3x3 начинает преследовать вас сразу после выезда из аэропорта. Огромная стела на пути в город украшена символикой Финала, а в центре — рекламные щиты и флажки вдоль мостов. Если вы в Челябинске — вы в центре баскетбола 3x3, и у вас нет шансов уйти.

В сегодняшних условиях любой большой турнир — это уже событие для российского спорта. А тут — целый Финал Чемпионата России, да еще и пятидневный. РФБ впервые отказалась от деления на группы, и каждый сыграл с каждым. Формат скопировали у лучших: по такому же принципу играли на Олимпиаде в Токио (как раз там 3x3 дебютировал).

Мужским командам, которые собирались бороться за медали, предстояло провести по 11-12 матчей за пять дней. У женщин — «всего» 7 игр за 3 дня, но нагрузка все равно необычно большая. Без подзарядки — никак. Ее в последний день обеспечил самый баскетбольный музыкант страны (ну ладно, после Земфиры) L’One, он же Леван Горозия. Рэпер сначала выступал на сцене, а потом захотел стать ближе к зрителям, пошел на корт и даже показал пару бросков с ведением, не отрываясь от концерта. Аншлаговый зал потянулся к первым рядам — и как будто стал еще полнее.

Девчонки из команды COP-Petersburg вместо того, чтобы готовиться к финалу, танцевали в первом ряду. А после награждения рассказывали, что концерт еще и добавил мотивации. «Медаль на медаль надел» — это про них. Питер — первая женская команда в российском 3x3, ставшая чемпионом дважды подряд (да и просто дважды).

В составе COP-Petersburg — что ни игрок, то событие. Валерия Дерябина — секс-символ команды, недавно снялась для журнала Maxim. Анастасия Рыкова на прошлогоднем финале стала MVP в 19 лет. Теперь ей 20, но у Питера снова есть 19-летняя звезда — Мария Яцемирская. В финале ее блок-шот за полторы минуты до конца стал выстрелом «Авроры» — до этого Питер мучался с московской командой «Парибет», но после организовал погоню и выиграл в овертайме — 16:15. В нем зарешала Майра Сергазинова — капитан команды, а по совместительству (внимание!) кандидат наук и преподаватель Университета физкультуры имени Лесгафта. Ей и вручили приз самого ценного игрока сезона.

У мужчин титул MVP получил 35-летний Александр Павлов из Inanomo. В таком возрасте даже просто «дожить» до пятого дня Финала — достижение. Но Александр, впервые ставший чемпионом России еще в 2009 году, ходил по площадке с неизменной улыбкой. Оказалось — в игре он чувствует себя гораздо свежее, там вообще лайт-нагрузки по сравнению с тренировками.

Inanomo тоже стал чемпионом во второй раз подряд — и в четвертый за пять лет. Для Владислава Мелешкина и Александра Антониковского это второй титул, а для Бориса Логачева — четвертый (новый рекорд России).

В полуфинале москвичи эпично прошли «Гагарин» — 21:20 против команды серебряного призера Олимпиады Александра Зуева. Другой полуфинал вообще решился в овертайме — в проверке на крепость стальных характеров «Бэд Бойс» из Брянска выстояли против «Руны», лучшей команды регулярного чемпионата и просто одного из фаворитов сезона.

В финале Брянск упирался чуть меньше — 13:21, но все равно Шалва Шаташвили, Михаил Юдов, Вадим Иванов и Александр Захаров стали, пожалуй, самой яркой и обожаемой командой турнира.

Впрочем, по части яркости проблем не было ни у одной из 16 команд. Точнее, 17. Судьи Чемпионата России 3x3 тоже серьезно подготовились к Финалу и показали в Челябинске пару домашних заготовок с подбрасыванием монетки. Отличный способ запомниться, не раздавая при этом технические фолы на последних секундах.

За пять дней Финал собрал 10 тысяч зрителей на трибунах в Челябинске и под 60 тысяч просмотров на YouTube. Вторым, возможно, повезло даже больше: 3D-эффекты в дополненной реальности, град из пары сотен баскетбольных мячей, вываливающихся на площадку откуда-то с неба. И завораживающий стэдикам в стиле «Бердмэна» и «Выжившего».

Если вы до сих пор не влюбились в баскетбол 3x3, сейчас самое время.

Фото: instagram.com/ivanprobasket