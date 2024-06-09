🤯 Инсайд Marca: тренировки «Барселоны» при Хави длились по часу. Игроки жаловались на низкий уровень подготовки

Marca утверждает, что игроки «Барселоны» тренировались по часу во время работы с Хави.

«Здесь, в «Барселоне», вы тренируетесь в течение часа и едете домой», - цитирует газета игрока, пожаловавшегося на низкое качество подготовки.

Согласно информации, игроки просили тренера усилить тренировки.

Хави отреагировал на просьбу, увеличив подготовительные нагрузки, но после этого в клуб начались массовые травмы. После этого руководство привлекло к работе Хулио Туса и Рауля Мартинеса, которые полностью изменили тренировочный процесс.

Ханси Флик, как сообщается, намерен добавить больше занятий в тренажерном зале, чтобы помочь игрокам набрать мышечную массу. Его помощники будут использовать научные материалы, которые помогут нормировать занятия для физической подготовки игроков.

Первые несколько недель предсезонной подготовки, согласно отчету, будут включать в себя двойные тренировки с максимальной интенсивностью, но с параллельными тактическими уроками.