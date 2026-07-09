Мбаппе не забил с пенальти за фол Мазрауи в матче с Марокко. Буну поймал мяч

Мбаппе не забил сборной Марокко с пенальти.

Сборная Франции не реализовала пенальти в матче с командой Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).

На 25-й минуте встречи нападающий европейской команды Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник Нуссаир Мазрауи . Главный арбитр встречи Факундо Тельо сразу указал на 11-метровую отметку.

Мбаппе исполнил пенальти сам, но не забил – Яссин Буну поймал мяч после его удара.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.