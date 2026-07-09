Мбаппе не забил с пенальти за фол Мазрауи в матче с Марокко. Буну поймал мяч
Мбаппе не забил сборной Марокко с пенальти.
Сборная Франции не реализовала пенальти в матче с командой Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, первый тайм).
На 25-й минуте встречи нападающий европейской команды Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник Нуссаир Мазрауи. Главный арбитр встречи Факундо Тельо сразу указал на 11-метровую отметку.
Мбаппе исполнил пенальти сам, но не забил – Яссин Буну поймал мяч после его удара.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала49578 голосов
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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То что криштик какой-то гений пенальти это очередной миф:)) Он просто пробил ~250 пенальти из которых соответственно множество и забил, но процент у него не сказать что высокий, получше того же Месси, но о гениальности тут и речи быть не может:))