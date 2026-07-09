  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мбаппе не забил с пенальти за фол Мазрауи в матче с Марокко. Буну поймал мяч

0
Мбаппе не забил с пенальти за фол Мазрауи в матче с Марокко. Буну поймал мяч
Мбаппе не забил сборной Марокко с пенальти.

Сборная Франции не реализовала пенальти в матче с командой Марокко в 1/8 финала ЧМ-2026 (1:0, первый тайм). 

На 25-й минуте встречи нападающий европейской команды Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь соперника, где его в подкате сбил защитник Нуссаир Мазрауи. Главный арбитр встречи Факундо Тельо сразу указал на 11-метровую отметку. 

Мбаппе исполнил пенальти сам, но не забил – Яссин Буну поймал мяч после его удара. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала49578 голосов
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСборная Марокко по футболу
logoсудьи
logoЧемпионат мира по футболу
logoКилиан Мбаппе
logoНуссаир Мазрауи
logoСборная Франции по футболу
logoЯссин Буну
Факундо Тельо

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Сенатор Парагвая : « А я говорила что этот негр должен не бегать по полю, а работать в поле»
ОтветТатьяна Павленко_1116979134
Сенатор Парагвая : « А я говорила что этот негр должен не бегать по полю, а работать в поле»
🤣🤣🤣
Даже Мбаппе купили. Откуда у Аргентины столько денег?
ОтветThe Don Killuminati
Даже Мбаппе купили. Откуда у Аргентины столько денег?
так им полгода назад Трамп выделил 40 миллиардов.
ОтветThe Don Killuminati
Даже Мбаппе купили. Откуда у Аргентины столько денег?
Понятно, чего так парагвайцы на него взъелись. Чувствуют, что этот легионер уже рядом, на одном континенте👀
Франция в каждой игре бьет пенку, но всем ок))
ОтветЭкспертное мнение
Франция в каждой игре бьет пенку, но всем ок))
вы не понимаете, это другое))
ОтветЭкспертное мнение
Франция в каждой игре бьет пенку, но всем ок))
Что поделать, если заслужили? 🤣
Когда уже запретят эти остановки при пробитие…
ОтветПепси пеналдувич
Когда уже запретят эти остановки при пробитие…
не надо их запрещать. клоуны должны страдать...
ОтветПепси пеналдувич
Когда уже запретят эти остановки при пробитие…
Комментарий скрыт
Я может старый, и это ворчание, но как же бесит это семенение перед ударом! Разбежался, жахнул со всей дури и вот тебе гол! Ворота огромные, семь метров! Ну, поделом тем, кто так бьет
ОтветЕбздрогыч
Я может старый, и это ворчание, но как же бесит это семенение перед ударом! Разбежался, жахнул со всей дури и вот тебе гол! Ворота огромные, семь метров! Ну, поделом тем, кто так бьет
Разбежался со всей дури и паненкой - вот это тема
ОтветЕбздрогыч
Я может старый, и это ворчание, но как же бесит это семенение перед ударом! Разбежался, жахнул со всей дури и вот тебе гол! Ворота огромные, семь метров! Ну, поделом тем, кто так бьет
и Роберто Баджо такой: согласен полностью!
Было исследование, что чем больше времени нападающий стоит перед точкой и готовится к пенальти, то тем выше вероятность, что не забьёт
Где-то у одной сенаторши случился оргазм
Нормально, если даже не на полную силу, то просто чётко и внятно пробить в угол совсем разучились что ли современные футболисты?
Ответfridzon
Нормально, если даже не на полную силу, то просто чётко и внятно пробить в угол совсем разучились что ли современные футболисты?
Так только Роналду пробивал и пробивает, поэтому у него очень высокая реализация. Всегда особенно в прайме, он бил сильно, с резкого разбега, точно, в самые углы, без . В этом роналду нет равных
ОтветРома Агаян
Так только Роналду пробивал и пробивает, поэтому у него очень высокая реализация. Всегда особенно в прайме, он бил сильно, с резкого разбега, точно, в самые углы, без . В этом роналду нет равных
Марио Балотелли за всю свою профессиональную карьеру реализовал около 88% своих ударов с одиннадцатиметровой отметки.

Процент реализованных пенальти в профессиональной карьере Эдена Азара составляет около 89%

Процент реализации пенальти Бруну Фернандеша за всю карьеру составляет 89%.

Процент реализации пенальти у полузащитника московского «Динамо» Даниила Фомина за всю карьеру составляет 88%

Процент реализации пенальти у Криштиану Роналду за всю карьеру составляет 83%

То что криштик какой-то гений пенальти это очередной миф:)) Он просто пробил ~250 пенальти из которых соответственно множество и забил, но процент у него не сказать что высокий, получше того же Месси, но о гениальности тут и речи быть не может:))
Мбаппе: Так, Месси не забивает с пенальти. Я ничем не хуже Месси, я тогда тоже не буду забивать!)
Плохой удар. Покатил не сильно щекой и даже не в самый угол. Думал наверное, что вратарь в другую сторону завалится, а он завалился в ту, которую надо.
ОтветPertinax Gandi
Плохой удар. Покатил не сильно щекой и даже не в самый угол. Думал наверное, что вратарь в другую сторону завалится, а он завалился в ту, которую надо.
он вообще не должен думать о движениях вратаря,а бить туда, куда ни одна холера не достанет, будь вратарь хоть бэтменом..
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе стал самым молодым игроком с 20 матчами на ЧМ. Килиану 27 лет и 201 день
Мбаппе, Дембеле, Олисе, Браим, Хакими – в стартовых составах Франции и Марокко на матч 1/4 финала ЧМ
Рекомендуем
Главные новости
Испания Ямаля играет вничью с Бельгией Де Брюйне – 1:1, комментирует Генич. Смотрим в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’‘
ВидеоСпортс"
Роналду выложил фото сборной Португалии на 10-летие победы на Евро-2016: «Победа миллионов!»
ЧМ-2026. 1/4 финала. Испания играет с Бельгией. 1:1 – Руис открыл счет, де Кетеларе сравнял. Онлайн-трансляция
Live
Испания впервые пропустила на ЧМ-2026 – от Бельгии в 1/4 финала. Прервалась рекордная 649-минутная серия Симона
Михаил Кержаков о Соболеве: «Сидим с Клаудиньо, новости показывают. Говорю: «Он в «Зенит» переходит». Клаудиньо такой: «Хорошая шутка». Многие не были счастливы, так сказать»
Видео
Генич комментирует игру Испании и Бельгии на ЧМ. Ранее он писал, что откажется от работы на матче и перейдет на Okkо
Единственная сборная, у которой в полузащите играют футболисты «Астон Виллы»
Тесты и игры
«МЮ» передумал подписывать Эдерсона из-за результатов медосмотра. Клуб уведомил «Аталанту», что сделки не будет
Мостовой о слухах, что Англия принимала виагру для адаптации к высокогорью: «Не пробовал никогда. Она же от другого помогает. У меня сын родился без виагры»
ФИФА продает фрагменты поля со стадиона финала ЧМ-2026. Сувенирные комплекты за 450–3000 долларов выпущены ограниченным тиражом в 2026 экземпляров
Ко всем новостям
Последние новости
Круговой заявил, что ЦСКА не продал его 2 клубам летом: «Было два неожиданных предложения – я о них даже не знал. Не из России, из топ-5 лиг, возможно, да»
В честь Возиньи назван новый вид морской улитки. Биолог Ортеа отметил «выдающуюся роль» вратаря в успехе сборной Кабо-Верде
«Канзас-Сити» – главный претендент на Салаха в МЛС. Форвард хочет продолжить карьеру в Европе (The Athletic)
Стример Kefir анонсировал киберспортивный «Кубок фиферов» со сборными в честь ЧМ. Призовой фонд – 500 тысяч рублей
Киберспорт
Сафонов о языках: «Начав учить французский, я забыл английский и некоторые русские слова. Пытался вспомнить «грибы» в ресторане, но сказал «mushrooms». Кто-то думал, что я ##########, возможно»
Куртуа – второй вратарь с 21 матчем на ЧМ. Тибо обогнал Льориса и уступает только Нойеру с 23 играми
Каррагер о Холанде и Кейне: «Я выберу Харри, но Эрлинг – феномен, он запомнится величайшим бомбардиром всех времен. В сборной он превосходит рекорды Месси и Роналду за 50-60 игр»
Тилеманс получил травму на разминке перед матчем с Испанией. Ванакен вышел вместо него в старте Бельгии
Игроки сборной Англии получат 15 млн фунтов, если выиграют ЧМ-2026, Тухель – 3 млн, его штаб – около 1 млн (The Guardian)
«Роналду поедет на Евро‑28, к сожалению. Криштиану думает, что он лучший игрок мира и должен играть 90 минут». Агент Барбоза о форварде сборной Португалии