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  4. Насри задержали на 10 часов по делу об отмывании денег от наркоторговли. Экс-хавбека «Сити» освободили после допроса, обвинений ему еще не предъявляли

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Насри задержали на 10 часов по делу об отмывании денег от наркоторговли. Экс-хавбека «Сити» освободили после допроса, обвинений ему еще не предъявляли
Насри задержали во Франции по делу об отмывании денег и наркоторговле.

Самира Насри задержали во Франции. 

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Le Parisien, бывший полузащитник «Марселя», «Арсенала», «Манчестер Сити» и сборной Франции провел около десяти часов под стражей в полиции в связи с делом об организованном отмывании денег, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Следователей в первую очередь интересует роль экс-футболиста в управлении ночным клубом XS, расположенным в Иври-сюр-Сен, совладельцем которого тот стал в 2016 году. Правоохранительные органы хотят выяснить, могло ли это заведение использоваться для отмывания денег, полученных преступным путем, и какие связи могли быть у Насри с некоторыми подозреваемыми.

После продолжительного допроса Самир был освобожден. Пока ему не предъявляли обвинений. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Le Figaro
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Расследование парижской полиции об оскорблениях Мбаппе парагвайской сенатаршой вывело в неожиданное русло))
Советую парижской полиции проверить связь Квинси Промеса с Насри. И все, дело расследовано. А дальше можно вновь заняться привычными делами.
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