Насри задержали на 10 часов по делу об отмывании денег от наркоторговли. Экс-хавбека «Сити» освободили после допроса, обвинений ему еще не предъявляли

Насри задержали во Франции по делу об отмывании денег и наркоторговле.

Самира Насри задержали во Франции.

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на Le Parisien, бывший полузащитник «Марселя », «Арсенала », «Манчестер Сити » и сборной Франции провел около десяти часов под стражей в полиции в связи с делом об организованном отмывании денег, связанном с незаконным оборотом наркотиков.

Следователей в первую очередь интересует роль экс-футболиста в управлении ночным клубом XS, расположенным в Иври-сюр-Сен, совладельцем которого тот стал в 2016 году. Правоохранительные органы хотят выяснить, могло ли это заведение использоваться для отмывания денег, полученных преступным путем, и какие связи могли быть у Насри с некоторыми подозреваемыми.

После продолжительного допроса Самир был освобожден. Пока ему не предъявляли обвинений.