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  4. Ламменс отбил мяч перед собой после дальнего удара Кубарси на 88-й – Мерино добил и принес Испании победу над Бельгией. Вратарь «МЮ» вышел вместо получившего травму Куртуа

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Ламменс отбил мяч перед собой после дальнего удара Кубарси на 88-й – Мерино добил и принес Испании победу над Бельгией. Вратарь «МЮ» вышел вместо получившего травму Куртуа
Испания забила поздний гол Бельгии после неудачных действий Ламменса.

Сборная Испании вышла вперед на 88-й минуте матча с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1). 

После дальнего удара Пау Кубарси вратарь бельгийцев Сенне Ламменс отбил мяч перед собой. Подоспевший Микель Мерино добил мяч в ворота. Этот гол стал победным.

Ламменс появился на поле на 71-й минуте вместо получившего травму Тибо Куртуа. Это была первая игра голкипера из «Манчестер Юнайтед» на ЧМ-2026.

Изображение: кадр из трансляции Fox

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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Куртуа расплакался во время замены не из-за боли, а потому что понял: остаток матча придется смотреть за игрой Ламменса.
ОтветГаби Жезус
Куртуа расплакался во время замены не из-за боли, а потому что понял: остаток матча придется смотреть за игрой Ламменса.
Ему просто включили матчтв и Генича, можно понять его слезы
ОтветГаби Жезус
Куртуа расплакался во время замены не из-за боли, а потому что понял: остаток матча придется смотреть за игрой Ламменса.
Вы же понимаете , что он хотел зафиксировать мяч ?
А не отбить ?
Зачем Генича включать ? ))
Включил последние 10 минут матча, комментарии жены:
Почему комментатор говорит, что на воротах у Испании Тимон и Пумба? Почему он кричит Димон и цитирует бумер? Почему таких людей до работы допускают, что вообще происходит?
А я вроде и знаю что происходит, но нормально обьяснить не могу.
ОтветКарен Григорян
Включил последние 10 минут матча, комментарии жены: Почему комментатор говорит, что на воротах у Испании Тимон и Пумба? Почему он кричит Димон и цитирует бумер? Почему таких людей до работы допускают, что вообще происходит? А я вроде и знаю что происходит, но нормально обьяснить не могу.
А он еще обиделся, что ему не дали приз лучшего балобола МатчТв
ОтветКарен Григорян
Включил последние 10 минут матча, комментарии жены: Почему комментатор говорит, что на воротах у Испании Тимон и Пумба? Почему он кричит Димон и цитирует бумер? Почему таких людей до работы допускают, что вообще происходит? А я вроде и знаю что происходит, но нормально обьяснить не могу.
Комментарий скрыт
У него за весь сезон одна результативная ошибка. А дебютировал он с победы на Энфилде, так что с нервами вроде бы все в порядке. Нетипично для него, хотя видно было, что нервничал, когда мяч получал.
ОтветCyberUnited
У него за весь сезон одна результативная ошибка. А дебютировал он с победы на Энфилде, так что с нервами вроде бы все в порядке. Нетипично для него, хотя видно было, что нервничал, когда мяч получал.
Даже у самых опытных могут коленки задрожать в четвертьфинале ЧМ. Да, ошибка явная, но выходить после Куртуа очень сложно, это всё таки разные уровни пока что. Плюс в Сборной Испании игроки очень хорошо чувствуют позицию и отскок(первый гол можно глянуть).
Ламменс может с кем угодно в АПЛ играть, но опыта в таких матчах у него нет просто.
ОтветCyberUnited
У него за весь сезон одна результативная ошибка. А дебютировал он с победы на Энфилде, так что с нервами вроде бы все в порядке. Нетипично для него, хотя видно было, что нервничал, когда мяч получал.
Даже Кан подобные совершал. У Куртуа тоже хватало за карьеру ошибок. Ошибаются все, просто вратарские ошибки обычно стоят дороже
Как же вратарь налажал, такой дешёвый гол.
ОтветRazrubsis
Как же вратарь налажал, такой дешёвый гол.
Он скорее случайный .
А между тем - все ждали легкой испанской победы !
ОтветRazrubsis
Как же вратарь налажал, такой дешёвый гол.
Еще и плюсуют это…
Можно подумать, что парашютик не поймал.

Вообще мяч с отскоком прямо перед голкипером, ни хрена не просто. «Дешевый»… Слова Игоря нашего Сухаряна напрашиваются.

А Ламменсу сочувствие.
Мне одному показалось, что Генич был бухой?
ОтветТоварищ Бразаускас
Мне одному показалось, что Генич был бухой?
Показалось. Он с похмелья был.
ОтветТоварищ Бразаускас
Мне одному показалось, что Генич был бухой?
Не бухой, но предвзятый и мерзкий.
Ламменса жаль. Войти в такую игру никому не просто. Ща все будут костерить его, но воротчик он действительно годный, что прошедший сезон явственно доказал. Своё он ещё заберёт, а Куртуа здоровья
Ламенс конечно ошибся, но и Куртуа до замены раза три также перед собой отбивал.

Разница лишь в том что ошибка Леманса стала результативной и фактически отправила Бельгию домой.
ОтветЭльшод Насыров
Ламенс конечно ошибся, но и Куртуа до замены раза три также перед собой отбивал. Разница лишь в том что ошибка Леманса стала результативной и фактически отправила Бельгию домой.
Да в том и дело что Куртуа отбивал и контролировал куда отбивает, а это ловить пытался и ошибся.
ОтветЭльшод Насыров
Ламенс конечно ошибся, но и Куртуа до замены раза три также перед собой отбивал. Разница лишь в том что ошибка Леманса стала результативной и фактически отправила Бельгию домой.
первый гол тоже был результатом такой же ошибки, только от Куртуа.
Впервые на этом ЧМ хотелось доп. времени!
А по уровню маразма Геничу до Маслаченко аки пешком до Пекина.

Франция vs Испания- пушка 1/2
ОтветАнтон Найда
Впервые на этом ЧМ хотелось доп. времени! А по уровню маразма Геничу до Маслаченко аки пешком до Пекина. Франция vs Испания- пушка 1/2
Геничу пора на вокзале поезда объявлять
ОтветАнтон Найда
Впервые на этом ЧМ хотелось доп. времени! А по уровню маразма Геничу до Маслаченко аки пешком до Пекина. Франция vs Испания- пушка 1/2
Доп.время будет дальше: ещё 2 матча)
Ответтигр настоящий
кошмарная ошибка
У признанных великих киперов такие были. Безошибочных вратарей не бывает.
Мерино - Испанский Александр Ерохин)
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