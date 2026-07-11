Ламменс отбил мяч перед собой после дальнего удара Кубарси на 88-й – Мерино добил и принес Испании победу над Бельгией. Вратарь «МЮ» вышел вместо получившего травму Куртуа
Испания забила поздний гол Бельгии после неудачных действий Ламменса.
Сборная Испании вышла вперед на 88-й минуте матча с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1).
После дальнего удара Пау Кубарси вратарь бельгийцев Сенне Ламменс отбил мяч перед собой. Подоспевший Микель Мерино добил мяч в ворота. Этот гол стал победным.
Ламменс появился на поле на 71-й минуте вместо получившего травму Тибо Куртуа. Это была первая игра голкипера из «Манчестер Юнайтед» на ЧМ-2026.
Изображение: кадр из трансляции Fox
Смотрите прямую трансляцию матча Испания – Бельгия — в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе”
Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала61167 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
Комментарии
- По дате
- Лучшие
- Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
А не отбить ?
Зачем Генича включать ? ))
Почему комментатор говорит, что на воротах у Испании Тимон и Пумба? Почему он кричит Димон и цитирует бумер? Почему таких людей до работы допускают, что вообще происходит?
А я вроде и знаю что происходит, но нормально обьяснить не могу.
Ламменс может с кем угодно в АПЛ играть, но опыта в таких матчах у него нет просто.
А между тем - все ждали легкой испанской победы !
Можно подумать, что парашютик не поймал.
Вообще мяч с отскоком прямо перед голкипером, ни хрена не просто. «Дешевый»… Слова Игоря нашего Сухаряна напрашиваются.
А Ламменсу сочувствие.
Разница лишь в том что ошибка Леманса стала результативной и фактически отправила Бельгию домой.
А по уровню маразма Геничу до Маслаченко аки пешком до Пекина.
Франция vs Испания- пушка 1/2