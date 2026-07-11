Ламменс отбил мяч перед собой после дальнего удара Кубарси на 88-й – Мерино добил и принес Испании победу над Бельгией. Вратарь «МЮ» вышел вместо получившего травму Куртуа

Испания забила поздний гол Бельгии после неудачных действий Ламменса.

Сборная Испании вышла вперед на 88-й минуте матча с Бельгией в 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1).

После дальнего удара Пау Кубарси вратарь бельгийцев Сенне Ламменс отбил мяч перед собой. Подоспевший Микель Мерино добил мяч в ворота. Этот гол стал победным.

Ламменс появился на поле на 71-й минуте вместо получившего травму Тибо Куртуа. Это была первая игра голкипера из «Манчестер Юнайтед» на ЧМ-2026.

Изображение: кадр из трансляции Fox

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