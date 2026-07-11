«Матч ТВ» не покажет полуфинал Франция – Испания на ЧМ-2026 бесплатно в прямом эфире. Игру можно будет посмотреть по платной подписке или на «Кинопоиске»
«Матч ТВ» не покажет матч Франция – Испания в 1/2 финала ЧМ-2026.
«Матч ТВ» не покажет полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией в прямом эфире.
В России игру можно будет посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке «Матч ТВ». В бесплатном доступе в прямом эфире ее не будет – только позже в повторе.
Кроме того, «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире и игру за третье место.
Матч между Францией и Испанией начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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