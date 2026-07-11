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  4. «Матч ТВ» не покажет полуфинал Франция – Испания на ЧМ-2026 в прямом эфире. Игру можно будет посмотреть по платной подписке или на «Кинопоиске»

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«Матч ТВ» не покажет полуфинал Франция – Испания на ЧМ-2026 бесплатно в прямом эфире. Игру можно будет посмотреть по платной подписке или на «Кинопоиске»
«Матч ТВ» не покажет матч Франция – Испания в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Матч ТВ» не покажет полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией в прямом эфире.

В России игру можно будет посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке «Матч ТВ». В бесплатном доступе в прямом эфире ее не будет – только позже в повторе.

Кроме того, «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире и игру за третье место. 

Матч между Францией и Испанией начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени. 

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/8 финала50331 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
МароккоСборная Марокко по футболу
БельгияСборная Бельгии по футболу
ШвейцарияСборная Швейцарии по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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logoСборная Испании по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу

Комментарии

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Чистый позор!!!! За всю новейшую историю не было такого!!!!
ОтветИван Иванов
Чистый позор!!!! За всю новейшую историю не было такого!!!!
Не показать так называемый скрытый финал, это конечно позор.
ОтветПапа Футбола
Не показать так называемый скрытый финал, это конечно позор.
На то он и скрытый, что его не будут показывать😎
🤬🤬🤬 Рыгал ТВ
Всегда ЧМ по футболу показывали на федеральных каналах,просто стыд и срам!!!!!!
Полуфинал Франция Испания и не показывать , Матч ТВ ########
А что вместо полуфинала показывают? Матч первой лиги чемпионата России по квиддичу?
Ответdmitriy1981
А что вместо полуфинала показывают? Матч первой лиги чемпионата России по квиддичу?
Чемпионат канала по каламбуру, полуфинал Генич-Шнякин
Ответdmitriy1981
А что вместо полуфинала показывают? Матч первой лиги чемпионата России по квиддичу?
Да хоть в подкидного сыграют! А ещё есть Стивен Сигал!
За госбюджетные средства покупают права на показ и тут же продают их сторонней платформе)
Ответluthien
За госбюджетные средства покупают права на показ и тут же продают их сторонней платформе)
И чё удивительного? Не первый и не последний раз!🤣
У меня дед, царствие ему небесное, был любителем футбола, и если бы ему сказали, что полуфинал ЧМ Франция-Испания не показали бы по общедоступному ТВ, то он бы очень сильно расстроился.
А как же ролики, где Жорик Ипотека говорит, что смотрите все матчи на матч тв?
ОтветПлейбуки Дока Риверса
А как же ролики, где Жорик Ипотека говорит, что смотрите все матчи на матч тв?
Про прямой эфир он ничего не сказал))
ОтветПлейбуки Дока Риверса
А как же ролики, где Жорик Ипотека говорит, что смотрите все матчи на матч тв?
В повторе потом покажут🤣
Давненько не было фильмов с Ван Даммом - подумал Тащин
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