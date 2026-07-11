«Матч ТВ» не покажет матч Франция – Испания в 1/2 финала ЧМ-2026.

«Матч ТВ» не покажет полуфинальный матч ЧМ-2026 между Францией и Испанией в прямом эфире.

В России игру можно будет посмотреть только на «Кинопоиске» или по платной подписке «Матч ТВ». В бесплатном доступе в прямом эфире ее не будет – только позже в повторе.

Кроме того, «Матч ТВ» не покажет в прямом эфире и игру за третье место.

Матч между Францией и Испанией начнется 14 июля в 22:00 по московскому времени.