Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026
Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 в 1/4 финала чемпионата мира.
Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино.
В полуфинале испанской сборной предстоит встретиться с командой Франции. Игра пройдет 14 июля.
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Счастье испанцев: так взорвались после победного гола Мерино против Бельгии! 🇪🇸
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Норвегия
Марокко
Бельгия
Швейцария
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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