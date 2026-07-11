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  4. Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

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Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 в 1/4 финала чемпионата мира. 

Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино

В полуфинале испанской сборной предстоит встретиться с командой Франции. Игра пройдет 14 июля.

***

Счастье испанцев: так взорвались после победного гола Мерино против Бельгии! 🇪🇸

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ФранцияСборная Франции по футболу
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Унаи Симон - это как будто полевой игрок на воротах. Если Испания проиграет Франции, то думаю он сыграет большую роль в этом
ОтветISkO
Унаи Симон - это как будто полевой игрок на воротах. Если Испания проиграет Франции, то думаю он сыграет большую роль в этом
Но Райю не поставит упрямый тренер. За что и поплатится.
ОтветISkO
Унаи Симон - это как будто полевой игрок на воротах. Если Испания проиграет Франции, то думаю он сыграет большую роль в этом
Как сегодня сыграл сменщик Куртуа
С таким нервным Симоном ловить испанцам против Мбаппе, Олисе, Дембеле, Дуэ / Барколя просто нечего. Де Ла Фуэнте надо набраться смелости и ставить самого сильного испанского вратаря на данный момент Райю, так хотя бы шансы будут. Симон напривезёт 100%.
ОтветAnd Justice for All
С таким нервным Симоном ловить испанцам против Мбаппе, Олисе, Дембеле, Дуэ / Барколя просто нечего. Де Ла Фуэнте надо набраться смелости и ставить самого сильного испанского вратаря на данный момент Райю, так хотя бы шансы будут. Симон напривезёт 100%.
В чём прикол менять сыгранную тройку из двух ЦЗ и вратаря и выпускать второго или третьего воротчика с 0 минут на ЧМ? Вам буквально в этом же матче показали чем это всё заканчивается
ОтветAnd Justice for All
С таким нервным Симоном ловить испанцам против Мбаппе, Олисе, Дембеле, Дуэ / Барколя просто нечего. Де Ла Фуэнте надо набраться смелости и ставить самого сильного испанского вратаря на данный момент Райю, так хотя бы шансы будут. Симон напривезёт 100%.
Самый сильный испанский вратарь - Гарсия. Причем с отрывом.
Райя фармит статку в Арсенале на сильной защите. По % отраженных ударов в АПЛ он на 7 месте, рядом с Санчесом.
Миссия Бельгии на этом ЧМ была выбить америкосов за их кабинетный беспредел и они с этой миссией шикарно справились )
Сухая серия Симона закончилась, надеюсь, на полуфинал выйдет Райя или Гарсия
Ответbenjamin92
Сухая серия Симона закончилась, надеюсь, на полуфинал выйдет Райя или Гарсия
сейчас бы менять кипера с которым выиграл евро и лигу наций на Гарсию, пускающего за шиворот в товарняках от сборной Лимпопо ударом от боковой линии
ОтветThree Days Grace
сейчас бы менять кипера с которым выиграл евро и лигу наций на Гарсию, пускающего за шиворот в товарняках от сборной Лимпопо ударом от боковой линии
сейчас бы думать что испания выиграла лигу наций
Ну что, спортрушные любители футбола уже хоронят испанцев))) учитывая уровень понимания игры местных аналитиков, у рохи отличные шансы на проход.
Ответvalencia1999
Ну что, спортрушные любители футбола уже хоронят испанцев))) учитывая уровень понимания игры местных аналитиков, у рохи отличные шансы на проход.
Да. на спортсе дичайше переоценивают Францию, которая ценой крови из глаз вымучила 2 победы в плейофф над командами, которые даже не помышляли об атаке.
Ответvalencia1999
Ну что, спортрушные любители футбола уже хоронят испанцев))) учитывая уровень понимания игры местных аналитиков, у рохи отличные шансы на проход.
ну тогда сделаем скрин вашего коммента
Мне одному кажется, что Мерино с его лицом мог бы играть невероятно хладнокровного убийцу в голливудских боевиках?
Незаметно вышел из тени, за секунду перерезал горло, и через секунду как ни в чём не бывало пощёл бы дальше, посвистывая...
Может, в Лос-Анжелесе его приметят продюсеры?
Ответbel01
Мне одному кажется, что Мерино с его лицом мог бы играть невероятно хладнокровного убийцу в голливудских боевиках? Незаметно вышел из тени, за секунду перерезал горло, и через секунду как ни в чём не бывало пощёл бы дальше, посвистывая... Может, в Лос-Анжелесе его приметят продюсеры?
Он похож на армянина , вам показалось
Ждем Аргентину -Англию в другом полуфинале и получится очень солидно )
Кохонес против Фаберже.
Франция еще не встречалась на этом турнире с соперником из категории А. Их наивысшее достижение - прошлая стадия со сборной Марокко. Испания провела два матча с соперниками из этой категории. Конечно, победы были не сверхубедительны, но они были. Проблема с Францией состоит в том, что сейчас просто не понятно, на каком уровне она может играть с топ-соперниками. Просто ничего нельзя сказать про это, а любые прогнозы - просто спекуляция. Практика - критерий истины. Через три дня все увидим своими глазами.

Марокко изрядно так погоняла по полю французов, они много бегали без мяча. У испанцев мяч ходит еще лучше, а обрезов - меньше. Главное для испанцев - уменьшить количество острых выпадов (совсем избежать не удастся). Вратарь действительно вызывает сомнения.
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