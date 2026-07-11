Испания сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2026

Сборная Испании обыграла Бельгию со счетом 2:1 в 1/4 финала чемпионата мира.

Победный гол на 88-й минуте забил полузащитник Микель Мерино .

В полуфинале испанской сборной предстоит встретиться с командой Франции. Игра пройдет 14 июля.

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Счастье испанцев: так взорвались после победного гола Мерино против Бельгии! 🇪🇸