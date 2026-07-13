Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них»
Джо Коул: Англия отправит Месси отдыхать.
Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул уверен в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026.
«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов.
Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», – сказал Коул в подкасте The Rest Is Football.
Матч между европейской и южноамериканской командами состоится 15 июля.
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metro
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