Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них»

Джо Коул: Англия отправит Месси отдыхать.

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул уверен в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026 .

«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов.

Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», – сказал Коул в подкасте The Rest Is Football.

Матч между европейской и южноамериканской командами состоится 15 июля.