  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них»

0
Джо Коул: «Англия отправит Месси отдыхать. Мы обыграем Аргентину и выйдем в финал ЧМ, мы слишком быстры для них»
Джо Коул: Англия отправит Месси отдыхать.

Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул уверен в победе сборной Англии над Аргентиной в полуфинале ЧМ-2026

«Мы отправим Месси отдыхать. Сто процентов.

Англия выйдет в финал, мы слишком быстры для Аргентины, и мы их обыграем. Я это нутром чувствую», – сказал Коул в подкасте The Rest Is Football. 

Матч между европейской и южноамериканской командами состоится 15 июля.

Кто станет чемпионом мира? Опрос после 1/4 финала34441 голос
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Metro
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoИнтер Майами
logoЧемпионат мира по футболу
logoМЛС
logoДжо Коул

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
Что сказал бы Генич,если бы комментировал этот матч:
- Это был Укоул от Джо!
ОтветФут.Боль
Что сказал бы Генич,если бы комментировал этот матч: - Это был Укоул от Джо!
Скорее: «Джо бы не попал в состав этой быстрой Англии, потому что мы все знаем, что Коул - Слоу!»
Хотя вряд ли бы он до такого додумался…
ОтветФут.Боль
Что сказал бы Генич,если бы комментировал этот матч: - Это был Укоул от Джо!
шнякин это прочитает и передаст ему
кто мы-то?) конкретно Джо Коул в сборной Англии на ЧМ даже Тринидад и Тобаго не обыграл: его заменили на 75-й минуте при счете 0:0))
ОтветАнатолий Дмитриевич
кто мы-то?) конкретно Джо Коул в сборной Англии на ЧМ даже Тринидад и Тобаго не обыграл: его заменили на 75-й минуте при счете 0:0))
Так там не честно было. «И Тринидад, и Тобаго — двое на одного!»(с)
ОтветАнатолий Дмитриевич
кто мы-то?) конкретно Джо Коул в сборной Англии на ЧМ даже Тринидад и Тобаго не обыграл: его заменили на 75-й минуте при счете 0:0))
Получается, не были быстрее Тринидада и Тобаго!
Ох это он зря. Ничто так не мотивирует аргентинцев как высеры в их сторону) Помню матч с Нидерландами на том ЧМ
ОтветБлуждающий странник
Ох это он зря. Ничто так не мотивирует аргентинцев как высеры в их сторону) Помню матч с Нидерландами на том ЧМ
Комментарий скрыт
ОтветFree Walker
Комментарий скрыт
Давно это у вас? К специалистам обращались? 🤔
Из четырёх сборных вышедших в полуфинал любая, кроме Англии, может стать чемпионом, и в этом не будет ничего удивительного. А Англия ….. как всегда, получит своё.
ОтветАлександр Баутин
Из четырёх сборных вышедших в полуфинал любая, кроме Англии, может стать чемпионом, и в этом не будет ничего удивительного. А Англия ….. как всегда, получит своё.
Всё когда-то бывает впервые....
ОтветDon kebab chimai
Всё когда-то бывает впервые....
у Англии уже было впервые
так что не в этот раз
Бахвальство вокруг сборной Англии всегда шло бок о бок с её грядущими поражениями в важнейшие моменты. Что ж, поглядим)
Самый честный ЧМ получается.
В полуфиналах 1ая команда рейтинга играет с 4ой, а 2ая с 3ей
Ответчиллинг тач
Самый честный ЧМ получается. В полуфиналах 1ая команда рейтинга играет с 4ой, а 2ая с 3ей
Ну кстати да. Вышли по итогу сильнейшие по рейтингу сборные. Получается рейтинг фифа объективный показатель
Ответtrav
Ну кстати да. Вышли по итогу сильнейшие по рейтингу сборные. Получается рейтинг фифа объективный показатель
Комментарий скрыт
Трешток в действии. Ждем вокальных и прочих номеров от аргентинцев.
ОтветTango Bourges - Basket Landes
Трешток в действии. Ждем вокальных и прочих номеров от аргентинцев.
вокальных не надо им на поле навяжут месиво
ОтветMax Payne
вокальных не надо им на поле навяжут месиво
Мартинесу, как известно, мало вратарской площадки и даже всего футбольного поля для творческого самовыражения.
А он в курсе, что если Месси пройдёт дальше, то Англия не поедет домой отдыхать, а будет еще матч за бронзу? А хотя откуда ему знать, его поколение до таких стадий не добиралось..
Злить Месси не советую всякой британской шушере, исторически это кончается полным разгромом
ОтветAndrey Vinogradov
Злить Месси не советую всякой британской шушере, исторически это кончается полным разгромом
В какой истории? Сборная Аргентины на последних 2 ЧМ в основное время выиграла сколько, 3 матча плей-офф в основное время? А тут прям, думаете, разгром?
ОтветAndrey Vinogradov
Злить Месси не советую всякой британской шушере, исторически это кончается полным разгромом
Думаю Месси даже не выйдет на поле, как это делал против Баварии Хайнкеса 😃
Рановато начали праздновать 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн о недовольстве Тухеля: «Нам не стоит зацикливаться на этом. Тренер пытается вытянуть из нас максимум. Англия не всегда выходит в полуфинал ЧМ»
Флако Лопес о противостоянии Аргентины и Англии: «В нем история, боль, эмоции и множество событий прошлого. Мы отдадим свои жизни на поле»
Невилл о реакции Беллингема на недовольство Тухеля: «Немногие способны столь уверенно ответить тренеру. Быть суперзвездой – это не только показывать класс на поле. И Томас все равно не посадит его на скамейку»
Рекомендуем
Главные новости
Дешам перед Испанией: «Они явные фавориты: много забивают, всего один пропущенный гол. Не оказываю на них давления»
Шнякин и Трушечкин назначены на полуфиналы ЧМ, «Родина» не приняла лого от студии Лебедева, «МЮ» купил Андрея и берет Тилеманса, Серлота оскорбляют в соцсетях и другие новости
Мостовой не считает, что ФИФА и судьи благоволят Аргентине и Месси: «Кому этот бред может в голову влезть? Как я всегда говорю: нефутбольным людям, однозначно. В футболе давно все придумано»
Диктатор Мбаппе на пути к третьему финалу ЧМ подряд – повторит ли успех?
Тесты и игры
Иосифов перешел в «Хихон» из Сегунды свободным агентом. Контракт – по схеме «1+1»
Фото
Американец Эльфат будет судить матч Аргентины и Англии в 1/2 финала ЧМ-2026
«Нижний Новгород» может купить Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро и отдать «Локо» в аренду в обмен на вратаря Веселова (Иван Карпов)
«У Англии очень быстрые фланги, а у Аргентины довольно тяжелая оборона, которая может не успеть». Радимов об 1/2 финала ЧМ-2026
Невилл о том, кого из «Ливерпуля» взял бы в «МЮ»: «Гравенберх – лучший из трех полузащитников «красных», а нам отчаянно нужен хавбек»
Неймара растрогал ИИ-ролик о нем: свели четыре версии бразильца из разных эпох 🥹
ВидеоСпортс"
Ко всем новостям
Последние новости
«Испания настолько уверена в своих силах, что ни капли не боится французов. Они могут задергаться». Радимов об 1/2 финала ЧМ-2026
Круговой о ЦСКА без побед в межсезонье: «Мы еще не в максимальных кондициях. В сезоне все будет по-другому»
Баэна о полуфинале с Францией: «Очень интересное столкновение стилей. Испания будет стараться не терять мяч слишком часто, потому что они сильны в контратаках»
Порро о полуфинале: «Мы должны быть сосредоточены на 200% и надеяться, что у Франции игра не пойдет. Не боимся их и уверены в своих силах»
Карпукас о «Локомотиве»: «Не считаю, что была провальная весна – если не брать результат. Не залетело в чужие ворота то, что залетело осенью. Но никто не прошел сезон ровно»
Даррен Бент предлагает Рэшфорда на правом фланге Англии: «Мадуэке залезает в офсайд там, где его быть не должно»
Селюк о слухах про Батракова: «Ощущение, что в «ПСЖ» сейчас сбор для россиян. Не думаю, что в «Локо» когда-либо было официальное предложение от парижан»
«Факел» и Гонгадзе расторгли контракт. Весной форвард был в аренде в «Челябинске»
Воробьев назвал Вагнера лучшим форвардом-легионером в истории ЧР: «Быстрый, техничный, бил с двух ног»
«Кальяри» арендовал Фаццини у «Фиорентины» с опцией выкупа