Швейцарский комментатор Тюрре об удалении Эмболо за симуляцию в игре с Аргентиной: «Случись это в штрафной, я был бы согласен. Но здесь? Вопиющая несправедливость!»

Швейцарский комментатор об удалении Эмболо: вопиющая несправедливость.

Комментатор швейцарского телеканала RTS Леонар Тюрре считает несправедливым удаление Бреэля Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).

Форвард сборной Швейцарии был наказан второй желтой карточкой за симуляцию во втором тайме. Эпизод произошел возле боковой линии.

«Невероятно. Случись это в штрафной, я был бы согласен с карточкой за симуляцию. Кстати, сейчас такие встречаются реже. Но здесь?

Это вопиющая несправедливость!» – сказал Тюрре.