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  4. Швейцарский комментатор Тюрре об удалении Эмболо за симуляцию в игре с Аргентиной: «Случись это в штрафной, я был бы согласен. Но здесь? Вопиющая несправедливость!»

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Швейцарский комментатор Тюрре об удалении Эмболо за симуляцию в игре с Аргентиной: «Случись это в штрафной, я был бы согласен. Но здесь? Вопиющая несправедливость!»
Швейцарский комментатор об удалении Эмболо: вопиющая несправедливость.

Комментатор швейцарского телеканала RTS Леонар Тюрре считает несправедливым удаление Бреэля Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против Аргентины (1:3). 

Форвард сборной Швейцарии был наказан второй желтой карточкой за симуляцию во втором тайме. Эпизод произошел возле боковой линии. 

«Невероятно. Случись это в штрафной, я был бы согласен с карточкой за симуляцию. Кстати, сейчас такие встречаются реже. Но здесь?

Это вопиющая несправедливость!» – сказал Тюрре. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
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АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Blick
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Комментарии

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В штрафной - это симуляция. А в пяти сантиметрах от неё уже нет или ещё есть? А в пяти метрах? Интересно на каком расстоянии от штрафной симуляция отменяется по мнению этих знатоков.
ОтветEvgen Vynokurov
В штрафной - это симуляция. А в пяти сантиметрах от неё уже нет или ещё есть? А в пяти метрах? Интересно на каком расстоянии от штрафной симуляция отменяется по мнению этих знатоков.
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ОтветРуслан Хайбулов
Комментарий скрыт
Руслан,переведите пожалуй написанное вами,имейте хотя бы элементарное,самое минимальное уважение к собеседнику.
Швейцария решила позориться до конца и всей страной)
ОтветСпартаковецЮран
Швейцария решила позориться до конца и всей страной)
почти как Египет
Одна из главных бед человечества, то что подавляющее большинство не способно быть беспристрастными. Даже хотя бы попытаться быть объективным - тяжелейшая, а то и непосильная задача. Очень быстро начинается деление на "свой-чужой", следом подгонка фактов и т.д.
Это прослеживается во всех сферах деятельности, во всех социальных слоях - от бесед бабушек на лавочке, до большой политики, где это мерзкое качество еще зачастую ломает судьбы и забирает жизни.
Так что ничего нового мы не наблюдаем, вполне ожидаемо что после почти каждого матча на вылет потоком льются оправдания себя-любимых о очернения соперника. Такой уж мы вид.
Да фигня это. Голубоглазик симулировал, симуляция наказывается ЖК, всё. Жалко, что в РПЛ супер-редко дают.
ОтветПосетитель Зоопарка
Да фигня это. Голубоглазик симулировал, симуляция наказывается ЖК, всё. Жалко, что в РПЛ супер-редко дают.
Согласен. Прикольно на "плохого" мальчика было бы посмотреть в маске и ластах с такими правилами
Ответciwuwic
Согласен. Прикольно на "плохого" мальчика было бы посмотреть в маске и ластах с такими правилами
Несколько разные примеры. Эмболо хотел, чтобы Паредеса наказали, а Соболев реализовывал свои несбывшиеся актёрские амбиции. Хотя за затягивание времени мог и получить вторую жёлтую.
Не выпрашивал бы ЖК сопернику после симуляции, никакой бы ему ЖК не показали, которая оказалась второй.
В принципе можно было бы согласиться, но тут Эмболо стал заложником несправедливо показанной карточки Паредесу. У ВАРа была возможность вмешаться только по кейсу желтой карточки, показанной не тому игроку - так и вышло. В любом случае - сам виноват.
ОтветVolchoK
В принципе можно было бы согласиться, но тут Эмболо стал заложником несправедливо показанной карточки Паредесу. У ВАРа была возможность вмешаться только по кейсу желтой карточки, показанной не тому игроку - так и вышло. В любом случае - сам виноват.
Так в этом вроде и смысл: симулировал с душой, искусил судью на желтую карточку сопернику - молодец, это увеличивает риски для тебя.
ОтветVolchoK
В принципе можно было бы согласиться, но тут Эмболо стал заложником несправедливо показанной карточки Паредесу. У ВАРа была возможность вмешаться только по кейсу желтой карточки, показанной не тому игроку - так и вышло. В любом случае - сам виноват.
Плевать на протоколы. Есть симулянт, есть желтая. Вот и все :) Если уж и говорить о чем-то, так о свершившейся справедливости, а не о несправедливости :)
Какое дело, в каком месте поля Эмболо нырнул? Он явно хотел, чтобы Паредеса несправедливо наказали. Поэтому получил жёлтую карточку. А так как она у него была вторая, то получил удаление за такой поступок. Сам виноват, как недавно и Камавинга за затяжку времени.
Великолепны стали суждения о правилах. Ведь нарушение теперь не просто нарушение, а уже в зависимости где оно произошло. С кем играли, какой футболист нарушил, какая стадия и какой турнир 😁Такое чувство, что весь вот этот мировой бред, переходит и на футбол.
Вопиющая несправедливость, что швейцарские костоломы и симулянты доиграли с Колумбией в полном составе.
Ещё одна одна вопиющая несправедливость, что Эмболо не удалили ещё в первом тайме за фол на прямую красную.
Ну а то, что швейцарский журналист такой же как швейцарский футболист или авиадиспетчер - справедливо, хотя и печально
Справедливость, справедливость)) Симуляция и симулятянты - зло, убивающее футбол,, делающее из него плохое шоу, а не спортивное состязание... Плохо только то, что нет системной борьбы с этим злом, все на усмотрение судьи, а это сплошной субъективизм
ОтветИгорь Чернов_1116444231
Справедливость, справедливость)) Симуляция и симулятянты - зло, убивающее футбол,, делающее из него плохое шоу, а не спортивное состязание... Плохо только то, что нет системной борьбы с этим злом, все на усмотрение судьи, а это сплошной субъективизм
Вот именно. Я бы вот за такие явные симуляции давал прямую красную. Это никакого отношения к спорту и соревнованию не имеет. Это стыд и позор, во первых, во вторых просто наказал свою команду. Вообще не понимаю почему его ещё и защищают. Он должен был получить этот удар, который рисовал, в раздевалке, причём неоднократно
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