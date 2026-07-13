Швейцарский комментатор Тюрре об удалении Эмболо за симуляцию в игре с Аргентиной: «Случись это в штрафной, я был бы согласен. Но здесь? Вопиющая несправедливость!»
Швейцарский комментатор об удалении Эмболо: вопиющая несправедливость.
Комментатор швейцарского телеканала RTS Леонар Тюрре считает несправедливым удаление Бреэля Эмболо в четвертьфинале ЧМ-2026 против Аргентины (1:3).
Форвард сборной Швейцарии был наказан второй желтой карточкой за симуляцию во втором тайме. Эпизод произошел возле боковой линии.
«Невероятно. Случись это в штрафной, я был бы согласен с карточкой за симуляцию. Кстати, сейчас такие встречаются реже. Но здесь?
Это вопиющая несправедливость!» – сказал Тюрре.
Франция
Испания
Англия
Аргентина
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Blick
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Это прослеживается во всех сферах деятельности, во всех социальных слоях - от бесед бабушек на лавочке, до большой политики, где это мерзкое качество еще зачастую ломает судьбы и забирает жизни.
Так что ничего нового мы не наблюдаем, вполне ожидаемо что после почти каждого матча на вылет потоком льются оправдания себя-любимых о очернения соперника. Такой уж мы вид.
Ещё одна одна вопиющая несправедливость, что Эмболо не удалили ещё в первом тайме за фол на прямую красную.
Ну а то, что швейцарский журналист такой же как швейцарский футболист или авиадиспетчер - справедливо, хотя и печально