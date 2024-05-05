Витора Роке до слез расстраивает его положение в «Барселоне». Хави не общается с бразильцем

Витор Роке очень задет, пишет Mundo Deportivo. Бразилец не понимает своего положения в «Барселоне».

Нападающий должен был перебраться в столицу Каталонии лишь в июле. Поскольку зимой Гави получил травму, «блауграна» получила возможность зарегистрировать Роке в январе, чем и воспользовалась.

Но пока у Эль Тигриньо не получилось стать важным игроком каталонцев.

В общей сложности он отыграл всего 310 минут в 13-ти официальных матчах, в которых забил два гола. Лишь в двух играх нападающий вышел в стартовом составе. Он не провел ни минуты ни в Лиге чемпионов, ни в класико. Но Роке видел, как Хави предпочитает ему других футболистов. При этом бразилец чувствует себя на сто процентов готовым физически, добавляет MD.

Ситуация, в которой Витор находится, сильно влияет на него. Близкие игрока признают, что сейчас он переживает не лучшие времена. Нападающий всегда отличался своей жизнерадостностью, отмечает MD, но сейчас он выглядит грустным. Даже дома он не может избавиться от тяжких мыслей о своем положении в команде. Иногда доходит до слез.

Витор уверен, что клуб уже рассматривает возможность отдать его в аренду. Кроме того, окружение игрока сообщило MD, что Хави с ним не разговаривает, общение тренера и игрока отсутствует. Из-за этого бразилец вряд ли сможет добиться того, чего от него хочет тренерский штаб.

По данным The Athletic, «блауграна», действительно, планирует отдать Роке в аренду команде из Ла Лиги. Клуб хочет, чтобы нападающий привык к чемпионату и подучил испанский.

Как считаете, «Барса» справедливо относится к Витору?