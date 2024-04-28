5 игроков «Барсы», которые не обрадовались решению Хави остаться. Следующий сезон для них будет непростым

Хави передумал уходить из «Барсы». Для кого его решение может стать проблемой?

Френки де Йонг

Хотя Хави часто называет голландца одним из лучших полузащитников в мире, тренер«Барсы», очевидно, хочет, чтобы клуб подписал настоящего оборонительного полузащитника, и это может серьезно повлиять на будущее де Йонга в «Барсе».

Жюль Кунде

В свое время француз намекал, что хочет постоянно играть на позиции центрального защитника. Хотя в последнее время он уверенно играет справа, нет никаких гарантий, что он не попросит снова играть на любимом фланге.

Жоау Феликс

Хави, очевидно, изначально не хотел, чтобы «Барса» брала португальца в аренду. В середине сезона тренер был недоволен слабыми показателями форварда; хотя впоследствии ситуация улучшилась, он по-прежнему остается запасным игроком.

Витор Роке

Бразильский нападающий намерен остаться в «Барсе», несмотря ни на что, но мы не видим, чтобы Хави давал ему достаточно игрового времени. Пока есть Левандовски, вряд ли что-то поменяется. На данный момент 19-летнему игроку трудно надеяться на большее.

Серджиньо Дест

Американец ясно дал понять: если Хави останется в «Барсе», он не видит своего будущего в клубе. Вингбэк недавно получил травму, не дающую ему покоя, так что в ближайшее время он точно не будет играть за каталонцев.