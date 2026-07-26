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  4. Стартовал чемпионат России! «Краснодар» победил «Рубин» в Казани, «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом», «Ростов» в большинстве уступил «Оренбургу»

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Стартовал чемпионат России! «Краснодар» победил «Рубин» в Казани, «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом», «Ростов» в большинстве уступил «Оренбургу»
В Альфа-Банк РПЛ прошли матчи 1-го тура.

24 июля ЦСКА выиграл у «Балтики» (2:1) в первом матче нового сезона Альфа-Банк РПЛ.

25 июля «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), «Зенит» победил в гостях у «Акрона» (5:0), «Спартак» разгромил «Родину» (3:0).

26 июля «Локомотив» дома поделил очки с «Ахматом» (1:1), «Рубин» на своем поле в меньшинстве проиграл «Краснодару» (1:3).

Чемпионат России

1-й тур

Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
26 июля 14:00, РЖД Арена
Логотип домашней команды
Локомотив
Завершен
1 - 1
1.19xG1.26
Логотип гостевой команды
Ахмат
Матч окончен
Батраков
88’
83’
  Максути
Руденко   Голубев
82’
Раков   Джикия
82’
78’
Исмаэл   Максути
78’
Ибишев   Ндонг
68’
Самородов   Щетинин
Пиняев   Коваленко
68’
Бакаев   Салтыков
68’
59’
Садулаев   Кенжебек
Фассон   Ненахов
58’
Фассон
53’
2тайм
Перерыв
Ньямси
13’
  Бакаев
8’
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Пиняев, Батраков, Карпукас, Бакаев, Руденко, Раков
Запасные: Бакаев, Лантратов, Щетинин, Фассон, Чевардин, Пиняев, Руденко, Раков, Погостнов, Вера, Еремеев, Мялковский
1тайм
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Цаке, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Касаджиков, Садулаев, Сидоров, Гаджиев, Ибишев, Келиану, Исмаэл, Самородов, Ульянов, Мицаев
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
26 июля 16:30, Газовик
Логотип домашней команды
Оренбург
Завершен
2 - 1
0.76xG0.71
Логотип гостевой команды
Ростов
Матч окончен
90’
+6’
Семенчук
  Касаджиков
90’
+4’
Паласиос   Татаев
90’
+1’
  Куль
84’
Пуэбла   Куль
80’
Назаренко   Гонсалес
80’
76’
Сулейманов   Шамонин
74’
Мелехин
71’
Олусегун
67’
Мухин   Михайлов
67’
Лангович   Игнатов
Голыбин   Гузина
65’
Рыбчинский   Касаджиков
65’
59’
Лангович
55’
Кучаев   Олусегун
Савельев
49’
47’
  Мелехин
46’
Ногейра   Семенчук
2тайм
Перерыв
45’
+6’
Кучаев
45’
+3’
Ногейра
Савельев
36’
Хотулев
4’
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Голыбин, Болотов, Назаренко, Рыбчинский, Пуэбла, Савельев
Запасные: Голыбин, Рыбчинский, Касимов, Минатулаев, Иващенко, Дударин, Паласиос, Назаренко, Пуэбла, Рудаков, Жезус, Бош
1тайм
Ростов:
Ятимов, Ногейра, Сако, Мелехин, Лангович, Кучаев, Миронов, Роналдо, Мухин, Комаров, Сулейманов
Запасные: Голиков, Петров, Шанталий, Ногейра, Кучаев, Мухин, Сулейманов, Прохин, Жбанов, Азнауров, Мадрахимов, Лангович
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
26 июля 16:30, Ак Барс Арена
Логотип домашней команды
Рубин
Завершен
1 - 3
0.81xG1.91
Логотип гостевой команды
Краснодар
Матч окончен
90’
+4’
  Кристиан
90’
+3’
Кристиан
Тесленко   Лобов
88’
83’
Дуглас   Ленини
80’
Черников   Оздоев
80’
Воробьев   Кристиан
Арройо   Кузнецов
77’
77’
Боселли   Уткин
Безруков   Сиве
65’
Нижегородов   Мальдонадо
64’
53’
  Кривцов
Грипши   Самошников
46’
2тайм
Перерыв
45’
+6’
  Боселли
45’
+4’
Дуглас
Грипши
45’
+4’
45’
+1’
Кривцов
Рожков
18’
  Даку
12’
Рубин
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Рожков, Безруков, Ходжа, Сааведра, Грипши, Даку
Запасные: Корец, Кабутов, Нижегородов, Тесленко, Йочич, Арройо, Игнатьев, Юкич, Безруков, Грипши, Моторин, Нигматуллин
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас, Черников, Батчи, Кривцов, Боселли, Воробьев
Запасные: Черников, Карпенко, Диего Коста, Корякин, Хмарин, Боселли, Воробьев, Пальцев, Дуглас
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
24 июля 17:00, ВЭБ Арена
Логотип домашней команды
ЦСКА
Завершен
2 - 1
1.4xG1.68
Логотип гостевой команды
Балтика
Матч окончен
Жоао Виктор
90’
+6’
Попович   Фиров
84’
76’
Оффор   Никитин
Глебов   Кармо
76’
Гонду   Мусаев
76’
69’
Мендель   Беликов
69’
М. Петров   Йенне
64’
Мендель
46’
Муфи   Чивич
46’
И. Петров   Поспелов
2тайм
Перерыв
  Глебов
36’
  Андерсон
33’
1’
  Оффор
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Кисляк, Глебов, Козлов, Обляков, Попович, Гонду
Запасные: Гонду, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Гайич, Бандикян, Алвес, Глебов, Попович, Баровский, Лукин
1тайм
Балтика:
Бориско, Бевеев, Муфи, Гассама, Андерсон, Варатынов, Титков, И. Петров, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Шнапцев, Муфи, Оффор, Любаков, Кукушкин, Рядно, И. Петров, Мендель, Мурид, Хиль, М. Петров, Кирш
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
25 июля 11:00, ВТБ Арена
Логотип домашней команды
Динамо
Завершен
0 - 0
1.35xG1.2
Логотип гостевой команды
Крылья Советов
Матч окончен
88’
Олейников   Столбов
78’
Витюгов   Ороз
Артур   Сергеев
77’
Скопинцев   Диас
77’
64’
Рассказов   Макаров
64’
Баняц   Гальдамес
63’
Рахманович   Крамарич
Гладышев   Ан. Миранчук
63’
Фомин   Окишор
63’
2тайм
Перерыв
Динамо
Лунев, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Фомин, Гладышев, Майсторович, Артур, Фернандес, Бабаев, Расулов, Маричаль, Скопинцев, Лещук, Кутицкий, Смелов
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Игнатенко, Витюгов, Лепский, Олейников, Баняц, Джеффри, Рахманович, Рассказов, Фролов, Кокарев, Дани Фернандес, Шитов
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
25 июля 13:15, Самара Арена
Логотип домашней команды
Акрон
Завершен
0 - 5
0.72xG2.48
Логотип гостевой команды
Зенит
Матч окончен
88’
Мантуан   Андраде
84’
  Аугусто
83’
Соболев   Кондаков
Лончар   Марадишвили
83’
Неделчару
83’
78’
  Джон
66’
Вендел   Дркушич
Дмитриев   Железнов
63’
Аревало   Беншимол
63’
54’
Вендел
Бистрович   Базилевский
46’
46’
Барриос   Аугусто
46’
Глушенков   Караваев
Бардыбахин   Роча
46’
2тайм
Перерыв
40’
Барриос
Лончар
39’
34’
  Мантуан
18’
  Соболев
Дмитриев
12’
7’
  Соболев
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Бардыбахин, Джурасович, Аревало, Лончар, Бистрович, Дмитриев, Тедич
Запасные: Лончар, Волочай, Эшковал, Дмитриев, Попенков, Аревало, Тереховский, Ведерников, Бистрович, Хосонов, Бардыбахин
1тайм
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Педро, Джон, Вендел, Барриос, Глушенков, Соболев
Запасные: Соболев, Москвичев, Ерохин, Барриос, Латышонок, Горшков, Алип, Волков, Мостовой, Глушенков, Мантуан, Вендел
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
25 июля 15:30, Факел
Логотип домашней команды
Факел
Завершен
1 - 2
1.11xG0.86
Логотип гостевой команды
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+3’
Миро   Зинович
88’
Глушков   Хоссейннежад
Тодорович   Уридия
84’
Магомедов   Багамаев
83’
79’
  Сандрачук
Альшин   Гиоргобиани
75’
Гнапи   Турищев
75’
Якимов   Ковалев
68’
65’
Агаларов   Лесовой
65’
Апшацев   Джабраилов
2тайм
Перерыв
42’
Апшацев
30’
  Журавлев
  Якимов
21’
Факел
Фролкин, Тодорович, Альшин, Журавлев, Юрганов, Габараев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Пуси, Гнапи
Запасные: Бардачев, Сутормин, Гнапи, Доровских, Тодорович, Альшин, Обухов, Симонов, Беляев, Якимов, Магомедов
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Сандрачук, Аларкон, Алибеков, Кагермазов, Глушков, Апшацев, Мрезиг, Миро, Агаларов
Запасные: Агаларов, Ахмедов, Апшацев, Миро, Аззи, Хубулов, Волк, Магомедов, Глушков
Подробнее
Премьер-лига Россия (РПЛ). 1 тур
25 июля 17:45, Лукойл Арена
Логотип домашней команды
Спартак
Завершен
3 - 0
2.54xG0.54
Логотип гостевой команды
Родина
Матч окончен
  Пруцев
86’
Бабич   Пруцев
84’
82’
Сокол   Бессмертный
Маркиньос   Дмитриев
81’
  Мартинс Перейра
79’
75’
Бакаев   Абдусаламов
75’
Крижан   Мусаев
75’
Дятлов   Гогличидзе
74’
Тимошенко
Угальде   Мартинс Перейра
63’
Жедсон Фернандеш   Денисов
63’
Парада   Джику
63’
54’
Егорычев   Посо
2тайм
Перерыв
39’
Дятлов
32’
Егорычев
  Маркиньос
24’
Спартак
Максименко, Парада, Бабич, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Зобнин, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Хлусевич, Массалыга, Сорокин, Гарсия, Парада, Жедсон Фернандеш, Угальде, Помазун, Маркиньос, Бабич, Довбня, Саусь
1тайм
Родина:
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Бакаев, Фищенко, Егорычев, Рейна, Тимошенко, Максименко
Запасные: Айдаров, Сокол, Свинов, Шадринцев, Ушатов, Бакаев, Тананеев, Сиссоко, Гордюшенко, Дятлов, Крижан, Егорычев
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Кто станет чемпионом России?18595 голосов
ЗенитЗенит
СпартакСпартак
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
ЛокомотивЛокомотив
ДинамоДинамо Москва
Кто-то другойБалтика
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
результаты
logoАхмат
logoЗенит
logoФакел
logoРостов
logoДинамо Махачкала
logoРодина Москва
logoЦСКА
logoКрылья Советов
logoЛокомотив
logoРубин
logoСпартак
logoОренбург
logoДинамо Москва
logoКраснодар
logoАкрон
logoБалтика

Комментарии

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За окном луна, выспался фанат, вот и стартует наш чемпионат 😁
ОтветПинающий Достоинства
За окном луна, выспался фанат, вот и стартует наш чемпионат 😁
Очень вирусная песня у них получилась
ОтветПинающий Достоинства
За окном луна, выспался фанат, вот и стартует наш чемпионат 😁
Точно, в честь этого приму даже не одну Балтику, а пару тройку
Легенда возвращается. Уверен, что уже в первом туре будет судейский скандал))
ОтветSanan1908
Легенда возвращается. Уверен, что уже в первом туре будет судейский скандал))
Это железяка 😂
ОтветSanan1908
Легенда возвращается. Уверен, что уже в первом туре будет судейский скандал))
Бузусловно👆
Ура, ура, ура, наш родной чемпионат возвращается 🥳
Начинаются ставочки, кто станет первым трехтуровым чемпионом, кого из тренеров первым уволят, кто потребует переигровку матча из-за свистка арбитра в момент поправления гетр игроком.
Захватывающе. Непредсказуемо.
Всех болельщиков со стартом Реально Прикольной Лиги 😼
ОтветReggi
Ура, ура, ура, наш родной чемпионат возвращается 🥳 Начинаются ставочки, кто станет первым трехтуровым чемпионом, кого из тренеров первым уволят, кто потребует переигровку матча из-за свистка арбитра в момент поправления гетр игроком. Захватывающе. Непредсказуемо. Всех болельщиков со стартом Реально Прикольной Лиги 😼
...и какая кофейня теперь прославится ))
ОтветDin Korso
...и какая кофейня теперь прославится ))
Кофейни это как-то по-зумерски, по слабому. Ставлю на олдскул и бары. "На Дне", например, легендарное место.
Но там стульями не дерутся, там культурно выпивают вкусное пиво и болеют за лучший клуб во вселенной 😇 да что там во вселенной... В России!
Несмотря на удручающие игру и результаты ЦСКА в предсезонных играх, сегодня жду победу! Всех с началом нового сезона!
Ответkillmonger
Несмотря на удручающие игру и результаты ЦСКА в предсезонных играх, сегодня жду победу! Всех с началом нового сезона!
Предпосылок к этому не много.
Я конечно могу ошибаться, но ту физуху, которую не заложили зимой, сейчас не смогли подтянуть.
ОтветCaniball
Предпосылок к этому не много. Я конечно могу ошибаться, но ту физуху, которую не заложили зимой, сейчас не смогли подтянуть.
Матчи предсезонки не о чем не говорят. Спартак чемпион предсезонок, а толку?
Дождались! Настоящий футбол возвращается!
Наконец наш чемпионат возвращается. Несмотря на все его минусы,все равно очень интересно следить. Как никак родной
ОтветМистер Саломандер
Наконец наш чемпионат возвращается. Несмотря на все его минусы,все равно очень интересно следить. Как никак родной
Комментарий скрыт
ОтветNagibator_2000
Комментарий скрыт
нет. Либо "Динамо", либо ЦСКА.
После долгого перерыва оплатил «Матч! Премьер», чтобы стать свидетелем лучшего футбола на планете 😁 Верю в молодую поросль Игдисамова, жду смелой, красивой игры 🔴🔵
ОтветДавид Кочинян
После долгого перерыва оплатил «Матч! Премьер», чтобы стать свидетелем лучшего футбола на планете 😁 Верю в молодую поросль Игдисамова, жду смелой, красивой игры 🔴🔵
Комментарий скрыт
ОтветДавид Кочинян
После долгого перерыва оплатил «Матч! Премьер», чтобы стать свидетелем лучшего футбола на планете 😁 Верю в молодую поросль Игдисамова, жду смелой, красивой игры 🔴🔵
Я все жду от команды осознания, что в отсутствие еврокубков между 6 и 2 местом нет никакой разницы и надо играть в смелый, рисковый, красивый футбол.
Только так можно дерзнуть занять первое место, а все остальные неважны.
О, Andy ещё и отредактировал свой комментарий))
Первая версия звучала как "На трассу ночью работать?)"
Вторая уже - "В ночную ботам больше платят?".
Спортс, этот товарищ не ваш диванный комментатор на зарплате?)) а зачем он ответы ограничивает? 🤨
За мальчишку из Оренбурга, и его слёзы радости после свистка, было также радостно и немного слезливо сквозь улыбку. Молодчина так держать, хоть новые имена и лица появляются в нашем родном и таком конечно "деревянном" чемпионате, но честно сказать...мне другого и не надо)). Всех с началом чемпионата ⚽
У ЦСКА наконец-то появился шанс возглавить турнирную таблицу!
ОтветBrennet
У ЦСКА наконец-то появился шанс возглавить турнирную таблицу!
На денёк, другой.
Места уже распределены сверху.
ОтветBrennet
У ЦСКА наконец-то появился шанс возглавить турнирную таблицу!
Или у Балтики
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