Стартовал чемпионат России! «Краснодар» победил «Рубин» в Казани, «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом», «Ростов» в большинстве уступил «Оренбургу»

В Альфа-Банк РПЛ прошли матчи 1-го тура.

24 июля ЦСКА выиграл у «Балтики» (2:1) в первом матче нового сезона Альфа-Банк РПЛ.

25 июля «Динамо » сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), «Зенит » победил в гостях у «Акрона » (5:0), «Спартак » разгромил «Родину » (3:0).

26 июля «Локомотив » дома поделил очки с «Ахматом » (1:1), «Рубин » на своем поле в меньшинстве проиграл «Краснодару » (1:3).

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1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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