Стартовал чемпионат России! «Краснодар» победил «Рубин» в Казани, «Локомотив» дома сыграл вничью с «Ахматом», «Ростов» в большинстве уступил «Оренбургу»

В Альфа-Банк РПЛ прошли матчи 1-го тура.
24 июля ЦСКА выиграл у «Балтики» (2:1) в первом матче нового сезона Альфа-Банк РПЛ.
25 июля «Динамо» сыграло вничью с «Крыльями Советов» (0:0), «Зенит» победил в гостях у «Акрона» (5:0), «Спартак» разгромил «Родину» (3:0).
26 июля «Локомотив» дома поделил очки с «Ахматом» (1:1), «Рубин» на своем поле в меньшинстве проиграл «Краснодару» (1:3).
Чемпионат России
1-й тур
Локомотив
Митрюшкин, Фассон, Морозов, Ньямси, Сильянов, Пиняев, Батраков, Карпукас, Бакаев, Руденко, Раков
Запасные: Бакаев, Лантратов, Щетинин, Фассон, Чевардин, Пиняев, Руденко, Раков, Погостнов, Вера, Еремеев, Мялковский
Ахмат:
Шелия, Богосавац, Цаке, Ибишев, Адамов, Ромао, Исмаэл, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Касаджиков, Садулаев, Сидоров, Гаджиев, Ибишев, Келиану, Исмаэл, Самородов, Ульянов, Мицаев
Оренбург
Овсянников, Ведерников, Хотулев, Паласиос, Сивис, Голыбин, Болотов, Назаренко, Рыбчинский, Пуэбла, Савельев
Запасные: Голыбин, Рыбчинский, Касимов, Минатулаев, Иващенко, Дударин, Паласиос, Назаренко, Пуэбла, Рудаков, Жезус, Бош
Ростов:
Ятимов, Ногейра, Сако, Мелехин, Лангович, Кучаев, Миронов, Роналдо, Мухин, Комаров, Сулейманов
Запасные: Голиков, Петров, Шанталий, Ногейра, Кучаев, Мухин, Сулейманов, Прохин, Жбанов, Азнауров, Мадрахимов, Лангович
Рубин
Ставер, Нижегородов, Вуячич, Тесленко, Арройо, Рожков, Безруков, Ходжа, Сааведра, Грипши, Даку
Запасные: Корец, Кабутов, Нижегородов, Тесленко, Йочич, Арройо, Игнатьев, Юкич, Безруков, Грипши, Моторин, Нигматуллин
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Жубал, Тормена, Вахания, Дуглас, Черников, Батчи, Кривцов, Боселли, Воробьев
Запасные: Черников, Карпенко, Диего Коста, Корякин, Хмарин, Боселли, Воробьев, Пальцев, Дуглас
ЦСКА
Тороп, Мойзес, Данилов, Жоао Виктор, Круговой, Кисляк, Глебов, Козлов, Обляков, Попович, Гонду
Запасные: Гонду, Бесаев, Матеус Рейс, Абдулкадыров, Гайич, Бандикян, Алвес, Глебов, Попович, Баровский, Лукин
Балтика:
Бориско, Бевеев, Муфи, Гассама, Андерсон, Варатынов, Титков, И. Петров, Мендель, М. Петров, Оффор
Запасные: Шнапцев, Муфи, Оффор, Любаков, Кукушкин, Рядно, И. Петров, Мендель, Мурид, Хиль, М. Петров, Кирш
Динамо
Лунев, Скопинцев, Рикардо, Осипенко, Зайдензаль, Бителло, Глебов, Фомин, Артур, Тюкавин, Гладышев
Запасные: Фомин, Гладышев, Майсторович, Артур, Фернандес, Бабаев, Расулов, Маричаль, Скопинцев, Лещук, Кутицкий, Смелов
Крылья Советов:
Песьяков, Печенин, Божин, Чернов, Фернандо, Бабкин, Витюгов, Олейников, Баняц, Рассказов, Рахманович
Запасные: Игнатенко, Витюгов, Лепский, Олейников, Баняц, Джеффри, Рахманович, Рассказов, Фролов, Кокарев, Дани Фернандес, Шитов
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Бардыбахин, Джурасович, Аревало, Лончар, Бистрович, Дмитриев, Тедич
Запасные: Лончар, Волочай, Эшковал, Дмитриев, Попенков, Аревало, Тереховский, Ведерников, Бистрович, Хосонов, Бардыбахин
Зенит:
Адамов, Вега, Нино, Дивеев, Мантуан, Педро, Джон, Вендел, Барриос, Глушенков, Соболев
Запасные: Соболев, Москвичев, Ерохин, Барриос, Латышонок, Горшков, Алип, Волков, Мостовой, Глушенков, Мантуан, Вендел
Факел
Фролкин, Тодорович, Альшин, Журавлев, Юрганов, Габараев, Якимов, Нетфуллин, Магомедов, Пуси, Гнапи
Запасные: Бардачев, Сутормин, Гнапи, Доровских, Тодорович, Альшин, Обухов, Симонов, Беляев, Якимов, Магомедов
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Сандрачук, Аларкон, Алибеков, Кагермазов, Глушков, Апшацев, Мрезиг, Миро, Агаларов
Запасные: Агаларов, Ахмедов, Апшацев, Миро, Аззи, Хубулов, Волк, Магомедов, Глушков
Спартак
Максименко, Парада, Бабич, Литвинов, Жедсон Фернандеш, Зобнин, Умяров, Маркиньос, Барко, Солари, Угальде
Запасные: Хлусевич, Массалыга, Сорокин, Гарсия, Парада, Жедсон Фернандеш, Угальде, Помазун, Маркиньос, Бабич, Довбня, Саусь
Родина:
Волков, Дятлов, Мещанинов, Крижан, Сокол, Бакаев, Фищенко, Егорычев, Рейна, Тимошенко, Максименко
Запасные: Айдаров, Сокол, Свинов, Шадринцев, Ушатов, Бакаев, Тананеев, Сиссоко, Гордюшенко, Дятлов, Крижан, Егорычев
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица РПЛ
Статистика РПЛ
Начинаются ставочки, кто станет первым трехтуровым чемпионом, кого из тренеров первым уволят, кто потребует переигровку матча из-за свистка арбитра в момент поправления гетр игроком.
Захватывающе. Непредсказуемо.
Всех болельщиков со стартом Реально Прикольной Лиги 😼
Но там стульями не дерутся, там культурно выпивают вкусное пиво и болеют за лучший клуб во вселенной 😇 да что там во вселенной... В России!
Я конечно могу ошибаться, но ту физуху, которую не заложили зимой, сейчас не смогли подтянуть.
Только так можно дерзнуть занять первое место, а все остальные неважны.
Первая версия звучала как "На трассу ночью работать?)"
Вторая уже - "В ночную ботам больше платят?".
Спортс, этот товарищ не ваш диванный комментатор на зарплате?)) а зачем он ответы ограничивает? 🤨
Места уже распределены сверху.