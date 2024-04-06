«Барса» − это моя жизнь». Несмотря на скорый уход, Хави всегда будет предан клубу

Летом главный тренер «Барселоны» Хави покинет клуб, но его преданность и любовь к каталонцам непоколебимы.

«Для меня «Барса» − это моя жизнь, это чувство, которое я испытываю внутри себя», − сказал Хави на презентации BarcaONE , новой бесплатной потоковой платформы клуба.

Хави продолжил: «Я просыпаюсь и думаю о «Барсе». Я не очень верующий, но я думаю, что моя религия − это «Барса».

По данным Relevo, президент «Барселоны» Жоан Лапорта делает все возможное, чтобы Хави продолжил работу в качестве тренера «Барсы» в следующем сезоне, но, похоже, он уже не изменит своего решения.

Источники в окружении Хави говорят, что он на 100% сосредоточен на том, чтобы как можно лучше закончить сезон с «Барсой», прежде чем уйти. Клуб все еще не в состоянии выиграть чемпионат и Лигу чемпионов, но впереди команду ждут некоторые сложные игры.