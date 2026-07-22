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  4. Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри

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Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри
Батраков составил портрет идеального футболиста.

Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста.

Полузащитник «Локомотива» и сборной России назвал игроков, которых считает идеальными по различным характеристикам.

Скорость: Килиан Мбаппе.

Сила: Криштиану Роналду.

Техника: Лионель Месси.

Правая нога: Педри.

Левая нога: Лионель Месси.

Игра головой:  Харри Кейн.

Харизма: Пепе.

Интеллект: Лионель Месси.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49632 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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Комментарии

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Если все это сложить вместе получился Мостовой🫅
ОтветПокерный Футбол
Если все это сложить вместе получился Мостовой🫅
Соболев
ОтветПокерный Футбол
Если все это сложить вместе получился Мостовой🫅
Андрей причем.
Член Лукаку
Ответзаблокированному пользователю
Член Лукаку
Член Лукаку
..и рука Дзюбы =)
Ответзаблокированному пользователю
Член Лукаку
Яйца Валеры Климова
Скорость: Пепе
Сила: Месси
Техника: Пепе
Правая нога: Месси
Левая нога: Роналду.
Игра головой: Месси
Харизма: Педри
Интеллект: Пепе
ОтветVarbi4
Скорость: Пепе Сила: Месси Техника: Пепе Правая нога: Месси Левая нога: Роналду. Игра головой: Месси Харизма: Педри Интеллект: Пепе
Дзюба?
ОтветVarbi4
Скорость: Пепе Сила: Месси Техника: Пепе Правая нога: Месси Левая нога: Роналду. Игра головой: Месси Харизма: Педри Интеллект: Пепе
Иван Обляков
Дриблинг Арбелоа, финты Гатагова, умение забивать Тихоновецкого
ОтветЕбздрогыч
Дриблинг Арбелоа, финты Гатагова, умение забивать Тихоновецкого
Дриблинг Горлуковича!
Ответmit-byer
Дриблинг Горлуковича!
И финты Скрыльникова!
Исполнение пенальти: Смолов
Стоимость Сутормин
Почему в этих списках нет Лукаку?
Ответленнорыч-абрамович
Почему в этих списках нет Лукаку?
Лукаку мне оч нравился, когда в форме. Реальный бык)
Ответленнорыч-абрамович
Почему в этих списках нет Лукаку?
Просто нет аспекта, в котором нужно было бы его выбирать))
Рука - Марадонны
Зубы - Суареса
Нос - Ибрагимовича
ОтветЮрий Кузнецов
Рука - Марадонны Зубы - Суареса Нос - Ибрагимовича
😁....((((((((
ОтветЮрий Кузнецов
Рука - Марадонны Зубы - Суареса Нос - Ибрагимовича
Что еще за Марадонна? Ну хватит уже позориться...
Реализация: Холанд
Ответ777тч
Реализация: Холанд
Реализация онли Роналдо
в чем сира Роналду заключается? он большой вес берет в спортзале, или что 🤷
ОтветЛюбезный Коссутий
в чем сира Роналду заключается? он большой вес берет в спортзале, или что 🤷
Всё ещё не роскомнадзорнулся, наблюдая за Месси🙃
ОтветЛюбезный Коссутий
в чем сира Роналду заключается? он большой вес берет в спортзале, или что 🤷
Речь явно не про 41-летнего Роналду.
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