Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри

Батраков составил портрет идеального футболиста.

Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста.

Полузащитник «Локомотива » и сборной России назвал игроков, которых считает идеальными по различным характеристикам.

Скорость: Килиан Мбаппе .

Сила: Криштиану Роналду .

Техника: Лионель Месси.

Правая нога: Педри .

Левая нога: Лионель Месси.

Игра головой: Харри Кейн.

Харизма: Пепе.

Интеллект: Лионель Месси.