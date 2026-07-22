Батраков составил идеального футболиста: скорость Мбаппе, сила Роналду, техника и интеллект Месси, игра головой Кейна, харизма Пепе, правая нога Педри
Батраков составил портрет идеального футболиста.
Алексей Батраков составил портрет идеального футболиста.
Полузащитник «Локомотива» и сборной России назвал игроков, которых считает идеальными по различным характеристикам.
Скорость: Килиан Мбаппе.
Сила: Криштиану Роналду.
Техника: Лионель Месси.
Правая нога: Педри.
Левая нога: Лионель Месси.
Игра головой: Харри Кейн.
Харизма: Пепе.
Интеллект: Лионель Месси.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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..и рука Дзюбы =)
Сила: Месси
Техника: Пепе
Правая нога: Месси
Левая нога: Роналду.
Игра головой: Месси
Харизма: Педри
Интеллект: Пепе
Зубы - Суареса
Нос - Ибрагимовича