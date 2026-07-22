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Белый дом о кепке Феррана Торреса с надписью Make Spain Great Again: «Все хотят присоединиться к этому движению»
Белый дом отреагировал на кепку Феррана Торреса.

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес привлек внимание Белого дома после победы на ЧМ-2026.

Во время чемпионского парада в Мадриде автор победного гола в финале против Аргентины (1:0) появился в красной кепке с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой»).

На это обратил внимание официальный аккаунт Белого дома в X, опубликовавший сообщение: «Everyone wants in on the movement» («Все хотят присоединиться к этому движению»).

Таким образом администрация президента США Дональда Трампа связала кепку Торреса со знаменитым лозунгом Make America Great Again, который использовал Трамп в своих предвыборных кампаниях.

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?49634 голоса
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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Комментарии

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Конечно жаль, что чемпионат мира подошёл к концу, но надо искать позитив. Ведь, надеюсь, ещё неделя другая и поменьше новостей будет про Белый дом, как покекал АйШоуСпид, какое ценное мнение высказал АртПо, и закончится суперАналитика от Гном Гномыча. Спортс, я в вас верю, бусь!)
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Конечно жаль, что чемпионат мира подошёл к концу, но надо искать позитив. Ведь, надеюсь, ещё неделя другая и поменьше новостей будет про Белый дом, как покекал АйШоуСпид, какое ценное мнение высказал АртПо, и закончится суперАналитика от Гном Гномыча. Спортс, я в вас верю, бусь!)
Да, но ,к сожалению, опять стали всплывать Терешковы, Роднины, Журовы и прочие Ротенберги-патриоты
ОтветКан и Баллак сидят в баре
Конечно жаль, что чемпионат мира подошёл к концу, но надо искать позитив. Ведь, надеюсь, ещё неделя другая и поменьше новостей будет про Белый дом, как покекал АйШоуСпид, какое ценное мнение высказал АртПо, и закончится суперАналитика от Гном Гномыча. Спортс, я в вас верю, бусь!)
Наивный Вы,однако!))
Попробуют вернуть колонии Флорида, Техас и Великую Мексику?
ОтветBooligan
Попробуют вернуть колонии Флорида, Техас и Великую Мексику?
Для начала можно ограничиться Аргентиной. Для аргентинцев - это отличная возможность проснуться чемпионами мира.
Торрес - отличный, просто отличный парень, и, судя по всему, настоящий патриот Испании. Я видел его в моей кепке - и мне это нравится. Испания - великая страна, действительно очень великая. Конечно, не такая великая, как Америка, будем честны. Но всё же великая страна с великими людьми. А Ферран? Потрясающий футболист. Просто потрясающий!
"Таким образом администрация президента..." решила в очередной раз примазаться к чужому успеху как к своему.
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