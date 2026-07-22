Белый дом о кепке Феррана Торреса с надписью Make Spain Great Again: «Все хотят присоединиться к этому движению»
Белый дом отреагировал на кепку Феррана Торреса.
Нападающий сборной Испании Ферран Торрес привлек внимание Белого дома после победы на ЧМ-2026.
Во время чемпионского парада в Мадриде автор победного гола в финале против Аргентины (1:0) появился в красной кепке с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой»).
На это обратил внимание официальный аккаунт Белого дома в X, опубликовавший сообщение: «Everyone wants in on the movement» («Все хотят присоединиться к этому движению»).
Таким образом администрация президента США Дональда Трампа связала кепку Торреса со знаменитым лозунгом Make America Great Again, который использовал Трамп в своих предвыборных кампаниях.
Эта, чемпионы-2026
Та, чемпионы-2010
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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