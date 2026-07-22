«Барса» уверена, что доведет трансфер Альвареса до конца. Форвард может начать бойкотировать тренировки с «Атлетико» (Marca)

«Барса» уверена в успешном завершении истории с Альваресом.

«Барса» уверена, что сможет довести трансфер Хулиана Альвареса до конца, сообщает Marca.

В клубе считают, выбранная тактика давления и ожидания вскоре принесет результат, несмотря на отказ «Атлетико» продавать форварда.

Руководство «Барсы» полагает, что решающую роль может сыграть давление со стороны самого футболиста. По информации источника, Альварес рассматривает возможность не явиться 10 августа на первую тренировку «Атлетико».

Помимо желания аргентинца перейти в «Барселону», тот факт, что предложение в 100 млн евро ограничено по времени, также используется клубом как инструмент давления. В «Барселоне» уверены, что со временем «Атлетико » все же уступит.

В мадридском клубе по-прежнему занимают жесткую позицию и отказываются продавать игрока.