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  4. «Барса» уверена, что доведет трансфер Альвареса до конца. Форвард может начать бойкотировать тренировки с «Атлетико» (Marca)

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«Барса» уверена, что доведет трансфер Альвареса до конца. Форвард может начать бойкотировать тренировки с «Атлетико» (Marca)
«Барса» уверена в успешном завершении истории с Альваресом.

«Барса» уверена, что сможет довести трансфер Хулиана Альвареса до конца, сообщает Marca. 

В клубе считают, выбранная тактика давления и ожидания вскоре принесет результат, несмотря на отказ «Атлетико» продавать форварда.

Руководство «Барсы» полагает, что решающую роль может сыграть давление со стороны самого футболиста. По информации источника, Альварес рассматривает возможность не явиться 10 августа на первую тренировку «Атлетико».

Помимо желания аргентинца перейти в «Барселону», тот факт, что предложение в 100 млн евро ограничено по времени, также используется клубом как инструмент давления. В «Барселоне» уверены, что со временем «Атлетико» все же уступит.

В мадридском клубе по-прежнему занимают жесткую позицию и отказываются продавать игрока. 

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Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Marca
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Комментарии

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Если начнет бойкотировать, то лишить его зарплаты и в молодёжку.
А то умные : ради высокой лички подписать длинный контракт с высокой неустойкой, а теперь-"отпустите меня".
Не, надо было соглашаться на меньшую личку с меньшими отступными.
Ответ&_Bishep_&
Если начнет бойкотировать, то лишить его зарплаты и в молодёжку. А то умные : ради высокой лички подписать длинный контракт с высокой неустойкой, а теперь-"отпустите меня". Не, надо было соглашаться на меньшую личку с меньшими отступными.
Якобы были личные договоренности о трансфере в конце сезона. Поэтому играл на Уколах против Арсенала.
Ответарт П
Якобы были личные договоренности о трансфере в конце сезона. Поэтому играл на Уколах против Арсенала.
На бумаге? Эпоха когда "слово мужчины" стоило дороже любой скрепы , похоже уходит.
хоть раз, когда игрок устраивал истерики и таким образом переходил в другой клуб, был толк?

сколько вспоминаю - одна хрень получалась по итогу
ОтветJohnnyMulka
хоть раз, когда игрок устраивал истерики и таким образом переходил в другой клуб, был толк? сколько вспоминаю - одна хрень получалась по итогу
Куртуа из Челси так в Реал переходил
ОтветДмитрий Манин
Куртуа из Челси так в Реал переходил
Бэйл по моему тоже, в ТТХ трени бойкотировал. Да были случаи.
Если решится на бойкот - запорет себе карьеру.
Надеюсь, Атлетико этого не допустит, и отпустит игрока. В Атлетико Б, до изменения поведения.

Наобещал а потом передумал? Скидывайтесь с агентом и выкупайте контракт.

Я поддержал бы подобный демарш если клуб бы к нему хоть каплю неуважительно относился, не давал возможности играть/проявить себя, задерживал, не знаю, ЗП, фанаты плевались бы. Это не так.

Он приходил в проблемную команду и хотел затащить, засиять. Тащи. Сияй.

Суарес с пузиком дотащил до победы в ЛаЛиге, ты - до полуфинала ЛЧ и до финала кубка. Просрал, заплакал, захотел к конкурентам. Соберись и прояви уважение, еп.
Ответtokoruko
Если решится на бойкот - запорет себе карьеру. Надеюсь, Атлетико этого не допустит, и отпустит игрока. В Атлетико Б, до изменения поведения. Наобещал а потом передумал? Скидывайтесь с агентом и выкупайте контракт. Я поддержал бы подобный демарш если клуб бы к нему хоть каплю неуважительно относился, не давал возможности играть/проявить себя, задерживал, не знаю, ЗП, фанаты плевались бы. Это не так. Он приходил в проблемную команду и хотел затащить, засиять. Тащи. Сияй. Суарес с пузиком дотащил до победы в ЛаЛиге, ты - до полуфинала ЛЧ и до финала кубка. Просрал, заплакал, захотел к конкурентам. Соберись и прояви уважение, еп.
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ОтветTwilight_Shadow
Комментарий скрыт
В сити не давали играть потому что есть Холланд, в сборной не дают потому что есть Месси, в Атлетико не дают потому что *ой да что угодно, от деспота тренера до структуры игры и кармы клуба*

Бедный парень! Вот бы в Барселоне между Ямалем и Рафиньей побегать и... кое что понять о себе.

Был в Атлетико один недооцененный талант за 100+млн которому не давали играть. Как же расцвел! В... Аль-Хренпоймигде
Не нужен он
Не форвард на 30+ голов за сезон
Ответmelmi
Не нужен он Не форвард на 30+ голов за сезон
А много ли в современном мире «форвардов на 30+ голов за сезон» ?
За прошлый сезон из топ-15 лиг таких было всего лишь 6 человек: Кейн, Мбаппе, Холанд, Суарес (Спортинг), Парротт (АЗ Алкмар), Павлидис (Бенфика).

Для Барселоны главное чтобы забивал - не сомневаюсь, что у Альвареса это получится гораздо лучше с Ямалем и Рафиньей/Гордоном на флангах чем в Атлетико.
Ответmelmi
Не нужен он Не форвард на 30+ голов за сезон
А зачем обязательно такой нужен?
Был у нас Лёва который 40 за сезон мог положить вот только половину атак которые через него проложили он сам отрезал своими неумелым дриблингом и пасом
Альварес будет стягивать за собой защитников, сам же создавать пространство и сам же в эти зоны мяч доставлять, причем на элитном уровне, а учитывая что в команде есть Фермин, Рафинья, будут Гордон и Адейеми, то это пространство будет кому использовать
100ка и так переплата за него. Форвард с около нулевой статой уровня Феррана, только одного тут поливают за промахи, а второго готовы купить за 100ку. Уж лучше взять Оярасабаля если он доступен.
Ответsvaz
100ка и так переплата за него. Форвард с около нулевой статой уровня Феррана, только одного тут поливают за промахи, а второго готовы купить за 100ку. Уж лучше взять Оярасабаля если он доступен.
Оярсабля тоже не надо
Чего Барса в него так вцепилась? Учитывая, какой ценник за него ломят, и не особо выдающееся выступление на ЧМ, это безумие какое-то.
Ну а начнёт бойкотировать тренировки, вводить штрафные санкции. Условия контракта должны соблюдать обе стороны. Клуб - платить зарплату и обеспечивать условия для тренировок, поддержания здоровья игрока. Футболист - тренироваться и играть.
ОтветReggi
Чего Барса в него так вцепилась? Учитывая, какой ценник за него ломят, и не особо выдающееся выступление на ЧМ, это безумие какое-то. Ну а начнёт бойкотировать тренировки, вводить штрафные санкции. Условия контракта должны соблюдать обе стороны. Клуб - платить зарплату и обеспечивать условия для тренировок, поддержания здоровья игрока. Футболист - тренироваться и играть.
Комментарий скрыт
ОтветReggi
Чего Барса в него так вцепилась? Учитывая, какой ценник за него ломят, и не особо выдающееся выступление на ЧМ, это безумие какое-то. Ну а начнёт бойкотировать тренировки, вводить штрафные санкции. Условия контракта должны соблюдать обе стороны. Клуб - платить зарплату и обеспечивать условия для тренировок, поддержания здоровья игрока. Футболист - тренироваться и играть.
Оценивать футболиста по играм сборных при потенциальных это прямой путь к тому чтобы трансфер провалился
Футбол сборных по понятным причинам менее организован и структурно развит, сама Аргентина моделью игры радикально от Барсы отличается, какой смысл судить футболиста по этим играм(причем он себя просто шикарно показал по набору качеств, очень подходящий Барсе игрок), если в клубе будет другой футбол?
А Хулиан нужен этот Альварес?
Ответ& Co1366
А Хулиан нужен этот Альварес?
Генич, ты?
ОтветАлександр Сибиряк
Генич, ты?
Терпеть ненавижу, дай адрес в личку высказать.
Предложение "Барсы" действительно до конца июля, а Альварес будет бойкотировать тренировки начиная с 10 августа. Интересный план, но может не сработать
Дембеле: "Списывай, только не точь в точь. Потом ко мне в ПСЖ перескочишь".
Барса совсем свихнулась на этом альваресе. ЦФ никакой. Это мы прекрасно видели на ЧМ. Не фактурный игрок. С ростом 170см и хрупким телосложением его будут нежно топтать в штрафной. Если он туда вообще доберется. А стандарты головой кто будет завершать. С таким ростом нереально. Значит минус 50% успеха в завершении атаки. Пеп просто так не отдаст игрока, а этого отдал. Дай Бог, чтобы этот маразматический "трансфер" провалился.
ОтветFROL
Барса совсем свихнулась на этом альваресе. ЦФ никакой. Это мы прекрасно видели на ЧМ. Не фактурный игрок. С ростом 170см и хрупким телосложением его будут нежно топтать в штрафной. Если он туда вообще доберется. А стандарты головой кто будет завершать. С таким ростом нереально. Значит минус 50% успеха в завершении атаки. Пеп просто так не отдаст игрока, а этого отдал. Дай Бог, чтобы этот маразматический "трансфер" провалился.
Пеп отдал его, чтобы денег клуб выручил, да и чахнуть он начинал в команде, место основного ему, да и любому форварду мира, в составе МС не грозило, нет такого, кто бы Холланда из состава вытеснил.
ОтветFROL
Барса совсем свихнулась на этом альваресе. ЦФ никакой. Это мы прекрасно видели на ЧМ. Не фактурный игрок. С ростом 170см и хрупким телосложением его будут нежно топтать в штрафной. Если он туда вообще доберется. А стандарты головой кто будет завершать. С таким ростом нереально. Значит минус 50% успеха в завершении атаки. Пеп просто так не отдаст игрока, а этого отдал. Дай Бог, чтобы этот маразматический "трансфер" провалился.
Где свихнулась? Она отправила предложение, и всё. Игрок нужен тренеру Барсы, игроку хочется в Барселоне играть. Пусть там сами с ума сходят
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