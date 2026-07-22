«Барса» уверена, что доведет трансфер Альвареса до конца. Форвард может начать бойкотировать тренировки с «Атлетико» (Marca)

«Барса» уверена, что сможет довести трансфер Хулиана Альвареса до конца, сообщает Marca.
В клубе считают, выбранная тактика давления и ожидания вскоре принесет результат, несмотря на отказ «Атлетико» продавать форварда.
Руководство «Барсы» полагает, что решающую роль может сыграть давление со стороны самого футболиста. По информации источника, Альварес рассматривает возможность не явиться 10 августа на первую тренировку «Атлетико».
Помимо желания аргентинца перейти в «Барселону», тот факт, что предложение в 100 млн евро ограничено по времени, также используется клубом как инструмент давления. В «Барселоне» уверены, что со временем «Атлетико» все же уступит.
В мадридском клубе по-прежнему занимают жесткую позицию и отказываются продавать игрока.
Комментарии
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А то умные : ради высокой лички подписать длинный контракт с высокой неустойкой, а теперь-"отпустите меня".
Не, надо было соглашаться на меньшую личку с меньшими отступными.
сколько вспоминаю - одна хрень получалась по итогу
Надеюсь, Атлетико этого не допустит, и отпустит игрока. В Атлетико Б, до изменения поведения.
Наобещал а потом передумал? Скидывайтесь с агентом и выкупайте контракт.
Я поддержал бы подобный демарш если клуб бы к нему хоть каплю неуважительно относился, не давал возможности играть/проявить себя, задерживал, не знаю, ЗП, фанаты плевались бы. Это не так.
Он приходил в проблемную команду и хотел затащить, засиять. Тащи. Сияй.
Суарес с пузиком дотащил до победы в ЛаЛиге, ты - до полуфинала ЛЧ и до финала кубка. Просрал, заплакал, захотел к конкурентам. Соберись и прояви уважение, еп.
Бедный парень! Вот бы в Барселоне между Ямалем и Рафиньей побегать и... кое что понять о себе.
Был в Атлетико один недооцененный талант за 100+млн которому не давали играть. Как же расцвел! В... Аль-Хренпоймигде
Не форвард на 30+ голов за сезон
За прошлый сезон из топ-15 лиг таких было всего лишь 6 человек: Кейн, Мбаппе, Холанд, Суарес (Спортинг), Парротт (АЗ Алкмар), Павлидис (Бенфика).
Для Барселоны главное чтобы забивал - не сомневаюсь, что у Альвареса это получится гораздо лучше с Ямалем и Рафиньей/Гордоном на флангах чем в Атлетико.
Был у нас Лёва который 40 за сезон мог положить вот только половину атак которые через него проложили он сам отрезал своими неумелым дриблингом и пасом
Альварес будет стягивать за собой защитников, сам же создавать пространство и сам же в эти зоны мяч доставлять, причем на элитном уровне, а учитывая что в команде есть Фермин, Рафинья, будут Гордон и Адейеми, то это пространство будет кому использовать
Ну а начнёт бойкотировать тренировки, вводить штрафные санкции. Условия контракта должны соблюдать обе стороны. Клуб - платить зарплату и обеспечивать условия для тренировок, поддержания здоровья игрока. Футболист - тренироваться и играть.
Футбол сборных по понятным причинам менее организован и структурно развит, сама Аргентина моделью игры радикально от Барсы отличается, какой смысл судить футболиста по этим играм(причем он себя просто шикарно показал по набору качеств, очень подходящий Барсе игрок), если в клубе будет другой футбол?