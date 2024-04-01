Алонсо − на выход, Роберто − под вопросом. Романо поделился последними новостями о двух игроках «Барселоны»

Решение принято.

Чем ближе трансферное лето, тем больше появляется слухов о тех или иных игроках. В апреле и мае многие клубы также определяются с планами на тех игроков, чьи контракты истекают в конце июня.

Инсайдер Фабрицио Романо рассказал о том, что в ближайшее время ждет защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо и его коллегу − хавбека Серджи Роберто.

«Стало известно, что в конце текущего сезона Маркос Алонсо покинет «Барселону» свободным агентом. Между игроком и клубом есть огромное уважение, решение принято.

Серджи Роберто тоже может уйти бесплатно, но окончательное решение будет зависеть от будущего Хави».

33-летний Алонсо в этом сезоне провел всего 4 матча в Ла Лиге, так как его замучили травмы. 32-летний Серджи Роберто отыграл не многим больше − всего восемь игр.