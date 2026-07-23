У де Йонга разрыв внутренней боковой связки колена. Хавбек «Барсы» пропустит несколько недель из-за полученной на ЧМ травмы
«Барселона» сообщила точный диагноз Френки де Йонга.
«Барселона» поделилась информацией о состоянии Френки де Йонга.
Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026.
Каталонский клуб сообщил, что у футболиста диагностирован разрыв внутренней боковой связки правого колена. Marca пишет, что он пропустит несколько недель.
В прошлом сезоне Ла Лиги де Йонг провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.
Тревожные слухи о «Барсе»: Де Йонг поругался с Фликом, а на ЧМ еще и усугубил травму
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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