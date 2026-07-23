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  4. У де Йонга разрыв внутренней боковой связки колена. Хавбек «Барсы» пропустит несколько недель из-за полученной на ЧМ травмы

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У де Йонга разрыв внутренней боковой связки колена. Хавбек «Барсы» пропустит несколько недель из-за полученной на ЧМ травмы
«Барселона» сообщила точный диагноз Френки де Йонга.

«Барселона» поделилась информацией о состоянии Френки де Йонга.

Напомним, полузащитник сборной Нидерландов получил травму колена во время чемпионата мира-2026.

Каталонский клуб сообщил, что у футболиста диагностирован разрыв внутренней боковой связки правого колена. Marca пишет, что он пропустит несколько недель.

В прошлом сезоне Ла Лиги де Йонг провел 25 матчей, забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.

Тревожные слухи о «Барсе»: Де Йонг поругался с Фликом, а на ЧМ еще и усугубил травму

Какая золотая Испания сильнее: эта или 2008-2012-го?54675 голосов
Эта, чемпионы-2026Луис де ла Фуэнте
Та, чемпионы-2010Висенте Дель Боске
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Барселоны»
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Комментарии

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Жаль парня. Такой талант и Такой хрустальный
ОтветСвятослав Федорович
Жаль парня. Такой талант и Такой хрустальный
А какой талант? Я смотрю много матчей Барсы и это единственный игрок с очень медленным мышлением и продвижением мяча вперед и с постоянным передерживанием мяча. Не его фанат. Это я еще забыл сказать про его зарплату, которую он не заслужил текущей игрой
Ответbilyash63
А какой талант? Я смотрю много матчей Барсы и это единственный игрок с очень медленным мышлением и продвижением мяча вперед и с постоянным передерживанием мяча. Не его фанат. Это я еще забыл сказать про его зарплату, которую он не заслужил текущей игрой
Стоит отметить что при Флике он стал сильнее и от этих болячек как будто избавился
Вот де Йонг и расчехлился на тяжелую травму колена - продавать его нужно, как только выздоровеет..
ОтветRachid
Вот де Йонг и расчехлился на тяжелую травму колена - продавать его нужно, как только выздоровеет..
раньше зимы не получится, и то, если он ещё согласится
ОтветRachid
Вот де Йонг и расчехлился на тяжелую травму колена - продавать его нужно, как только выздоровеет..
Это не сложная травма. Сустав цел, мениск тоже. Залечит даже не заметит.
Ну если так, то ему крупно повезло, изначально говорилось о пропуске до 5 месяцев.
Несколько недель или несколько месяцев
Проблема не столько в травмах, сколько в безответственном поведении игрока. Клуб ему платит зарплату, и немалую, но в приоритетах у него сборная перед клубом. Отказался играть за клуб в прошлом году в угоду сборной. Но на ЧМ выходил с серьезной травмой, чем усугубил состояние, опять перенеся издержки на клуб. Такой клубу не нужен, да и Флику скорее всего тоже.
Каждый год все пишут что вот вот это дно продадут, а он уже 7-й год в клубе...
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